  За время спасательной операции в Старобельске 15 раз объявляли угрозу новых ударов
    Киев наказан за Старобельск
    24 мая 2026, 19:26

    Водитель Porsche отказался от медосвидетельствования после ДТП с авто Прудникова

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве произошло столкновение автомобилей Porsche и Voyah, принадлежащего бывшему футболисту «Спартака» Александру Прудникову, при этом водитель Porsche отказался от медосвидетельствования.

    Водитель автомобиля Porsche, попавший в аварию с машиной экс-футболиста «Спартака» Александра Прудникова на западе Москвы, не стал проходить медицинское освидетельствование на месте, передает РИА «Новости». ДТП произошло в воскресенье днем на Мичуринском проспекте.

    «Я не буду ничего подписывать, вот мои документы. Поехать - можем», - заявил водитель Porsche. Позднее его машину эвакуировали с места происшествия.

    Сам Александр Прудников подтвердил, что попавший в ДТП автомобиль Voyah принадлежит ему, однако за рулем находился другой человек. Экс-футболист прибыл на место аварии уже после столкновения, чтобы осмотреть повреждения транспортного средства.

    В пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили факт аварии на Мичуринском проспекте с участием двух автомобилей. В результате инцидента пострадал один человек, его имя не уточняется.

    Автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова перевернулся после столкновения в центре Москвы.

    22 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Праздничное застолье на юго-востоке столицы переросло в крупный уличный конфликт, обернувшийся для шестерых участников уголовным делом и арестом, задержаны десятки человек, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, произошла словесная перепалка, мужчины вышли на улицу, где началась драка.

    Пострадавших в ходе противоправных действий нет. Изначально на месте происшествия задержали 25 участников инцидента. Позже оперативники выявили еще восемь человек, принимавших активное участие в уличной потасовке.

    Все доставленные в отдел оказались приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Еще трое привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, при этом одного из них выдворят за пределы страны.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Шестеро фигурантов арестованы. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд арестовал 20 участников массовой драки в Новой Москве.

    22 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Ученую Института философии РАН обвинили в махинациях с проектом об Аристотеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц обвинили в мошенничестве при реализации проекта, посвященного Аристотелю; в самом научном учреждении прошли обыски, пишут СМИ.

    Старшему научному сотруднику Института философии РАН Светлане Месяц предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской районный суд Москвы отправил кандидата философских наук под домашний арест. Сама обвиняемая свою вину не признает, пишет РБК.

    Следствие полагает, что в отчетность по научному проекту «Наследие Аристотеля», который финансировался из бюджета с 2018 по 2024 год, могли внести недостоверные данные. Программа предполагала издание полного собрания сочинений философа на русском языке, перевод новых трактатов и создание исторических комментариев. Однако часть заявленных результатов оказалась только в черновом виде или отсутствовала вовсе.

    Правоохранительные органы считают, что объемы научной работы могли быть завышены, а в отчеты включались ранее опубликованные тексты. На основании этих документов участники проекта получали бюджетные средства. В связи с расследованием в Институте философии прошли обыски, затронувшие в том числе 87-летнего врио директора вуза, академика Абдусалама Гусейнова.

    Источники связывают следственные действия с бывшим главой института Анатолием Черняевым, который ранее обращался в полицию по поводу распределения грантов. Сам Черняев комментировать ситуацию отказался, отмечает издание.

    Ранее вдова философа Александра Зиновьева предложила подвергнуть Институт философии РАН масштабным проверкам. До этого, в феврале текущего года, силовики задержали заведующего лабораторией научного центра «Вектор» за хищение выделенных на исследования средств.

    А летом 2024 года Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института РУДН Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    23 мая 2026, 17:39 • Новости дня
    Школьники залезли на купол храма Христа Спасителя в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа подростков поднялась на главный купол храма Христа Спасителя высотой более 100 м, участвуя в нелегальной экскурсии по крышам, отмечают СМИ.

    Школьники залезли на купол храма Христа Спасителя в Москве. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала SHOT, на которую ссылается RT. По их данным, школьники поднялись на главный купол храма Христа Спасителя, высота которого превышает 100 метров. Молодые люди, как отмечается в материале, организуют незаконные «туры» по крышам.

    В сообщении SHOT подчеркивается, что участникам подобных вылазок может грозить серьезная ответственность. «За незаконное проникновение на объект культурного наследия руферам грозит крупный штраф до 200 тыс. рублей либо реальный срок до шести лет», – говорится в публикации.

    Авторы канала отмечают, что действия подростков квалифицируются как проникновение на объект культурного наследия, за что предусмотрены и штрафные санкции, и лишение свободы. О возможных фигурантах дела и их количестве в сообщении не уточняется.

    Ранее трех студенток Строгановского университета исключили после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя. До этого в Петербурге руфера и его приятеля задержали после подъема на крышу башни Кунсткамеры.

    А в Госдуме заявили о невозможности легализации туристических прогулок по крышам без изменений федерального законодательства.

    23 мая 2026, 18:53 • Новости дня
    Синоптики предупредили о мокром снеге в Московском регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Мокрый снег может зацепить окраины московского региона в четверг, но он обойдет саму Москву, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В четверг окраины столичного региона накроют осадки зимнего характера, однако саму столицу непогода обойдет стороной, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о резком изменении климатических условий.

    По его словам, в четверг в тыл циклона задует «костяной» северо-западный ветер и поступит «мешок» арктического воздуха.

    «В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс два – плюс пять, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометр покажет плюс пять – плюс восемь – такой цепкий холод обычно бывает в октябре», – пояснил метеоролог.

    Под утро на севере и северо-западе области дожди сменятся тающими хлопьями. Аналогичная картина локально ожидается в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии. В последних двух регионах возможен ледяной дождь.

    Специалист добавил, что до самой Москвы снег вряд ли доберется, ограничившись ближним Подмосковьем. Очередной виток зимней погоды пройдет по западным и юго-западным районам, достигнув Смоленской, Брянской и Калужской областей.

    Ранее Тишковец предупредил о резком полярном вторжении в Центральную Россию.

    23 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО были нейтрализованы еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил, что ПВО успешно уничтожила еще два беспилотных летательных аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила четыре летевших на Москву дрона. Затем Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников.

    23 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Суд отправил бывшего сенатора Василия Думу в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сенатор Василий Дума заключен под стражу по делу о покушении на мошенничество, фигурантом дела также стал его адвокат Дмитрий Клеточкин, сообщили в московском суде.

    Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего сенатора Василия Думы и адвоката Дмитрия Клеточкина. В пресс-службе суда РИА «Новости» сообщили: «Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2026 года в отношении Думы Василия Михайловича и Клеточкина Дмитрия Михайловича, обвиняемых в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

    В суде уточнили, что оба фигуранта обвиняются именно в покушении на мошенничество. Им вменяется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, что стало основанием для избрания меры пресечения.

    Ранее Тверской районный суд Москвы постановил отправить под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    До этого директор австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер был помещен в подмосковное СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве при рекультивации полигона «Кучино».

    22 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Лжеполицейский надругался над москвичкой во время выдуманной спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке Сокольники мужчина представился полицейским девушке и под предлогом помощи в поимке наркоторговцев заманил жертву в безлюдное место, где совершил над ней сексуальное насилие, сообщили в Главном следственном управлении СК.

    Вечером 18 мая в столичном парке Сокольники мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и попросил незнакомку помочь в поимке распространителей наркотиков, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Для конспирации он потребовал от нее сыграть роль его спутницы.

    «Под угрозой привлечения к ответственности потерпевшая, введенная в заблуждение, согласилась. Впоследствии фигурант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – сообщили в Следственном комитете.

    После инцидента девушка обратилась за помощью. Подозреваемого 1984 года рождения оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по фактам насилия и использования поддельных документов.

    Следствие планирует ходатайствовать об аресте фигуранта. Правоохранители также проверят задержанного на причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки около столичного Лефортовского парка.

    23 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    В Москве запустили оплату метро виртуальной «Тройкой» по NFC

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Виртуальная карта «Тройка» в этом году получит возможность бесконтактной оплаты поездок по NFC в московском метро на смартфонах с Android, сообщили власти столицы. 

    В этом году в столичном метро добавят оплату проезда виртуальной картой «Тройка» через NFC на смартфонах с Android.

    Проект развивает Центр перспективных разработок, созданный при мэрии два года назад. В его составе работает первая в России лаборатория билетных систем, где сейчас тестируют технологию бесконтактной оплаты на Android-устройствах.

    Виртуальная «Тройка» уже действует в метро, автобусах, трамваях и другом городском транспорте по QR-коду. Сервис запустили в 2024 году, он доступен на Android и iOS, а выпуск карты осуществляется через приложение «Метро Москвы».

    После внедрения NFC-оплаты владельцам Android-смартфонов будет достаточно открыть приложение, выбрать виртуальную карту и приложить устройство к турникету или валидатору, при этом оплата по QR-коду сохранится. В Дептрансе также добавили, что лаборатория работает над виртуальной версией карты москвича.

    Ранее департамент транспорта Москвы объявил о повышении стоимости разовой поездки по карте «Тройка» до 75 рублей и признал самым выгодным способом оплаты биометрию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Москвы скорректировали тарифы на городской транспорт, повысив стоимость поездки по «Тройке» по билету «Кошелек» до 67 рублей и установив цену поездки по биометрии на уровне 63 рублей. До этого мэрия столицы предупредила о распространении мошеннических ссылок для пополнения карт «Тройка» и карты москвича и рекомендовала использовать только официальные ресурсы.

    22 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    В Москве после масштабной реконструкции открылся Ленинградский вокзал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Ленинградский вокзал после масштабной реконструкции, работы прошли в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла, это позволило увеличить пространство для пассажиров в три раза. отметили власти столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров торжественно запустили работу Ленинградского вокзала после комплексной реконструкции, передает РИА «Новости». Масштабное обновление прошло в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла. Работы по модернизации начались в августе 2024 года.

    «Площадь трех вокзалов – это крупнейший транспортный узел нашей страны. Сегодня через него проходит 350 тыс. пассажиров», – заявил градоначальник во время церемонии. Он добавил, что с началом строительства вокзала высокоскоростной магистрали Москва – Петербург пассажиропоток вырастет почти до 500 тыс. человек.

    Следующим этапом станет реконструкция Ярославского вокзала для создания единого пересадочного контура, сообщил Собянин. Глава РЖД Белозеров отметил, что уровень комфорта на Ленинградском вокзале значительно вырос, а количество сидячих мест увеличилось в полтора раза. Теперь обновленный комплекс интегрирован в транспортный каркас города и предлагает современные форматы обслуживания.

    Как сообщили в мэрии Москвы, комплексная модернизация вокзала включала в себя организацию новых выходов и входов, полную замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, расширение пространства для пассажиров, формирование качественно новой среды обслуживания по стандартам московского транспорта с расширенным набором услуг и современными форматами торговли и общепита.

    Ранее Собянин и Белозеров запустили первую очередь нового городского вокзала на месте станции Тестовская. До этого  министр транспорта России Андрей Никитин рассказал о времени поездки по новой высокоскоростной магистрали от Москвы до Валдая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Российские железные дороги» анонсировали старт производства вагонов для высокоскоростных поездов.

    22 мая 2026, 08:42 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили дрон
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на российскую столицу, отразили, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого на подлете к Москве также уничтожили БПЛА.

    22 мая 2026, 00:16 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево

    Tекст: Антон Антонов

    Работа столичных аэропортов Внуково и Шереметьево, а также нижегородского Чкалова временно ограничена, сообщила Росавиация.

    Внуково и Шереметьево продолжают обслуживать самолеты по согласованию с профильными органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация в «Максе».

    В Нижнем Новгороде также действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с профильными ведомствами.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    22 мая 2026, 22:58 • Новости дня
    ПВО сбила четыре летевших на Москву дрона

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже глава города добавил, что военные успешно отразили атаку еще двух вражеских аппаратов. В настоящее время оперативные службы продолжают работу в районах обнаружения фрагментов дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью и утром Собянин также сообщал об уничтожении летевших на Москву дронов.

    Росавиация вводила временные ограничения в столичных аэропортах.

    22 мая 2026, 08:20 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожен беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    В начале мая один из беспилотников попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Незадолго до этого жертвой атаки БПЛА в Московской области стал 77-летний мужчина.

    22 мая 2026, 00:49 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО ликвидированы два БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевшие на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Сейчас на территории падения фрагментов находятся профильные специалисты и сотрудники экстренных ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    Работа столичных аэропортов Внуково и Шереметьево, а также Домодедово временно ограничена.

    22 мая 2026, 23:33 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО нейтрализованы три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву», – сообщил глава города в «Максе».

    Он также отметил, что на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что ПВО сбила четыре летевших на Москву дрона.

