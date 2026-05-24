  Силы ПВО уничтожили ночью более 30 дронов ВСУ над регионами страны
    Следствие подбирается к Макрону с похоронными подозрениями
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Эксперты назвали реальные причины отставки главы разведки США
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Мединский назвал выродками представителей Латвии за реакцию на трагедию в ЛНР
    Британские оборонные предприятия массово переехали в США
    В ФРГ потребовали не отдавать ТЭЦ «Северного потока» Украине
    В Киевской области решили готовиться к круговой обороне
    Зеленский отмахнулся от предложения Мерца по интеграции в ЕС
    24 мая 2026, 08:05 • Новости дня

    Летчик Богдан раскрыл подробности первого полета истребителя Су-57Д

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поведение двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д в воздухе неотличимо от одноместной версии, рассказал Герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, который совершил первый полет на самолете.

    Богдан поделился впечатлениями от управления новым самолетом, передает ТАСС. Во время тестов специалисты зафиксировали полную сходимость параметров с одноместным вариантом.

    «В ходе первого полета были оценены основные принципы и определенные тестовые режимы характеристик устойчивости и управляемости», – отметил пилот. Он добавил, что испытания машины на предельных режимах, включая большие углы атаки и высокие скорости вращения, еще впереди.

    Летные тесты многофункционального истребителя Су-57Д начались 19 мая. В пресс-службе Ростеха пояснили, что эта модификация предназначена для координации боевых действий смешанных групп авиации в едином информационном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации истребителя.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    Новая версия самолета получила официальное обозначение Су-57Д.

    21 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский зенитный пушечный комплекс «Цитадель» начали применять против украинских беспилотников в зоне спецоперации, сообщают СМИ.

    Российские военные задействовали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне проведения спецоперации. Соответствующие кадры боевой работы опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне». На записи отчетливо виден интерфейс управления орудием.

    Система способна функционировать в полуавтоматическом режиме, самостоятельно поражая воздушные цели противника. Опубликованные материалы демонстрируют визуализацию захвата объектов, что свидетельствует об интеграции элементов искусственного интеллекта в бортовой вычислитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские разработчики представили систему малой ПВО на базе искусственного интеллекта. Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» оснастила зенитный комплекс «Панцирь-С» новыми мини-ракетами для поражения беспилотников.

    21 мая 2026, 22:10 • Новости дня
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Самым главным и стратегическим ресурсом России является ее народ, многонациональный генетический код которого обеспечивает стране непобедимость, заявила народная артистка России Надежда Бабкина в Кремле во время церемонии вручения Владимиром Путиным государственных наград Российской Федерации. Бабкина была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    «Столько национальностей, вероисповеданий разных, сословий, и все это сплачивается вокруг русскости. Так собиралось государство много веков, ни вчера, ни позавчера», – сказала народная артистка России, ее слова приводит сайт Кремля.

    По мнению Бабкиной, народная культура и традиции остаются источником внутренней силы общества. «Тот дух, который существует в народном жанре, он распространяется на нас сегодня, мы с этим рождаемся. Крепость духа, вера, мужество [стоять] за свое Отечество, любовь, доброта – все это есть в каждом из нас. Не надо стесняться это проявлять, особенно в трудную годину, в сложные времена», – сказала певица, добавив, что «как никогда народ в эти дни сплачивается».

    Отдельно Бабкина призналась в любви к стране. «Я очень сильно люблю Россию», – подчеркнула она. По словам артистки, главной ценностью государства остается «наш многонациональный, удивительный народ, который является самым главным, стратегическим ресурсом нашего государства».

    Обращаясь к военнослужащим, она подчеркнула, что они продолжают подвиг «наших отцов, наших родителей».

    «Мы не можем не победить, потому что мы продолжатели подвига своих родителей. И Россия никогда не сдастся по причине нашего удивительного, многонационального генетического кода, который создал такой сплав, который нас всех держит. А кому не нравится – пускай отравится», – подчеркнула Бабкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам в Екатерининском зале Кремля, в том числе наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    21 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО

    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что Берлин готов взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО, передает ТАСС.

    «Приняв в прошлом году исторические решения на саммите в Гааге, союзники по НАТО убедительно подтвердили свою приверженность трансатлантическому альянсу и наметили курс на создание «НАТО 3.0»», – отметил Вадефуль перед встречей глав МИД стран альянса в Швеции и форумом GLOBSEC в Праге.

    Политик подчеркнул стремление укрепить НАТО и усилить роль Европы, объединив потенциалы промышленных секторов для более тесного сотрудничества в сфере вооружений. Он добавил, что Германия намерена в кратчайшие сроки достичь цели в 5% ВВП на оборону.

    По мнению главы МИД, рост европейского потенциала требует перераспределения задач внутри альянса. Новое разделение бремени должно соответствовать экономическим и военным возможностям Германии и Европы.

    Кроме того, на встрече в Швеции обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Берлин вместе с более чем 30 государствами готов участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе для беспрепятственного прохода судов, резюмировал министр.

    Ранее Вадефуль поддержал американскую инициативу о повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Канцлер Фридрих Мерц также подтвердил планы направить 3,5% ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Борис Писториус назвал ожидаемым решение США о выводе пяти тысяч военнослужащих с немецкой территории.

    22 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране

    Эксперт Кнутов: Иран научился бороться с тяжелыми американскими БПЛА Reaper

    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране
    @ Tech. Sgt. Tristan D. Viglianco/U.S. Air National Guard/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Иранские военные постоянно повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США, а также совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, Тегеран мог улучшить систему противоракетной обороны методом обратного инжиниринга, закупив китайские РЛС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США потеряли пятую часть БПЛА MQ-9 Reaper в Иране.

    «Уязвимость БПЛА MQ-9 Reaper состоит в том, что он летает по определенной траектории и не может совершать противоракетные маневры. Но он частично изготовлен из композитных материалов, делающих машину менее заметной для локаторов. Еще один защитный фактор – высокая скорость, позволяющая беспилотнику иногда прорываться через ПВО и ПРО», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Иран научился купировать защитные факторы Reaper. Они набираются опыта в ходе военной кампании и повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США. Также иранцы постоянно совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, судя по всему, Тегеран сотрудничал с Пекином, закупая РЛС и компоненты для них, и методом обратного инжиниринга улучшал свои системы противоракетной обороны», – продолжил спикер.

    «В итоге американская сторона понесла в Иране весьма ощутимые потери – как экономические, так и репутационные», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что, согласно отчету Конгресса США, Пентагон в ходе иранской кампании потерял также три истребителя F-15E, один F-35A, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS.

    «Я бы назвал это комплексным репутационным ударом по американской военной технике. Конечно, Вашингтон давлением вынудит своих союзников продолжать покупать вооружение. Но уверен, что произошедшее заставит ряд стран внимательнее присматриваться к другим поставщикам, в том числе к России», – спрогнозировал аналитик.

    «При этом не думаю, что Пентагон изменит тактику авианалетов. Вероятно, США лишь станут использовать более современные беспилотники с еще меньшей отражающей поверхностью. Отправка же пилотируемых самолетов вместо БПЛА и соответствующая потенциальная потеря пилотов может ударить уже по политическим рейтингам администрации Трампа», – считает Кнутов.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с начала войны Иран уничтожил 20% беспилотников MQ-9 Reaper, находившихся на вооружении американских войск. Это значительная потеря, оцениваемая почти в 1 млрд долларов. Большинство БПЛА было сбито в полете, другие были потеряны на земле в результате ракетных ударов или несчастных случаев.

    MQ-9 Reaper предназначен в первую очередь для уничтожения критически важных целей. Также БПЛА может выполнять тактические разведывательные задачи, используя многоспектральную систему наведения-B (MTS-B), модернизированную систему РЛС с синтезированной апертурой Lynx и систему широкомасштабного наблюдения Gorgon Stare. Беспилотник может нести ракеты AGM-114 Hellfire, авиабомбы GBU-12/49 Paveway II и GBU-38 JDAM, сообщает Air&Space Forces.

    В прошлом месяце иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов. Всего в ходе военной кампании против Ирана американская казна потеряла более 55 млрд долларов на содержание переброшенных сил и другие расходы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что США поставили многоточие в конфликте с Тегераном.

    21 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери

    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Ивану Берестовскому. Получив награду, военный рассказал, какие ценности защищают российские бойцы в зоне СВО и каких целей намерены добиться в ходе спецоперации.

    «Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.

    «Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин также наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Отмечена высокая активность санавиации НАТО в Жешуве после удара ВС России по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту польского города Жешув зафиксирована аномально высокая активность медицинских самолетов НАТО, что может свидетельствовать о масштабной эвакуации раненых с Украины, отмечают СМИ.

    В польском Жешуве наблюдается необычно большое количество санитарных бортов блока НАТО, пишут «Вести» со ссылкой на данные канала «Военная хроника» в Мах. Эксперты издания предполагают, что идет срочная эвакуация значительного числа пострадавших с украинской территории.

    Среди прибывших воздушных судов зафиксированы немецкий самолет Learjet 35A медицинской службы DRF Luftrettung, польский реанимационный борт Learjet 75 и летающий госпиталь Boeing 737-783, принадлежащий скандинавской авиакомпании SAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 мая российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ранее в Жешув после атак по управлениям СБУ экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания.

    До этого в феврале также сообщалось о прибытии в этот аэропорт медицинского борта Boeing 737 для эвакуации иностранных наемников.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии

    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    21 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие отечественной ядерной триады продолжится в строгом соответствии с намеченными десятилетия назад планами для поддержания сил на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер прокомментировал стратегию развития оборонного потенциала страны в ходе совместной с Белоруссией тренировки, передает ТАСС. Президент обратил внимание на то, что государство не намерено искусственно наращивать военную мощь.

    «Как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», – подчеркнул он.

    По словам главы государства, страна считает важным и дальше повышать уровень подготовки соответствующих подразделений, а также комплексно развивать все их составляющие. «Работаем в плановом режиме, четко, слаженно – и слава Богу, у нас все получается», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные совместные учения.

    Российские военные отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на белорусской территории.

    21 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Российские ядерные силы отработали пуски ракет на масштабных учениях
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения РВСН и экипажи атомных подлодок выполнили задачи по подготовке к применению баллистического и гиперзвукового оружия, сообщило Минобороны.

    Соединения Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Дальней авиации выполнили мероприятия по приведению в готовность к пускам ракет, указало ведомство в Max.

    В маневрах также задействованы силы Ленинградского и Центрального военных округов.

    Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения выведены на маршруты патрулирования и развернуты на полевых позициях. Одновременно с этим атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы.

    Личный состав Воздушно-космических сил отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал». Авиация выполняет вылеты в назначенные районы для патрулирования воздушного пространства.

    19 мая в России и Белоруссии стартовали масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил. В ходе этих мероприятий Минобороны привело соединения в степень высшей боевой готовности.

    21 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские и белорусские военные отработают задачи по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия в рамках совместной тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.

    Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоятся в ходе сегодняшних учений, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.

    «В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь», – отметил глава государства. Он добавил, что сегодня также будут проведены практические пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о начале масштабных маневров ядерных сил.

    Военнослужащие привели ядерные силы в высшую степень боевой готовности.

    Российская армия перебросила специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    21 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Проект регионального самолета «Ладога» приостановили

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект российского самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлен, весь научно-технический задел передается Министерству обороны, однако первый полет самолета должен состояться в 2026 году, сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «УЗГА» (Уральский завод гражданской авиации) Сергей Меренков.

    Разработка пассажирского лайнера ТВРС-44 поставлена на паузу, передает ТАСС. Главный конструктор самолетов транспортной категории Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков на конференции об авиационном обеспечении Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востокауточнил, что первый полет опытного образца все же состоится в этом году.

    «Проект ТВРС-44 «Ладога» приостановлен. Самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской. Но в интересах Минобороны. Первый полет нам разрешено выполнить, поэтому мы планируем самолет достроить и поднять в 2026 году», – заявил представитель предприятия.

    Региональный борт создавался для замены устаревших машин Ан-24, Ан-26 и Як-40. Базовая вместимость воздушного судна рассчитана на 44 человека. Ранее в Росавиации отмечали, что старт испытаний планировался на четвертый квартал текущего года, а сертификация ожидалась в 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг сообщил об изготовлении опытного экземпляра самолета «Ладога» на 44 пассажира.

    Уральский завод гражданской авиации планировал завершить сборку первого образца до конца прошлого года.

    Росавиация анонсировала старт испытаний нового воздушного судна в четвертом квартале текущего года.

    21 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Трамп заявил о планах уничтожить полученный от Ирана уран

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Соединенных Штатов планируют уничтожить запасы высокообогащенного урана в случае их передачи Тегераном.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, уничтожат высокообогащенный уран, если Иран согласится передать свои запасы ядерного топлива, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о том, согласится ли администрация оставить ядерное топливо у Тегерана, глава государства ответил отрицательно.

    «Нет, это мы его получим. Нам это не нужно, мы этого не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им владеть им», – сказал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил экспорт высокообогащенного урана.

    Ранее власти Исламской республики отказались передавать этот стратегический материал Вашингтону.

    При отсутствии сделки американский президент Дональд Трамп допустил повторные удары по иранским ядерным объектам.

    23 мая 2026, 13:56 • Новости дня
    Польша назвала сокращение войск США предательством и нарушением обязательств

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение Пентагона отменить отправку бронетанковой бригады в Польшу вызвало у местных властей чувство предательства и усиленную тревогу за безопасность, пишут западные СМИ.

    В Польше назвали сокращение войск США предательством и нарушением обязательств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. В распоряжении издания оказалась дипломатическая телеграмма посольства США в Варшаве, в которой фиксируется эмоциональная реакция польских властей на сокращение американского контингента.

    В документе отмечается: «Среди эмоциональных реакций преобладает усматриваемое предательство, в особенности учитывая неоднократные публичные высказывания президента Трампа о Польше как о самом надежном и преданном союзнике Америки в Европе».

    По данным телеграммы, чиновники в Варшаве сочли отмену отправки войск нарушением обязательств Вашингтона и испытали разочарование, замешательство и неподдельную тревогу.

    Авторы телеграммы предупреждают, что недавние события могут способствовать росту антиамериканских настроений в стране и подтолкнуть к отказу от закупок американского вооружения. В качестве одного из вариантов выхода предлагается сократить крупный ротационный контингент, но при этом обеспечить более устойчивое, хотя и менее масштабное, военное присутствие США в Польше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии численностью более 4 тыс. военнослужащих. Руководство министерства обороны Польши узнало об отмене прибытия американских солдат из сообщений прессы.

    Позже Пентагон также сократил число бригадных боевых групп США в Европе с четырех до трех до уровня 2021 года.

    22 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Украинские заградотряды расстреляли несколько сдававшихся в плен групп ВСУ

    В Сумской области украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким боевым группам сослуживцев, которые пытались сдаться в плен российским военным, сообщили российские военные.

    Украинские заградительные отряды расстреляли несколько групп своих бойцов при попытке сдаться в плен, пишет «Российская газета» со ссылкой на канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск "Север" ВС России. Трагедия произошла в Сумском районе, где российские войска за сутки добились продвижения на 20 участках.

    По имеющимся данным, под огонь попали военнослужащие из 21-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Бойцы приняли решение сложить оружие и сдаться Вооруженным силам России, но были атакованы своими же подразделениями.

    Российские военные установили, что удары по сдающимся наносили артиллерийские расчеты 50-й бригады ВСУ. Точное количество погибших в результате инцидента пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая украинские заградительные отряды открыли огонь по своим бегущим военным в селе Рясное Сумской области. В апреле расчеты 50-й артиллерийской бригады ВСУ нанесли неизбирательные удары по позициям экс-заключенных в Новодмитровке. В сентябре прошлого года экипаж украинского танка расстрелял сдающихся в плен сослуживцев на константиновском направлении.

