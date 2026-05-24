    24 мая 2026, 16:59 • Новости дня

    Иностранные журналисты приехали в больницу навестить пострадавших в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Представители зарубежных средств массовой информации прибыли в медицинское учреждение Луганска для встречи с детьми, получившими ранения в результате обстрела колледжа в Старобельске.

    Репортеров доставили на территорию Луганской Республиканской клинической больницы прямо с места удара украинских войск, передает РИА «Новости». Именно здесь проходит лечение часть пострадавших при террористической атаке ВСУ на колледж.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник встретил представителей прессы непосредственно в здании медицинского учреждения, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

    После удара ВСУ по общежитию в луганском Старобельске восемь человек продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

    Двоих тяжело раненных при ударе молодых людей отправили на лечение в московские клиники.

    23 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Мединский назвал выродками представителей Латвии за реакцию на трагедию в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский назвал выродками представителей Латвии и Дании в ООН за отсутствие сострадания после трагедии в Старобельске.

    Помощник президента России в Max осудил циничное отношение «выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и не чувствующих стыда»

    Политик уточнил, что здание в Старобельске было полностью разрушено в результате целенаправленного налета беспилотников, который проходил тремя волнами. Жертвами атаки стали не менее 18 учащихся,
    еще более 40 человек получили ранения.

    Комментируя произошедшее, чиновник призвал задуматься о последствиях возможной победы таких людей над Россией.

    «Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь», – заявил Мединский.

    Он также подчеркнул, что подобные прицельные удары по школам и детям во время Великой Отечественной войны совершали исключительно нацисты.

    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.

    Президент Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    23 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    Установлены личности 17 погибших студентов в Старобельске

    Власти ЛНР установили личности 17 погибших при атаке на колледж студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж, местонахождение четырех студентов остается неизвестным, сообщили в администрации Луганской народной республике.

    После удара украинских войск по учебному заведению в Старобельске число жертв достигло 18 человек, сообщает в Max администрация Луганской Народной Республики.

    Установлена личность 17 погибших студентов, опубликованы списки жертв и раненых по состоянию на 17:00.

    В списках также указаны учащиеся, чье местонахождение до сих пор не установлено. На данный момент неизвестна судьба четырех студентов колледжа.

    Общее число жертв удара по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших студентов.

    Президент России Владимир Путин назвал атаку БПЛА на Старобельск террористическим актом.

    23 мая 2026, 16:28 • Новости дня
    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники МЧС подняли на поверхность тела еще двух погибших при разборе завалов колледжа в Старобельске, общее число жертв достигло 18 человек, сообщило МЧС России.

    Сотрудники МЧС подняли на поверхность тела еще двух погибших при разборе завалов колледжа в Старобельске, передает РИА «Новости».

    «На поверхность из-под завалов достали тела еще 2 человек. Итого: 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли», – сказали в министерстве.

    По предварительной информации ведомства, спасательная операция на месте происшествия продолжается. Специалисты предполагают, что под обломками здания могут находиться еще три человека.

    Ранее спасатели обнаружили на месте обрушения 16 погибших.

    До этого сотрудники МЧС сообщили о 12 жертвах трагедии.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по Старобельску террористическим актом.

    24 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Кристофер Хелали посетил место удара украинских войск в Старобельске вместе с более чем 50 иностранными коллегами, передает РИА «Новости». Осмотрев последствия атаки на местный колледж, репортер поделился мнением о текущем конфликте.

    «Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить – это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции», – сказал журналист.

    Американец также отметил полную зависимость Киева от западных союзников. По его словам, украинские власти не способны действовать без финансирования, оружия и разведданных, которые предоставляют США, Евросоюз и НАТО для ударов по Донбассу и вглубь территории России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о визите более 50 зарубежных корреспондентов в Старобельск.

    В результате атаки ВСУ на местный колледж погиб 21 человек.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    22 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников на образовательное учреждение в Луганской Народной Республике, где спали подростки.

    Президент России Владимир Путин резко осудил атаку украинских сил по Старобельскому колледжу в ЛНР, передает ТАСС. Начиная встречу с выпускниками программы «Время героев», российский лидер подчеркнул бесчеловечность произошедшего.

    «Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка уже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», – заявил президент.

    В ночь на пятницу украинские дроны ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске. В здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, еще 39 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, пока 18 семей ждут новостей о судьбе своих близких.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в атаке на образовательное учреждение.

    Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на обстрел колледжа в Старобельске.

    Глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко сообщила о 40 пострадавших при массированном ударе беспилотников.

    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    23 мая 2026, 17:45 • Новости дня
    Выжившие после атаки по Старобельску студенты рассказали о прицельных ударах БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Выжившие при обстреле луганского общежития учащиеся рассказали, что ВСУ целенаправленно били дронами по учебному корпусу и общежитию, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Украинские военные осуществили серию атак на учебный корпус и студенческое общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике, заявила Лантратова в Max.

    «Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много», – написала российский омбудсмен.

    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник рассказал о неоднократных ударах тяжелых украинских беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    23 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    МИД: Япония запретила журналистам освещать удар по Старобельску

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Японии официально запретили аккредитованным репортерам участвовать в поездке на место недавнего удара Вооруженных сил Украины по колледжу в луганском Старобельске, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российское внешнеполитическое ведомство получило информацию о блокировке поездки репортеров из азиатской страны, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что профильная структура буквально запретила японским СМИ освещать ситуацию вокруг атакованного учебного заведения.

    Дипломат добавила, что журналисты CNN сослались на отпуска, назвав подобное поведение западных медиа проявлением их так называемой свободы слова.

    Министерство иностранных дел России организовало для иностранных журналистов поездку в Старобельск.

    Британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась от посещения места трагедии.

    Число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12 человек.

    Президент Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 22:44 • Новости дня
    Захарова назвала реакцию Киева на удар по Старобельску маркером «оскотинивания»

    Tекст: Вера Басилая

    Открытое ликование украинского руководства из-за обстрела учебного заведения с детьми в Старобельске ЛНР свидетельствует о полной моральной деградации политической системы Украины, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что подобное поведение является недопустимым, передают «Известия».

    «На самом деле, оскотинивание киевского режима дошло до той стадии , когда ликуют от убийства детей и не скрывают этого», – сказала Захарова.

    Дипломат добавила, что украинская сторона попыталась скрыть правду. Узнав о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН, руководство страны начало распространять ложную информацию. Они придумали версию о поражении военного объекта на территории республики.

    При этом ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил факт атаки на город. Пресс-служба командования попыталась оправдать обстрел, заявив о якобы находившемся там штабе одного из подразделений ВС России.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.

    Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников на образовательное учреждение террористическим актом.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 22:58 • Новости дня
    Небензя: Удары по общежитию в Старобельске являются военным преступлением

    Tекст: Вера Басилая

    Атака БПЛА на студенческое общежитие в Старобельске носила преднамеренный характер с целью добиться максимального числа жертв среди мирного населения, целенаправленный обстрел здания с проживающими там детьми является военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Небензя прокомментировал ночной налет на гражданский объект в Луганской народной республике, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнул, что здание было заполнено учащимися.

    «Удар не мог быть случайным: три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве», – заявил российский постпред на заседании Совета Безопасности.

    Он также добавил, что целенаправленный обстрел здания с проживающими там детьми является нарушением международного гуманитарного права. Подобные действия квалифицируются как военное преступление, направленное на уничтожение мирных жителей.

    Президент России Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников по образовательному учреждению в ЛНР.

    Путин сообщил о шести погибших при обстреле колледжа в Старобельске

    24 мая 2026, 15:13 • Новости дня
    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Старобельске

    @ Pavel Klimov/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    После удара украинских войск по общежитию в луганском Старобельске восемь человек продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии раненных при обстреле общежития в Старобельске, передает ТАСС. По его словам, пациенты обеспечены всей необходимой медицинской помощью в полном объеме.

    «В больницах Луганской народной республики на лечении остаются восемь пострадавших. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести», – заявил представитель ведомства.

    Кузнецов также отметил, что лечение проходит при дистанционной консультативной поддержке специалистов из федеральных медицинских центров. Кроме того, 33 человека получили помощь амбулаторно.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о 60 раненых при ударе по колледжу.

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

    23 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Число жертв трагедии в Старобельске достигло 16 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При разборе завалов в общежитии колледжа в Старобельске спасатели обнаружили тела еще четверых детей, общее число погибших достигло 16 человек, сообщили в МЧС.

    Число погибших в общежитии колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР достигло 16. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. В министерстве сообщили: «Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета».

    Еще 42 человека пострадали, пятеро продолжают оставаться под завалами.

    Ранее в субботу сообщалось, что число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске выросло до 12 человек. До этого глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших при атаке на колледж.

    Атака БПЛА на студенческое общежитие в Старобельске носила преднамеренный характер с целью добиться максимального числа жертв среди мирного населения, целенаправленный обстрел здания с проживающими там детьми является военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    23 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    Врач рассказал о состоянии раненых при атаке на колледж в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночного удара украинских беспилотников по зданию Старобельского профессионального колледжа один человек оказался в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи, заявил заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Луганска Дмитрий Котуха.

    После атаки вооруженных сил Украины на учебное заведение в Луганской Народной Республике один из пострадавших находится в критическом состоянии, передают «Вести». Остальные раненые остаются в тяжелом, но стабильном состоянии.

    Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Луганска Дмитрий Котуха пояснил ситуацию с пациентами.

    «На данный момент состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое и стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь», – рассказал Котуха.

    Число жертв удара по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших студентов.

    Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских беспилотников на колледж в Старобельске террористической.

    22 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Финский политик назвал удар ВСУ по Старобельску государственным терроризмом

    Tекст: Вера Басилая

    Удар украинских войск по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике представляет собой преднамеренный акт государственного терроризма со стороны Киева, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема резко осудил действия украинских военных в городе Старобельск, передают «Вести». Он охарактеризовал атаку на образовательное учреждение как целенаправленный террор со стороны киевского режима.

    «Я решительно осуждаю террористическую атаку на мирных жителей в Старобельске ... Это можно квалифицировать как преднамеренный государственный терроризм, осуществленный Украиной», – написал Мема на своей странице в социальной сети X.

    В своем заявлении финский деятель также обратился к руководству стран Европейского союза. Он призвал каждого европейского лидера публично осудить этот террористический акт и немедленно прекратить поставки любых видов вооружений на Украину.

    Президент Владимир Путин резко назвал террористическим актом атаку украинских сил по Старобельскому колледжу.

    Путин сообщил о шести погибших при обстреле этого учебного заведения.

    Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на действия вооруженных сил Украины.

    Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

