Пашинян: Армения и Евросоюз отменят визовый режим не позднее 2028 года

Tекст: Вера Басилая

Власти Армении пообещали добиться полной отмены визового режима с европейскими странами в течение ближайших двух лет на фоне резкого роста пассажиропотока, передает РИА «Новости». Об этом армянский премьер-министр сообщил в ходе предвыборной кампании в Ширакской области.

«Мы говорим, дорогой народ, самое позднее через два года у нас будет решен вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС», – подчеркнул глава правительства республики.

Политик пояснил, что трудности с получением шенгенских виз вызваны резким увеличением числа выезжающих в Европу. За последние семь лет поток армянских граждан в страны Евросоюза вырос на 500%, из-за чего европейские посольства не справляются с нагрузкой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал попытки западных стран втянуть Ереван в антироссийский лагерь. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также указывал на стремление армянского руководства сблизиться с ЕС, сохраняя при этом экономические выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие сотрудничества с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС.

МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.



