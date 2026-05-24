Журналист Al-Mayadeen указал на удары по объекту с детьми в Старобельске

Tекст: Катерина Туманова

«То, что мы увидели в институте, студенческом общежитии и на месте удара, указывает на то, что это было гражданское место: вещи детей, их кровати, книги и игрушки. Не думаю, что увиденное можно трактовать иначе. Следы ударов ясно показывают, что они пришлись по учебным аудиториям и спальным комнатам», – сказал Дирани РИА «Новости».

Ливанский журналист уточнил, что увиденное в Старобельске напомнило последствия ударов по гражданским объектам в других странах, от Ирана и сектора Газа до Ливана. И такие удары постоянно оправдывают военным или двойным назначением объектов, подчеркнул Дирани, указав на жертвы среди мирных жителей в таких случаях.

Журналист поделился мнение о том, что такая практика говорит о пренебрежении нормами международного гуманитарного права и об отсутствии эффективных механизмов ответственности.

Напомним, после удара ВСУ по общежитию в луганском Старобельске восемь человек продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Двоих тяжело раненных при ударе молодых людей отправили на лечение в московские клиники.

В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

