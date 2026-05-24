Школьники из России завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Школьники из РФ взяли восемь медалей на олимпиаде по физике в Пусане

Tекст: Катерина Туманова

Российская команда из восьми учащихся приняла участие в Азиатской олимпиаде по физике, проходившей в городе Пусан, Южная Корея. По итогам соревнований сборная России завоевала четыре золотые и четыре серебряные медали, войдя в пятерку лучших команд в общекомандном зачете, передает РИА «Новости».

Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, российская сборная вновь показала высокие результаты на Азиатской международной олимпиаде по физике.

«Со своей стороны в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» правительство продолжит создавать условия для развития талантов и реализации потенциала россиян в целом», – сказал он.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, что успех сборной свидетельствует о высоком уровне образования в области естественных наук в России.

«Мы по праву можем гордиться нашими выдающимися школьниками, которые проявили все свои знания и справились с трудными задачами», – сказал он, пожелав победителям успехов.

В олимпиаде Asian Physics Olympiad приняли участие более 200 учащихся из 27 стран, среди которых Австралия, Индонезия, Китай и Вьетнам. Школьники прошли теоретический и практический туры, где продемонстрировали знания и навыки по физике.

В 2025 году российская сборная также вернулась с олимпиады с золотыми и серебряными медалями.

