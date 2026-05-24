  • Новость часаПри атаке ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев наказан за Старобельск
    Медведев призвал наносить жесткие удары по Киеву
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    По Украине нанесен удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон»
    Погибших в Старобельске студенток решили похоронить в подвенечных платьях
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией
    Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС
    24 мая 2026, 16:48 • Новости дня

    Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией

    Президент Финляндии Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией

    Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией
    @ Markku Ulander/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Москвой, если ему поступит соответствующее предложение.

    Финский лидер Александр Стубб не исключает возможности стать представителем Евросоюза на переговорах с российской стороной, передает РИА «Новости».

    «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил Стубб в интервью телерадиокомпании Yle. Таким образом политик прокомментировал слухи о своей возможной роли в будущем диалоге Европы и России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно европейская сторона отказалась от диалога.

    В свою очередь глава Евросовета Антониу Кошта недавно сообщил, что ведет консультации с лидерами стран ЕС по подготовке к переговорам с Россией, ожидая для этого подходящего момента.

    Европейский союз рассматривает кандидатуру Александра Стубба на должность официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Ранее сам финский лидер заявил о необходимости самостоятельного прямого взаимодействия европейских стран с Россией.

    24 мая 2026, 00:11 • Новости дня
    МИД Армении ответил на заявления Лаврова о влиянии ЕС на Ереван
    МИД Армении ответил на заявления Лаврова о влиянии ЕС на Ереван
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие стратсотрудничество с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

    «Но в целом, если говорить об отношениях между Арменией и Россией <...> проблемы возникают во всех отношениях. Мы ни в коем случае не намерены создавать еще большую напряженность или усугублять ситуацию. Многие из этих проблем существовали и в прошлом, 10 лет назад, 15 лет назад. Не знаю, скажем, экспорт абрикосов, импорт вина, импорт водки и так далее», – сказал Мирзоян порталу news.am.

    Дипломат подчеркнул нежелание республики усугублять текущую ситуацию, так как Ереван планирует обсуждать эти проблемы в конструктивной атмосфере.

    Министр опроверг слова Сергея Лаврова о том, что европейские страны используют республику против Москвы. Он пояснил, что выстраивание партнерства с Соединенными Штатами и Евросоюзом носит публичный характер и не направлено против третьих государств.

    Взаимодействие с западными партнерами сосредоточено на развитии искусственного интеллекта, экономики и укреплении демократических институтов.

    Мирзоян добавил, что при наличии недовольства со стороны российских коллег им следует приложить усилия для понимания позиции соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание страны вступить в Евросоюз. Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать любые выгодные армянскому народу решения. Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС.  МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.

    Комментарии (13)
    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    @ Interior Ministry of Ukraine/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Макс».

    Комментарии (12)
    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 05:56 • Новости дня
    Фицо предупредил об угрозе мировой войны из-за заблудившегося дрона
    Фицо предупредил об угрозе мировой войны из-за заблудившегося дрона
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо подчеркнул острую необходимость переговоров для урегулирования украинского кризиса, предупредив о высоких рисках случайной глобальной эскалации в новых условиях ведения боевых действий с помощью дронов.

    «Мы должны вести диалог с Россией, так как без него единственный заблудившийся дрон – а таких в последнее время немало, главным образом украинских, – может спровоцировать третью мировую войну», – приводит слова политика из видеоролика ТАСС.

    Фицо признался, как ему кажется, что кто-то ожидает неумышленную провокацию или даже готовит ее.

    «Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», – сказал премьер Словакии, отметив беспокойство о напряженности в Европе.

    Он оценил инициативу германского канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса ассоциированного члена Евросоюза, назвав этот шаг может частью попытки привлечь объединение к мирному урегулированию, чтобы сделать украинскую сторону более уступчивой к требованиям Москвы.

    При этом Фицо обратил внимание на то, что государства западной части Балканского полуострова подготовлены к евроинтеграции гораздо лучше. Он назвал немыслимым лицемерием текущую позицию Европы, добавив, что остался единственным лидером в объединении, выступающим за контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.

    «Давайте сделаем все, чтобы начался диалог [о завершении конфликта на Украине], – призвал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо нашел в словах Путина важное послание для Европы. Он также назвал украинский конфликт непредсказуемым.

    Комментарии (3)
    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Комментарии (12)
    23 мая 2026, 23:40 • Новости дня
    Пасечник объявил траур 24 и 25 мая в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил два Дня траура в память о погибших при атаке дронов ВСУ на общежитие Старобельского колледжа.

    «В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура. <...> К глубокой боли, в результате удара погиб 21 человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких и для всех нас», – написал он в Max-канале.

    Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что жители региона и всей страны сплотились вокруг общей беды. Он указал на то, что спасатели, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные люди продолжают помогать семьям пострадавших, участвуют в ликвидации последствий трагедии.

    «В память о погибших студентах молодежь республики запустила акцию в социальных сетях «Они просто учились». Присоединиться к ней может каждый», – сообщил глава ЛНР.

    Он добавил, что эта атака – чистое зло, которому нет и не может быть оправдания.

    «Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЛНР взяли на себя организацию похорон погибших в Старобельском колледже. Небензя заявил, что европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми. Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов.

    Комментарии (4)
    23 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    Число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек, тела всех погибших извлечены из-под завалов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В Старобельске завершены поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета.

    «Всего пострадали 63 человека, из них 21 – погибли.  Все тела погибших признаны из-под завала», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по Старобельску террористическим актом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек. Также были установлены личности 17 погибших студентов.
    Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.

    Небензя заявил, что европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми. Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов.

    Комментарии (2)
    24 мая 2026, 04:40 • Новости дня
    Школьники из России завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

    Школьники из РФ взяли восемь медалей на олимпиаде по физике в Пусане

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские школьники заняли призовые места на престижном международном состязании, выиграв четыре золотые и четыре серебряные медали в ходе Азиатской олимпиады по физике в Пусане.

    Российская команда из восьми учащихся приняла участие в Азиатской олимпиаде по физике, проходившей в городе Пусан, Южная Корея. По итогам соревнований сборная России завоевала четыре золотые и четыре серебряные медали, войдя в пятерку лучших команд в общекомандном зачете, передает РИА «Новости».

    Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, российская сборная вновь показала высокие результаты на Азиатской международной олимпиаде по физике.

    «Со своей стороны в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» правительство продолжит создавать условия для развития талантов и реализации потенциала россиян в целом», – сказал он.

    По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, что успех сборной свидетельствует о высоком уровне образования в области естественных наук в России.

    «Мы по праву можем гордиться нашими выдающимися школьниками, которые проявили все свои знания и справились с трудными задачами», – сказал он, пожелав победителям успехов.

    В олимпиаде Asian Physics Olympiad приняли участие более 200 учащихся из 27 стран, среди которых Австралия, Индонезия, Китай и Вьетнам. Школьники прошли теоретический и практический туры, где продемонстрировали знания и навыки по физике.

    В 2025 году российская сборная также вернулась с олимпиады с золотыми и серебряными медалями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты оценили успех сборной России на Менделеевской олимпиаде. Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по биологии. Российская сборная завоевала 11 золотых и одну серебряную медали на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников.

    Комментарии (6)
    24 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года

    Пашинян: Армения и Евросоюз отменят визовый режим не позднее 2028 года

    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    @ Russian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен максимум через два года, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    Власти Армении пообещали добиться полной отмены визового режима с европейскими странами в течение ближайших двух лет на фоне резкого роста пассажиропотока, передает РИА «Новости». Об этом армянский премьер-министр сообщил в ходе предвыборной кампании в Ширакской области.

    «Мы говорим, дорогой народ, самое позднее через два года у нас будет решен вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС», – подчеркнул глава правительства республики.

    Политик пояснил, что трудности с получением шенгенских виз вызваны резким увеличением числа выезжающих в Европу. За последние семь лет поток армянских граждан в страны Евросоюза вырос на 500%, из-за чего европейские посольства не справляются с нагрузкой.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал попытки западных стран втянуть Ереван в антироссийский лагерь. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также указывал на стремление армянского руководства сблизиться с ЕС, сохраняя при этом экономические выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие сотрудничества с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

    Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС. 

    МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.


    Комментарии (6)
    23 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Reuters: Швейцария проведет референдум о лимите населения в 10 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Швейцарии проведет 14 июня референдум об ограничении численности населения страны десятью миллионами человек к 2050 году, передает Reuters.

    Швейцарии проведет 14 июня референдум об ограничении численности населения страны десятью миллионами человек к 2050 году, передают «Вести». Инициатором голосования стала правая Швейцарская народная партия, выразившая серьезную обеспокоенность ситуацией в государстве.

    Политики указали на растущий дефицит жилья, который обостряется на фоне свободной миграции. На сегодняшний день в стране проживает более девяти миллионов граждан и мигрантов.

    Согласно предложенному плану, если демографический рост продолжится текущими темпами, правительству предложат радикальные меры. В частности, планируется отменить квоты на предоставление убежища и переселение иностранных граждан ради воссоединения с семьями.

    Власти Швейцарии запланировали всенародное голосование для предотвращения перегрузки инфраструктуры.

    Более 100 тыс. граждан подписали петицию в поддержку проведения этого плебисцита. В конце прошлого года почти половина швейцарцев высказалась за ограничение численности населения.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов

    Tекст: Катерина Туманова

    Удар ВСУ по самому центру Луганска, из-за которого пострадали два человека, был демонстративного характера, отметил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Нацисты показывают, всеядность. Они намерены атаковать гражданские цели даже в самом центре крупных городов, и в отсутствие какого-либо военного оправдания, и никакие нормы МГП им в этом не будут преградой», – написал он.

    Мирошник добавил, что удар был нанесен примерно в километре от центрального здания Луганского университета, филиал которого подвергся атаке в Старобельске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЛНР взяли на себя организацию похорон погибших в Старобельском колледже. Власти республики установили личности 17 погибших студентов.

    Президент России Владимир Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников террористической.


    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 20:47 • Новости дня
    МВФ: Рост госдолга стран ЕС нанесет серьезный ущерб экономике Евросоюза

    МВФ предупредил Евросоюз об ущербе экономике ЕС из-за роста госдолга стран

    Tекст: Вера Басилая

    Международный валютный фонд (МВФ) предупредил Европейский союз о рисках для экономики из-за растущего государственного долга стран блока.

    Газета Politico пишет, что увеличение государственного долга европейских государств способно причинить значительный вред экономике всего блока, что потребует проведения структурных и бюджетных реформ, передает РИА «Новости» . Соответствующий документ был представлен министрам финансов ЕС на неформальной встрече в Никосии.

    В мае прошлого года эксперты фонда уже обращали внимание на внутренние проблемы Европы, угрожающие долгосрочному развитию. Среди них назывались старение населения, низкая производительность труда и необходимость координации энергетической политики.

    «Если ситуацию не контролировать, государственный долг выйдет на неустойчивую траекторию. При сохранении нынешней политики долг среднестатистической европейской страны к 2040 году достигнет 130% ВВП, что примерно вдвое больше нынешнего уровня», – говорится в документе МВФ.

    Организация также прогнозирует возможное увеличение расходов государств ЕС на оборону, энергетику и пенсии в ближайшие 15 лет. Для преодоления этих вызовов предлагается реализовать комплекс мер, включающий структурные реформы, совместные заимствования и фискальную консолидацию.

    Международный валютный фонд призвал Бельгию срочно оздоровить ситуацию с государственным долгом.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о росте оборонных расходов европейских государств на 80%.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили ночью более 30 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале о ликвидации силами ПВО в ночь на воскресенье 33 дронов над 12-ю регионами страны.

    «В период с 20.00 мск 23 мая до 7.00 мск 24 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским крем и Республикой Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на субботу уничтожили 348 украинских беспилотников. Атака дронов ВСУ вызвала пожар на 800 кв. м во Владимирской области.


    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 22:56 • Новости дня
    В ночь на субботу БПЛА ВСУ атаковали промпредприятие в Пермском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили дроны ВСУ, которые пытались атаковать одно из промышленных предприятий в Пермском крае, о чем в Max-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

    «Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами», – написал он.

    Махонин добавил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Росавиация временно ограничила рейсы в девяти аэропортах страны. Днем в субботу силы ПВО за пять часов уничтожили 42 БПЛА над регионами России.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как у ВСУ на Волчанском направлении исчезли более 780 солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении громили противника в районах Сосновки, Байрака, Рубежного, Избицкого, Петропавловки, Богодухова, Весёлого и Золочева, узнав при этом о массовых пропажах без вести в рядах ВСУ.

    «Согласно официальным данным 159-й бригады ВСУ, в настоящее время пропавшими без вести на Волчанском направлении числятся 786 военнослужащих подразделения», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в селе Гранов продолжаются стрелковые бои, как и в селах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на девяти участках до 700 метров.

    На Великобурлукском направлении бойцы «Севера» продвинулись на расстояние около 1000 метров на трех участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района.

    На  Сумском направлении фронта «Северяне» разбивали противника в районах Вольной Слободы, Эсмани, Ворожбы, Писаревки, Могрицы, Бунякино и города Сумы.

    Штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Бачевска, а также в Запселье, Иволжанском и Кондратовке. В Сумском районе на 21 участке штурмовики продвинулись до 1000 метров.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. На полигон штурмовиков ВСУ прибыла иностранная следственная группа. Украинские заградотряды расстреляли несколько сдававшихся в плен групп ВСУ.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 02:34 • Новости дня
    Посол Кранс в Новой Зеландии рассказал о проблемах с пенсией из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Проживающие в Новой Зеландии российские пенсионеры лишились возможности получать свои пенсии из-за банковских ограничений, связанных с санкциями, рассказал посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.

    «С 2022 года, когда нас стали отрезать от международной банковской системы, возникли проблемы с платежами. Пенсионеры могут хранить свои деньги на российских счетах либо попросить переводить им их пенсию за рубеж. Из-за банковской блокады все переводы стали невозможными», – рассказал посол РИА «Новости».

    По его словам, из-за этого пенсионеры недополучают средств в достаточно дорогой стране, как Новая Зеландия и призвал к необходимости разрешить эту гуманитарную задачу.

    Кранс подчеркнул, что эта проблема не затрагивает геополитическую ситуацию. Это ущерб, который наносится российским пенсионерам-резидентам в Новой Зеландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд поддержал россиянок с рожденными за рубежом детьми. В мае Новая Зеландия объявила о санкциях против России.


    Комментарии (0)
    Главное
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на Киев
    Зеленский пожаловался Макрону на массированный удар по Киеву
    Трамп поблагодарил Секретную службу за ликвидацию стрелка у Белого дома
    Летчик раскрыл подробности первого полета истребителя Су-57Д
    Фицо предупредил об угрозе мировой войны из-за заблудившегося дрона
    European Gymnastics допустило российских атлетов к турнирам
    Российские школьники завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике