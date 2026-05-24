Tекст: Вера Басилая

Иностранные репортеры посетили разрушенный луганский город после недавнего обстрела, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос телеканала RT об увиденном, неназванная сотрудница радиостанции RFI заявила: «Я думаю, что журналисты - не герои истории, и не им высказывать свое мнение». Она добавила, что репортерам следует оперировать исключительно фактами, а не личными чувствами.

Корреспондентка также отказалась сравнивать разрушения с кинопостановкой. По ее словам, для выделения наиболее существенных деталей ей сначала необходимо изучить переведенные материалы. В ходе поездки она планирует рассказать лишь о самом факте приглашения от российского дипломатического ведомства и показанных на месте событиях.

Спасатели МЧС извлекли из-под завалов колледжа в Старобельске тела 21 погибшего.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 65 раненых несовершеннолетних.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

Ирландский журналист Чей Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР и назвал киевский режим террористическим.

Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.