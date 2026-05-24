    24 мая 2026, 09:07 • Новости дня

    Умер мэр Нальчика Таймураз Ахохов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Кабардино-Балкарии Таймураз Ахохов умер на 55-м году жизни, сообщили в администрации главы региона.

    Трагическую новость подтвердили в администрации главы региона, передает ТАСС. «На 55-м году жизни скончался глава администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов. На эту должность он был назначен 2 апреля 2018 года, а 8 июня того же года утвержден», – заявили представители ведомства.

    Таймураз Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане. До назначения на пост главы города он трудился в налоговых органах и управлении налоговых преступлений республиканского МВД. Позже чиновник работал в Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии.

    23 мая 2026, 13:02 • Новости дня
    Установлены имена жертв террористической атаки Украины на колледж в Старобельске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненного при атаке ВСУ на Старобельский профессиональный колледж Луганского педуниверситета.

    Установлены имена студентов, погибших и пострадавших в результате террористической атаки со стороны киевской хунты на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в MAX. По его словам, «по состоянию на полдень 23 мая, одиннадцать жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня».

    Еще 41 человек получил ранения различной степени тяжести, а местонахождение десяти девушек остается неизвестным.

    Отметим, что среди раненых есть несовершеннолетние 2009-2010 годов рождения.

    Погибшие:

    1. Погрибниченко Анна Андреевна, 01.11.2006 г.р.

    2. Сердюк Дарья Сергеевна, 18.04.2007 г.р.

    3. Прудникова Яна Владимировна, 11.12.2006 г.р.

    4. Животникова Ирина Денисовна, 03.12.2006 г.р.

    5. Мартиньянова Елена Владимировна, 06.09.2006 г.р.

    6. Бережная Татьяна Сергеевна, 15.07.2006 г.р.

    7. Ковтун Артем Сергеевич, 02.02.2006 г.р.

    8. Бугаков Максим Викторович, 03.12.2005 г.р.

    9. Постовец Александр Александрович, 18.12.2004 г.р.

    10. Фень София Олеговна, 30.03.2007 г.р.

    11. Чекрыгина Алина Александровна, 27.04.2007 г.р.

    Официальные списки жертв постоянно обновляются в канале администрации главы ЛНР. Пасечник подчеркнул, что регион и вся страна переживают эту трагедию вместе с семьями погибших и пострадавших, а Старобельску важно чувствовать поддержку всей России.

    Он выразил благодарность спасателям и медикам, которые больше суток безостановочно помогают пострадавшим. Также глава ЛНР заявил, что убийцам и тем, кто их покрывает, не будет прощения, а за циничные высказывания западных стран по поводу трагедии, по его мнению, им будет воздано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в пресс-службе МЧС России сообщили о десяти погибших при обрушении общежития колледжа в Старобельске.

    Президент России Владимир Путин назвал этот удар террористической атакой киевской хунты.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о неизбежности подобных трагедий без проведения специальной военной операции.

    23 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа

    @ Razmik Zackaryan/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на то, что если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.

    Медведев в MAX указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на последствия сближения с ЕС. Если Ереван продолжит этот курс, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит, за газ придется платить по европейским ценам.

    «Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу», – отметил Медведев. По его словам, именно это собирается сделать армянский премьер, пытаясь затащить страну в Евросоюз и при этом сохранить выгоды от участия в ЕАЭС.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что Пашинян рассчитывает на сохранение нынешней цены на российский газ в 177,5 доллара за 1000 кубометров. При этом биржевые цены на этот энергоноситель в Европе в мае 2026 года составляли около 570–590 долларов за тысячу кубометров.

    Политик считает, что при переходе на европейские цены население Армении прогонит премьер-министра. Медведев добавил, что шансы столкнуться с жесткими экономическими реалиями растут каждый день, и посоветовал Еревану начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегических договоренностей с Россией по цене на газ.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в Евразийском экономическом союзе.

    Финансовые аналитики предрекли Еревану многомиллиардные убытки в случае выхода из этого интеграционного объединения.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    23 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперты назвали реальные причины отставки главы разведки США

    Эксперты назвали реальные причины отставки главы разведки США
    @ Eric Lee/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удивительно не то, что Тулси Габбард ушла с поста директора Национальной разведки США, а то, как долго она продержалась, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, она оказалась втянутой в политику, которая разошлась с ее изначальными принципами, а сама отставка стала лишь симптомом общей деградации команды Белого дома, где от предвыборных обещаний уже мало что осталось. Ранее Габбард объявила о решении уйти с поста директора Национальной разведки США.

    «Удивление вызывает не сам факт отставки Тулси Габбард, а то, что она продержалась так долго. Ее уход должен был состояться гораздо раньше – фактически сразу после того, как реальная политика Белого дома вошла в радикальное противоречие с теми лозунгами, под которыми она приходила в команду», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    Назначение Габбард, подчеркивает собеседник, было знаковым и проистекало из предвыборных обещаний Дональда Трампа реформировать систему нацбезопасности и отказаться от глобального интервенционизма. Однако на практике ее полностью «оттерли» от принятия решений.

    «Габбард последовательно выступала против смены режимов и требовала сосредоточиться на реальной безопасности США, – поясняет эксперт. – Но ее отстранили от ключевых процессов, доверив лишь малозначимые внутренние расследования, без возможности влиять на курс Белого дома. Аппаратная борьба была проиграна: людей на ключевые посты в ее офисе брали под одну повестку, а реализовывать пришлось совершенно другую. Это привело к утечке кадров из ее команды».

    Камнем преткновения стала политика администрации, которая окончательно разошлась с антивоенной риторикой Габбард. «Особенно явным это стало в 2026 году, когда она была вынуждена молчаливо поддерживать действия, идущие вразрез с ее прежними заявлениями, включая удары по Ирану. Именно тогда ей следовало подать в отставку. То, что она уходит только сейчас, означает, что она успела, к сожалению для ее репутации, «замараться» во всем, что администрация натворила за это время», – добавляет спикер.

    При этом уход Габбард, по мнению Дробницкого, вряд ли как-то отразится на ситуации вокруг Украины. Эксперт напоминает, что еще весной 2025 года стало понятно, что достичь дипломатического компромисса под руководством Трампа едва ли возможно. Президент США, по его словам, не сумел (или не захотел) навязать свою сделку европейским союзникам, которые по сути заблокировали вариант урегулирования на приемлемых для России условиях и во многом «висели на руках» у американского президента.

    В итоге хозяином положения оказался не Трамп, а «те, ко контролируют Киев». Без серьезных изменений в госаппарате и внешнеполитическом истеблишменте сломить это сопротивление было бы трудно, но Трамп на такую конфронтацию не пошел. На этом фоне отставка Габбард, полагает Дробницкий, в известной степени служит кадровым подтверждением того, что «антиинтервенционистская» администрация прекратила свое существование.

    В целом Дробницкий склонен рассматривать отставку Габбард как яркий симптом общей деградации администрации. По его словам, команда, которая изначально шла «делать революцию» против глубинного государства и внешнеполитического истеблишмента, в итоге сама погрязла в аппаратных интригах и обслуживании лоббистских интересов.

    Громкие отставки и общая недееспособность таких фигур, как Пэм Бонди (бывшая генпрокурор США) или Кристи Ноэм (экс-министр внутренней безопасности США), по его мнению, свидетельствуют о системном параличе. Внешняя политика в стиле Трампа образца 2024 года, как считает эксперт, сегодня практически отсутствует. В этом хаосе, полагает он, личности уже не играют решающей роли – все, по сути, предопределено, и явно не в пользу изначальных сторонников дипломатического компромисса.

    Назначение на место Габбард карьерного офицера ЦРУ Аарона Лукаса, по его словам, мало что меняет. «Аналитика в ЦРУ часто готовится качественная, как это было с прогнозами о реальных возможностях Ирана, которые просто не передали президенту, заменив их выгодной лоббистам дезинформацией. Проблема не в том, кто собирает данные, а в том, что общая политическая конъюнктура не позволяет грамотно ими воспользоваться», – подытожил Дробницкий.

    То, что «полураспад команды Трампа набирает обороты», отмечает в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков. Автор поста пишет, что по своему менталитету Габбард больше подходит для публичной политики (она восемь лет была конгрессвумен и участвовала в президентских праймериз в 2020 году), нежели для бюрократической работы в разведывательном аппарате.

    По его мнению, Габбард уходит из-за принципиальных разногласий с Трампом и «ястребами» в Белом доме по вопросам внешней политики, в первую очередь касательно Ирана и Израиля. «Утверждение нового главы нацразведки на смену Габбард ожидаемо будет идти непросто. Ведь раскол в Белом доме усугубляется, увольнения проходят постоянно. Тулси наверняка уверена, что дальше находиться в администрации нет особого смысла. Рейтинги Трампа падают, на всех ключевых направлениях одни провалы», – прогнозирует политолог.

    Журналист Андрей Медведев отмечает, что Лукас считает Россию опасным противником – «особенно в военной сфере, энергетике и гибридных операциях, типа Сирии и Африки». «Он не раз критиковал действия России на Украине. Хорошая новость: Лукас считает, что Россия – это не экзистенциальная угроза для США. Это скорее frenemy (дословно можно перевести как «друг-враг» или «приятель-соперник»)», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.

    Спикер добавляет, что Лукас считает экзистенциальной угрозой для США Китай. «Короче, он один из главных «ястребов» по китайскому направлению в администрации Трампа», – делает вывод Медведев.

    Накануне директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о решении оставить с 30 июня должность ради поддержки мужа Абрахама Уильямса, у которого диагностировали редкую форму рака костей.

    Ее уход совпал с серией громких увольнений женщин-министров (в апреле подала в отставку министр труда Лори Чавес-ДеРемер) и глубоким расколом внутри администрации Трампа по вопросам внешней политики.

    Габбард всегда была убежденным изоляционистом, выступавшим против военного вмешательства США за рубежом. Ее взгляды вошли в жесткое пике с реальными действиями Трампа. На слушаниях в Сенате Габбард открыто противоречила президенту, заявив, что Иран не представлял немедленной угрозы. По мнению экспертов, опрошенных изданием Politico, «ястребиный» курс администрации сделал нахождение антивоенного политика во главе разведки невозможным.

    За год службы Габбард настроила против себя многих кадровых разведчиков, сократив штат ведомства почти на половину под лозунгом борьбы с «раздутым и неэффективным аппаратом». По данным американских СМИ, Габбард была фактически изолирована от ключевых операций по национальной безопасности (включая действия в отношении Венесуэлы и Ирана). Трамп перестал доверять главе разведки, которая в публичных выступлениях смещала фокус с его лидерских качеств на формальные должностные инструкции.

    23 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Мединский назвал выродками представителей Латвии за реакцию на трагедию в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский назвал выродками представителей Латвии и Дании в ООН за отсутствие сострадания после трагедии в Старобельске.

    Помощник президента России в Max осудил циничное отношение «выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и не чувствующих стыда»

    Политик уточнил, что здание в Старобельске было полностью разрушено в результате целенаправленного налета беспилотников, который проходил тремя волнами. Жертвами атаки стали не менее 18 учащихся,
    еще более 40 человек получили ранения.

    Комментируя произошедшее, чиновник призвал задуматься о последствиях возможной победы таких людей над Россией.

    «Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь», – заявил Мединский.

    Он также подчеркнул, что подобные прицельные удары по школам и детям во время Великой Отечественной войны совершали исключительно нацисты.

    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.

    Президент Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    23 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии

    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    @ Oleksandr Rupeta/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В реанимационном отделении латвийской больницы произошел внезапный сбой электропитания после падения украинских дронов, из-за чего среди пациентов и посетителей началась паника, сообщили СМИ.

    После падения украинских дронов реанимация одной из больниц в Латвии осталась без электричества, что вызвало сильную панику среди местных жителей. О случившемся рассказал РИА «Новости» координатор общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.

    «Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные», – сообщил он. Васильев отметил, что власти не спешат обеспечивать бесперебойную работу медицинских учреждений, которые получают электроэнергию по остаточному принципу.

    При этом, по его словам, для военных объектов НАТО предусмотрены резервные источники питания. Ранее на востоке Латвии уже объявляли воздушную тревогу из-за появления неизвестных дронов, из-за чего прерывали государственный экзамен в школах и временно останавливалось пассажирское железнодорожное сообщение.

    Ранее на востоке Латвии после обнаружения дрона ВСУ объявили воздушную тревогу и подняли дежурную авиацию НАТО. До этого украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, повредив четыре пустых резервуара.

    Как позже писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные специалисты по управлению дронами разместились на пяти латвийских базах для подготовки ударов по российской территории.

    23 мая 2026, 10:58 • Новости дня
    В ФРГ потребовали не отдавать ТЭЦ «Северного потока» Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребовала в Бундестаге не передавать Украине теплоэлектростанцию «Северного потока». Как сообщил телеканал NTV, вопрос вынесен на рассмотрение парламентского комитета по экономике и энергетике.

    Вопрос о судьбе энергетического объекта вынесен на рассмотрение парламентского комитета по экономике и энергетике, передает ТАСС. Инициатором обсуждения стал депутат Лайф-Эрик Хольм, который призвал оставить установку на прежнем месте. По его мнению, после завершения конфликта на Украине отношения с Россией могут нормализоваться, что не исключает возобновления поставок газа.

    Ранее газета Nordkurier сообщала о решении властей Германии подарить Киеву электростанцию компании Industriekraftwerk Greifswald GmbH. До 2022 года этот объект на севере страны преобразовывал поступающий по «Северному потоку» газ в электричество и тепло.

    Планы демонтажа и отправки оборудования подтвердила компания SEFE. «Использование установки стало экономически нерентабельным», – подчеркнули представители организации. В итоге было принято решение передать станцию украинскому оператору, который самостоятельно займется ее транспортировкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили передать Киеву газовую теплоэлектростанцию магистрали «Северный поток» на условиях самовывоза.

    Партия «Альтернатива для Германии» включила в свою предвыборную программу планы по ремонту и запуску этого трубопровода.

    В конце прошлого года Еврокомиссия перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы.

    23 мая 2026, 17:18 • Новости дня
    Населенные пункты Киевской области решили готовить к круговой обороне

    Tекст: Вера Басилая

    Администрации Киевской области получили указание приступить к организации круговой обороны населенных пунктов, заявил глава Вышгородской районной государственной администрации Алексей Данчин.

    Украинские власти начали подготовку населенных пунктов столичного региона к ведению круговой обороны, передают «Вести» со ссылкой на местные средства массовой информации.

    Об этом сообщил глава Вышгородской районной государственной администрации Алексей Данчин. По его словам, соответствующее поручение уже доведено до местных органов управления.

    «Получили задачу подготовить населенные пункты в Киевской области к круговой обороне», – заявил чиновник.

    Российские силовые структуры сообщили о планах принудительного привлечения украинцев к строительству оборонительной линии от Киевского водохранилища до Сум.

    В феврале текущего года украинское командование распорядилось подготовить к круговой обороне всю Одесскую область.

    23 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ вновь ударили по колледжу в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники Вооруженных сил Украины неоднократно нанесли повторные удары по общежитию колледжа в Старобельске, где продолжается спасательная операция, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

    Беспилотники Вооруженных сил Украины неоднократно нанесли повторные удары по общежитию колледжа в Старобельске, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

    Политик отметил, что при возникновении воздушной угрозы спасатели получают команду «воздух» и вынуждены прятаться в укрытиях. В это время силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы активно работают по уничтожению вражеских дронов.

    Несмотря на сложную обстановку и риск новых ударов, спасательная операция на месте происшествия продолжается.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненого студента.

    Позже число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12 человек.

    Президент Владимир Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    23 мая 2026, 11:38 • Новости дня
    Грузия к Дню независимости заменила символику ЕС на религиозную
    @ Radio NOR

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В Грузии ко Дню независимости, который отмечается 26 мая, на зданиях официальных ведомств вместо традиционной символики Евросоюза разместили баннеры религиозного содержания, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Резиденция президента Грузии Михаила Кавелашвили оформлена в красно-белых цветах флага страны.

    Что касается здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, там размещены фотографии скончавшегося в марте Патриарха Ильи Второго, а также баннеры с напоминанием о том, что Грузия в этом году торжественно отметит 1700-летие принятия христианства как государственной религии.

    26 мая сначала состоятся официальные церемонии, центром которых станет площадь Свободы. На вечер в этот же день митинг анонсировала радикальная оппозиция.

    Отношения Брюсселя и Тбилиси испортились в 2024 году, когда ЕС обвинил Грузию в «отступлении от демократии». В Грузии называют причиной охлаждения отношений с Евросоюзом отказ Тбилиси ввести прямые санкции против России.

    Руководители страны 9 мая приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, и не участвовали в «Дне Европы», который провело постпредство ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День независимости на площади Свободы в Тбилиси президент Михаил Кавелашвили заявил о роли Грузии как древнейшего защитника европейских христианских ценностей.

    В начале 2025 года власти Грузии решили убрать флаг Евросоюза из церемониального зала президентской резиденции и вернуть оформление только с государственными символами.

    В феврале 2026 года президент Михаил Кавелашвили в ежегодном послании заявил о необходимости для ЕС смириться с независимой политикой Тбилиси после заморозки отношений с 2024 года.

    23 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке

    @ Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной негодования пользователей сети на Украине стало варшавское шоу Верки Сердючки, где артист исполнил старые хиты на русском языке.

    Новый скандал вокруг украинского певца Андрея Данилко, выступающего как Верка Сердючка, разгорелся после его гастролей в Европе, пишет «Российская газета», ссылаясь на канал SHOT. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский разрешил артисту турне, ожидая продвижения украинской культуры и языка.

    Однако на концерте в Варшаве Данилко исполнял свои старые хиты на русском языке. В зале, где собрались в основном русскоговорящие зрители, публика подпевала артисту хором. Когда видеозаписи выступлений разошлись по соцсетям, на Украине певца обвинили в «лицемерии и популяризации русской культуры», часть пользователей потребовала не пускать его обратно домой.

    Отмечается, что на украинской сцене Сердючка давно избегает репертуара на русском, но в ходе европейских гастролей охотно к нему возвращается. Летом прошлого года украинские активисты уже жаловались на артиста «языковому омбудсмену», после чего тот обратился в полицию, и директора отеля, где проходило русскоязычное выступление, оштрафовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский разрешил гастроли Андрея Данилко в Европе для пополнения украинского бюджета.

    Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал Данилко за исполнение песен на русском языке и призвал игнорировать его творчество. До этого после одного из концертов на Украине суд оштрафовал директора концертного комплекса из-за звучавших на выступлении Верки Сердючки песен на русском языке.

    23 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Зеленский отверг предложение Мерца по ассоциированному членству Украины в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима раскритиковал предложение канцлера ФРГ об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе. В письме руководству ЕС он заявил о праве Киева на полноценный, а не урезанный статус страны.

    Владимир Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца об ограниченном членстве в ЕС, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, украинский лидер направил письмо руководству Евросоюза, в котором заявил: «Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».

    Как отмечает Reuters, Зеленский выразил мнение, что уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Он связал перспективы интеграции с изменением расстановки сил внутри объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС и дать ей статус ассоциированного члена.

    Ранее Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в Евросоюз и исключил ее прием в ЕС с 1 января 2027 года. Как газета ВЗГЛЯД, теперь Киеву предлагают новую ассоциацию с Евросоюзом. За громким названием скрывается урезанный набор привилегий и поставленные под большой вопрос гарантии безопасности.

    23 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    Установлены личности 17 погибших студентов в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж, местонахождение четырех студентов остается неизвестным, сообщили в администрации Луганской народной республике.

    После удара украинских войск по учебному заведению в Старобельске число жертв достигло 18 человек, сообщает в Max администрация Луганской Народной Республики.

    Установлена личность 17 погибших студентов, опубликованы списки жертв и раненых по состоянию на 17:00.

    В списках также указаны учащиеся, чье местонахождение до сих пор не установлено. На данный момент неизвестна судьба четырех студентов колледжа.

    Общее число жертв удара по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших студентов.

    Президент России Владимир Путин назвал атаку БПЛА на Старобельск террористическим актом.

    23 мая 2026, 20:29 • Новости дня
    Британские оборонные предприятия массово переехали в США

    Paper: Оборонные компании Британии переехали в США из-за бюрократии

    Tекст: Вера Басилая

    Предприятия британского оборонного сектора начали массово переносить свой бизнес в США из-за бюрократических барьеров и неопределенности на внутреннем рынке, сообщает газета i Paper.

    По данным издания, проблема «утечки мозгов» в военно-промышленном комплексе Британии приобрела угрожающие масштабы.

    «Британские оборонные компании переезжают в США… Представители отрасли сообщают, что все большее число британских малых и средних предприятий стремятся переехать в США из-за их более крупного и активного рынка на фоне неопределенности и излишней бюрократии в Великобритании», – говорится в публикации.

    Исполнительный директор ассоциации ADS Group Кевин Крейвен отметил, что за последние два года количество компаний, рассматривающих релокацию, выросло в три раза. Он объяснил это рекордным оборонным бюджетом США, тогда как Британия опустилась на 12-е место в НАТО по доле расходов на оборону, передает РИА «Новости».

    Ситуацию усугубляет задержка с публикацией десятилетнего плана оборонных инвестиций, который должен был распределить 300 млрд фунтов стерлингов. Документ не вышел в 2025 году из-за дефицита бюджета в размере около 38 млрд долларов. Из-за отсутствия финансирования уже обанкротилась одна аэрокосмическая фирма, участвовавшая в проекте для пилотажной группы Red Arrows.

    Власти Великобритании отказались платить взнос за доступ к европейской оборонной программе SAFE.

    23 мая 2026, 10:32 • Новости дня
    ЕС: Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе

    ЕС: Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложение канцлера Германии дать Украине ассоциированное членство в ЕС вызвало скепсис европейских дипломатов и обострило внутренние разногласия в союзе.

    Инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца, предусматривающая предоставление Украине статуса ассоциированного члена ЕС, встретила холодный прием в столице объединенной Европы, пишет The European Conservative. Издание отмечает, что европейские дипломаты сомневаются в юридической состоятельности этой идеи и видят препятствия для ее реализации без изменения действующих законов союза.

    «Реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что инициатива немецкого канцлера по Украине обнажила глубокий внутренний кризис в ЕС и выявила серьезные разногласия между странами блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Киеву план ассоциированного членства в ЕС с урезанным набором привилегий и неопределенными гарантиями безопасности. Ранее Мерц считал нереалистичным скорое присоединение Украины к ЕС.

    Кроме того, в отдельном письме руководству институтов Евросоюза Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС в рамках этого ассоциированного статуса.

    23 мая 2026, 11:37 • Новости дня
    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерские власти прорабатывают долгосрочный контракт на поставку около одного млрд кубометров румынского газа в год для частичной замены российского топлива, пишут местные СМИ.

    Венгрия рассматривает возможность заключения соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz на закупку газа с черноморского месторождения Neptun Deep, запуск которого намечен на 2027 год, пишет Index. Государственная корпорация MVM уже согласовала цену, близкую к стоимости российского импорта, сейчас стороны обсуждают графики и объемы поставок, которые на старте могут составить около одного млрд кубометров в год.

    По оценке венгерского издания, румынский газ способен гарантированно покрыть 20–25% объема, необходимого для замещения российского топлива.

    Источник подчеркнул значение возможного контракта: «Это был бы самый крупный шаг на пути к получению нероссийского газа по хорошей цене. Если мы не сможем это провести, то с этого момента останутся только источники, которые на порядок дороже».

    Судьба соглашения решится в ближайшие недели. Его подписание осложняет смена правительства в Венгрии и временный характер кабинета в Румынии, где действует преимущественное право государства на выкуп стратегического сырья.

    По данным Index, если новое венгерское руководство не подпишет контракт сейчас, многолетние переговоры сорвутся и Будапешт упустит наиболее близкий и выгодный источник замены российского газа. Ранее лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявлял, что Венгрия продолжит закупать нефть у России и в энергетике страна зависит от РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт планирует обнародовать часть условий долгосрочных контрактов на поставку газа из России.

    Ранее Мадьяр заявил о нежелании появления проукраинского правительства в Венгрии. Между тем, о том, что Венгрия рассматривает возможность получения энергоресурсов с крупного месторождения Neptun Deep на румынском шельфе Черного моря сообщалось еще в ноябре 2025 года.

