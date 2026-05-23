  Пасечник объявил Днями траура 24 и 25 мая в ЛНР
    23 мая 2026, 23:55 • Новости дня

    Президент Чехии предложил НАТО сбивать самолеты и отключить интернет в России

    Президент Чехии предложил отключить глобальный интернет в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО «проявить решительность» в ответ на неоднократные выступления России на восточном фланге, предложив ряд вариантов, включая отключение интернета, отсоединение банков от глобальных финансовых систем и сбивание самолетов, нарушающих воздушное пространство союзников.

    Глава европейского государства выступил за применение асимметричных мер против Москвы, включая блокировку финансовых систем и уничтожение нарушающих воздушное пространство беспилотников.

    В интервью газете Guardian в Праге Павел призвал к «достаточно решительным, возможно, даже асимметричным» ответным мерам, чтобы противостоять якобы провокационному поведению Москвы в отношении альянса, иначе Кремль рискует усилить свои действия.

    Он выразил разочарование по поводу «отсутствия решимости со стороны Соединенных Штатов продолжать оказывать давление на Россию».

    Ранее Павел заявлял чешским СМИ: «За последние несколько недель Трамп сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем Владимир Путин за многие годы».

    Он призвал к необходимости подтолкнуть членов НАТО к жесткой позиции в отношении России. По его словам, Москва после 2014 года изучила методы работы НАТО и «выработала стиль поведения, который почти соответствует порогу применения статьи 5, но всегда держится немного ниже этого уровня».

    Статья 5 договора НАТО гласит, что вооруженное нападение на одного члена считается нападением на всех членов.

    Павел заявил, что российские военные руководители порой смеялись над параличом принятия решений в альянсе.

    «Когда я спросил их, почему они совершают эти провокационные действия в воздухе, устраивают ближние столкновения или пролетают над линкорами в Черном или Балтийском морях, они ответили: «Да потому что можем». Именно такое поведение мы и допускали», – сказал он.

    Павел добавил, что «Россия не понимает красивых слов. В основном они понимают язык силы, в идеале подкрепленный действиями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба Чехии Карел Рехка призвал к необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией. Петр Павел в декабре заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.

    При этом 12 мая лидеры Словакии, Австрии и Чехии поддержали диалог ЕС и России.


    21 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Белоруссии и пригрозил Москве.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

    Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские  учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

    «Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

    Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

    Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.

    22 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии

    @ US Navy/Navy Office of Informatio/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, что несет прямую угрозу безопасности дальневосточных рубежей России и ближайших партнеров, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, США и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, передает ТАСС. Подобные действия прикрываются мнимыми угрозами в Южно-Китайском море и зоне Тайваньского пролива.

    «Все это нагнетает внешнее давление и на КНР, и на КНДР – наших ближайших партнеров в регионе. Ну и, собственно, на законные интересы России на нашем восточном рубеже», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Дипломат также указал на ударные темпы развертывания западной военной инфраструктуры в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. По его словам, под предлогом обеспечения евроатлантической безопасности проводится целенаправленная политика по разрушению сложившейся инклюзивной архитектуры стабильности в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о циркулирующих в НАТО идеях по расчленению Российской Федерации.

    Ранее замглавы Минобороны Олег Савельев выразил обеспокоенность вероятной трансформацией западных блоковых структур в азиатский аналог Североатлантического альянса.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил о курсе Запада на развал АСЕАН ради создания нового военного союза в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    21 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике

    Премьер Польши Туск заявил об угрозе войны из-за дронов в Прибалтике

    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Угроза войны в Европе становится реальной из-за роста числа происшествий с БПЛА в Прибалтике, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Рост числа происшествий с участием беспилотников в Прибалтике приближает полномасштабный конфликт в регионе, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Политик подчеркнул серьезность складывающейся ситуации. «Одно можно сказать наверняка: эта война создает действительно реальную угрозу», – отметил глава польского правительства в эфире телеканала Polsat News.

    Ранее Туск допустил жесткий ответ НАТО на возможное дальнейшее обострение конфликта на Украине.

    Румынский истребитель альянса сбил украинский беспилотник в воздушном пространстве Эстонии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла информацию о запусках дронов ВСУ с территории Латвии.

    21 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Отмечена высокая активность санавиации НАТО в Жешуве после удара ВС России по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту польского города Жешув зафиксирована аномально высокая активность медицинских самолетов НАТО, что может свидетельствовать о масштабной эвакуации раненых с Украины, отмечают СМИ.

    В польском Жешуве наблюдается необычно большое количество санитарных бортов блока НАТО, пишут «Вести» со ссылкой на данные канала «Военная хроника» в Мах. Эксперты издания предполагают, что идет срочная эвакуация значительного числа пострадавших с украинской территории.

    Среди прибывших воздушных судов зафиксированы немецкий самолет Learjet 35A медицинской службы DRF Luftrettung, польский реанимационный борт Learjet 75 и летающий госпиталь Boeing 737-783, принадлежащий скандинавской авиакомпании SAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 мая российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ранее в Жешув после атак по управлениям СБУ экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания.

    До этого в феврале также сообщалось о прибытии в этот аэропорт медицинского борта Boeing 737 для эвакуации иностранных наемников.

    22 мая 2026, 10:17 • Новости дня
    Рютте раскрыл число спонсоров закупок американского оружия для Киева
    @ IMAGO/Klaus W. Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть-семь европейских стран НАТО закупают основную часть американского оружия для Украины, заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на встречу глав МИД НАТО в шведском Хельсингборге.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте рассказал о финансовом бремени союзников перед встречей министров иностранных дел в шведском Хельсингборге, передает ТАСС.

    «Оружие и военная техника, системы ПРО и ракеты для них, включая системы Patriot, постоянно поступают из США на Украину по программе PURL, их оплачивают европейские страны», – сказал Рютте.

    Политик подчеркнул необходимость более равномерного распределения расходов. По его словам, сейчас программу тянут лишь шесть или семь государств, хотя этого пока достаточно для обеспечения Киева ключевыми американскими вооружениями. Он добавил, что справедливым решением стало бы участие остальных европейских членов блока.

    Главными темами министерской встречи также станут подготовка к июльскому саммиту в Анкаре и увеличение оборонных бюджетов. Участники планируют обсудить расширение производства вооружений для сдерживания России, которую генсек назвал долгосрочной угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о продолжении поставок заказанного у США вооружения для Киева.

    В декабре прошлого года он пообещал усиление военной поддержки украинского режима со стороны стран блока.

    Осенью около двадцати государств НАТО выразили готовность участвовать в схеме совместных закупок американской техники.

    21 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Заправщики НАТО приблизились к границам России у Калининграда
    @ Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три самолета-заправщика НАТО Airbus A330-243MRTT находятся в районе действия истребителя ВВС Франции Dassault Mirage 2000D, который кружит рядом с Калининградской областью, следует из полетных данных.

    Авиация Североатлантического альянса проявила заметную активность у российских рубежей. Три самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT действуют в районе полета истребителя ВВС Франции Dassault Mirage 2000D рядом с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Французский боевой самолет вылетел с эстонского аэродрома Эмари. Сейчас он совершает круговые маневры на севере Польши около российской границы. Все три заправщика, зарегистрированные в Нидерландах, также находятся в польском воздушном пространстве.

    Первый борт вылетел из Эйндховена около 10.05 мск, второй поднялся в воздух в Кельне в 10.20. Третий стартовал с немецкой базы Вунсторф в 13.40. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность западного блока.

    Представители альянса постоянно расширяют свои военные инициативы на восточном фланге. В организации заявляют: «Это является сдерживанием спецоперации на Украине». Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский истребитель Mirage 2000D совершил патрулирование в восточной части Эстонии вблизи российской границы.

    В тот же день три самолета-разведчика стран НАТО были замечены в небе над Балтикой у рубежей Калининградской области.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о наличии у альянса возможностей для нанесения удара по военным объектам в этом российском регионе.

    22 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лавров заявил о недопустимости поглощения Евразии структурами НАТО
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия выступает против расширения Североатлантического альянса на евразийском пространстве и призывает к созданию новой архитектуры равной и неделимой безопасности на континенте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Нельзя допустить фрагментации пространства безопасности Евразии, как и поглощения континента структурами НАТО, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.

    «Неприемлемой альтернативой коллективной работе является придание второго дыхания привилегированной евроатлантической модели безопасности, которую сейчас вынашивают наши натовские коллеги с поглощением всей Евразии структурами Североатлантического альянса», – отметил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что недопустима фрагментация пространства безопасности, к которой стремятся некоторые страны, руководствуясь колониальным принципом «разделяй и властвуй».

    По словам Лаврова, практически везде в Евразии нарастают взрывоопасные тенденции. Ситуацию ухудшает отсутствие на континенте объединяющих институтов для обсуждения вопросов безопасности. Дипломат констатировал, что единого общеконтинентального форума, стимулирующего диалог между государствами и субрегиональными объединениями, в Евразии не существует, в отличие от Африки и Латинской Америки.

    Ответом на эти вызовы стала инициатива президента России, выдвинутая в июне 2024 года, добавил министр. Она предполагает формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этих же слушаниях глава МИД напомнил о курсе западных стран на интеграцию Киева в Североатлантический альянс.

    Дипломат также указал на угрозу безопасности России из-за создания военного аналога НАТО в Азии.

    Ранее министр отмечал рост интереса мирового сообщества к инициативе президента Владимира Путина по евразийской безопасности.

    23 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Президент Чехии потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно действовать решительнее в ответ на инциденты с беспилотниками на восточном фланге альянса.

    Чешский президент Петр Павел в интервью британской газете The Guardian призвал страны НАТО проявить большую решимость в отношении Москвы из-за ситуации с беспилотниками на восточном фланге альянса, передает РИА «Новости».

    По его словам, Москва реагирует прежде всего на силу и четкие действия. «Россия в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями», – заявил Павел, комментируя недавние инциденты с беспилотными аппаратами вблизи границ блока.

    Президент Чехии также выразил недовольство тем, что Европа до сих пор не выработала цельную политику в отношении России и не смогла очертить возможный вариант послевоенной архитектуры безопасности на континенте.

    Накануне глава Генштаба Чехии Карел Рехка заявил о необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией.

    Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил о сбитии румынским истребителем F-16 из состава сил НАТО украинского беспилотника, направлявшегося в сторону России.

    До этого Петр Павел заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.

    22 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Запада втянуть Украину в НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны продолжают придерживаться курса на интеграцию Киева в Североатлантический альянс, открыто заявляя о своих намерениях, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Главной внешнеполитической задачей западных стран остается втягивание Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, передает ТАСС.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон и Брюссель сорвали все возможности мирного урегулирования еще в 2022 году. «Нам прямо сказали: не лезьте в наши натовские отношения с Украиной, это не ваше дело», – подчеркнул министр.

    Лавров также напомнил, что именно в тот период резко усилились обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Параллельно готовилась силовая операция по решению украинского вопроса в нарушение Минских соглашений, что сделало начало специальной военной операции неизбежным шагом.

    «И Запад, конечно же, тем самым подтвердил, что его задачей на этом направлении внешнеполитическом является втягивание Украины в НАТО, они об этом до сих пор говорят, что эта цель остается, и также задачей Запада было использовать киевский режим для искоренения всего русского», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров указал на попытки Запада втянуть Украину в Североатлантический альянс еще в марте. Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте исключил возможность скорого вступления Киева в эту организацию.

    Между тем еще до этого российское дипломатическое ведомство называло экспансию военного блока главной причиной конфликта на Украине.

    22 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Лавров: Финляндия отбросила все приличия нейтралитета

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с недоумением отмечает, как Финляндия отказалась от соблюдения норм нейтралитета, перейдя в стан активных русофобов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров отметил радикальное изменение внешнеполитического курса соседней страны, передает ТАСС. По словам министра, финские власти неожиданно резко сменили риторику и позиционирование.

    «Сегодня же мы с удивлением наблюдаем, как Хельсинки отбросил все приличия, которые он под лозунгом нейтралитета соблюдал после Второй мировой войны», – подчеркнул Лавров в ходе выступления.

    Лавров добавил, что Финляндия с большим рвением выдвинулась в ряды главных русофобов. Министр указал, что такие действия означают фактический отказ от принципов Хельсинкского заключительного акта и возврат к поддержке нацистского лагеря, представленного сейчас киевским режимом.

    В конце прошлого года Лавров констатировал наличие животной русофобии у финских элит.

    Сергей Лавров напомнил о нарушении соседним государством прежних обязательств по сохранению вечного нейтралитета.

    Президент Владимир Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждами Хельсинки на крах России.

    22 мая 2026, 12:39 • Новости дня
    В Чехии призвали готовиться к войне с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Генштаба Чехии Карел Рехка назвал Москву «угрозой» безопасности и порекомендовал начать подготовку к масштабному конфликту, поддержав интеграцию Киева в Североатлантический альянс.

    Рехка в интервью изданию Politico сделал резкое заявление о необходимости военного планирования. По словам командующего, европейским странам следует осознать текущие риски, передает РИА «Новости».

    «Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно – начинайте готовиться к войне с Россией», – подчеркнул офицер.

    Помимо призывов к всесторонней подготовке, чешский главнокомандующий открыто поддержал перспективу вступления Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году чешский Генеральный штаб допустил отправку военных инструкторов на Украину.

    В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил о серьезной подготовке европейских лидеров к войне против нашей страны.

    В феврале министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал сограждан готовиться к вооруженному конфликту.

    22 мая 2026, 20:32 • Новости дня
    В Лондоне отработали сценарий конфликта НАТО и России в 2030 году
    @ PIRJO TUOMINEN/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Британские военные провели масштабные учения с отработкой сценария отражения гипотетического российского вторжения, задействовав в качестве условного командного пункта инфраструктуру лондонского метро, сообщает Bloomberg.

    Согласно сценарию, действия разворачиваются в 2030 году, когда силы под командованием Великобритании в составе НАТО экстренно развертываются в Эстонии после предполагаемого нападения на страны Балтии. Моделирование предусматривает риск дальнейшей эскалации конфликта вплоть до глобального противостояния., передают «Вести».

    «При помощи искусственного интеллекта и новой системы боевого взаимодействия под названием ASGARD они следили за симулированным конфликтом в Эстонии на гигантских интерактивных картах», – говорится в публикации. Участники маневров использовали дроны и роботов для отражения атаки.

    В ходе учений станции лондонского метро, включая Charing Cross, использовались как имитация подземного штаба в Таллине. Военные Великобритании и США отрабатывали управление операцией с применением цифровых систем, аналитических платформ и технологий искусственного интеллекта для выявления и поражения условных целей.

    В рамках сценария также моделировалось массированное применение беспилотников, ракетных систем и средств радиоэлектронной борьбы. При этом отмечается, что часть используемых технологий пока находится на стадии разработки или планирования закупок.

    Отдельно подчеркивается, что реализация подобной концепции ведения боевых действий требует значительного финансирования, при этом перспективы его обеспечения остаются неопределенными. В условиях моделируемого конфликта ежедневно предполагается применение более пяти тысяч беспилотников для разведки и ударных задач.

    Смоделированные учения НАТО в Литве, описанные The Wall Street Journal, завершились быстрой победой России.

    Британские военные на учениях Forest Guardian в Латвии испытали новейшие цифровые системы управления боем с использованием дронов и роботов.

    21 мая 2026, 09:48 • Новости дня
    Латвийский депутат возмутился призывами привыкать к украинским дронам

    Латвийский депутат Пагор возмутился призывами привыкать к украинским дронам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор возмутился заявлениями властей республики, что нужно привыкать к «новой реальности», связанной с постоянной опасностью от украинских дронов.

    Депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор выразил возмущение позицией властей, призывающих население привыкать к опасности от украинских дронов, передает РИА «Новости».

    Накануне в восточных районах Латвии объявили воздушную тревогу, из-за чего пришлось прервать школьные экзамены и эвакуировать детей.

    «Дети сидят в подземелье, в бомбоубежище и плачут… Глава кризисного центра как раз об этом говорит. Он говорит, что эти дроны, эти воздушные тревоги влияют на экономику, учебу, работу. Те самым он говорит, надо приспособиться к современным новым реалиям. То есть мы должны смириться», – заявил Пагор.

    Политик считает, что руководство страны намеренно готовит граждан к противостоянию с Россией. Он подчеркнул, что власти должны были договариваться с Москвой о безопасности, а не прерывать контакты, и задать вопросы НАТО о полетах украинских беспилотников над Латвией. Депутат отметил, что тех, кто призывает к переговорам, объявляют «врагами своей страны».

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что ВСУ планируют новые удары по тыловым российским регионам, запуская дроны с территории прибалтийских государств. МИД Латвии в ответ вызвал временного поверенного в делах РФ и передал ноту протеста, напомнив, что Рига опровергала согласие на использование своей территории для атак вглубь России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах украинского командования запускать дроны из Прибалтики.

    В ответ МИД Латвии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ Дмитрию Касаткину.

    До этого на востоке республики из-за появления неопознанного беспилотника объявляли воздушную тревогу.

    22 мая 2026, 13:39 • Новости дня
    Главу МИД Испании рассмешили угрозы исключения из НАТО

    Министр иностранных дел Испании высмеял слухи об исключении из НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес с юмором отреагировал на сообщения о возможном приостановлении членства Мадрида в Североатлантическом альянсе.

    Отвечая на вопросы журналистов о перспективах исключения королевства из военного блока, министр иностранных дел Испании рассмеялся, передает ТАСС. Дипломат призвал представителей СМИ к серьезному диалогу.

    «Давайте говорить серьезно», – сказал глава МИД после непродолжительного смеха. Альбарес подчеркнул, что Испания является надежным партнером, который стабильно выполняет свои обязательства, поддерживая оборонные расходы на уровне 2% ВВП. Министр добавил, что далеко не все государства способны обеспечить такие показатели, хотя и обещают нарастить финансирование.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пентагон рассматривает варианты воздействия на союзников по НАТО за нежелание содействовать США в конфликте против Ирана. Одним из вариантов давления, обсуждаемых американскими чиновниками, называлась приостановка членства Испании в альянсе. При этом основополагающий договор блока не содержит механизмов исключения государств-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Министерства обороны США рассматривали вариант приостановки участия Испании в Североатлантическом альянсе.

    Глава испанского правительства Педро Санчес при этом заявил о намерении продолжить полноценную работу с союзниками.

    Ранее испанская партия Podemos призвала провести референдум о выходе страны из военного блока.

    21 мая 2026, 08:17 • Новости дня
    NZZ: Учения ядерных сил России стали предупреждением для Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Проходящие тренировки сил сдерживания призваны напомнить западным странам статус ядерной державы и служат предупреждением для Европы, сообщает Neue Zurcher Zeitung.

    Маневры отечественных войск вызвали серьезный резонанс в зарубежной прессе, передает РИА «Новости». Обозреватели швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung оценили влияние этих тренировок на европейские страны.

    Авторы статьи подчеркнули значимость демонстрации оборонного потенциала Москвы. «Этот ядерный маневр, <…> вероятно, является предупреждением для Европы. Он призван напомнить ей, что Россия, как ядерная держава, представляет собой силу, с которой нужно считаться», – говорится в публикации.

    Военнослужащие отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности в Белоруссии.

    В этих маневрах приняли участие более 64 тыс. человек.

    Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М» на территорию Белоруссии.

