    Киев наказан за Старобельск
    24 мая 2026, 21:38 • Новости дня

    Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана смогут получить выгоду, если выполнят условия Вашингтона по открытию Ормузского пролива и откажутся от создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио заявил, что Иран извлечет пользу в случае выполнения американских требований по Ормузскому проливу и ядерной программе, передает ТАСС.

    «Безусловно, Иран получит выгоду, если действительно согласится на это и на эти переговоры», – подчеркнул Рубио.

    По словам главы Госдепа, США добиваются полного и незамедлительного открытия пролива. Рубио назвал это первым этапом. Вторым шагом должны стать серьезные переговоры об отказе Тегерана от ядерного оружия и ограничении мощностей по обогащению урана.

    Госсекретарь отметил отсутствие причин для обогащения урана до 60%, если только целью не является создание оружейного материала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании проекта будущего соглашения с Ираном. Он обсудил проект меморандума о мире с лидерами ряда государств, включая Бахрейн, Египет, Саудовскую Аравию и Турцию.

    Президент США заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Представитель иранского МИД подтвердил финальный этап подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Портал Axios раскрыл подробности готовящейся сделки по открытию Ормузского пролива.

    22 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране

    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Иранские военные постоянно повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США, а также совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, Тегеран мог улучшить систему противоракетной обороны методом обратного инжиниринга, закупив китайские РЛС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США потеряли пятую часть БПЛА MQ-9 Reaper в Иране.

    «Уязвимость БПЛА MQ-9 Reaper состоит в том, что он летает по определенной траектории и не может совершать противоракетные маневры. Но он частично изготовлен из композитных материалов, делающих машину менее заметной для локаторов. Еще один защитный фактор – высокая скорость, позволяющая беспилотнику иногда прорываться через ПВО и ПРО», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Иран научился купировать защитные факторы Reaper. Они набираются опыта в ходе военной кампании и повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США. Также иранцы постоянно совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, судя по всему, Тегеран сотрудничал с Пекином, закупая РЛС и компоненты для них, и методом обратного инжиниринга улучшал свои системы противоракетной обороны», – продолжил спикер.

    «В итоге американская сторона понесла в Иране весьма ощутимые потери – как экономические, так и репутационные», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что, согласно отчету Конгресса США, Пентагон в ходе иранской кампании потерял также три истребителя F-15E, один F-35A, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS.

    «Я бы назвал это комплексным репутационным ударом по американской военной технике. Конечно, Вашингтон давлением вынудит своих союзников продолжать покупать вооружение. Но уверен, что произошедшее заставит ряд стран внимательнее присматриваться к другим поставщикам, в том числе к России», – спрогнозировал аналитик.

    «При этом не думаю, что Пентагон изменит тактику авианалетов. Вероятно, США лишь станут использовать более современные беспилотники с еще меньшей отражающей поверхностью. Отправка же пилотируемых самолетов вместо БПЛА и соответствующая потенциальная потеря пилотов может ударить уже по политическим рейтингам администрации Трампа», – считает Кнутов.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с начала войны Иран уничтожил 20% беспилотников MQ-9 Reaper, находившихся на вооружении американских войск. Это значительная потеря, оцениваемая почти в 1 млрд долларов. Большинство БПЛА было сбито в полете, другие были потеряны на земле в результате ракетных ударов или несчастных случаев.

    MQ-9 Reaper предназначен в первую очередь для уничтожения критически важных целей. Также БПЛА может выполнять тактические разведывательные задачи, используя многоспектральную систему наведения-B (MTS-B), модернизированную систему РЛС с синтезированной апертурой Lynx и систему широкомасштабного наблюдения Gorgon Stare. Беспилотник может нести ракеты AGM-114 Hellfire, авиабомбы GBU-12/49 Paveway II и GBU-38 JDAM, сообщает Air&Space Forces.

    В прошлом месяце иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов. Всего в ходе военной кампании против Ирана американская казна потеряла более 55 млрд долларов на содержание переброшенных сил и другие расходы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что США поставили многоточие в конфликте с Тегераном.

    24 мая 2026, 07:13 • Новости дня
    Axios раскрыл подробности меморандума между США и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран планируют подписать меморандум, подразумевающий открытие Ормузского пролива и смягчение санкций в обмен на заморозку иранской ядерной программы, выявил портал Axios.

    «Соглашение между США и Ираном близко к подписанию и подразумевает продление режима прекращения огня на 60 дней, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт. По словам американского чиновника, Иран сможет свободно продавать нефть, также будут проведены переговоры по противодействию иранской ядерной программе», сообщает портал Axios.

    Эта сделка позволит избежать эскалации войны и снизит давление на мировые поставки нефти, однако неясно, приведет ли она к прочному мирному соглашению, которое решит ядерные вопросы, поднятые президентом США Дональдом Трампом.

    Пока Трамп и переговорщики дали понять, что о сделке может быть объявлено в воскресенье, но она еще не завершена и может сорваться.

    «Освобождение от ответственности за неудовлетворительные результаты», – назвал ключевой принцип соглашения американский чиновник.

    Отмена санкций и разморозка активов произойдут только после выполнения Тегераном конкретных уступок.

    Иранская сторона устно пообещала навсегда отказаться от создания ядерного оружия. Государство приостановит программу обогащения урана и вывезет имеющиеся запасы высокообогащенного сырья.

    Проект документа также предусматривает прекращение конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Американские войска останутся в регионе на время действия переходного периода до заключения окончательного мира, указано в материале, основанном на предоставленных чиновником США данных из потенциального меморандума США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании. Американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке и сообщил о  достигнутом переговорами с Ираном последней версии меморандума.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    23 мая 2026, 06:57 • Новости дня
    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа

    Tекст: Антон Антонов

    Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходящая в ООН, завершилась без принятия финального соглашения из-за серьезных разногласий между странами, сообщил постоянный представитель Вьетнама при ООН До Хунг Вьет, выполняющий функции председателя конференции.

    Постоянный представитель Вьетнама при ООН пояснил, что делегации не достигли консенсуса. «Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь согласия по содержательной части проекта итогового документа», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Проект резолюции затрагивал вопросы ядерного разоружения, нераспространения и мирного использования атома. Председатель подготовил четыре варианта текста, однако участники отвергли все компромиссные предложения.

    Российская делегация выступила против инициативы США сохранить отдельные пункты несогласованного документа. Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов подчеркнул, что Москва рассматривает проект исключительно как пакетное решение. Он добавил, что некоторые государства пытались использовать площадку для сведения политических счетов.

    Представители Ирана возложили ответственность за третий подряд провал переговоров на американскую сторону и ее союзников. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через своего представителя выразил глубокое разочарование упущенной возможностью укрепить глобальную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов сообщил о серьезных испытаниях на прочность для Договора о нераспространении ядерного оружия. Белоусов подчеркнул неизменную поддержку Россией идеи поэтапного ядерного разоружения с целью устранения угрозы для мирового сообщества.

    Президент России Владимир Путин заявил о неукоснительном соблюдении Москвой Договора о нераспространении ядерного оружия.

    23 мая 2026, 04:54 • Новости дня
    CBS заявил о подготовке США к новым ударам по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти готовятся к возможному нанесению новых военных ударов по иранской территории, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

    По данным CBS, из-за возможного обострения ситуации ряд американских чиновников вынужденно отказался от отдыха в предстоящие выходные, передает РИА «Новости».

    «Администрация готовится к новому раунду военных ударов по Ирану... Некоторые члены военного и разведывательного сообществ США отменяют свои планы на выходные в честь Дня поминовения», – говорится в публикации.

    Информацию о подготовке военной операции также подтверждает портал Axios. Издание отмечает, что Белый дом всерьез настроен на проведение силовой акции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вашингтон заявил, что отложил запланированную военную атаку на Иран ради мирных переговоров.

    Позже Белый дом допустил вероятность возобновления масштабных боевых действий.

    23 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Иран потребовал от США компенсации за открытие Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана передали Вашингтону через пакистанских посредников предложение о разблокировке Ормузского пролива в обмен на финансовые выплаты, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным телеканала, Тегеран выдвинул американской стороне условия для возобновления движения судов, Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату Соединенными Штатами компенсаций, передает ТАСС.

    Соответствующие инициативы, включающие два предложения, были направлены через Пакистан, который выступает посредником на непрямых переговорах. Руководство страны также настаивает на предварительном обсуждении вопроса снятия санкций и разморозки активов до заключения любых официальных соглашений.

    Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее отмечал, что отмена рестрикций остается неизменным требованием государства, которое рассмотрят на следующих этапах. При этом дипломат подчеркнул, что ядерная программа на текущей стадии диалога обсуждаться не будет.

    Накануне в столицу исламской республики с миссией прибыл командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир. Он провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи и спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом для урегулирования существующих разногласий.

    Ранее Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива.

    23 мая 2026, 18:17 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о завершении подготовки мирного меморандума

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Багаи заявил, что стороны находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании, передает РИА «Новости». По его словам, главное внимание сейчас уделяется прекращению конфликта на основе предложенного Ираном плана из 14 пунктов.

    «Стороны очень близки и в то же время очень далеки от соглашения», – подчеркнул дипломат, добавив, что у Тегерана есть опыт противоречивых заявлений США, поэтому полной уверенности в неизменности подхода Вашингтона нет. В последние дни участники переговоров обсуждали ряд предложений, которые все еще рассматриваются.

    Переговорный процесс призван сблизить позиции сторон для выработки взаимоприемлемого решения. При этом Багаи отметил, что Ормузский пролив не касается США, и механизм его работы должны определять прилегающие страны – Иран и Оман. Сейчас приоритетом остается немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.

    Ядерный вопрос в настоящее время не обсуждается. В связи с этим разговоры о снятии всех санкций пока преждевременны, однако данное требование Ирана остается в силе.

    Тегеран приступил к анализу комментариев Вашингтона к проекту мирного урегулирования из 14 пунктов. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отказался обсуждать вопросы ядерной программы на данном этапе диалога.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    23 мая 2026, 17:55 • Новости дня
    Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран продвинулись в двустороннем диалоге, результаты которого могут быть официально обнародованы в течение ближайших нескольких дней, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американская сторона отмечает позитивную динамику в обсуждении ключевых вопросов с исламской республикой, передает ТАСС. Находящийся с визитом в Нью-Дели госсекретарь США Марко Рубио подтвердил журналистам факт активной работы дипломатов.

    «У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но, возможно, они появятся чуть позже сегодня. А может, и нет. Я надеюсь, что будут, но пока не уверен», – заявил политик.

    Он добавил, что определенный прогресс уже достигнут, а работа продолжается непрерывно. По словам шефа американской дипломатии, существует вероятность публикации официальных заявлений в ближайшие два дня.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио подтвердил наличие позитивных сдвигов в диалоге с Ираном.

    Несколькими днями ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о серьезном прогрессе по ряду ключевых вопросов.

    До этого Вашингтон выразил желание заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    23 мая 2026, 19:29 • Новости дня
    Дмитриев назвал продление перемирия США и Ирана шансом избежать эскалации

    Tекст: Вера Басилая

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности. Такую точку зрения высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    «Мир нуждается в мире, чтобы избежать катастрофического необратимого краха», – написал спецпредставитель президента России в социальной сети Х.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что стороны близки к заключению соглашения о продлении режима прекращения огня. Ранее издание Financial Times сообщило о подготовке основы для обсуждения иранской ядерной программы.

    По данным газеты, договоренности могут включать поэтапное открытие Ормузского пролива, а также уничтожение или передачу запасов обогащенного урана. Со своей стороны Вашингтон готов ослабить блокаду портов, смягчить санкционное давление и начать разморозку зарубежных активов Тегерана.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    23 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке, ситуация в переговорах улучшается с каждым днем, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты и Иран достигли существенного прогресса в двусторонних отношениях, передает РИА «Новости». Президент США в интервью американскому телеканалу CBS отметил ежедневное улучшение ситуации на переговорах.

    «Переговорщики США и Ирана гораздо ближе к завершению соглашения, которое положило бы конец войне между двумя странами», – подчеркнул американский лидер. Раскрывать точные детали готовящегося документа он отказался.

    При этом политик добавил, что с каждым днем переговорный процесс идет все успешнее. Итоговый договор гарантированно не позволит Тегерану получить доступ к ядерному оружию.

    По словам американского президента, вопрос использования иранского обогащенного урана также получит удовлетворительное разрешение. В противном случае Вашингтон просто отказался бы от продолжения диалога.

    Ранее американский лидер заявил о согласии Тегерана на отказ от обладания ядерным оружием.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    23 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские системы ПРО в Галилее

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряды шиитской милиции «Хезболлы» применили беспилотные летательные аппараты при нанесении удара по платформам для запуска противоракет на севере Израиля, говорится в заявлении формирования.

    Вооруженные формирования шиитской милиции задействовали беспилотные аппараты для атаки на платформы запуска противоракет, передает ТАСС. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале организации.

    «Силы исламского сопротивления применили беспилотники Ababil, которые поразили две пусковые установки системы ПРО \»Железный купол\», размещенные в приграничном поселении Биранит в Западной Галилее», – утверждается в тексте.

    Представители движения также добавили, что зафиксировали точное попадание по целям, в результате которого противнику нанесен урон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 мая ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии 24 раза за сутки.

    В середине месяца бойцы организации провели серию операций с применением ударных беспилотников.

    В начале мая шиитские отряды применили дроны с оптоволоконным управлением против израильских танков Merkava.

    23 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    МИД Ирана: Атом и санкции на переговорах с США обсуждаться пока не будут

    Tекст: Вера Басилая

    На текущем этапе диалога Вашингтона и Тегерана стороны не станут затрагивать вопросы ядерной программы и отмены существующих экономических ограничений, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи прокомментировал повестку двусторонних контактов, передает ТАСС. Дипломат пояснил, что сейчас дискуссии не касаются ключевых разногласий.

    «Поскольку мы не обсуждаем ядерный вопрос, мы не будем обсуждать и детали отмены санкций», – заявил политик.

    При этом Багаи обратил внимание на неизменность позиции государства. По его утверждению, требование о снятии ограничений четко зафиксировано в документах. Ожидается, что участники диалога вернутся к этой теме на последующих этапах после подготовки базового соглашения.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал снятие санкций абсолютно законным требованием Тегерана.

    Иранская сторона направила американцам список предложений для начала диалога.


    21 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    ЦБ Германии спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике Германии, вызвав стагнацию в нынешнем квартале, говорится в ежемесячном отчете ЦБ Германии.

    Немецкий федеральный банк ожидает стагнации из-за последствий конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.

    «Во втором квартале последствия войны на Ближнем Востоке, вероятно, окажут более широкое и заметное негативное влияние на экономику Германии», – констатировали в Центробанке. Эксперты подчеркивают, что степень ущерба будет напрямую зависеть от продолжительности противостояния.

    Кроме того, Бундесбанк представил прогноз по потребительским ценам. По оценкам аналитиков, уровень инфляции в Германии останется повышенным в течение ближайших месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта в Иране. Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике снизился на фоне ближневосточного кризиса.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил США в непродуманных действиях против Тегерана.

    22 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Трамп отказался от поездки на свадьбу сына на Багамах из-за Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США заявил, что не сможет присутствовать на бракосочетании Дональда Трампа – младшего и модели Беттины Андерсон, сославшись на занятость государственными делами.

    Американский лидер вряд ли посетит торжество своего старшего сына на Багамских островах, которое запланировано на ближайшие выходные, передает РИА «Новости». Дональд Трамп – младший женится на модели Беттине Андерсон.

    «Он хотел бы, чтобы я приехал. Но это будет просто небольшое частное мероприятие. Я постараюсь выбраться… Знаете, сейчас не лучший момент для меня. У меня есть такая штука под названием Иран и другие вещи… Надеюсь, у них будет отличная свадьба», – приводятся слова главы государства.

    Запись общения политика с журналистами транслировал канал C-Span. Президент в шутку добавил, что пресса раскритикует его в любом случае, независимо от присутствия на празднике.

    Для старшего сына Трампа этот брак станет вторым. До 2018 года он находился в союзе с моделью Ванессой Кей Хейден, в котором родились пятеро детей. Позже он обручился с Кимберли Гилфойл, но пара рассталась в 2024 году. В сентябре 2025 года она заняла пост посла США в Греции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вашингтон отложил военную атаку на Иран ради мирного соглашения. Помощники американского лидера разработали планы возобновления боевых действий.

    В начале мая глава Белого дома уведомил Конгресс о завершении конфликта.

    22 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Иранские военные обеспечили проход десятков судов через Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере 35 различных судов прошли Ормузский пролив за последние сутки в координации с Вооруженными силами Ирана, сообщила пресс-служба ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

    Военно-морские силы Ирана скоординировали движение десятков торговых кораблей, передает ТАСС. В пресс-службе элитных частей вооруженных сил республики подтвердили успешное обеспечение безопасности на маршруте.

    «За последние сутки 35 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, после получения разрешения прошли через Ормузский пролив при координации и обеспечении безопасности со стороны военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции», – говорится в официальном заявлении.

    Представители ведомства также подчеркнули, что иранские военные продолжают поддерживать безопасный маршрут для мирового судоходства. Это происходит несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около полутора тысяч танкеров и сухогрузов скопились у Ормузского пролива в ожидании специального разрешения от иранских военных.

    Позже более двух десятков торговых судов благополучно пересекли эту стратегически важную водную артерию под контролем элитных подразделений.

    Накануне тридцать кораблей согласовали с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции маршрут и условия перехода.

    22 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Госсекретарь США Рубио заявил о прогрессе переговоров с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах по мирному соглашению, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американские и иранские дипломаты смогли немного продвинуться в рамках обсуждения мирного договора, передает РИА «Новости».

    Выступая на полях встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО, госсекретарь Марко Рубио подтвердил наличие позитивных сдвигов. «Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но есть некоторое движение вперед, и это хорошо», – подчеркнул дипломат.

    При этом американская сторона признает сложность дальнейших дискуссий. Рубио пояснил, что участникам переговоров неизбежно придется искать пути решения проблемы обогащения урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о серьезных сдвигах в ходе консультаций с иранской стороной.

    Тегеран и Вашингтон рассматривают одностраничный план прекращения военных действий.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о намерении Вашингтона заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

