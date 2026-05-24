Экономист рассказала о способе восстановить неучтенный трудовой стаж

Эксперт Финогенова рассказала о способе восстановить неучтенный трудовой стаж

Tекст: Катерина Туманова

«На основе выписки из индивидуального лицевого счета можно получить информацию о периодах трудовой деятельности, а также о социально значимых периодах, которые вошли в расчет стажа. Если по какой-то причине часть периодов не была отражена, необходимо обратиться в СФР с заявлением и приложить документы, подтверждающие «выпавший» стаж», – сказала она РИА «Новости».

Финогенова пояснила, что пенсионный стаж формируется из времени официального трудоустройства до и после 2002 года. Кроме того, в него входят социально значимые этапы, когда человек объективно не мог трудиться. К ним относятся служба в армии, получение пособия по безработице, уход за инвалидом первой группы или маленьким ребенком.

Эти периоды позволяют накопить дополнительные баллы, напрямую влияющие на размер выплат. Ошибки в расчетах обычно возникают из-за технических сбоев или неверных сведений от работодателей. В качестве доказательств фондом принимаются трудовые договоры, выписки из приказов, зарплатные ведомости и записи в трудовой книжке.