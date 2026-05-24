    Следствие подбирается к Макрону с похоронными подозрениями
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Эксперты назвали реальные причины отставки главы разведки США
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Мединский назвал выродками представителей Латвии за реакцию на трагедию в ЛНР
    Британские оборонные предприятия массово переехали в США
    В ФРГ потребовали не отдавать ТЭЦ «Северного потока» Украине
    В Киевской области решили готовиться к круговой обороне
    Зеленский отмахнулся от предложения Мерца по интеграции в ЕС
    24 мая 2026, 08:25

    МВД предупредило о рассылке поддельных страховок для детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники в преддверии Дня защиты детей рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений с предложением платного страхования ребенка к участию в праздниках, сообщили в пресс-службе МВД России.

    Мошенники начали рассылать поддельные уведомления якобы от образовательных учреждений с предложением платно застраховать детей для участия в праздничных мероприятиях, передает РИА «Новости». Такие случаи были зафиксированы в 2026 году, сообщили в пресс-службе МВД России.

    В ведомстве уточнили, что подобные схемы проявляются особенно активно перед Днем защиты детей. Помимо фальшивых страховок, мошенники также предлагают фиктивные летние подработки для несовершеннолетних.

    МВД России обращает внимание родителей на необходимость проявлять бдительность и не переводить деньги по подозрительным уведомлениям. Специалисты советуют при получении подобных предложений уточнять информацию непосредственно в учебных учреждениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая полиция предупредила россиян об обмане под видом простой удаленной работы.

    Злоумышленники размещают в мессенджерах объявления о заработке на маркетплейсах без опыта и вложений.

    Телефонные аферисты через онлайн-игры убеждают несовершеннолетних уходить из дома для вымогательства выкупа у родителей.

    23 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители в Совете Безопасности ООН демонстрируют крайнюю степень цинизма, умалчивая о жертвах среди мирного населения Донбасса, они не считают детей и студентов в России людьми, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Небензя выразил возмущение тем, что западные дипломаты игнорируют гибель детей и студентов в результате украинских ударов по Старобельску, передает РИА «Новости».

    «Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», – заявил российский дипломат на заседании СБ ООН.

    Постпред подчеркнул, что подобное отношение выходит за рамки двойных стандартов и лицемерия. По его словам, отказ признавать жителей России и Донбасса людьми свидетельствует об откровенном глумлении над невинными жертвами и лишает человеческого лица самих западных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. На этом заседании Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при обстреле колледжа в Старобельске.

    23 мая 2026, 23:40 • Новости дня
    Пасечник объявил Днями траура 24 и 25 мая в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил два Дня траура в память о погибших при атаке дронов ВСУ на общежитие Старобельского колледжа.

    «В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура. <...> К глубокой боли, в результате удара погиб 21 человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких и для всех нас», – написал он в Max-канале.

    Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что жители региона и всей страны сплотились вокруг общей беды. Он указал на то, что спасатели, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные люди продолжают помогать семьям пострадавших, участвуют в ликвидации последствий трагедии.

    «В память о погибших студентах молодежь республики запустила акцию в социальных сетях «Они просто учились». Присоединиться к ней может каждый», – сообщил глава ЛНР.

    Он добавил, что эта атака – чистое зло, которому нет и не может быть оправдания.

    «Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЛНР взяли на себя организацию похорон погибших в Старобельском колледже. Небензя заявил, что европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми. Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    23 мая 2026, 17:39 • Новости дня
    Школьники залезли на купол храма Христа Спасителя в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа подростков поднялась на главный купол храма Христа Спасителя высотой более 100 м, участвуя в нелегальной экскурсии по крышам, отмечают СМИ.

    Школьники залезли на купол храма Христа Спасителя в Москве. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала SHOT, на которую ссылается RT. По их данным, школьники поднялись на главный купол храма Христа Спасителя, высота которого превышает 100 метров. Молодые люди, как отмечается в материале, организуют незаконные «туры» по крышам.

    В сообщении SHOT подчеркивается, что участникам подобных вылазок может грозить серьезная ответственность. «За незаконное проникновение на объект культурного наследия руферам грозит крупный штраф до 200 тыс. рублей либо реальный срок до шести лет», – говорится в публикации.

    Авторы канала отмечают, что действия подростков квалифицируются как проникновение на объект культурного наследия, за что предусмотрены и штрафные санкции, и лишение свободы. О возможных фигурантах дела и их количестве в сообщении не уточняется.

    Ранее трех студенток Строгановского университета исключили после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя. До этого в Петербурге руфера и его приятеля задержали после подъема на крышу башни Кунсткамеры.

    А в Госдуме заявили о невозможности легализации туристических прогулок по крышам без изменений федерального законодательства.

    21 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Кравцов анонсировал введение трехуровневой оценки поведения в школах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минпросвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников: образцовое, допустимое и недопустимое, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

    Российские образовательные учреждения перейдут на новый формат контроля за дисциплиной учащихся, сообщил глава профильного министерства Сергей Кравцов.

    «Введение оценки поведения в школах – это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведение», – заявил руководитель ведомства.

    Министр отметил, что нововведение станет значимым ориентиром для советников директоров по воспитанию. Подобный подход позволит специалистам объективно отслеживать динамику, находить проблемные зоны и вовремя корректировать педагогический процесс, передает РИА «Новости».

    Апробация механизма для учеников с первого по восьмой класс уже проходит в пилотных регионах в 2025/26 учебном году. В 2026/27 учебном году оценивать поступки детей будут в десяти школах каждого субъекта страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле заместитель главы Минпросвещения Ольга Колударова допустила внедрение оценок за поведение во всех школах страны с 1 сентября 2027 года.

    В январе ведомство собиралось выставлять соответствующие отметки учащимся абсолютно всех классов.

    В прошлом году министерство рассматривало три различных варианта шкалы оценивания.

    21 мая 2026, 22:22 • Новости дня
    Обокравшую детей на 250 млн долларов чиновницу приговорили к 41 году тюрьмы
    Основательница продовольственной программы в Миннесоте приговорена к 41 году лишения свободы за масштабное мошенничество, в результате которого, по данным прокуратуры, из федерального бюджета было похищено около 250 млн долларов, выделенных на помощь детям в период пандемии COVID-19.

    Как пишет New York Post, речь идет о расследовании хищений в рамках программы питания Feeding Our Future, созданной для помощи малообеспеченным детям. Суд установил, что ее основательница Эми Бок выступала организатором схемы, которая, по версии обвинения, стала одним из крупнейших мошенничеств времен пандемии в США.

    Прокуратура заявила, что Бок и ее соучастники фиктивно отчитались о предоставлении более 90 миллионов порций питания, тогда как значительная часть выделенных средств была расхищена и направлялась на личные нужды и роскошный образ жизни организаторов аферы. Всего, по данным следствия, программа выросла с трех миллионов до более чем 200 млн долларов федерального финансирования в 2021 году.

    Когда власти штата начали проверку, Бок подала иск против департамента образования Миннесоты, что позволило продолжить получение средств. Мошенническая схема была раскрыта в январе 2022 года после рейдов ФБР, Налоговой службы США и других ведомств на 26 объектах в штате. 

    В итоге по делу были предъявлены обвинения 79 фигурантам, более 60 человек уже признаны виновными. Сама Бок также обязана выплатить 5,2 млн долларов в качестве компенсации.

    Суд назвал ее ключевой фигурой схемы, которая, по версии обвинения, «лишала еды голодных детей», используя предназначенные для социальной помощи средства в личных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники преступного сговора похитили более 250 млн долларов через некоммерческую организацию Feeding Our Future. Позже американские власти заподозрили сомалийских иммигрантов в переводе украденных средств террористической группировке. В конце прошлого года Белый дом анонсировал масштабное расследование махинаций с детскими продовольственными программами.

    21 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Подросток погиб в коллекторе московского метро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночная вылазка двоих молодых людей по техническим сооружениям столичной подземки закончилась трагедией из-за желания одного из них посмотреть на движущийся состав, сообщили в полиции Москвы.

    17-летний подросток погиб в перегоне между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» в Москве. Сотрудники полиции обнаружили тело юноши после сообщения от работников подземки, – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

    Изначально работники метрополитена нашли в перегоне мужской ботинок и поясную сумку с паспортом, после чего вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что погибший вместе с 18-летним приятелем ночью проник в коллектор через люк. Юноша решил посмотреть на движение поездов, открыл дверь в тоннель и получил смертельные травмы от проходящего состава.

    Спутник попытался самостоятельно вытащить пострадавшего, однако потерпел неудачу. Оставив тело на месте происшествия, он скрылся и никому не рассказал о трагедии. В отношении выжившего москвича составили административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

    Суд признал молодого человека виновным в правонарушении. Ему назначили штраф в размере 75 тыс. рублей.

    Накануне в метро Москвы еще один молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии, также получил несовместимые с жизнью травмы.

    До этого, в конце апреля девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь». А в марте суд арестовал на девять суток пассажира за поездку на сцепке поезда от «Курской» до «Площади Революции».

    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    23 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    В Кремле рассказали о звонках с Украины российским детям

    Харичев: Зафиксированы 1,5 млн ежедневных звонков с Украины российским детям

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянам с Украины каждый день поступают ежедневно около 1,5 млн звонков, мошенники «атакуют» детей, заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

    Начальник управления президента по вопросам мониторинга социальных процессов Александр Харичев предупредил о масштабной угрозе для граждан, передает РИА «Новости». По его данным, телефонные мошенники проявляют повышенный интерес к подрастающему поколению.

    «Берегите, пожалуйста, детей, следите за тем, что они смотрят в интернете, чем они интересуются. Их атакуют, мы фиксируем, что порядка 1,5 млн звонков идет с Украины каждый день по российским телефонам, смотрите за тем, с кем разговаривают ваши дети», – сказал Харичев.

    Федеральная служба безопасности зафиксировала рост числа попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов с территории Украины.

    23 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    Число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР достигло 21 человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек, тела всех погибших извлечены из-под завалов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В Старобельске завершены поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета.

    «Всего пострадали 63 человека, из них 21 – погибли.  Все тела погибших признаны из-под завала», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по Старобельску террористическим актом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек. Также были установлены личности 17 погибших студентов.
    Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.

    Небензя заявил, что европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми. Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов.

    23 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Число жертв трагедии в Старобельске достигло 16 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При разборе завалов в общежитии колледжа в Старобельске спасатели обнаружили тела еще четверых детей, общее число погибших достигло 16 человек, сообщили в МЧС.

    Число погибших в общежитии колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР достигло 16. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. В министерстве сообщили: «Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета».

    Еще 42 человека пострадали, пятеро продолжают оставаться под завалами.

    Ранее в субботу сообщалось, что число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске выросло до 12 человек. До этого глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших при атаке на колледж.

    Атака БПЛА на студенческое общежитие в Старобельске носила преднамеренный характер с целью добиться максимального числа жертв среди мирного населения, целенаправленный обстрел здания с проживающими там детьми является военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    21 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Директор детсада в Тобольске получила условный срок за гибель воспитанницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель дошкольного учреждения Тобольска в Тюменской области признана виновной в халатности после трагической гибели четырехлетней воспитанницы от удушья на игровой площадке и осуждена условно на три года, сообщили в региональном управлении СК РФ.

    Директор детского сада Тобольска в Тюменской области признана виновной в халатности после трагической гибели четырехлетней воспитанницы от удушья на игровой площадке. Трагедия произошла весной 2023 года, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

    Следствие установило, что с декабря 2015 года заведующая систематически нарушала требования безопасности. «Собранные следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору детского сада», – заявили в ведомстве.

    4 мая во время утренней прогулки младшей группы 4-летняя девочка задохнулась в игровой беседке. Причиной гибели стала механическая асфиксия. Суд установил прямую вину руководителя в случившемся.

    Женщине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, осужденной запретили занимать руководящие должности в образовательной сфере в течение двух лет.

    Накануне суд в Приморье приговорил воспитательницу детского сада к условному сроку за ожоги глаз у малышей. Ранее в Махачкале из-за тяжелой травмы стопы у трехлетней девочки уволили заведующую и трех сотрудниц дошкольного учреждения.

    До этого суд в Лесосибирске в Красноярском крае назначил воспитательнице два года ограничения свободы за смерть трехлетнего мальчика.

    21 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    В детском лагере в Башкирии выявили массовое заболевание 16 отдыхающих

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Групповое заболевание зафиксировано у 16 несовершеннолетних во время летнего отдыха в оздоровительном учреждении «Уральские Зори» в Башкирии, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

    16 детей заболели в лагере отдыха «Уральские Зори» в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Накануне, профильные специалисты прибыли на территорию объекта для проведения санитарно-эпидемиологического расследования.

    «Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора совместно с медицинскими работниками осмотрели отдыхающих. Выявлено 16 заболевших детей, их состояние удовлетворительное. Остальные дети находятся под медицинским наблюдением», – говорится в заявлении ведомства.

    Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии взяли необходимые лабораторные пробы биоматериалов у пострадавших и персонала. Дополнительно эксперты проверяют качество пищевой продукции, используемого сырья и общую санитарную обстановку в учреждении.

    Угроза дальнейшего распространения инфекции полностью отсутствует. Проведение противоэпидемических мероприятий остается под строгим контролем надзорных органов республики, добавили в ведомстве.

    Ранее в инфекционный центр Стерлитамака в Башкирии поступили 25 человек из детского лагеря с признаками отравления. До этого в детском лагере имени Гагарина в Саратовской области специалисты обнаружили норовирус.

    А в марте в том же Стерлитамаке девять детей отравились после купания в частном заведении, им потребовалась срочная медицинская помощь, было возбуждено уголовное дело.


    22 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Автобус с 44 детьми попал в ДТП в пригороде Самары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самарской области экскурсионный автобус, в котором ехали 44 ребенка, столкнулся с легковым автомобилем, в результате травмы получил пассажир легковой машины, сообщили в МВД по региону.

    Авария с участием экскурсионного транспорта произошла в Ставропольском районе региона, передает . Легковой автомобиль Renault Duster врезался в автобус, в салоне которого находились 44 ребенка. Никто из несовершеннолетних не пострадал, – сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД.

    По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, находившийся на пассажирском сиденье иномарки. Водитель легковой машины избежал ранений. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Омской области при столкновении школьного автобуса с другим транспортом погиб один ребенок. В тот же день в Пензенской области в результате ДТП с пассажирским автобусом травмировались трое несовершеннолетних.

    А в прошлом году в Самаре в аварии с автобусом детской спортивной команды пострадали четыре девочки-подростка.

    21 мая 2026, 09:50 • Новости дня
    В Тульской области возбудили дело после пропажи трехлетней девочки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уголовное дело по факту безвестного исчезновения трехлетней девочки возбудили в рабочем поселке Дубна, сообщает пресс-служба СУ СК по Тульской области.

    «Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 3-летней девочки. По предварительным данным, 20 мая ребенок пропал в рабочем поселке Дубна», – отметило ведомство в Max.

    На месте происшествия активно работает следственно-оперативная группа. В поисковых мероприятиях принимают участие следователи, сотрудники полиции, спасатели и добровольцы. По информации регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в момент исчезновения у девочки был с собой синий беговел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, волонтеры обнаружили пропавшего в Иркутске подростка погибшим.

    В Карелии спасатели нашли живым 11-летнего мальчика.

    Подмосковные следователи возбудили уголовное дело из-за исчезновения троих детей в Звенигороде.

    22 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Российские школьники завоевали 12 медалей на международной олимпиаде по биологии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская сборная завоевала 11 золотых и одну серебряную медаль на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников (OIBO), сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

    Учащиеся из России успешно выступили на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников (OIBO), сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ, передает РИА «Новости». В соревнованиях приняли участие представители 17 стран.

    «Российская сборная завоевала 11 золотых и одну серебряную медаль на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников (OIBO). Состязание прошло на федеральной территории «Сириус» и объединило учащихся из 17 стран», – отметили в ведомстве. Мероприятие собрало школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

    Интеллектуальные состязания включали теоретический, практический и проектный этапы, которые проходили как в личном, так и в командном зачетах. Рабочими языками олимпиады стали русский и английский, при этом участникам предоставлялась возможность перевода заданий на родные языки.

    Россию представляли основная и гостевая команды. Золотые медали завоевали Владислав Владыко, Роман Ермак, Степан Юнусов, Артем Липатов, Дарья Гуськова, Никита Мурзаков, Матвей Дубовский, Георгий Ополихин, Полина Перелешина и Ульяна Шурлакова. Серебряную награду получил Иван Гиголо. Абсолютным победителем признан ученик Тольяттинского лицея № 19 Тимур Узбеков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские школьники выиграли четыре золотые медали на олимпиаде по биологии в Узбекистане.

    В феврале наша страна заняла первое место среди европейских государств по количеству высших наград на международных научных соревнованиях.

    В прошлом году сборная России получила золото в полном составе на первой международной биологической олимпиаде на территории «Сириус».

