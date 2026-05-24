    24 мая 2026, 07:00 • Новости дня

    Полиция Италии сорвала вечеринку 82-летнего Мика Джаггера

    Tекст: Катерина Туманова

    Итальянская полиция разогнала вечеринку по случаю окончания съемок нового фильма с участием 82-летнего фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггена на острове Стромболи, что вызвало у гостей недоумение и смех.

    Вечеринка с участием Мика Джаггера, Дакоты Джонсон и Джесси Бакли была прервана правоохранителями из-за жалобы на шум, поступившей от мэра соседнего острова Липари Риккардо Гулло, сообщает Evening Standard.

    Знаменитый музыкант и его коллеги по съемочной площадке восприняли визит полиции с недоумением и смехом.

    Глава отдела туризма Стромболи Роза Оливия раскритиковала действия мэра Липари, которому  следовало бы приветствовать гостей или, по крайней мере, поблагодарить за вклад в эолийскую экономику, заявила она, подчеркнув, что острова живут за счет туризма.

    После инцидента рок-звезда покинул Стромболи на частном вертолете.

    Джаггер находился в Италии на съемках драмы режиссера Аличе Рорвахер «Three Incestuous Sisters», где он исполняет роль отца героя Джоша О'Коннора. Фильм, в котором также снимаются Сирша Ронан и Изабелла Росселлини, основан на одноименном визуальном романе 2005 года.

    Ранее музыкант уже появлялся на большом экране, дебютировав в картине «Представление», а также сыграв в лентах «Корпорация «Бессмертие»», «Склонность» и «Побег с Елисейских полей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын музыканта The Rolling Stones Хименеса рассказал о последних словах отца. Хит Brown Sugar исключили из гастрольного тура The Rolling Stones из-за «расистского содержания».

    22 мая 2026, 08:48 • Новости дня
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главу европейской дипломатии Каю Каллас кулуарно сравнивают с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции и полного отсутствия авторитета на международной арене, заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн.

    Зоннеборн выразил серьезные опасения относительно назначения нового руководителя внешнеполитического ведомства Евросоюза. Политик считает крайне опасным возможное участие эстонского дипломата в переговорах с Москвой по украинскому кризису, передает РИА «Новости».

    «В парламенте мы втайне называем Каллас «европейским ядерным сценарием»: она – наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается», – заявил депутат.

    По словам Зоннеборна, подобные насмешки связаны с тем, что чиновница представляет собой абсолютно пустое место на дипломатической арене. Он отметил, что она открыто мечтает о разделе России на мелкие государства и безосновательно обвиняет другие страны в попытках расколоть Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор кандидатов на роль переговорщика от Евросоюза с фильмами Леонида Гайдая.

    Ранее Захарова указала на отсутствие у Каи Каллас мандата для ведения диалога с Москвой.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил нежелание госсекретаря США Марко Рубио общаться с главой евродипломатии.

    21 мая 2026, 22:10 • Новости дня
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    Tекст: Ольга Иванова

    Самым главным и стратегическим ресурсом России является ее народ, многонациональный генетический код которого обеспечивает стране непобедимость, заявила народная артистка России Надежда Бабкина в Кремле во время церемонии вручения Владимиром Путиным государственных наград Российской Федерации. Бабкина была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    «Столько национальностей, вероисповеданий разных, сословий, и все это сплачивается вокруг русскости. Так собиралось государство много веков, ни вчера, ни позавчера», – сказала народная артистка России, ее слова приводит сайт Кремля.

    По мнению Бабкиной, народная культура и традиции остаются источником внутренней силы общества. «Тот дух, который существует в народном жанре, он распространяется на нас сегодня, мы с этим рождаемся. Крепость духа, вера, мужество [стоять] за свое Отечество, любовь, доброта – все это есть в каждом из нас. Не надо стесняться это проявлять, особенно в трудную годину, в сложные времена», – сказала певица, добавив, что «как никогда народ в эти дни сплачивается».

    Отдельно Бабкина призналась в любви к стране. «Я очень сильно люблю Россию», – подчеркнула она. По словам артистки, главной ценностью государства остается «наш многонациональный, удивительный народ, который является самым главным, стратегическим ресурсом нашего государства».

    Обращаясь к военнослужащим, она подчеркнула, что они продолжают подвиг «наших отцов, наших родителей».

    «Мы не можем не победить, потому что мы продолжатели подвига своих родителей. И Россия никогда не сдастся по причине нашего удивительного, многонационального генетического кода, который создал такой сплав, который нас всех держит. А кому не нравится – пускай отравится», – подчеркнула Бабкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам в Екатерининском зале Кремля, в том числе наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    23 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке

    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной негодования пользователей сети на Украине стало варшавское шоу Верки Сердючки, где артист исполнил старые хиты на русском языке.

    Новый скандал вокруг украинского певца Андрея Данилко, выступающего как Верка Сердючка, разгорелся после его гастролей в Европе, пишет «Российская газета», ссылаясь на канал SHOT. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский разрешил артисту турне, ожидая продвижения украинской культуры и языка.

    Однако на концерте в Варшаве Данилко исполнял свои старые хиты на русском языке. В зале, где собрались в основном русскоговорящие зрители, публика подпевала артисту хором. Когда видеозаписи выступлений разошлись по соцсетям, на Украине певца обвинили в «лицемерии и популяризации русской культуры», часть пользователей потребовала не пускать его обратно домой.

    Отмечается, что на украинской сцене Сердючка давно избегает репертуара на русском, но в ходе европейских гастролей охотно к нему возвращается. Летом прошлого года украинские активисты уже жаловались на артиста «языковому омбудсмену», после чего тот обратился в полицию, и директора отеля, где проходило русскоязычное выступление, оштрафовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский разрешил гастроли Андрея Данилко в Европе для пополнения украинского бюджета.

    Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал Данилко за исполнение песен на русском языке и призвал игнорировать его творчество. До этого после одного из концертов на Украине суд оштрафовал директора концертного комплекса из-за звучавших на выступлении Верки Сердючки песен на русском языке.

    22 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    Швейцария назначила референдум по ограничению числа жителей
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Швейцарии запланировали всенародное голосование по вопросу введения жесткого лимита количества жителей, чтобы избежать перегрузки инфраструктуры.

    Правительство Швейцарии назначило на 14 июня проведение референдума об ограничении численности населения, передает Интерфакс. Инициатива предполагает установление лимита в 10 млн человек к 2050 году. Если до этого срока количество жителей превысит 9,5 млн, будут автоматически введены жесткие меры.

    Среди возможных ограничений – сокращение квот на предоставление убежища и усложнение процедуры воссоединения семей. По состоянию на конец 2025 года в стране проживало около 9,1 млн человек. С 2002 года этот показатель увеличился на 1,7 млн, в первую очередь из-за притока иммигрантов.

    Документ обязывает правительство задействовать все доступные инструменты для сокращения населения при достижении отметки в 10 млн человек. Это может коснуться даже пересмотра международных соглашений, включая режим свободного передвижения граждан с Европейским союзом.

    Инициативу продвигает Швейцарская народная партия, которая заявляет об ущербе экологии и перегрузке инфраструктуры из-за роста населения. При этом эксперты предупреждают, что ограничения могут серьезно ударить по местным компаниям, таким как Nestle, Novartis и Roche, которые зависят от иностранных специалистов.

    Ранее американские СМИ анонсировали проведение в Швейцарии референдума по вопросу ограничения численности населения. Как писала газета ВЗГЛЯД, почти половина граждан страны поддержала идею демографического лимита в 10 млн человек.

    А прошлым летом правительство конфедерации решило ограничить предоставление статуса беженца украинцам.

    22 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Журова объяснила негатив вокруг решившего представлять Азербайджан сына Плющенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    13-летний фигурист Александр продолжит спортивную карьеру под флагом соседнего государства ради получения международного опыта и снижения уровня конкуренции, отметила депутат Госдумы Светлана Журова.

    Переход наследника двукратного олимпийского чемпиона вызвал широкий общественный резонанс. Журова связала волну критики с высокой популярностью звездной семьи, передает ТАСС.

    «Это право спортсмена при соблюдении закона», – заявила Журова. По словам депутата, ситуацию никто бы не обсуждал, если бы речь шла о другой фамилии. Парламентарий добавила, что юному фигуристу необходим международный опыт, а в Азербайджане гораздо меньше конкуренция.

    Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова также назвала прагматичным и адекватным выбор новой национальной команды. Она отметила, что в России существует колоссальная конкуренция, тогда как смена спортивного гражданства повышает шансы на участие в этапах Гран-при, пишет Газета.Ru.

    До этого момента мальчик, известный под домашним прозвищем Гном Гномыч, практически не выступал на официальных турнирах. В начале 2025 года он одержал победу на соревнованиях, будучи единственным участником в своей категории, а позже занял 18-е место на первенстве страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства Александра Плющенко.

    Ранее Международный союз конькобежцев отказал воспитаннице академии Евгения Плющенко Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана.

    В середине мая фигуристка Софья Муравьева попросила отчислить ее из состава национальной команды ради выступления за другую страну.

    21 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Песков: Русские готовы к переговорам с Европой
    Tекст: Вера Басилая

    Москва слышала заявления из Европы, что с русскими нужно говорить, русские готовы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания европейских политиков о важности дипломатии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в последние недели подобные мысли озвучивали президент Финляндии Александр Стубб и представители Берлина.

    «Слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он также добавил, что поиск компромиссов всегда предпочтительнее попыток обострить ситуацию. Однако именно курсом на тотальную конфронтацию сейчас активно следуют европейские лидеры, резюмировал пресс-секретарь президента Песков.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельного диалога Европы с Москвой.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал неизбежными прямые переговоры европейских стран с Россией.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил начало общения с Владимиром Путиным из-за политики США.

    22 мая 2026, 09:06 • Новости дня
    Защита пенсионерки попросила Верховный суд о помощи с иском к Пугачевой
    Tекст: Дарья Григоренко

    Пожилая женщина добивается взыскания 15 млн рублей с известной артистки Аллы Пугачевой за высказывания в интервью, планируя передать средства в благотворительный фонд, сообщил представитель ее семьи Михаил Романов.

    Юристы 86-летней россиянки обратились в высшую судебную инстанцию страны из-за отказа рассматривать дело о защите чести. Истица требует взыскать с исполнительницы 15 млн рублей в пользу фонда «Защитники Отечества». Также она настаивает на признании недостоверными резонансных заявлений артистки, передает РИА «Новости».

    Представитель семьи Михаил Романов отметил, что заявление вернули. «Иск был возвращен из-за неподсудности, мы подали жалобу в апелляционный суд, но безрезультатно, теперь подали жалобу в Верховный суд России», – рассказал юрист.

    Источник пояснил, что пенсионерка хотела лично присутствовать на заседаниях. Из-за проблем со здоровьем она просила организовать слушания в ближайшем суде Воронежской области. Поводом для разбирательства стало возмущение женщины комментариями певицы на острые политические темы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал иск против Аллы Пугачевой на 5 млн рублей.

    В октябре прошлого года ветеран Афганистана Александр Трещев в шестой раз направил заявление к певице с требованием компенсации в размере полутора миллиардов рублей.

    Ранее Тверской районный суд Москвы вернул без рассмотрения иск этого ветерана из-за неподсудности дела.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    22 мая 2026, 19:56 • Новости дня
    АТОР: Отдых за рубежом резко подешевел для россиян из-за крепкого рубля

    АТОР: Отдых за рубежом резко подешевел для россиян из-за крепкого рубля
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Укрепление российской валюты привело к существенному снижению стоимости путевок на популярные зарубежные курорты, особенно на азиатских направлениях, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    На фоне повышения курса рубля заграничные путешествия стали доступнее. Сильнее всего упали расценки на поездки в Таиланд и Китай – на 17,8% и 16% соответственно. Отпуск во Вьетнаме стал выгоднее на 6,5%, а путевки в Турцию и Египет потеряли в цене до 5,3%, сообщает АТОР.

    Вице-президент ассоциации Артур Мурадян ожидает дальнейшего удешевления азиатских направлений. «Думаю, еще около месяца по азиатским направлениям может сохраняться активное снижение стоимости, затем динамика стабилизируется. При этом на рынок могут повлиять цены на топливо и возможный разворот валютного курса», – отметил эксперт.

    Снижение цен спровоцировало резкий рост спроса: по данным аналитиков сервиса Level.Travel, продажи путевок в последние дни взлетели на 30-90%. Самым востребованным курортом остается Турция с долей продаж до 54%, за ней следуют Египет (23%), Таиланд и Вьетнам с долей более 5%. Замыкает пятерку лидеров Абхазия со средним чеком около 90 тыс. рублей на двоих за неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос россиян на майские поездки в Китай вырос почти в три раза. Эксперты туристической отрасли назвали Вьетнам и китайский остров Хайнань наиболее бюджетными направлениями для отдыха. Вьетнам вошел в тройку самых популярных стран для весенних отпусков.

    23 мая 2026, 07:32 • Новости дня
    Британия предложила ЕС создать единый рынок

    Tекст: Антон Антонов

    Британское правительство выступило с инициативой создания единого рынка товаров с Европейским союзом в рамках попытки реинтегрировать торговлю страны в Европу, пишет Guardian со ссылкой на источники.

    Источники Guardian сообщили, что в ходе недавних визитов в Брюссель представители британского кабинета министров представили идею углубления экономических отношений Британии с блоком. Чиновники ЕС, по данным издания, отвергли эту идею и вместо этого предложили таможенный союз или экономическое согласование через Европейскую экономическую зону.

    Эти идеи невозможны из-за красных линий правительства Кира Стармера. Вступление в ЕЭЗ также означало бы принятие свободы передвижения людей, что является еще одной красной линией для Лейбористской партии.

    Источники в британском правительстве опровергли информацию о том, что ЕС окончательно отверг единый рынок товаров, и заявили, что этот вопрос находится в числе вариантов, обсуждаемых перед саммитом, предварительно запланированным на 13 июля.

    Стороны пока не согласовали повестку дня саммита, но надеются объявить о ветеринарном соглашении, соглашении о связывании систем торговли квотами на выбросы и выходе из тупика по программе мобильности молодежи.

    Представитель Европейской комиссии отказался комментировать британское предложение, но отметил: «Мы также видим возможности для углубления сотрудничества там, где это сейчас наиболее важно: сотрудничество в оборонной промышленности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о желании расширить интеграцию с Евросоюзом. До этого он выразил намерение восстановить переговоры с европейскими странами по вопросам обороны и безопасности.

    В конце 2025 года глава правительства признал значительный ущерб для экономики страны от выхода из объединения.

    23 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    МИД: Европейцы на конференции по ДНЯО оправдывали схемы использования ЯО

    Tекст: Вера Басилая

    Представители европейских государств на конференции по рассмотрению действия ДНЯО цинично защищали свое участие в отработке применения ядерного арсенала, сообщило Министерство иностранных дел России.

    На прошедшей конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия европейские страны пытались оправдать участие в схемах использования ядерного оружия, сообщается на сайте МИД России. Мероприятие продемонстрировало острые противоречия между государствами на фоне деградации глобальной безопасности.

    Серьезным препятствием для форума стала агрессия Израиля и США против Ирана в 2025 и 2026 годах под предлогом защиты режима нераспространения. «Вклад» в неблагоприятную атмосферу внесли делегации «коллективного Запада», продвигая деструктивную повестку, направленную на критику России, Китая, Ирана и КНДР, сообщили в МИД.

    Российская делегация отстаивала принципы недопустимости ядерной войны и права на мирное использование атомной энергии. Проект итогового документа не был принят из-за жестких установок США и их союзников, однако председателю удалось избежать политической конфронтации, а Россия продолжит защищать авторитет Договора.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о ядерных амбициях европейских государств.

    Глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов отметил интерес неядерных стран Европы к размещению оружия массового уничтожения.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия США и Израиля в отношении Ирана мощнейшим ударом по режиму нераспространения.

    23 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Калягин объявил о завершении карьеры в кино

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист РСФСР Александр Калягин сообщил, что больше не планирует сниматься в кино, подчеркнув необходимость вовремя расставлять творческие акценты.

    Художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин  в беседе с ТАСС заявил о завершении карьеры в кино. На вопрос, ждать ли зрителям его нового появления на экране, артист ответил: «Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Все нужно делать вовремя. Поэтому сплевывай через левое плечо или нет, лучше Бога не гневить. Никто не знает, сколько каждому из нас дано прожить, каким у кого будет финал».

    Калягин родился 25 мая 1942 года в поселке Малмыж Кировской области. Он окончил медицинское училище и некоторое время работал фельдшером на скорой помощи. Позднее поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина и начал сценическую карьеру в Театре на Таганке.

    Актер служил в Театре имени М. Н. Ермоловой, затем по приглашению Олега Ефремова перешел в «Современник», а позже вместе с ним ушел во МХАТ, где проработал около 30 лет. В кино Калягин снимался с 1967 года и стал широко известен по ролям Бабса Баберлея в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», Ванюкина в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», Колягина в «Рабе любви», Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», Чичикова в «Мертвых душах».

    Ранее Калягин назвал смерть актрисы Веры Алентовой огромной потерей для всей страны. До этого худрук Московского театра Et Cetera призвал исключить драматурга Михаила Дурненкова из СТД за его высказывания о спецоперации России на Украине.

    23 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    В Германии отменили выступление певицы Славы

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление певицы Славы (Анастасии Сланевской) для русскоязычных зрителей в Германии отменили из-за аннулирования визы, заявил директор артистки Николай Макаров.

    Концерт Анастасии Сланевской сорвался из-за проблем с документами, передает РИА «Новости». Директор артистки Николай Макаров предположил, что аннулирование визы связано с поддержкой курса президента России.

    «Сегодня планировалось выступление в Германии на ярмарке для русскоязычной диаспоры. Оно не состоялось из-за отказа в визе», – рассказал представитель исполнительницы.

    По словам Макарова, шенгенскую визу оформляли через испанский визовый центр, и изначально она была одобрена. Однако за два дня до мероприятия документ аннулировали без официального уведомления о причинах. Директор Сланевской подчеркнул, что считает подобное решение политически мотивированным.

    В марте организаторы отменили концерты солиста Modern Talking Дитера Болена в Литве из-за его позиции по России.

    В Риме под внешним давлением сорвались выступления российской примы-балерины Светланы Захаровой.

    В Прибалтике из-за исполнения песни «Калинка» запретили шоу виолончелиста Степана Хаузера.

    23 мая 2026, 17:09 • Новости дня
    В Турции у туристов потребовали справку от укусов комаров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская туристка с годовалым сыном в аэропорту Антальи столкнулась с требованием дорогостоящей медсправки после того, как укусы комаров приняли за сыпь, пишут СМИ.

    Турецкие врачи потребовали справку у россиянки из-за комариных укусов. О необычном инциденте в турецком аэропорту сообщают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По данным СМИ, 15 мая российская туристка с годовалым ребенком собиралась вылететь из Антальи, когда сотрудники аэропорта заметили на коже малыша следы от укусов комаров и решили, что это заразная сыпь. Женщину с сыном отправили на дополнительный осмотр в медпункт.

    В медкабинете врач осмотрел ребенка, посветил ему фонариком в рот и после этого выписал справку. Документ обошелся семье в 120 евро. По словам туристки, в тот момент в медпункте находилась еще одна семья, которая также нуждалась в справке, но не смогла расплатиться из-за отсутствия нужной суммы.

    Ранее российское посольство в Турции подтвердило наличие серьезных проблем с ущемлением прав граждан России в турецких аэропортах. До этого СМИ сообщили о двух россиянках, пострадавших от действий турецкой полиции в аэропорту Антальи и уже два месяца не могущих покинуть страну.

    22 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Лавров заявил о витающих в НАТО мыслях о «деколонизации» России

    Лавров заявил о витающих в НАТО мыслях о деколонизации России

    Tекст: Вера Басилая

    В Североатлантическом альянсе до сих пор обсуждают идеи о расчленении Российской Федерации, а западные страны целенаправленно искажают суть специальной военной операции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Западные государства продолжают вынашивать планы по разделению России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости». По его словам, эти идеи до сих пор активно циркулируют в публичном пространстве НАТО.

    «Несмотря на наши многолетние, многократные предупреждения Украину втягивали в НАТО с открытой целью – создавать проблемы для существования нашей страны, создавать плацдарм для угроз нашей безопасности прямо на наших границах. Ну и дальше разговоры шли о том, чтобы и саму Российскую Федерацию, как они выражаются, деколонизировать», – подчеркнул глава МИД на заседании комиссии генсовета «Единой России».

    Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что западная пропаганда пытается всеми силами исказить представление о ходе специальной военной операции. Лавров отметил важность разъяснения мировой общественности причин действий Москвы, направленных на защиту законных интересов государства и повышение благосостояния граждан в условиях информационной войны.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на стремление США диктовать свои условия во всех регионах планеты.

    По словам Лаврова, противники Москвы всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на Российскую Федерацию.

    Президент России Владимир Путин обвинил западные элиты в попытках расчленения страны под предлогом деколонизации.

