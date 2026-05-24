Автомобиль экс-футболиста «Спартака» перевернулся в центре Москвы

Бывший футболист «Спартака» Прудников попал в ДТП в Москве

Tекст: Вера Басилая

Автомобиль экс-футболиста «Спартака» Александра Прудникова попал в аварию в центре Москвы, передают «Вести». Сам спортсмен находился за рулем машины марки Voyah, которая столкнулась с иномаркой Porsche.

В результате сильного удара транспортное средство Прудникова перевернулось. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт аварии, однако не стали называть имя пострадавшего.

«По предварительным данным, примерно в 15.10 на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадал один человек», – сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Днем ранее в районе Ясенево после столкновения с такси перевернулась служебная машина Росгвардии.

В начале месяца в центре столицы попал в ДТП спортивный автомобиль рэпера Navai.