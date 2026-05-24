Tекст: Евгений Поздняков

«По моему мнению, у западных политиков не осталось даже намека на совесть. И пример президента Финляндии Александра Стубба особенно показателен: мы прекрасно помним его многочисленные русофобские заявления, которые были пропитаны ненавистью к Москве, а также ядом реваншизма по некогда утраченным территориям», – сказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

«На мой взгляд, Стубб, после всего сказанного и сделанного, не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией. Разговор с ним заведомо лишен смысла. Он не станет думать о том, как Брюсселю и Москве наладить прочный и стабильный мир, ведь финский лидер представляет когорту наиболее недружественных по отношению к нашей стране людей», – полагает собеседник.

По его оценке, подобные предложения заведомо неприемлемых «переговорщиков» являются попыткой ЕС заманить Россию в дипломатическую ловушку. «Они растягивают время в надежде на то, что наша армия сбавит темпы на время шаткого диалога. Будут предлагать нам одного «кандидата» за другим, а сами параллельно станут готовиться к новому витку противостояния с Москвой. Но нас такими трюками не обмануть», – заключил Джабаров.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой. «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил он в интервью телерадиокомпании Yle. При этом политик неоднократно позволял себе крайне сомнительные высказывания в адрес Москвы.

Так, например, Стубб в прошлом году назвал Славянск и Краматорск «бастионом против гуннов». Кроме того, он регулярно припоминает итоги советско-финского противостояния, считая, что холодная война лишила Хельсинки не только значительной части территорий, но и суверенитета. Президент республики также выступал за лишение России права голоса в СБ ООН, напоминает ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно ЕС отказался от диалога.