Вертолеты задействовали для тушения пожара на рынке в Новой Москве

Tекст: Вера Басилая

Два вертолета Московского авиационного центра привлекли к ликвидации возгорания на рынке «Тополек» в Новой Москве, передает РИА «Новости». Воздушные суда набирают воду в Хованском пруду.

По данным корреспондента агентства, вертолеты прилетали к водоему не менее шести раз. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что горят металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы.

Площадь распространения огня достигла 1500 квадратных метров. Группировка специалистов на месте происшествия увеличена до 80 пожарных и 28 единиц техники, уточнили в МЧС России.

В декабре прошлого года крупный пожар вспыхнул в ангаре стройматериалов на территории Новой Москвы.

Весной 2025 года для ликвидации возгорания в столичном банном комплексе спасатели направили два вертолета Ка-32.