    24 мая 2026, 15:51 • Новости дня

    Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обменялись мнениями касательно актуальной повестки, уделив особое внимание взаимодействию Минска с европейскими странами, сообщили СМИ.

    Беседа руководителей двух государств была организована по предложению Парижа, передает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого». Политики уделили внимание актуальным вызовам на европейском континенте.

    «Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность к переговорам с Владимиром Зеленским.

    Ранее белорусский лидер обсудил по телефону вопросы экономики и обороны с Владимиром Путиным.

    В январе дипломатический источник во Франции допустил возможность будущих контактов Эммануэля Макрона с российским руководством.

    22 мая 2026, 03:01 • Новости дня
    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей
    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии, памятник архитектуры обошелся новой владелице менее чем в 95 белорусских рублей (2,4 тыс. российских рублей), передает «Sputnik Беларусь».

    Постройка находилась в запустении с 2010 года. Местные власти долгое время безуспешно искали инвестора для восстановления объекта, передает «Sputnik Беларусь».

    Директор Дятловского историко-краеведческого музея Вероника Павловская сообщила, что здание возвели в 1751 году. За свою историю комплекс также служил школой, госпиталем и стоматологией.

    Предыдущий владелец из России приобрел объект в 2022 году за 96 рублей, однако не выполнил обязательства по реставрации. Теперь москвичка Татьяна, проживающая в Минске уже два года, стала единственной участницей аукциона. Она намерена создать в здании апарт-отель, кафе и демонстрационные залы, а также организовать интерактивные квесты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле торги по продаже исторического здания Рижского вокзала в Москве отменили из-за отсутствия покупателей.

    Месяцем ранее на электронном аукционе за 21 млн рублей продали старинный особняк режиссера Тимура Бекмамбетова в Казани.

    В феврале предприниматель Михаил Масловский приобрел на торгах подмосковную усадьбу Воронцовых-Дашковых за 270 млн рублей.

    22 мая 2026, 18:10 • Новости дня
    Полиция пришла с обысками в резиденцию Макрона

    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французские следователи пришли с обысками в Елисейский дворец из-за подозрений в коррупции при организации торжественных церемоний переноса останков выдающихся деятелей в Пантеон, пишут местные издания.

    Финансовая полиция Парижа заинтересовалась тратами на государственные мероприятия. Газета Monde сообщила о следственных действиях на территории президентской резиденции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

    «Два следственных судьи по финансовым делам Парижа обыскали Елисейский дворец в рамках расследования организации церемоний вхождения в Пантеон», – отмечает издание.

    Внимание антикоррупционной бригады привлекли договоры с агентством Shortcut Events. Эта компания занималась всеми торжественными процедурами с 2002 по 2024 год. По информации газеты, каждый подобный ритуал обходился бюджету примерно в два млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле французская полиция провела обыски в Елисейском дворце из-за контрактов с фирмой Shortcut Events. Но она оказалась безуспешной. Однако тогда силовикам удалось проверить Центр национальных памятников, который распределял контракты. Также следователи посетили офисы Shortcut Events и дома нескольких фигурантов дела.

    Несколькими днями ранее следственный судья инициировал расследование против бывшего премьер-министра страны Эдуара Филиппа.

    Напомним, что в конце 2024 года левая партия «Неподчинившаяся Франция» запустила процедуру отрешения Эммануэля Макрона от власти.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    21 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским

    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Белоруссии выразил готовность обсудить двусторонние отношения и перспективы сотрудничества с главой Украины в любом удобном месте.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения накопившихся вопросов, сообщает БелТА.

    «Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого», – отметил белорусский лидер. По его словам, диалог может состояться в любой точке Украины или Белоруссии.

    Лукашенко подчеркнул важность обсуждения проблем белорусско-украинских отношений и их перспектив. Он выразил недоумение по поводу того, что с западными странами темы для разговора находятся, а с Украиной – нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года белорусский лидер призвал Владимира Зеленского срочно пойти на мирные переговоры. Ранее Лукашенко выразил намерение лично побеседовать с главой киевского режима. До этого президент Белоруссии предложил Минск в качестве идеального места для урегулирования конфликта.

    21 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вильнюс разрешил пролет беспилотных аппаратов ВСУ через свою территорию для атак на российские регионы, пытаясь переложить ответственность за эскалацию на соседние страны, заявили в Совбезе Белоруссии.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил литовское руководство в содействии атакам на Россию, передает РИА «Новости».

    «Они открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины», – подчеркнул госсекретарь.

    Членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе не защищает Вильнюс от залетающих дронов. При этом литовские политики прячутся в бомбоубежищах и публикуют оттуда радостные фотографии, что Вольфович назвал безумием и пиаром.

    Минск по-прежнему нацелен на мирное сосуществование и урегулирование конфликтов. Поступки властей прибалтийских стран и Польши вызывают у белорусской стороны недоумение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы украинским беспилотником.

    Несколькими днями ранее литовские средства слежения не обнаружили упавший на территории республики дрон. Президент страны Гитанас Науседа категорически выступил против транзита иностранных аппаратов.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    21 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Польские силовики расстреляли машину белоруса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские полицейские обстреляли автомобиль 60-летнего жителя Белоруссии на трассе, нанеся ему тяжелые огнестрельные ранения, сообщил СК республики.

    Следственный комитет Белоруссии сообщил о безосновательном расстреле польскими полицейскими машины белорусского гражданина. В результате инцидента водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, а в автомобиле насчитали 29 пулевых отверстий, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет Республики Беларусь проводит проверку по факту нападения польских полицейских на гражданина нашей страны. По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8 вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия», – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

    Пострадавший получил ранения головы и конечностей, однако смог пересечь границу и был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что инцидент произошел из-за ошибки правоохранителей, и Минск рассчитывает на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности.

    Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили восстановить картину произошедшего и установить личности стрелявших полицейских. Инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а подробности будут доведены до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    А в прошлом году нетрезвый солдат армии Польши устроил стрельбу в приграничном селе Мельник.

    23 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    МИД назвал абсурдом недопуск Москвы и Минска до церемонии в Маутхаузене

    Tекст: Вера Басилая

    Российское дипломатическое ведомство резко раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные церемонии в в Маутхаузене.

    Российская сторона считает политизированным и абсурдным решение руководства Международного комитета «Маутхаузен» не приглашать Москву и Минск на траурные мероприятия, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такой шаг продиктован конъюнктурой.

    «Разумеется, это – политизированное, абсурдное решение в угоду нынешней конъюнктуре, ущербная, неуклюжая, безнравственная попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, не имеющая ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах - узниках этой ужасной фабрики смерти», - заявили в министерстве. Там также добавили, что организаторы памятных мероприятий должны сами разбираться со своей совестью.

    Незадолго до этого посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас направил открытое письмо руководству комитета. Причиной стало исключение белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных церемоний.

    Нацистский концлагерь Маутхаузен действовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. За это время там погибли более 100 тыс. узников, включая 32180 советских граждан. Именно в Маутхаузене был замучен Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Мемориал на месте лагеря работает с 1947 года.

    Ранее в МИД заявили, что руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила дипломатов из России на памятные мероприятия.

    Весной прошлого года Белоруссия осудила аналогичный отказ властей ФРГ перед годовщиной освобождения Бухенвальда.

    23 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД: Москву и Минск намеренно не приглашают на мероприятия в Маутхаузен

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон при организации ежегодных памятных мероприятий, заявили в МИД России.

    В МИД отметили, что организаторы памятных акций ведут сознательно аморальную линию, передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули: «Прежде всего, хотели бы подтвердить, что российский флаг как развевался, так и продолжает развеваться на территории мемориального комплекса на месте одного из крупнейших нацистских концлагерей Маутхаузен».

    Несмотря на это, международный комитет последние годы отказывается звать на траурные церемонии официальных лиц России и Белоруссии. Ранее белорусский посол в Австрии Андрей Дапкюнас направил правлению мемориала открытое письмо из-за исчезновения флага республики с главной аллеи во время торжеств.

    Лагерь Маутхаузен существовал с 1938 по 1945 год, здесь погибли более 100 тыс. человек. В этой системе были зверски замучены 32 180 советских граждан, включая Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Мемориал на месте трагедии работает с 1947 года.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила представителей России на памятные мероприятия в Маутхаузене.

    В 2024 году организаторы церемонии отказали в участии официальным делегациям Москвы и Минска.

    23 мая 2026, 10:38 • Новости дня
    Болельщики освистали Макрона перед финалом Кубка Франции по футболу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перед решающим матчем Кубка Франции на стадионе «Стад де Франс» в Париже зрители освистали президента Эммануэля Макрона, а трофей впервые в истории выиграл «Ланс».

    Футбольные болельщики подвергли обструкции президента Франции Эммануэля Макрона. Инцидент произошел перед стартом финального матча Кубка Франции по футболу между клубами «Ланс» и «Ницца»  в Париже, передает РИА «Новости».

    Макрон спустился с трибуны на поле, чтобы пожать руку игрокам обеих команд, и в этот момент стадион ответил ему протяжным свистом.

    Встреча прошла на арене «Стад де Франс», чья вместимость превышает 80 тыс. зрителей. Как отмечает RMC Sport, Макрон поприветствовал футболистов на поле впервые с 2022 года. В трех предыдущих розыгрышах Кубка он ограничивался рукопожатием с финалистами в тоннеле стадиона, стараясь избежать свиста и неодобрительных выкриков.

    Сам матч завершился уверенной победой «Ланса» со счетом 3:1. Команда с севера Франции завоевала почетный трофей впервые в своей истории.

    Накануне вооруженные футбольные фанаты устроили погромы в Париже перед матчем «Ниццы» с «Лансом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтин Макрона скатился до рекордно низких 11%. При этом, сам Макрон в 2025 году допустил возможность нового роспуска парламента на фоне противостояния с оппозицией.

    23 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    World Athletics не сняла санкции с белорусских легкоатлетов вопреки решению МОК

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил запрет на участие атлетов из Белоруссии в соревнованиях, проигнорировав недавние послабления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Белорусская федерация легкой атлетики со ссылкой на письмо главы World Athletics Себастьяна Коу.

    Решение ограничить выступления белорусских атлетов осталось неизменным. При этом Международный олимпийский комитет отменил ряд рекомендаций по санкциям против Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

    «Решение МОК ввести санкции против Белоруссии отличалось от решения, принятого советом World Athletics в марте 2022 года», – заявил Коу. Он подчеркнул, что легкоатлетическая ассоциация рассматривала вопрос совершенно независимо от других спортивных структур, в том числе МОК.

    «Многие международные федерации последовали рекомендации МОК и ввели санкции против Белоруссии в 2022 году, а теперь приводят свои позиции в соответствие с обновленной позицией МОК. World Athletics избрала иной подход. Совет рассмотрел этот вопрос независимо», – заявил Коу.

    Коу добавил, что весной 2025  года рабочая группа согласовала возможный путь возвращения молодых спортсменов, не связанных с военными ведомствами. При этом результаты легкоатлетов продолжают фиксироваться для начисления очков мирового рейтинга. Квалификация на летние Олимпийские игры 2028 года начнется летом 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтвердила продление санкций для спортсменов из России и Белоруссии. Коу допустил возвращение атлетов на международную арену после окончания конфликта на Украине.

    В свою очередь Международный олимпийский комитет сохранил ограничения из-за отсутствия статуса у Олимпийского комитета России.

    22 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что не реагирует на слова Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что не реагирует на заявления украинского лидера Владимира Зеленского.

    «Вы знаете, я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от Зеленского», – заявил Лукашенко.

    Видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

    Лукашенко также заявил, что «пытается сочувствовать» Зеленскому. При этом он добавил, что Зеленский «не хочет делать выводов» и «анализировать обстановку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Белоруссии выразил готовность обсудить двусторонние отношения и перспективы сотрудничества с главой Украины в любом удобном месте.

    Зеленский заявил о готовности превентивно действовать против руководства Белоруссии

    21 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о готовности защищать Отечество от Бреста до Владивостока
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Минск намерены использовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения безопасности единого пространства на фоне проведения совместных учений ядерных сил.

    Руководство Белоруссии подтвердило оборонительный характер действий союзного государства в ходе масштабных маневров, передает ТАСС. Минск и Москва не собираются выступать агрессорами, но обладают необходимым арсеналом для надежной защиты своих территорий.

    «Действительно, это первая такая совместная тренировка. Но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально», – подчеркнул глава республики в ходе общения с российским президентом Владимиром Путиным.

    Политик напомнил о зимних обсуждениях перспектив участия глав государств в подобных мероприятиях. Он уточнил, что наличие мощного вооружения обязывает страны уметь им пользоваться для защиты общего пространства от Бреста до Владивостока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил.

    В ходе совместных учений российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Военнослужащие двух стран отрепетировали скрытное перемещение ядерных боеприпасов.

    21 мая 2026, 22:15 • Новости дня
    Лукашенко: О тренировке ядерных сил Россия и Белоруссия договорились зимой

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он и президент России Владимир Путин еще зимой условились провести совместные тренировки ядерных сил.

    «Президент Беларуси отметил, что еще прошлой зимой условился с президентом России Владимиром Путиным, что они примут участие в тренировках ядерных сил ориентировочно в конце мая», – сообщила пресс-служба Лукашенко.

    Уточняется, что в маневрах задействовано как размещенное в республике вооружение, так и российская ядерная триада, передает РИА «Новости».

    Глава Белоруссии подчеркнул, что мероприятие было давно запланировано, и сроки не сдвигались ни на сутки. Он отметил, что Путин принял участие в учениях сразу после возвращения из Китая. В масштабных тренировках участвуют тысячи военнослужащих и внушительное количество техники обеих стран, подчеркнул Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные маневры ядерных сил России и Белоруссии начались 19 мая. Путин отметил полное выполнение всех поставленных задач.

    Он также анонсировал совместные тактические учения России и Белоруссии в 2027 году.

    21 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин объявил о полном выполнении задач ядерных учений

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский лидер подвел итоги совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил и отметил успешное выполнение поставленных задач военными двух стран.

    Подводя итоги совместных учений России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами, президент Владимир Путин заявил о полном выполнении всех поставленных задач, передает ТАСС. После окончания тренировки он подчеркнул: «Задачи выполнены полностью».

    Глава государства отдельно выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко и участникам маневров. Путин отметил хорошую организацию тренировки, а также грамотную и слаженную работу военнослужащих обеих армий.

    Президент поблагодарил российских и белорусских военных за четкие действия в ходе учений и подчеркнул значимость проведенной совместной подготовки для взаимодействия двух государств в сфере стратегической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и Белоруссии начались масштабные маневры ядерных сил с участием более 64 тыс. военнослужащих. Вооруженные силы двух стран завершили подготовку ко второму этапу совместных учений по применению нестратегического ядерного оружия.

    Перед началом совместной тренировки Путин сообщил о задачах по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия и о проведении практических пусков баллистических и крылатых ракет.

    21 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин анонсировал совместные тактические учения России и Белоруссии в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Белоруссия проведут масштабные маневры «Щит Союза» в следующем году для укрепления обороноспособности и защиты от потенциальных угроз, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства Владимир Путин рассказал о планах провести совместные тактические учения «Щит Союза – 2027», передает «Интерфакс». Мероприятие запланировано на следующий год.

    «Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений», – подчеркнул российский лидер во время видеоконференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Президент добавил, что обе страны продолжат повышать боеготовность войск с учетом опыта специальной военной операции. В текущем году отработка задач пройдет на маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в России и миротворческих учениях «Нерушимое братство – 2026» на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о полном выполнении задач совместной тренировки ядерных сил с Белоруссией.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов в части боевого применения.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал данные маневры сигналом для европейских государств.

