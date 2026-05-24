Полиция Италии сорвала вечеринку 82-летнего Мика Джаггера

Tекст: Катерина Туманова

Вечеринка с участием Мика Джаггера, Дакоты Джонсон и Джесси Бакли была прервана правоохранителями из-за жалобы на шум, поступившей от мэра соседнего острова Липари Риккардо Гулло, сообщает Evening Standard.

Знаменитый музыкант и его коллеги по съемочной площадке восприняли визит полиции с недоумением и смехом.

Глава отдела туризма Стромболи Роза Оливия раскритиковала действия мэра Липари, которому следовало бы приветствовать гостей или, по крайней мере, поблагодарить за вклад в эолийскую экономику, заявила она, подчеркнув, что острова живут за счет туризма.

После инцидента рок-звезда покинул Стромболи на частном вертолете.

Джаггер находился в Италии на съемках драмы режиссера Аличе Рорвахер «Three Incestuous Sisters», где он исполняет роль отца героя Джоша О'Коннора. Фильм, в котором также снимаются Сирша Ронан и Изабелла Росселлини, основан на одноименном визуальном романе 2005 года.

Ранее музыкант уже появлялся на большом экране, дебютировав в картине «Представление», а также сыграв в лентах «Корпорация «Бессмертие»», «Склонность» и «Побег с Елисейских полей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын музыканта The Rolling Stones Хименеса рассказал о последних словах отца. Хит Brown Sugar исключили из гастрольного тура The Rolling Stones из-за «расистского содержания».