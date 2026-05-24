Иностранные журналисты приехали в больницу навестить пострадавших в Старобельске

Tекст: Вера Басилая

Репортеров доставили на территорию Луганской Республиканской клинической больницы прямо с места удара украинских войск, передает РИА «Новости». Именно здесь проходит лечение часть пострадавших при террористической атаке ВСУ на колледж.

Глава ЛНР Леонид Пасечник встретил представителей прессы непосредственно в здании медицинского учреждения, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

После удара ВСУ по общежитию в луганском Старобельске восемь человек продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

Двоих тяжело раненных при ударе молодых людей отправили на лечение в московские клиники.