    24 мая 2026, 17:23 • Новости дня

    Стубб выступил против открытия финской границы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия откажется снимать ограничения на пересечение рубежей до получения гарантий отсутствия миграционной угрозы со стороны России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб не поддерживает возобновление работы контрольно-пропускных пунктов. По его словам, граница откроется, когда будет уверенность, что Россия не будет использовать мигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную компанию Yle.

    При этом политик не привел никаких доказательств того, что Москва якобы целенаправленно направляет потоки беженцев к финским рубежам. Ограничения на пересечение границы действуют по решению местных властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали закрывать пункты пропуска с ноября 2023 года из-за неконтролируемого наплыва выходцев из третьих стран.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ранее категорически отвергала обвинения в адрес Москвы. Дипломат подчеркивала непричастность России к миграционному кризису в Европейском союзе, называя подобные заявления проявлением западных двойных стандартов.

    В апреле прошлого года правительство Финляндии оставило пограничные переходы с Россией закрытыми до дальнейшего уведомления.

    В октябре финский премьер-министр Петтери Орпо допустил возможность открытия восточной границы в будущем.

    При этом президент страны Александр Стубб назвал гарантии предотвращения потока просителей убежища главным условием снятия ограничений.

    23 мая 2026, 23:55 • Новости дня
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО «проявить решительность» в ответ на неоднократные выступления России на восточном фланге, предложив ряд вариантов, включая отключение интернета, отсоединение банков от глобальных финансовых систем и сбивание самолетов, нарушающих воздушное пространство союзников.

    Глава европейского государства выступил за применение асимметричных мер против Москвы, включая блокировку финансовых систем и уничтожение нарушающих воздушное пространство беспилотников.

    В интервью газете Guardian в Праге Павел призвал к «достаточно решительным, возможно, даже асимметричным» ответным мерам, чтобы противостоять якобы провокационному поведению Москвы в отношении альянса, иначе Кремль рискует усилить свои действия.

    Он выразил разочарование по поводу «отсутствия решимости со стороны Соединенных Штатов продолжать оказывать давление на Россию».

    Ранее Павел заявлял чешским СМИ: «За последние несколько недель Трамп сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем Владимир Путин за многие годы».

    Он призвал к необходимости подтолкнуть членов НАТО к жесткой позиции в отношении России. По его словам, Москва после 2014 года изучила методы работы НАТО и «выработала стиль поведения, который почти соответствует порогу применения статьи 5, но всегда держится немного ниже этого уровня».

    Статья 5 договора НАТО гласит, что вооруженное нападение на одного члена считается нападением на всех членов.

    Павел заявил, что российские военные руководители порой смеялись над параличом принятия решений в альянсе.

    «Когда я спросил их, почему они совершают эти провокационные действия в воздухе, устраивают ближние столкновения или пролетают над линкорами в Черном или Балтийском морях, они ответили: «Да потому что можем». Именно такое поведение мы и допускали», – сказал он.

    Павел добавил, что «Россия не понимает красивых слов. В основном они понимают язык силы, в идеале подкрепленный действиями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба Чехии Карел Рехка призвал к необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией. Петр Павел в декабре заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.

    При этом 12 мая лидеры Словакии, Австрии и Чехии поддержали диалог ЕС и России.


    22 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии

    Лавров заявил об угрозе для России из-за создания военного аналога НАТО в Азии

    @ US Navy/Navy Office of Informatio/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, что несет прямую угрозу безопасности дальневосточных рубежей России и ближайших партнеров, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, США и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, передает ТАСС. Подобные действия прикрываются мнимыми угрозами в Южно-Китайском море и зоне Тайваньского пролива.

    «Все это нагнетает внешнее давление и на КНР, и на КНДР – наших ближайших партнеров в регионе. Ну и, собственно, на законные интересы России на нашем восточном рубеже», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Дипломат также указал на ударные темпы развертывания западной военной инфраструктуры в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. По его словам, под предлогом обеспечения евроатлантической безопасности проводится целенаправленная политика по разрушению сложившейся инклюзивной архитектуры стабильности в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о циркулирующих в НАТО идеях по расчленению Российской Федерации.

    Ранее замглавы Минобороны Олег Савельев выразил обеспокоенность вероятной трансформацией западных блоковых структур в азиатский аналог Североатлантического альянса.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил о курсе Запада на развал АСЕАН ради создания нового военного союза в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    21 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Отмечена высокая активность санавиации НАТО в Жешуве после удара ВС России по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту польского города Жешув зафиксирована аномально высокая активность медицинских самолетов НАТО, что может свидетельствовать о масштабной эвакуации раненых с Украины, отмечают СМИ.

    В польском Жешуве наблюдается необычно большое количество санитарных бортов блока НАТО, пишут «Вести» со ссылкой на данные канала «Военная хроника» в Мах. Эксперты издания предполагают, что идет срочная эвакуация значительного числа пострадавших с украинской территории.

    Среди прибывших воздушных судов зафиксированы немецкий самолет Learjet 35A медицинской службы DRF Luftrettung, польский реанимационный борт Learjet 75 и летающий госпиталь Boeing 737-783, принадлежащий скандинавской авиакомпании SAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 мая российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ранее в Жешув после атак по управлениям СБУ экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания.

    До этого в феврале также сообщалось о прибытии в этот аэропорт медицинского борта Boeing 737 для эвакуации иностранных наемников.

    22 мая 2026, 10:17 • Новости дня
    Рютте раскрыл число спонсоров закупок американского оружия для Киева
    @ IMAGO/Klaus W. Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть-семь европейских стран НАТО закупают основную часть американского оружия для Украины, заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на встречу глав МИД НАТО в шведском Хельсингборге.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте рассказал о финансовом бремени союзников перед встречей министров иностранных дел в шведском Хельсингборге, передает ТАСС.

    «Оружие и военная техника, системы ПРО и ракеты для них, включая системы Patriot, постоянно поступают из США на Украину по программе PURL, их оплачивают европейские страны», – сказал Рютте.

    Политик подчеркнул необходимость более равномерного распределения расходов. По его словам, сейчас программу тянут лишь шесть или семь государств, хотя этого пока достаточно для обеспечения Киева ключевыми американскими вооружениями. Он добавил, что справедливым решением стало бы участие остальных европейских членов блока.

    Главными темами министерской встречи также станут подготовка к июльскому саммиту в Анкаре и увеличение оборонных бюджетов. Участники планируют обсудить расширение производства вооружений для сдерживания России, которую генсек назвал долгосрочной угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о продолжении поставок заказанного у США вооружения для Киева.

    В декабре прошлого года он пообещал усиление военной поддержки украинского режима со стороны стран блока.

    Осенью около двадцати государств НАТО выразили готовность участвовать в схеме совместных закупок американской техники.

    22 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лавров заявил о недопустимости поглощения Евразии структурами НАТО
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия выступает против расширения Североатлантического альянса на евразийском пространстве и призывает к созданию новой архитектуры равной и неделимой безопасности на континенте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Нельзя допустить фрагментации пространства безопасности Евразии, как и поглощения континента структурами НАТО, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.

    «Неприемлемой альтернативой коллективной работе является придание второго дыхания привилегированной евроатлантической модели безопасности, которую сейчас вынашивают наши натовские коллеги с поглощением всей Евразии структурами Североатлантического альянса», – отметил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что недопустима фрагментация пространства безопасности, к которой стремятся некоторые страны, руководствуясь колониальным принципом «разделяй и властвуй».

    По словам Лаврова, практически везде в Евразии нарастают взрывоопасные тенденции. Ситуацию ухудшает отсутствие на континенте объединяющих институтов для обсуждения вопросов безопасности. Дипломат констатировал, что единого общеконтинентального форума, стимулирующего диалог между государствами и субрегиональными объединениями, в Евразии не существует, в отличие от Африки и Латинской Америки.

    Ответом на эти вызовы стала инициатива президента России, выдвинутая в июне 2024 года, добавил министр. Она предполагает формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этих же слушаниях глава МИД напомнил о курсе западных стран на интеграцию Киева в Североатлантический альянс.

    Дипломат также указал на угрозу безопасности России из-за создания военного аналога НАТО в Азии.

    Ранее министр отмечал рост интереса мирового сообщества к инициативе президента Владимира Путина по евразийской безопасности.

    23 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Президент Чехии потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно действовать решительнее в ответ на инциденты с беспилотниками на восточном фланге альянса.

    Чешский президент Петр Павел в интервью британской газете The Guardian призвал страны НАТО проявить большую решимость в отношении Москвы из-за ситуации с беспилотниками на восточном фланге альянса, передает РИА «Новости».

    По его словам, Москва реагирует прежде всего на силу и четкие действия. «Россия в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями», – заявил Павел, комментируя недавние инциденты с беспилотными аппаратами вблизи границ блока.

    Президент Чехии также выразил недовольство тем, что Европа до сих пор не выработала цельную политику в отношении России и не смогла очертить возможный вариант послевоенной архитектуры безопасности на континенте.

    Накануне глава Генштаба Чехии Карел Рехка заявил о необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией.

    Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил о сбитии румынским истребителем F-16 из состава сил НАТО украинского беспилотника, направлявшегося в сторону России.

    До этого Петр Павел заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.

    22 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Запада втянуть Украину в НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны продолжают придерживаться курса на интеграцию Киева в Североатлантический альянс, открыто заявляя о своих намерениях, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Главной внешнеполитической задачей западных стран остается втягивание Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, передает ТАСС.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон и Брюссель сорвали все возможности мирного урегулирования еще в 2022 году. «Нам прямо сказали: не лезьте в наши натовские отношения с Украиной, это не ваше дело», – подчеркнул министр.

    Лавров также напомнил, что именно в тот период резко усилились обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Параллельно готовилась силовая операция по решению украинского вопроса в нарушение Минских соглашений, что сделало начало специальной военной операции неизбежным шагом.

    «И Запад, конечно же, тем самым подтвердил, что его задачей на этом направлении внешнеполитическом является втягивание Украины в НАТО, они об этом до сих пор говорят, что эта цель остается, и также задачей Запада было использовать киевский режим для искоренения всего русского», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров указал на попытки Запада втянуть Украину в Североатлантический альянс еще в марте. Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте исключил возможность скорого вступления Киева в эту организацию.

    Между тем еще до этого российское дипломатическое ведомство называло экспансию военного блока главной причиной конфликта на Украине.

    22 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Лавров: Финляндия отбросила все приличия нейтралитета

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с недоумением отмечает, как Финляндия отказалась от соблюдения норм нейтралитета, перейдя в стан активных русофобов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров отметил радикальное изменение внешнеполитического курса соседней страны, передает ТАСС. По словам министра, финские власти неожиданно резко сменили риторику и позиционирование.

    «Сегодня же мы с удивлением наблюдаем, как Хельсинки отбросил все приличия, которые он под лозунгом нейтралитета соблюдал после Второй мировой войны», – подчеркнул Лавров в ходе выступления.

    Лавров добавил, что Финляндия с большим рвением выдвинулась в ряды главных русофобов. Министр указал, что такие действия означают фактический отказ от принципов Хельсинкского заключительного акта и возврат к поддержке нацистского лагеря, представленного сейчас киевским режимом.

    В конце прошлого года Лавров констатировал наличие животной русофобии у финских элит.

    Сергей Лавров напомнил о нарушении соседним государством прежних обязательств по сохранению вечного нейтралитета.

    Президент Владимир Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждами Хельсинки на крах России.

    22 мая 2026, 20:32 • Новости дня
    В Лондоне отработали сценарий конфликта НАТО и России в 2030 году
    @ PIRJO TUOMINEN/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Британские военные провели масштабные учения с отработкой сценария отражения гипотетического российского вторжения, задействовав в качестве условного командного пункта инфраструктуру лондонского метро, сообщает Bloomberg.

    Согласно сценарию, действия разворачиваются в 2030 году, когда силы под командованием Великобритании в составе НАТО экстренно развертываются в Эстонии после предполагаемого нападения на страны Балтии. Моделирование предусматривает риск дальнейшей эскалации конфликта вплоть до глобального противостояния., передают «Вести».

    «При помощи искусственного интеллекта и новой системы боевого взаимодействия под названием ASGARD они следили за симулированным конфликтом в Эстонии на гигантских интерактивных картах», – говорится в публикации. Участники маневров использовали дроны и роботов для отражения атаки.

    В ходе учений станции лондонского метро, включая Charing Cross, использовались как имитация подземного штаба в Таллине. Военные Великобритании и США отрабатывали управление операцией с применением цифровых систем, аналитических платформ и технологий искусственного интеллекта для выявления и поражения условных целей.

    В рамках сценария также моделировалось массированное применение беспилотников, ракетных систем и средств радиоэлектронной борьбы. При этом отмечается, что часть используемых технологий пока находится на стадии разработки или планирования закупок.

    Отдельно подчеркивается, что реализация подобной концепции ведения боевых действий требует значительного финансирования, при этом перспективы его обеспечения остаются неопределенными. В условиях моделируемого конфликта ежедневно предполагается применение более пяти тысяч беспилотников для разведки и ударных задач.

    Смоделированные учения НАТО в Литве, описанные The Wall Street Journal, завершились быстрой победой России.

    Британские военные на учениях Forest Guardian в Латвии испытали новейшие цифровые системы управления боем с использованием дронов и роботов.

    22 мая 2026, 13:39 • Новости дня
    Главу МИД Испании рассмешили угрозы исключения из НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес с юмором отреагировал на сообщения о возможном приостановлении членства Мадрида в Североатлантическом альянсе.

    Отвечая на вопросы журналистов о перспективах исключения королевства из военного блока, министр иностранных дел Испании рассмеялся, передает ТАСС. Дипломат призвал представителей СМИ к серьезному диалогу.

    «Давайте говорить серьезно», – сказал глава МИД после непродолжительного смеха. Альбарес подчеркнул, что Испания является надежным партнером, который стабильно выполняет свои обязательства, поддерживая оборонные расходы на уровне 2% ВВП. Министр добавил, что далеко не все государства способны обеспечить такие показатели, хотя и обещают нарастить финансирование.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пентагон рассматривает варианты воздействия на союзников по НАТО за нежелание содействовать США в конфликте против Ирана. Одним из вариантов давления, обсуждаемых американскими чиновниками, называлась приостановка членства Испании в альянсе. При этом основополагающий договор блока не содержит механизмов исключения государств-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Министерства обороны США рассматривали вариант приостановки участия Испании в Североатлантическом альянсе.

    Глава испанского правительства Педро Санчес при этом заявил о намерении продолжить полноценную работу с союзниками.

    Ранее испанская партия Podemos призвала провести референдум о выходе страны из военного блока.

    24 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Журнал MWM отметил особый посыл ядерных учений Москвы и Минска НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе совместных ядерных учений России и Белоруссии были подтверждены запуски шести различных типов ракет, способных нести ядерные боеголовки, отмечает журнал MWM.

    «Учения подчеркнули разнообразие и сложность российского ядерного арсенала, что имеет особенно важное значение в условиях высокой напряженности между Москвой и Западным блоком. Важность российских ядерных сил для сдерживания военных намерений Запада, о чем неоднократно указывали официальные лица стран-членов НАТО, укрепила в России консенсус относительно жизненно важного значения этих возможностей», – пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Журнал делает обзор каждой из испытанных на учениях ракеты. Наибольшую огневую мощь среди испытанных получила межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», запуск которой был произведен с космодрома Плесецк в направлении заданного полигона на Камчатском полуострове, сказано в статье.

    Ожидается, что ракета будет использоваться как более легкий аналог РС-28 «Сармат», которая является шахтной, почти в четыре раза больше по размерам и должна поступить на вооружение ближе к концу года, пишет журнал.

    Напомним, масштабные маневры ядерных сил России и Белоруссии начались 19 мая. Президент России Владимир Путин отметил полное выполнение всех поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии. Лукашенко заявил, что о тренировке ядерных сил Россия и Белоруссия договорились зимой.

    22 мая 2026, 16:04 • Новости дня
    Лавров: Попытки вооруженной борьбы с Россией плохо кончались для Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским элитам предстоит столкнуться с последствиями прошлых ошибок, если они продолжат придерживаться курса на вооруженное противостояние с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров предупредил о негативных последствиях для стран Запада в случае продолжения текущей политики, передает ТАСС. По его словам, попытки вооруженной борьбы с Москвой исторически приводили к плачевным результатам.

    «Европа – неотъемлемая часть Евразии. Печально, что она, Европа, как ее понимают в Евросоюзе и НАТО, сегодня управляется элитами, которые вновь поднимают на свои знамена цель борьбы с Российской Федерацией, в том числе вооруженной борьбы. Это всегда плохо заканчивалось для Европы», – подчеркнул министр.

    Заявление было сделано в ходе пленарного заседания Международных общественно-политических слушаний. Мероприятие было посвящено формированию архитектуры равной и неделимой безопасности, а также развитию сотрудничества на евразийском пространстве.

    Ранее Лавров заявил, что западные страны создают общеевропейскую группу для прямого военного столкновения с Москвой.

    По словам Лаврова, в европейских государствах открыто звучат призывы к новому наступлению на российскую территорию.

    До этого Лавров заявлял, что в ответ на милитаристский угар российская сторона выразила готовность к вооруженному конфликту в любой момент.

    22 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Лавров заявил о превращении Арктики в зону конфликта НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Североатлантический альянс активно развивает военные программы на Крайнем Севере, превращая стратегически важный регион в потенциальное пространство для вооруженного противостояния, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на обострение ситуации в северных широтах, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании по вопросам евразийской безопасности в Перми, дипломат подчеркнул рост напряженности.

    «Тревожные тенденции нарастают и на Крайнем Севере, где НАТО разворачивает свои программы милитаризации Арктики, превращение ее в потенциально конфликтное пространство», – сказал глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова связала рост напряженности в Арктическом регионе с действиями Североатлантического альянса.

    Посол РФ в Осло Николай Корчунов допустил наращивание военного присутствия НАТО по итогам «гренландского кризиса».

    Главком ВМФ Александр Моисеев сообщил о целенаправленном увеличении количества военных учений западных стран на Крайнем Севере.

    22 мая 2026, 13:57 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии сообщила о желании НАТО выстроить мирные отношения с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западный военно-политический блок рассчитывает выстроить исключительно добрососедское взаимодействие с Москвой и не представляет угрозы для безопасности страны, сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    «Мы бы хотели иметь с Россией только мирные отношения», – подчеркнула руководитель финского министерства перед встречей руководителей внешнеполитических ведомств стран военного блока в Швеции, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, политик отдельно обратила внимание на характер деятельности организации. Валтонен добавила, что объединение западных стран не представляет абсолютно никакой угрозы для российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала преждевременной нормализацию отношений с Москвой.

    Президент страны Александр Стубб призвал готовиться к восстановлению двустороннего диалога.

    Замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил готовность юридически закрепить отказ от нападения на страны НАТО.

    22 мая 2026, 17:19 • Новости дня
    На митинге против НАТО в Швеции задержали 20 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В шведском Хельсингборге правоохранители арестовали около 20 протестующих, пытавшихся прорваться к месту проведения встречи глав министерств иностранных дел стран Североатлантического альянса, сообщили местные СМИ.

    Полиция Швеции задержала около 20 участников демонстрации против НАТО в городе Хельсингборг, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал SVT.

    Задержания начались после того, как активисты организации Shut Down NATO попытались пройти в центр города. Именно там проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран альянса.

    Полицейские обыскали участников акции протеста, после чего нескольких человек посадили в служебные автобусы. Ранее около 150 человек собрались на площади Густафа Адольфа, расположенной в двух километрах от места проведения министерской встречи. Некоторые демонстранты скрывали лица под масками и капюшонами, держа в руках антинатовские плакаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протокол о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу вступил в силу в марте 2024 года. Тогда во время церемонии поднятия флага альянса у здания шведского парламента местные жители скандировали лозунги против членства в блоке.

    Позже шведские военные провели на севере страны полноценную подготовку к масштабным маневрам НАТО в Скандинавии.

