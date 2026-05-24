Финал Кубка России начался минутой молчания по жертвам теракта в Старобельске

Tекст: Вера Басилая

Память жертв трагедии почтили перед стартовым свистком на столичном стадионе «Лужники», передает ТАСС. Минута молчания состоялась перед началом суперфинала Фонбет – Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Краснодаром».

В ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа в Старобельске. В этот момент внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В результате террористической атаки погиб 21 человек. Еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

Жители Старобельска принесли цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу у разрушенного здания.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по колледжу террористическим актом.