    США и Израиль нашли в Иране своего Керенского
    Медведев призвал наносить жесткие удары по Киеву
    МИД Армении ответил на заявления Лаврова о влиянии ЕС на Ереван
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    По Украине нанесен удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон»
    Погибших в Старобельске студенток решили похоронить в подвенечных платьях
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС
    24 мая 2026, 15:23 • Новости дня

    HS: Евросоюз рассматривает Стубба на роль переговорщика с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль официального представителя для возможных мирных контактов с Москвой, сообщает Helsingin Sanomat.

    По данным Helsingin Sanomat, Евросоюз обсуждает возможность назначения финского президента Александра Стубба на должность переговорщика с Россией в случае начала мирного процесса, передает РИА «Новости» .

    В европейских дипломатических и экспертных кругах уже активно идет поиск подходящей кандидатуры, несмотря на отсутствие сформированного подхода к диалогу.

    «Имя президента Финляндии активно обсуждается в связи с поиском представителя для потенциальных мирных переговоров», – отмечает финское издание Helsingin Sanomat.

    Журналисты подчеркивают, что процесс находится на начальной стадии. Окончательных решений, в том числе о самом факте старта переговоров с Москвой, пока не принято.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал дискуссии в Европе о возможной кандидатуре переговорщика как эвентуальные.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор кандидатов на эту роль с фильмами Леонида Гайдая.

    Ранее сам Александр Стубб заявил о необходимости начала самостоятельного диалога европейских стран с Москвой.

    24 мая 2026, 00:11 • Новости дня
    МИД Армении ответил на заявления Лаврова о влиянии ЕС на Ереван
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие стратсотрудничество с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

    «Но в целом, если говорить об отношениях между Арменией и Россией <...> проблемы возникают во всех отношениях. Мы ни в коем случае не намерены создавать еще большую напряженность или усугублять ситуацию. Многие из этих проблем существовали и в прошлом, 10 лет назад, 15 лет назад. Не знаю, скажем, экспорт абрикосов, импорт вина, импорт водки и так далее», – сказал Мирзоян порталу news.am.

    Дипломат подчеркнул нежелание республики усугублять текущую ситуацию, так как Ереван планирует обсуждать эти проблемы в конструктивной атмосфере.

    Министр опроверг слова Сергея Лаврова о том, что европейские страны используют республику против Москвы. Он пояснил, что выстраивание партнерства с Соединенными Штатами и Евросоюзом носит публичный характер и не направлено против третьих государств.

    Взаимодействие с западными партнерами сосредоточено на развитии искусственного интеллекта, экономики и укреплении демократических институтов.

    Мирзоян добавил, что при наличии недовольства со стороны российских коллег им следует приложить усилия для понимания позиции соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание страны вступить в Евросоюз. Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать любые выгодные армянскому народу решения. Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС.  МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.

    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    @ Interior Ministry of Ukraine/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Макс».

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 05:56 • Новости дня
    Фицо предупредил об угрозе мировой войны из-за заблудившегося дрона
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо подчеркнул острую необходимость переговоров для урегулирования украинского кризиса, предупредив о высоких рисках случайной глобальной эскалации в новых условиях ведения боевых действий с помощью дронов.

    «Мы должны вести диалог с Россией, так как без него единственный заблудившийся дрон – а таких в последнее время немало, главным образом украинских, – может спровоцировать третью мировую войну», – приводит слова политика из видеоролика ТАСС.

    Фицо признался, как ему кажется, что кто-то ожидает неумышленную провокацию или даже готовит ее.

    «Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», – сказал премьер Словакии, отметив беспокойство о напряженности в Европе.

    Он оценил инициативу германского канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса ассоциированного члена Евросоюза, назвав этот шаг может частью попытки привлечь объединение к мирному урегулированию, чтобы сделать украинскую сторону более уступчивой к требованиям Москвы.

    При этом Фицо обратил внимание на то, что государства западной части Балканского полуострова подготовлены к евроинтеграции гораздо лучше. Он назвал немыслимым лицемерием текущую позицию Европы, добавив, что остался единственным лидером в объединении, выступающим за контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.

    «Давайте сделаем все, чтобы начался диалог [о завершении конфликта на Украине], – призвал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо нашел в словах Путина важное послание для Европы. Он также назвал украинский конфликт непредсказуемым.

    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    23 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Посольство России призвало вернуть подлодку «Сом» из шведских вод

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона предложила Стокгольму вернуть на родину затонувшую у берегов Швеции подлодку «Сом», чтобы восстановить историческую справедливость и похоронить экипаж в России.

    Российское посольство в Стокгольме призвало шведские власти поднять со дна Балтийского моря подлодку «Сом» Российского императорского флота и вернуть ее в Россию. В дипмиссии подчеркнули, что субмарина относится к числу старейших сохранившихся подводных лодок и имеет большую ценность для мирового технического наследия.

    Подлодка «Сом» затонула 23 мая 1916 года у берегов Швеции после столкновения со шведским пароходом «Онгерманланд» во время боевого задания Первой мировой войны. По шведской версии, подлодка якобы намеренно врезалась в пароход, однако существует и мнение, что судно само пошло на таран, чтобы избежать досмотра грузов в трюме. Лодку удалось обнаружить только 27 июля 2015 года: ее нашла у берегов Грислехамна шведская компания Ocean X Team.

    «К сожалению, в нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, поставлено на паузу», – заявили в посольстве. Там выразили надежду, что однажды «Сом» вернется в Россию, станет частью исторического и музейного наследия страны, а погибший экипаж будет, наконец, похоронен на родине.

    Первый «Сом» был построен в США под именем Fulton и в 1904 году приобретен Россией, после чего получил нынешнее название. По его образцу в 1904–1906 годах в России создали серию подлодок этого типа, также названную «Сом». Субмарина служила в Сибирской флотилии на Тихом океане, затем в Черноморском флоте, а с 1915 года – на Балтике.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил о нехватке разъяснений со стороны властей Швеции по поводу задержания российского судна «Адлер» у берегов страны. До этого МИД Швеции уведомил российское посольство о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов и технического персонала в странах Шенгенской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция строит две подводные лодки A26 для патрулирования Балтийского моря и «противодействия России».

    23 мая 2026, 23:40 • Новости дня
    Пасечник объявил траур 24 и 25 мая в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил два Дня траура в память о погибших при атаке дронов ВСУ на общежитие Старобельского колледжа.

    «В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура. <...> К глубокой боли, в результате удара погиб 21 человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких и для всех нас», – написал он в Max-канале.

    Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что жители региона и всей страны сплотились вокруг общей беды. Он указал на то, что спасатели, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные люди продолжают помогать семьям пострадавших, участвуют в ликвидации последствий трагедии.

    «В память о погибших студентах молодежь республики запустила акцию в социальных сетях «Они просто учились». Присоединиться к ней может каждый», – сообщил глава ЛНР.

    Он добавил, что эта атака – чистое зло, которому нет и не может быть оправдания.

    «Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЛНР взяли на себя организацию похорон погибших в Старобельском колледже. Небензя заявил, что европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми. Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов.

    23 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    Число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек, тела всех погибших извлечены из-под завалов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В Старобельске завершены поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета.

    «Всего пострадали 63 человека, из них 21 – погибли.  Все тела погибших признаны из-под завала», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по Старобельску террористическим актом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек. Также были установлены личности 17 погибших студентов.
    Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.

    Небензя заявил, что европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми. Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов.

    23 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    МИД: Европейцы на конференции по ДНЯО оправдывали схемы использования ЯО

    Tекст: Вера Басилая

    Представители европейских государств на конференции по рассмотрению действия ДНЯО цинично защищали свое участие в отработке применения ядерного арсенала, сообщило Министерство иностранных дел России.

    На прошедшей конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия европейские страны пытались оправдать участие в схемах использования ядерного оружия, сообщается на сайте МИД России. Мероприятие продемонстрировало острые противоречия между государствами на фоне деградации глобальной безопасности.

    Серьезным препятствием для форума стала агрессия Израиля и США против Ирана в 2025 и 2026 годах под предлогом защиты режима нераспространения. «Вклад» в неблагоприятную атмосферу внесли делегации «коллективного Запада», продвигая деструктивную повестку, направленную на критику России, Китая, Ирана и КНДР, сообщили в МИД.

    Российская делегация отстаивала принципы недопустимости ядерной войны и права на мирное использование атомной энергии. Проект итогового документа не был принят из-за жестких установок США и их союзников, однако председателю удалось избежать политической конфронтации, а Россия продолжит защищать авторитет Договора.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о ядерных амбициях европейских государств.

    Глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов отметил интерес неядерных стран Европы к размещению оружия массового уничтожения.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия США и Израиля в отношении Ирана мощнейшим ударом по режиму нераспространения.

    24 мая 2026, 04:40 • Новости дня
    Школьники из России завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские школьники заняли призовые места на престижном международном состязании, выиграв четыре золотые и четыре серебряные медали в ходе Азиатской олимпиады по физике в Пусане.

    Российская команда из восьми учащихся приняла участие в Азиатской олимпиаде по физике, проходившей в городе Пусан, Южная Корея. По итогам соревнований сборная России завоевала четыре золотые и четыре серебряные медали, войдя в пятерку лучших команд в общекомандном зачете, передает РИА «Новости».

    Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, российская сборная вновь показала высокие результаты на Азиатской международной олимпиаде по физике.

    «Со своей стороны в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» правительство продолжит создавать условия для развития талантов и реализации потенциала россиян в целом», – сказал он.

    По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, что успех сборной свидетельствует о высоком уровне образования в области естественных наук в России.

    «Мы по праву можем гордиться нашими выдающимися школьниками, которые проявили все свои знания и справились с трудными задачами», – сказал он, пожелав победителям успехов.

    В олимпиаде Asian Physics Olympiad приняли участие более 200 учащихся из 27 стран, среди которых Австралия, Индонезия, Китай и Вьетнам. Школьники прошли теоретический и практический туры, где продемонстрировали знания и навыки по физике.

    В 2025 году российская сборная также вернулась с олимпиады с золотыми и серебряными медалями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты оценили успех сборной России на Менделеевской олимпиаде. Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по биологии. Российская сборная завоевала 11 золотых и одну серебряную медали на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников.

    23 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Reuters: Швейцария проведет референдум о лимите населения в 10 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Швейцарии проведет 14 июня референдум об ограничении численности населения страны десятью миллионами человек к 2050 году, передает Reuters.

    Швейцарии проведет 14 июня референдум об ограничении численности населения страны десятью миллионами человек к 2050 году, передают «Вести». Инициатором голосования стала правая Швейцарская народная партия, выразившая серьезную обеспокоенность ситуацией в государстве.

    Политики указали на растущий дефицит жилья, который обостряется на фоне свободной миграции. На сегодняшний день в стране проживает более девяти миллионов граждан и мигрантов.

    Согласно предложенному плану, если демографический рост продолжится текущими темпами, правительству предложат радикальные меры. В частности, планируется отменить квоты на предоставление убежища и переселение иностранных граждан ради воссоединения с семьями.

    Власти Швейцарии запланировали всенародное голосование для предотвращения перегрузки инфраструктуры.

    Более 100 тыс. граждан подписали петицию в поддержку проведения этого плебисцита. В конце прошлого года почти половина швейцарцев высказалась за ограничение численности населения.

    23 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Житель Курской области лишился стопы после подрыва на мине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Шептуховка Кореневского района Курской области 59-летний мужчина получил тяжелейшие ранения после подрыва на мине и был доставлен в больницу, сообщили власти региона.

    В Курской области в Кореневском районе тяжелые ранения получил мирный житель, подорвавшийся на мине, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, медики Курской областной больницы «делают все возможное» для спасения пострадавшего.

    Несчастье случилось в селе Шептуховка. 59-летний мужчина наступил на мину, в результате чего лишился правой стопы и получил закрытый перелом голени на той же ноге. Осколками также посекло бедро и плечо, серьезные повреждения получила левая нога.

    Пострадавшего оперативно доставили в Курскую областную больницу, где он сейчас находится в тяжелом состоянии. Губернатор Курской области пожелал раненому сил и скорейшего выздоровления.

    Ранее в той же деревне Шептуховка два комбайнера во время работы в поле также получили серьезные травмы при подрыве на мине. Позже в Суджанском районе области 44-летний житель, наступив на неразорвавшееся взрывное устройство, получил неполную ампутацию левой стопы и был доставлен в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области для ускорения возвращения жителей в свои дома.

    23 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов

    Tекст: Катерина Туманова

    Удар ВСУ по самому центру Луганска, из-за которого пострадали два человека, был демонстративного характера, отметил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Нацисты показывают, всеядность. Они намерены атаковать гражданские цели даже в самом центре крупных городов, и в отсутствие какого-либо военного оправдания, и никакие нормы МГП им в этом не будут преградой», – написал он.

    Мирошник добавил, что удар был нанесен примерно в километре от центрального здания Луганского университета, филиал которого подвергся атаке в Старобельске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЛНР взяли на себя организацию похорон погибших в Старобельском колледже. Власти республики установили личности 17 погибших студентов.

    Президент России Владимир Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников террористической.


    23 мая 2026, 20:47 • Новости дня
    МВФ: Рост госдолга стран ЕС нанесет серьезный ущерб экономике Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Международный валютный фонд (МВФ) предупредил Европейский союз о рисках для экономики из-за растущего государственного долга стран блока.

    Газета Politico пишет, что увеличение государственного долга европейских государств способно причинить значительный вред экономике всего блока, что потребует проведения структурных и бюджетных реформ, передает РИА «Новости» . Соответствующий документ был представлен министрам финансов ЕС на неформальной встрече в Никосии.

    В мае прошлого года эксперты фонда уже обращали внимание на внутренние проблемы Европы, угрожающие долгосрочному развитию. Среди них назывались старение населения, низкая производительность труда и необходимость координации энергетической политики.

    «Если ситуацию не контролировать, государственный долг выйдет на неустойчивую траекторию. При сохранении нынешней политики долг среднестатистической европейской страны к 2040 году достигнет 130% ВВП, что примерно вдвое больше нынешнего уровня», – говорится в документе МВФ.

    Организация также прогнозирует возможное увеличение расходов государств ЕС на оборону, энергетику и пенсии в ближайшие 15 лет. Для преодоления этих вызовов предлагается реализовать комплекс мер, включающий структурные реформы, совместные заимствования и фискальную консолидацию.

    Международный валютный фонд призвал Бельгию срочно оздоровить ситуацию с государственным долгом.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о росте оборонных расходов европейских государств на 80%.

    23 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    На Ставрополье в аварии погибло три человека и пострадали дети

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На одной из дорог Ставропольского края столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли три человека и пятеро, включая двух детей, получили ранения, сообщили в Госавтоинспекции региона.

    Авария с участием двух машин произошла на Ставрополье, передает ТАСС. По данным региональной Госавтоинспекции, после столкновения транспортных средств погибли три человека, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

    Представитель ведомства сообщил: «В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли и пять ранены. Среди раненых двое являются несовершеннолетними». Другие детали происшествия и информация о состоянии пострадавших на данный момент не раскрываются.

    Ранее в Шпаковском округе Ставропольского края при встречном столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В феврале СК по региону проводил проверку по факту ДТП с детьми-дзюдоистами, где пострадали пятеро несовершеннолетних.

    А год назад в Изобильненском округе края при выезде на встречную полосу легкового автомобиля в результате столкновения машин погибли пять человек, еще двое были ранены.

    24 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили ночью более 30 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале о ликвидации силами ПВО в ночь на воскресенье 33 дронов над 12-ю регионами страны.

    «В период с 20.00 мск 23 мая до 7.00 мск 24 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским крем и Республикой Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на субботу уничтожили 348 украинских беспилотников. Атака дронов ВСУ вызвала пожар на 800 кв. м во Владимирской области.


