Стубб выступил против открытия финской границы с Россией

Стубб не поддерживает возобновление работы контрольно-пропускных пунктов. По его словам, граница откроется, когда будет уверенность, что Россия не будет использовать мигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную компанию Yle.
При этом политик не привел никаких доказательств того, что Москва якобы целенаправленно направляет потоки беженцев к финским рубежам. Ограничения на пересечение границы действуют по решению местных властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали закрывать пункты пропуска с ноября 2023 года из-за неконтролируемого наплыва выходцев из третьих стран.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ранее категорически отвергала обвинения в адрес Москвы. Дипломат подчеркивала непричастность России к миграционному кризису в Европейском союзе, называя подобные заявления проявлением западных двойных стандартов.
В апреле прошлого года правительство Финляндии оставило пограничные переходы с Россией закрытыми до дальнейшего уведомления.
В октябре финский премьер-министр Петтери Орпо допустил возможность открытия восточной границы в будущем.
При этом президент страны Александр Стубб назвал гарантии предотвращения потока просителей убежища главным условием снятия ограничений.