Мошенники перед каникулами стали предлагать подросткам псевдоподработку

Мошенники стали предлагать подросткам псевдоподработку

Tекст: Катерина Туманова

«Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с поиском работы на летние каникулы. Злоумышленники звонят подросткам под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку, а затем пропадают с данными жертв», – рассказали эксперты РИА «Новости».

Если жертва проявляет интерес, ей отправляют ссылку для оформления. Переход по ней ведет на фишинговый сайт. Введенные там сведения позволяют аферистам добраться не только до информации самого подростка, но и до счетов его родителей.

Эксперты подчеркивают, что реальные работодатели никогда не оформляют сотрудников через ссылки в мессенджерах или смс.

Они советуют проверять компании по отзывам, избегать подозрительных сайтов и немедленно прерывать разговор при поступлении подобных предложений. В случае обмана необходимо обращаться в правоохранительные органы.



