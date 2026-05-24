МВД предупредило о рассылке поддельных страховок для детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники начали рассылать поддельные уведомления якобы от образовательных учреждений с предложением платно застраховать детей для участия в праздничных мероприятиях, передает РИА «Новости». Такие случаи были зафиксированы в 2026 году, сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве уточнили, что подобные схемы проявляются особенно активно перед Днем защиты детей. Помимо фальшивых страховок, мошенники также предлагают фиктивные летние подработки для несовершеннолетних.

МВД России обращает внимание родителей на необходимость проявлять бдительность и не переводить деньги по подозрительным уведомлениям. Специалисты советуют при получении подобных предложений уточнять информацию непосредственно в учебных учреждениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая полиция предупредила россиян об обмане под видом простой удаленной работы.

Злоумышленники размещают в мессенджерах объявления о заработке на маркетплейсах без опыта и вложений.

Телефонные аферисты через онлайн-игры убеждают несовершеннолетних уходить из дома для вымогательства выкупа у родителей.