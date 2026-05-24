    24 мая 2026, 23:45 • Новости дня

    Расстрелянный польскими полицейскими белорус рассказал о выживании

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавший от стрельбы польских полицейских житель Белоруссии перенес пять сложных операций для сохранения ноги, впереди у него операции и реабилитация, сообщил телеканал «Беларусь 1».

    Лечение 60-летнего пациента, получившего тяжелые ранения за границей, продолжается. Инцидент произошел, когда четверо белорусов возвращались из Германии на недавно приобретенных машинах. Их колонну попытались остановить вооруженные люди в штатском на тонированных автомобилях, напоминает РИА «Новости» со ссылкой на передает телеканал «Беларусь 1».

    Польские полицейские открыли огонь без предупреждения, оставив в машине потерпевшего 29 пулевых отверстий.

    «Это был для меня шок. Остановились на парковке, и в этот момент они налетают без ничего, без мигалок, без формы. Я думал, это бандиты. Я сидел в луже крови, им было все равно. Одели наручники, посадили возле машины», – рассказал пострадавший Александр.

    После поверхностного оказания помощи в местной больнице мужчину отпустили под залог в 7 тыс. злотых (1920 долларов). По возвращении на родину у него развилась острая инфекция. Врачи в Минске экстренно провели пять многочасовых операций, чтобы спасти конечность от ампутации.

    Представители Минздрава Белоруссии подтвердили, что угроза жизни миновала. Однако пациенту предстоят долгие месяцы лечения и дополнительные хирургические вмешательства. Следственный комитет республики продолжает расследование факта безосновательного применения огнестрельного оружия.

    Напомним, 21 мая появилась информация о том, что польские силовики расстреляли машину белоруса, выпустив в нее несколько десятков пуль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    22 мая 2026, 08:48 • Новости дня
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас

    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главу европейской дипломатии Каю Каллас кулуарно сравнивают с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции и полного отсутствия авторитета на международной арене, заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн.

    Зоннеборн выразил серьезные опасения относительно назначения нового руководителя внешнеполитического ведомства Евросоюза. Политик считает крайне опасным возможное участие эстонского дипломата в переговорах с Москвой по украинскому кризису, передает РИА «Новости».

    «В парламенте мы втайне называем Каллас «европейским ядерным сценарием»: она – наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается», – заявил депутат.

    По словам Зоннеборна, подобные насмешки связаны с тем, что чиновница представляет собой абсолютно пустое место на дипломатической арене. Он отметил, что она открыто мечтает о разделе России на мелкие государства и безосновательно обвиняет другие страны в попытках расколоть Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор кандидатов на роль переговорщика от Евросоюза с фильмами Леонида Гайдая.

    Ранее Захарова указала на отсутствие у Каи Каллас мандата для ведения диалога с Москвой.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил нежелание госсекретаря США Марко Рубио общаться с главой евродипломатии.

    22 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    Швейцария назначила референдум по ограничению числа жителей
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Швейцарии запланировали всенародное голосование по вопросу введения жесткого лимита количества жителей, чтобы избежать перегрузки инфраструктуры.

    Правительство Швейцарии назначило на 14 июня проведение референдума об ограничении численности населения, передает Интерфакс. Инициатива предполагает установление лимита в 10 млн человек к 2050 году. Если до этого срока количество жителей превысит 9,5 млн, будут автоматически введены жесткие меры.

    Среди возможных ограничений – сокращение квот на предоставление убежища и усложнение процедуры воссоединения семей. По состоянию на конец 2025 года в стране проживало около 9,1 млн человек. С 2002 года этот показатель увеличился на 1,7 млн, в первую очередь из-за притока иммигрантов.

    Документ обязывает правительство задействовать все доступные инструменты для сокращения населения при достижении отметки в 10 млн человек. Это может коснуться даже пересмотра международных соглашений, включая режим свободного передвижения граждан с Европейским союзом.

    Инициативу продвигает Швейцарская народная партия, которая заявляет об ущербе экологии и перегрузке инфраструктуры из-за роста населения. При этом эксперты предупреждают, что ограничения могут серьезно ударить по местным компаниям, таким как Nestle, Novartis и Roche, которые зависят от иностранных специалистов.

    Ранее американские СМИ анонсировали проведение в Швейцарии референдума по вопросу ограничения численности населения. Как писала газета ВЗГЛЯД, почти половина граждан страны поддержала идею демографического лимита в 10 млн человек.

    А прошлым летом правительство конфедерации решило ограничить предоставление статуса беженца украинцам.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 05:56 • Новости дня
    Фицо предупредил об угрозе мировой войны из-за заблудившегося дрона
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо подчеркнул острую необходимость переговоров для урегулирования украинского кризиса, предупредив о высоких рисках случайной глобальной эскалации в новых условиях ведения боевых действий с помощью дронов.

    «Мы должны вести диалог с Россией, так как без него единственный заблудившийся дрон – а таких в последнее время немало, главным образом украинских, – может спровоцировать третью мировую войну», – приводит слова политика из видеоролика ТАСС.

    Фицо признался, как ему кажется, что кто-то ожидает неумышленную провокацию или даже готовит ее.

    «Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», – сказал премьер Словакии, отметив беспокойство о напряженности в Европе.

    Он оценил инициативу германского канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса ассоциированного члена Евросоюза, назвав этот шаг может частью попытки привлечь объединение к мирному урегулированию, чтобы сделать украинскую сторону более уступчивой к требованиям Москвы.

    При этом Фицо обратил внимание на то, что государства западной части Балканского полуострова подготовлены к евроинтеграции гораздо лучше. Он назвал немыслимым лицемерием текущую позицию Европы, добавив, что остался единственным лидером в объединении, выступающим за контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.

    «Давайте сделаем все, чтобы начался диалог [о завершении конфликта на Украине], – призвал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо нашел в словах Путина важное послание для Европы. Он также назвал украинский конфликт непредсказуемым.

    24 мая 2026, 21:19 • Новости дня
    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом не вмешиваться в российско-украинский конфликт, сообщает канал TF1.

    Макрон во время телефонного разговора с Лукашенко, посоветовав ему избегать участия в текущих боевых действиях и улучшать отношения с Европой. передает РИА «Новости». Соответствующее заявление было сделано в ходе телефонного разговора двух политиков.

    «Макрон подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну… Он также призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые действия для улучшения отношений между Белоруссией и Европой», – сообщил источник в окружении французского лидера.

    Ранее президенты Белоруссии и Франции обсудили взаимодействие Минска с европейскими странами.

    До этого Макрон выразил готовность к проведению переговоров с Владимиром Зеленским.


    24 мая 2026, 15:51 • Новости дня
    Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обменялись мнениями касательно актуальной повестки, уделив особое внимание взаимодействию Минска с европейскими странами, сообщили СМИ.

    Беседа руководителей двух государств была организована по предложению Парижа, передает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого». Политики уделили внимание актуальным вызовам на европейском континенте.

    «Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность к переговорам с Владимиром Зеленским.

    Ранее белорусский лидер обсудил по телефону вопросы экономики и обороны с Владимиром Путиным.

    В январе дипломатический источник во Франции допустил возможность будущих контактов Эммануэля Макрона с российским руководством.

    23 мая 2026, 07:32 • Новости дня
    Британия предложила ЕС создать единый рынок

    Tекст: Антон Антонов

    Британское правительство выступило с инициативой создания единого рынка товаров с Европейским союзом в рамках попытки реинтегрировать торговлю страны в Европу, пишет Guardian со ссылкой на источники.

    Источники Guardian сообщили, что в ходе недавних визитов в Брюссель представители британского кабинета министров представили идею углубления экономических отношений Британии с блоком. Чиновники ЕС, по данным издания, отвергли эту идею и вместо этого предложили таможенный союз или экономическое согласование через Европейскую экономическую зону.

    Эти идеи невозможны из-за красных линий правительства Кира Стармера. Вступление в ЕЭЗ также означало бы принятие свободы передвижения людей, что является еще одной красной линией для Лейбористской партии.

    Источники в британском правительстве опровергли информацию о том, что ЕС окончательно отверг единый рынок товаров, и заявили, что этот вопрос находится в числе вариантов, обсуждаемых перед саммитом, предварительно запланированным на 13 июля.

    Стороны пока не согласовали повестку дня саммита, но надеются объявить о ветеринарном соглашении, соглашении о связывании систем торговли квотами на выбросы и выходе из тупика по программе мобильности молодежи.

    Представитель Европейской комиссии отказался комментировать британское предложение, но отметил: «Мы также видим возможности для углубления сотрудничества там, где это сейчас наиболее важно: сотрудничество в оборонной промышленности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о желании расширить интеграцию с Евросоюзом. До этого он выразил намерение восстановить переговоры с европейскими странами по вопросам обороны и безопасности.

    В конце 2025 года глава правительства признал значительный ущерб для экономики страны от выхода из объединения.

    24 мая 2026, 07:00 • Новости дня
    Полиция Италии сорвала вечеринку 82-летнего Мика Джаггера
    @ John Fycke/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Итальянская полиция разогнала вечеринку по случаю окончания съемок нового фильма с участием 82-летнего фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггена на острове Стромболи, что вызвало у гостей недоумение и смех.

    Вечеринка с участием Мика Джаггера, Дакоты Джонсон и Джесси Бакли была прервана правоохранителями из-за жалобы на шум, поступившей от мэра соседнего острова Липари Риккардо Гулло, сообщает Evening Standard.

    Знаменитый музыкант и его коллеги по съемочной площадке восприняли визит полиции с недоумением и смехом.

    Глава отдела туризма Стромболи Роза Оливия раскритиковала действия мэра Липари, которому  следовало бы приветствовать гостей или, по крайней мере, поблагодарить за вклад в эолийскую экономику, заявила она, подчеркнув, что острова живут за счет туризма.

    После инцидента рок-звезда покинул Стромболи на частном вертолете.

    Джаггер находился в Италии на съемках драмы режиссера Аличе Рорвахер «Three Incestuous Sisters», где он исполняет роль отца героя Джоша О'Коннора. Фильм, в котором также снимаются Сирша Ронан и Изабелла Росселлини, основан на одноименном визуальном романе 2005 года.

    Ранее музыкант уже появлялся на большом экране, дебютировав в картине «Представление», а также сыграв в лентах «Корпорация «Бессмертие»», «Склонность» и «Побег с Елисейских полей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын музыканта The Rolling Stones Хименеса рассказал о последних словах отца. Хит Brown Sugar исключили из гастрольного тура The Rolling Stones из-за «расистского содержания».

    23 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    МИД: Европейцы на конференции по ДНЯО оправдывали схемы использования ЯО

    Tекст: Вера Басилая

    Представители европейских государств на конференции по рассмотрению действия ДНЯО цинично защищали свое участие в отработке применения ядерного арсенала, сообщило Министерство иностранных дел России.

    На прошедшей конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия европейские страны пытались оправдать участие в схемах использования ядерного оружия, сообщается на сайте МИД России. Мероприятие продемонстрировало острые противоречия между государствами на фоне деградации глобальной безопасности.

    Серьезным препятствием для форума стала агрессия Израиля и США против Ирана в 2025 и 2026 годах под предлогом защиты режима нераспространения. «Вклад» в неблагоприятную атмосферу внесли делегации «коллективного Запада», продвигая деструктивную повестку, направленную на критику России, Китая, Ирана и КНДР, сообщили в МИД.

    Российская делегация отстаивала принципы недопустимости ядерной войны и права на мирное использование атомной энергии. Проект итогового документа не был принят из-за жестких установок США и их союзников, однако председателю удалось избежать политической конфронтации, а Россия продолжит защищать авторитет Договора.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о ядерных амбициях европейских государств.

    Глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов отметил интерес неядерных стран Европы к размещению оружия массового уничтожения.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия США и Израиля в отношении Ирана мощнейшим ударом по режиму нераспространения.

    23 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    МИД назвал абсурдом недопуск Москвы и Минска до церемонии в Маутхаузене

    Tекст: Вера Басилая

    Российское дипломатическое ведомство резко раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные церемонии в в Маутхаузене.

    Российская сторона считает политизированным и абсурдным решение руководства Международного комитета «Маутхаузен» не приглашать Москву и Минск на траурные мероприятия, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такой шаг продиктован конъюнктурой.

    «Разумеется, это – политизированное, абсурдное решение в угоду нынешней конъюнктуре, ущербная, неуклюжая, безнравственная попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, не имеющая ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах - узниках этой ужасной фабрики смерти», - заявили в министерстве. Там также добавили, что организаторы памятных мероприятий должны сами разбираться со своей совестью.

    Незадолго до этого посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас направил открытое письмо руководству комитета. Причиной стало исключение белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных церемоний.

    Нацистский концлагерь Маутхаузен действовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. За это время там погибли более 100 тыс. узников, включая 32180 советских граждан. Именно в Маутхаузене был замучен Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Мемориал на месте лагеря работает с 1947 года.

    Ранее в МИД заявили, что руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила дипломатов из России на памятные мероприятия.

    Весной прошлого года Белоруссия осудила аналогичный отказ властей ФРГ перед годовщиной освобождения Бухенвальда.

    23 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД: Москву и Минск намеренно не приглашают на мероприятия в Маутхаузен

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон при организации ежегодных памятных мероприятий, заявили в МИД России.

    В МИД отметили, что организаторы памятных акций ведут сознательно аморальную линию, передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули: «Прежде всего, хотели бы подтвердить, что российский флаг как развевался, так и продолжает развеваться на территории мемориального комплекса на месте одного из крупнейших нацистских концлагерей Маутхаузен».

    Несмотря на это, международный комитет последние годы отказывается звать на траурные церемонии официальных лиц России и Белоруссии. Ранее белорусский посол в Австрии Андрей Дапкюнас направил правлению мемориала открытое письмо из-за исчезновения флага республики с главной аллеи во время торжеств.

    Лагерь Маутхаузен существовал с 1938 по 1945 год, здесь погибли более 100 тыс. человек. В этой системе были зверски замучены 32 180 советских граждан, включая Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Мемориал на месте трагедии работает с 1947 года.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила представителей России на памятные мероприятия в Маутхаузене.

    В 2024 году организаторы церемонии отказали в участии официальным делегациям Москвы и Минска.

    22 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Лавров заявил о витающих в НАТО мыслях о «деколонизации» России

    Tекст: Вера Басилая

    В Североатлантическом альянсе до сих пор обсуждают идеи о расчленении Российской Федерации, а западные страны целенаправленно искажают суть специальной военной операции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Западные государства продолжают вынашивать планы по разделению России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости». По его словам, эти идеи до сих пор активно циркулируют в публичном пространстве НАТО.

    «Несмотря на наши многолетние, многократные предупреждения Украину втягивали в НАТО с открытой целью – создавать проблемы для существования нашей страны, создавать плацдарм для угроз нашей безопасности прямо на наших границах. Ну и дальше разговоры шли о том, чтобы и саму Российскую Федерацию, как они выражаются, деколонизировать», – подчеркнул глава МИД на заседании комиссии генсовета «Единой России».

    Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что западная пропаганда пытается всеми силами исказить представление о ходе специальной военной операции. Лавров отметил важность разъяснения мировой общественности причин действий Москвы, направленных на защиту законных интересов государства и повышение благосостояния граждан в условиях информационной войны.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на стремление США диктовать свои условия во всех регионах планеты.

    По словам Лаврова, противники Москвы всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на Российскую Федерацию.

    Президент России Владимир Путин обвинил западные элиты в попытках расчленения страны под предлогом деколонизации.

    23 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    World Athletics не сняла санкции с белорусских легкоатлетов вопреки решению МОК

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил запрет на участие атлетов из Белоруссии в соревнованиях, проигнорировав недавние послабления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Белорусская федерация легкой атлетики со ссылкой на письмо главы World Athletics Себастьяна Коу.

    Решение ограничить выступления белорусских атлетов осталось неизменным. При этом Международный олимпийский комитет отменил ряд рекомендаций по санкциям против Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

    «Решение МОК ввести санкции против Белоруссии отличалось от решения, принятого советом World Athletics в марте 2022 года», – заявил Коу. Он подчеркнул, что легкоатлетическая ассоциация рассматривала вопрос совершенно независимо от других спортивных структур, в том числе МОК.

    «Многие международные федерации последовали рекомендации МОК и ввели санкции против Белоруссии в 2022 году, а теперь приводят свои позиции в соответствие с обновленной позицией МОК. World Athletics избрала иной подход. Совет рассмотрел этот вопрос независимо», – заявил Коу.

    Коу добавил, что весной 2025  года рабочая группа согласовала возможный путь возвращения молодых спортсменов, не связанных с военными ведомствами. При этом результаты легкоатлетов продолжают фиксироваться для начисления очков мирового рейтинга. Квалификация на летние Олимпийские игры 2028 года начнется летом 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтвердила продление санкций для спортсменов из России и Белоруссии. Коу допустил возвращение атлетов на международную арену после окончания конфликта на Украине.

    В свою очередь Международный олимпийский комитет сохранил ограничения из-за отсутствия статуса у Олимпийского комитета России.

    24 мая 2026, 06:11 • Новости дня
    Самый красивый в Норвегии общественный туалет закрыли из-за шпионажа

    Tекст: Катерина Туманова

    Туалет на острове Андойя, считающийся самым красивым в Норвегии из-за его живописного вида в панорамных окнах, закрыли, так как, помимо природы, вид из него открывается на космодром Андойя на западной стороне острова.

    Красивый туалет с «пожалуй, самым красивым видом из всех уборных в Норвегии», который возводили за более чем 2 млн долларов, с зеркальными стенами снаружи и панорамным видом на океан для посетителя внутри пришлось закрыть, рассказала местная газета VG.

    Недавно на острове вычислили двух китайских шпионов и ситуация стала совсем серьезной.

    «Что касается закрытия зоны отдыха Буккещерка, то это решение нам пришлось принять в связи с текущей ситуацией с безопасностью и возросшей активностью в этом районе», – пишет Силье Мире Амундсен из организации National Tourist Route в электронном письме.

    Амундсен называет закрытие «превентивной мерой» для проведения «необходимых оценок, касающихся ответственной эксплуатации, управления и безопасности в долгосрочной перспективе». Эти оценки будут проводиться в консультации, в частности, с Вооруженными силами Норвегии.

    «К сожалению, мы не можем сейчас ответить на вопрос о том, как долго продлится закрытие и будет ли оно постоянным. Это станет известно со временем», – продолжил Амундсен.

    Он добавил, что пока в зоне отдыха Буккещерка не рады туристам, но на Андойе по-прежнему существует национальный туристический маршрут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кит-белуха Хвальдимир, которого в 2024 году подозревали в шпионаже в пользу России, умер у берегов Норвегии от бактериальной инфекции.

    Газета ВЗГЛЯД в 2025 году разбиралась, зачем Норвегия назвала российских рыбаков шпионами. Посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО.

    24 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Журнал MWM отметил особый посыл ядерных учений Москвы и Минска НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе совместных ядерных учений России и Белоруссии были подтверждены запуски шести различных типов ракет, способных нести ядерные боеголовки, отмечает журнал MWM.

    «Учения подчеркнули разнообразие и сложность российского ядерного арсенала, что имеет особенно важное значение в условиях высокой напряженности между Москвой и Западным блоком. Важность российских ядерных сил для сдерживания военных намерений Запада, о чем неоднократно указывали официальные лица стран-членов НАТО, укрепила в России консенсус относительно жизненно важного значения этих возможностей», – пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Журнал делает обзор каждой из испытанных на учениях ракеты. Наибольшую огневую мощь среди испытанных получила межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», запуск которой был произведен с космодрома Плесецк в направлении заданного полигона на Камчатском полуострове, сказано в статье.

    Ожидается, что ракета будет использоваться как более легкий аналог РС-28 «Сармат», которая является шахтной, почти в четыре раза больше по размерам и должна поступить на вооружение ближе к концу года, пишет журнал.

    Напомним, масштабные маневры ядерных сил России и Белоруссии начались 19 мая. Президент России Владимир Путин отметил полное выполнение всех поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии. Лукашенко заявил, что о тренировке ядерных сил Россия и Белоруссия договорились зимой.

    22 мая 2026, 16:04 • Новости дня
    Лавров: Попытки вооруженной борьбы с Россией плохо кончались для Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским элитам предстоит столкнуться с последствиями прошлых ошибок, если они продолжат придерживаться курса на вооруженное противостояние с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров предупредил о негативных последствиях для стран Запада в случае продолжения текущей политики, передает ТАСС. По его словам, попытки вооруженной борьбы с Москвой исторически приводили к плачевным результатам.

    «Европа – неотъемлемая часть Евразии. Печально, что она, Европа, как ее понимают в Евросоюзе и НАТО, сегодня управляется элитами, которые вновь поднимают на свои знамена цель борьбы с Российской Федерацией, в том числе вооруженной борьбы. Это всегда плохо заканчивалось для Европы», – подчеркнул министр.

    Заявление было сделано в ходе пленарного заседания Международных общественно-политических слушаний. Мероприятие было посвящено формированию архитектуры равной и неделимой безопасности, а также развитию сотрудничества на евразийском пространстве.

    Ранее Лавров заявил, что западные страны создают общеевропейскую группу для прямого военного столкновения с Москвой.

    По словам Лаврова, в европейских государствах открыто звучат призывы к новому наступлению на российскую территорию.

    До этого Лавров заявлял, что в ответ на милитаристский угар российская сторона выразила готовность к вооруженному конфликту в любой момент.

