«Да, подтверждаем информацию, что Хизри Шихсаидов скончался», – заявила представитель законодательного органа республики, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Кабардино-Балкарии Таймураз Ахохов умер на 55-м году жизни.
Дробницкий: Отставка Тулси Габбард – симптом деградации администрации США
«Удивление вызывает не сам факт отставки Тулси Габбард, а то, что она продержалась так долго. Ее уход должен был состояться гораздо раньше – фактически сразу после того, как реальная политика Белого дома вошла в радикальное противоречие с теми лозунгами, под которыми она приходила в команду», – считает американист Дмитрий Дробницкий.
Назначение Габбард, подчеркивает собеседник, было знаковым и проистекало из предвыборных обещаний Дональда Трампа реформировать систему нацбезопасности и отказаться от глобального интервенционизма. Однако на практике ее полностью «оттерли» от принятия решений.
«Габбард последовательно выступала против смены режимов и требовала сосредоточиться на реальной безопасности США, – поясняет эксперт. – Но ее отстранили от ключевых процессов, доверив лишь малозначимые внутренние расследования, без возможности влиять на курс Белого дома. Аппаратная борьба была проиграна: людей на ключевые посты в ее офисе брали под одну повестку, а реализовывать пришлось совершенно другую. Это привело к утечке кадров из ее команды».
Камнем преткновения стала политика администрации, которая окончательно разошлась с антивоенной риторикой Габбард. «Особенно явным это стало в 2026 году, когда она была вынуждена молчаливо поддерживать действия, идущие вразрез с ее прежними заявлениями, включая удары по Ирану. Именно тогда ей следовало подать в отставку. То, что она уходит только сейчас, означает, что она успела, к сожалению для ее репутации, «замараться» во всем, что администрация натворила за это время», – добавляет спикер.
При этом уход Габбард, по мнению Дробницкого, вряд ли как-то отразится на ситуации вокруг Украины. Эксперт напоминает, что еще весной 2025 года стало понятно, что достичь дипломатического компромисса под руководством Трампа едва ли возможно. Президент США, по его словам, не сумел (или не захотел) навязать свою сделку европейским союзникам, которые по сути заблокировали вариант урегулирования на приемлемых для России условиях и во многом «висели на руках» у американского президента.
В итоге хозяином положения оказался не Трамп, а «те, ко контролируют Киев». Без серьезных изменений в госаппарате и внешнеполитическом истеблишменте сломить это сопротивление было бы трудно, но Трамп на такую конфронтацию не пошел. На этом фоне отставка Габбард, полагает Дробницкий, в известной степени служит кадровым подтверждением того, что «антиинтервенционистская» администрация прекратила свое существование.
В целом Дробницкий склонен рассматривать отставку Габбард как яркий симптом общей деградации администрации. По его словам, команда, которая изначально шла «делать революцию» против глубинного государства и внешнеполитического истеблишмента, в итоге сама погрязла в аппаратных интригах и обслуживании лоббистских интересов.
Громкие отставки и общая недееспособность таких фигур, как Пэм Бонди (бывшая генпрокурор США) или Кристи Ноэм (экс-министр внутренней безопасности США), по его мнению, свидетельствуют о системном параличе. Внешняя политика в стиле Трампа образца 2024 года, как считает эксперт, сегодня практически отсутствует. В этом хаосе, полагает он, личности уже не играют решающей роли – все, по сути, предопределено, и явно не в пользу изначальных сторонников дипломатического компромисса.
Назначение на место Габбард карьерного офицера ЦРУ Аарона Лукаса, по его словам, мало что меняет. «Аналитика в ЦРУ часто готовится качественная, как это было с прогнозами о реальных возможностях Ирана, которые просто не передали президенту, заменив их выгодной лоббистам дезинформацией. Проблема не в том, кто собирает данные, а в том, что общая политическая конъюнктура не позволяет грамотно ими воспользоваться», – подытожил Дробницкий.
То, что «полураспад команды Трампа набирает обороты», отмечает в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков. Автор поста пишет, что по своему менталитету Габбард больше подходит для публичной политики (она восемь лет была конгрессвумен и участвовала в президентских праймериз в 2020 году), нежели для бюрократической работы в разведывательном аппарате.
По его мнению, Габбард уходит из-за принципиальных разногласий с Трампом и «ястребами» в Белом доме по вопросам внешней политики, в первую очередь касательно Ирана и Израиля. «Утверждение нового главы нацразведки на смену Габбард ожидаемо будет идти непросто. Ведь раскол в Белом доме усугубляется, увольнения проходят постоянно. Тулси наверняка уверена, что дальше находиться в администрации нет особого смысла. Рейтинги Трампа падают, на всех ключевых направлениях одни провалы», – прогнозирует политолог.
Журналист Андрей Медведев отмечает, что Лукас считает Россию опасным противником – «особенно в военной сфере, энергетике и гибридных операциях, типа Сирии и Африки». «Он не раз критиковал действия России на Украине. Хорошая новость: Лукас считает, что Россия – это не экзистенциальная угроза для США. Это скорее frenemy (дословно можно перевести как «друг-враг» или «приятель-соперник»)», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.
Спикер добавляет, что Лукас считает экзистенциальной угрозой для США Китай. «Короче, он один из главных «ястребов» по китайскому направлению в администрации Трампа», – делает вывод Медведев.
Накануне директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о решении оставить с 30 июня должность ради поддержки мужа Абрахама Уильямса, у которого диагностировали редкую форму рака костей.
Ее уход совпал с серией громких увольнений женщин-министров (в апреле подала в отставку министр труда Лори Чавес-ДеРемер) и глубоким расколом внутри администрации Трампа по вопросам внешней политики.
Габбард всегда была убежденным изоляционистом, выступавшим против военного вмешательства США за рубежом. Ее взгляды вошли в жесткое пике с реальными действиями Трампа. На слушаниях в Сенате Габбард открыто противоречила президенту, заявив, что Иран не представлял немедленной угрозы. По мнению экспертов, опрошенных изданием Politico, «ястребиный» курс администрации сделал нахождение антивоенного политика во главе разведки невозможным.
За год службы Габбард настроила против себя многих кадровых разведчиков, сократив штат ведомства почти на половину под лозунгом борьбы с «раздутым и неэффективным аппаратом». По данным американских СМИ, Габбард была фактически изолирована от ключевых операций по национальной безопасности (включая действия в отношении Венесуэлы и Ирана). Трамп перестал доверять главе разведки, которая в публичных выступлениях смещала фокус с его лидерских качеств на формальные должностные инструкции.
Помощник президента России в Max осудил циничное отношение «выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и не чувствующих стыда»
Политик уточнил, что здание в Старобельске было полностью разрушено в результате целенаправленного налета беспилотников, который проходил тремя волнами. Жертвами атаки стали не менее 18 учащихся,
еще более 40 человек получили ранения.
Комментируя произошедшее, чиновник призвал задуматься о последствиях возможной победы таких людей над Россией.
«Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь», – заявил Мединский.
Он также подчеркнул, что подобные прицельные удары по школам и детям во время Великой Отечественной войны совершали исключительно нацисты.
Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.
Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.
Президент Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.
Власти Киевской области поручили готовить населенные пункты к круговой обороне
Украинские власти начали подготовку населенных пунктов столичного региона к ведению круговой обороны, передают «Вести» со ссылкой на местные средства массовой информации.
Об этом сообщил глава Вышгородской районной государственной администрации Алексей Данчин. По его словам, соответствующее поручение уже доведено до местных органов управления.
«Получили задачу подготовить населенные пункты в Киевской области к круговой обороне», – заявил чиновник.
Российские силовые структуры сообщили о планах принудительного привлечения украинцев к строительству оборонительной линии от Киевского водохранилища до Сум.
В феврале текущего года украинское командование распорядилось подготовить к круговой обороне всю Одесскую область.
Военкор Коц: «Орешник» и «Кинжалы» поразили стратегические объекты ВСУ
«Чем работали: «Орешник» (по предварительной фиксации – характерное отделение шести блоков с суббоеприпасами над Белой Церковью), «Кинжалы» с МиГ-31К, «Цирконы» с крымского направления, до двух десятков «Искандеров-М», Х-101 с Ту-95МС, «Калибры» с носителей ЧФ и плотная карусель «Гераней» – в воздухе одновременно держалось под 70 ударных бортов», – написал журналист в Max.
В Киеве зафиксирована серия попаданий ракет комплексов «Искандер» по объектам логистики и складам оборонной промышленности в нескольких районах, а также по позициям ПВО. В первый час атаки по столице было совершено до 10 заходов. Главным событием ночи стало вероятное применение системы «Орешник» по объектам в Белой Церкви, включая авиаремонтный комплекс, теплоэлектроцентраль и транспортные узлы, где обслуживается западная техника.
Удары также пришлись по авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области, куда направлялись скоростные цели. В Житомирской, Кировоградской и Полтавской областях поражены объекты энергетики, военно-промышленного комплекса и логистики. Портовая инфраструктура Одесской области была атакована беспилотниками «Герань», а в Кривом Роге продолжилось уничтожение цехов по сборке дронов.
В пятницу после удара по колледжу в Старобельске президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент. Путин связал теракт в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.
Мирошник: Дроны ВСУ повторно атаковали общежитие колледжа в Старобельске
Беспилотники Вооруженных сил Украины неоднократно нанесли повторные удары по общежитию колледжа в Старобельске, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
Политик отметил, что при возникновении воздушной угрозы спасатели получают команду «воздух» и вынуждены прятаться в укрытиях. В это время силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы активно работают по уничтожению вражеских дронов.
Несмотря на сложную обстановку и риск новых ударов, спасательная операция на месте происшествия продолжается.
Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненого студента.
Позже число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12 человек.
Президент Владимир Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой.
Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в MAX прокомментировал ночные атаки на украинскую столицу. «Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жёсткий ответ из России», – подчеркнул политик.
По словам замглавы Совбеза, киевские власти намеренно провоцируют прилеты по своим объектам. Это позволяет им легче выпрашивать западное оружие и деньги, а также оправдывать масштабное воровство. Кроме того, подобные инциденты помогают консолидировать электорат перед грядущими выборами.
Политик выразил уверенность в необходимости продолжать и многократно усиливать огневое воздействие. Он отметил, что превращение столичных символов в руины деморализует противника гораздо эффективнее, чем потеря боевых знамен на фронте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал беспощадно уничтожать организаторов терактов.
В середине мая политик назвал уголовное преследование главы офиса президента Украины публичной гражданской казнью.
Зеленский отказался от предложения Мерца по членству Украины в ЕС
Владимир Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца об ограниченном членстве в ЕС, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, украинский лидер направил письмо руководству Евросоюза, в котором заявил: «Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».
Как отмечает Reuters, Зеленский выразил мнение, что уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Он связал перспективы интеграции с изменением расстановки сил внутри объединения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС и дать ей статус ассоциированного члена.
Ранее Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в Евросоюз и исключил ее прием в ЕС с 1 января 2027 года. Теперь Киеву предлагают новую ассоциацию с Евросоюзом. За громким названием скрывается урезанный набор привилегий и поставленные под большой вопрос гарантии безопасности.
О серьезных пожарах на промышленных объектах Киева после ночных ударов стало известно из сообщения телеведущего Владимира Соловьева в Mах. По его словам, спутниковые данные и тепловые метки указывают на масштабные возгорания, которые произошли сразу на нескольких территориях.
Среди пораженных объектов названы логистический комплекс FIM «Чайки», завод «Артем» вместе с прилегающей промышленной зоной, завод «Аналитприбор», Киевский завод реле и автоматики, склад сети АТБ, а также промзона в районе «Красного Хутора». Кроме того, тепловые аномалии были зафиксированы в районе одного из подразделений СБУ на правом берегу Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. Глава государства связал атаку в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.
Власти ЛНР установили личности 17 погибших при атаке на колледж студентов
После удара украинских войск по учебному заведению в Старобельске число жертв достигло 18 человек, сообщает в Max администрация Луганской Народной Республики.
Установлена личность 17 погибших студентов, опубликованы списки жертв и раненых по состоянию на 17:00.
В списках также указаны учащиеся, чье местонахождение до сих пор не установлено. На данный момент неизвестна судьба четырех студентов колледжа.
Общее число жертв удара по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.
Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших студентов.
Президент России Владимир Путин назвал атаку БПЛА на Старобельск террористическим актом.
Paper: Оборонные компании Британии переехали в США из-за бюрократии
По данным издания, проблема «утечки мозгов» в военно-промышленном комплексе Британии приобрела угрожающие масштабы.
«Британские оборонные компании переезжают в США… Представители отрасли сообщают, что все большее число британских малых и средних предприятий стремятся переехать в США из-за их более крупного и активного рынка на фоне неопределенности и излишней бюрократии в Великобритании», – говорится в публикации.
Исполнительный директор ассоциации ADS Group Кевин Крейвен отметил, что за последние два года количество компаний, рассматривающих релокацию, выросло в три раза. Он объяснил это рекордным оборонным бюджетом США, тогда как Британия опустилась на 12-е место в НАТО по доле расходов на оборону, передает РИА «Новости».
Ситуацию усугубляет задержка с публикацией десятилетнего плана оборонных инвестиций, который должен был распределить 300 млрд фунтов стерлингов. Документ не вышел в 2025 году из-за дефицита бюджета в размере около 38 млрд долларов. Из-за отсутствия финансирования уже обанкротилась одна аэрокосмическая фирма, участвовавшая в проекте для пилотажной группы Red Arrows.
Власти Великобритании отказались платить взнос за доступ к европейской оборонной программе SAFE.
Глава европейского государства выступил за применение асимметричных мер против Москвы, включая блокировку финансовых систем и уничтожение нарушающих воздушное пространство беспилотников.
В интервью газете Guardian в Праге Павел призвал к «достаточно решительным, возможно, даже асимметричным» ответным мерам, чтобы противостоять якобы провокационному поведению Москвы в отношении альянса, иначе Кремль рискует усилить свои действия.
Он выразил разочарование по поводу «отсутствия решимости со стороны Соединенных Штатов продолжать оказывать давление на Россию».
Ранее Павел заявлял чешским СМИ: «За последние несколько недель Трамп сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем Владимир Путин за многие годы».
Он призвал к необходимости подтолкнуть членов НАТО к жесткой позиции в отношении России. По его словам, Москва после 2014 года изучила методы работы НАТО и «выработала стиль поведения, который почти соответствует порогу применения статьи 5, но всегда держится немного ниже этого уровня».
Статья 5 договора НАТО гласит, что вооруженное нападение на одного члена считается нападением на всех членов.
Павел заявил, что российские военные руководители порой смеялись над параличом принятия решений в альянсе.
«Когда я спросил их, почему они совершают эти провокационные действия в воздухе, устраивают ближние столкновения или пролетают над линкорами в Черном или Балтийском морях, они ответили: «Да потому что можем». Именно такое поведение мы и допускали», – сказал он.
Павел добавил, что «Россия не понимает красивых слов. В основном они понимают язык силы, в идеале подкрепленный действиями».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба Чехии Карел Рехка призвал к необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией. Петр Павел в декабре заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.
При этом 12 мая лидеры Словакии, Австрии и Чехии поддержали диалог ЕС и России.
«Но в целом, если говорить об отношениях между Арменией и Россией <...> проблемы возникают во всех отношениях. Мы ни в коем случае не намерены создавать еще большую напряженность или усугублять ситуацию. Многие из этих проблем существовали и в прошлом, 10 лет назад, 15 лет назад. Не знаю, скажем, экспорт абрикосов, импорт вина, импорт водки и так далее», – сказал Мирзоян порталу news.am.
Дипломат подчеркнул нежелание республики усугублять текущую ситуацию, так как Ереван планирует обсуждать эти проблемы в конструктивной атмосфере.
Министр опроверг слова Сергея Лаврова о том, что европейские страны используют республику против Москвы. Он пояснил, что выстраивание партнерства с Соединенными Штатами и Евросоюзом носит публичный характер и не направлено против третьих государств.
Взаимодействие с западными партнерами сосредоточено на развитии искусственного интеллекта, экономики и укреплении демократических институтов.
Мирзоян добавил, что при наличии недовольства со стороны российских коллег им следует приложить усилия для понимания позиции соседнего государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание страны вступить в Евросоюз. Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать любые выгодные армянскому народу решения. Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС. МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.
Российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, передает Минобороны. Ведомство подчеркивает, что эта операция стала прямым ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам.
Для поражения инфраструктуры противника применялся широкий арсенал высокоточного оружия. Вооруженные силы использовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон», боеприпасы воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.
В военном ведомстве полностью подтвердили результативность проведенной атаки. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в официальном сообщении министерства.
В Киеве прогремели взрывы. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева.
В пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент. Путин связал террористическую атаку в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.
Ночью украинские военные паблики сообщили о недостаточно эффективной работе системы противовоздушной обороны, передает «Страна». По их данным, этой ночью ПВО сработала с перебоями, что привело к серьезным последствиям.
В публикациях отмечается, что причиной такого положения стали действия западных партнеров, которые не поставили обещанные противоракеты. Один из пабликов цитирует: «Отбились очень плохо».
В Киеве прогремели взрывы. Военный корреспондент рассказал подробности ударов по украинскую столицу.
Представители зарубежных средств массовой информации выехали на место удара по учебному заведению, передает телеканал RT в MAX. В опубликованном ролике запечатлен сбор репортеров у здания Министерства иностранных дел на Смоленской площади и их посадка в автобус.
Ранее российское дипломатическое ведомство пригласило всех аккредитованных в столице иностранных корреспондентов посетить место трагедии. При этом некоторые западные издания проигнорировали предложение.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, британская корпорация BBC официально отказалась от поездки. Сотрудники американского телеканала CNN сослались на отпуск, а власти Японии прямо запретили своим репортерам освещать теракт в Старобельске.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отказе западных СМИ от посещения места трагедии.
Спасатели МЧС обнаружили под завалами разрушенного здания колледжа тела восемнадцати погибших.
Президент России Владимир Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников по студенческому общежитию террористическим актом.