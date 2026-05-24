Журнал MWM отметил особый посыл ядерных учений Москвы и Минска НАТО

MWM отметил особый посыл ядерных учений Москвы и Минска НАТО

Tекст: Катерина Туманова

«Учения подчеркнули разнообразие и сложность российского ядерного арсенала, что имеет особенно важное значение в условиях высокой напряженности между Москвой и Западным блоком. Важность российских ядерных сил для сдерживания военных намерений Запада, о чем неоднократно указывали официальные лица стран-членов НАТО, укрепила в России консенсус относительно жизненно важного значения этих возможностей», – пишет Military Watch Magazine (MWM).

Журнал делает обзор каждой из испытанных на учениях ракеты. Наибольшую огневую мощь среди испытанных получила межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», запуск которой был произведен с космодрома Плесецк в направлении заданного полигона на Камчатском полуострове, сказано в статье.

Ожидается, что ракета будет использоваться как более легкий аналог РС-28 «Сармат», которая является шахтной, почти в четыре раза больше по размерам и должна поступить на вооружение ближе к концу года, пишет журнал.

Напомним, масштабные маневры ядерных сил России и Белоруссии начались 19 мая. Президент России Владимир Путин отметил полное выполнение всех поставленных задач.

