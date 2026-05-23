    23 мая 2026, 22:56 • Новости дня

    В ночь на субботу БПЛА ВСУ атаковали промпредприятие в Пермском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили дроны ВСУ, которые пытались атаковать одно из промышленных предприятий в Пермском крае, о чем в Max-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

    «Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами», – написал он.

    Махонин добавил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Росавиация временно ограничила рейсы в девяти аэропортах страны. Днем в субботу силы ПВО за пять часов уничтожили 42 БПЛА над регионами России.

    23 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке

    На Украине возмущены из-за песен Верки Сердючки на русском языке

    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    @ Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной негодования пользователей сети на Украине стало варшавское шоу Верки Сердючки, где артист исполнил старые хиты на русском языке.

    Новый скандал вокруг украинского певца Андрея Данилко, выступающего как Верка Сердючка, разгорелся после его гастролей в Европе, пишет «Российская газета», ссылаясь на канал SHOT. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский разрешил артисту турне, ожидая продвижения украинской культуры и языка.

    Однако на концерте в Варшаве Данилко исполнял свои старые хиты на русском языке. В зале, где собрались в основном русскоговорящие зрители, публика подпевала артисту хором. Когда видеозаписи выступлений разошлись по соцсетям, на Украине певца обвинили в «лицемерии и популяризации русской культуры», часть пользователей потребовала не пускать его обратно домой.

    Отмечается, что на украинской сцене Сердючка давно избегает репертуара на русском, но в ходе европейских гастролей охотно к нему возвращается. Летом прошлого года украинские активисты уже жаловались на артиста «языковому омбудсмену», после чего тот обратился в полицию, и директора отеля, где проходило русскоязычное выступление, оштрафовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский разрешил гастроли Андрея Данилко в Европе для пополнения украинского бюджета.

    Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал Данилко за исполнение песен на русском языке и призвал игнорировать его творчество. До этого после одного из концертов на Украине суд оштрафовал директора концертного комплекса из-за звучавших на выступлении Верки Сердючки песен на русском языке.

    Комментарии (5)
    23 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Посольство России призвало вернуть подлодку «Сом» из шведских вод

    Посольство России призвало Швецию поднять со дна подлодку «Сом»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона предложила Стокгольму вернуть на родину затонувшую у берегов Швеции подлодку «Сом», чтобы восстановить историческую справедливость и похоронить экипаж в России.

    Российское посольство в Стокгольме призвало шведские власти поднять со дна Балтийского моря подлодку «Сом» Российского императорского флота и вернуть ее в Россию. В дипмиссии подчеркнули, что субмарина относится к числу старейших сохранившихся подводных лодок и имеет большую ценность для мирового технического наследия.

    Подлодка «Сом» затонула 23 мая 1916 года у берегов Швеции после столкновения со шведским пароходом «Онгерманланд» во время боевого задания Первой мировой войны. По шведской версии, подлодка якобы намеренно врезалась в пароход, однако существует и мнение, что судно само пошло на таран, чтобы избежать досмотра грузов в трюме. Лодку удалось обнаружить только 27 июля 2015 года: ее нашла у берегов Грислехамна шведская компания Ocean X Team.

    «К сожалению, в нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, поставлено на паузу», – заявили в посольстве. Там выразили надежду, что однажды «Сом» вернется в Россию, станет частью исторического и музейного наследия страны, а погибший экипаж будет, наконец, похоронен на родине.

    Первый «Сом» был построен в США под именем Fulton и в 1904 году приобретен Россией, после чего получил нынешнее название. По его образцу в 1904–1906 годах в России создали серию подлодок этого типа, также названную «Сом». Субмарина служила в Сибирской флотилии на Тихом океане, затем в Черноморском флоте, а с 1915 года – на Балтике.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил о нехватке разъяснений со стороны властей Швеции по поводу задержания российского судна «Адлер» у берегов страны. До этого МИД Швеции уведомил российское посольство о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов и технического персонала в странах Шенгенской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция строит две подводные лодки A26 для патрулирования Балтийского моря и «противодействия России».

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП под Саратовым

    Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на саратовской трассе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На федеральной автодороге в Гагаринском районе Саратовской области произошло столкновение легковой иномарки с большегрузом, в результате которого погибли два человека, сообщила региональная Госавтоинспекция.

    В ночь на субботу в пригороде Саратова произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась на выезде из города, пишет «Российская газета». На 292-м километре трассы Р-228 столкнулись легковая машина Chery и грузовик Scania.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия. Данные погибших и все обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщает пресс-служба ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Саратовской области четыре человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика. До этого, в марте в результате крупной аварии на трассе Курск – Саратов скончались три человека. А в июле 2024 года в ДТП в Саратове смертельные травмы получил несовершеннолетний сын губернатора региона.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Калягин объявил о завершении карьеры в кино

    Калягин объявил о завершении съемок в кино

    Калягин объявил о завершении карьеры в кино
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист РСФСР Александр Калягин сообщил, что больше не планирует сниматься в кино, подчеркнув необходимость вовремя расставлять творческие акценты.

    Художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин  в беседе с ТАСС заявил о завершении карьеры в кино. На вопрос, ждать ли зрителям его нового появления на экране, артист ответил: «Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Все нужно делать вовремя. Поэтому сплевывай через левое плечо или нет, лучше Бога не гневить. Никто не знает, сколько каждому из нас дано прожить, каким у кого будет финал».

    Калягин родился 25 мая 1942 года в поселке Малмыж Кировской области. Он окончил медицинское училище и некоторое время работал фельдшером на скорой помощи. Позднее поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина и начал сценическую карьеру в Театре на Таганке.

    Актер служил в Театре имени М. Н. Ермоловой, затем по приглашению Олега Ефремова перешел в «Современник», а позже вместе с ним ушел во МХАТ, где проработал около 30 лет. В кино Калягин снимался с 1967 года и стал широко известен по ролям Бабса Баберлея в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», Ванюкина в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», Колягина в «Рабе любви», Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», Чичикова в «Мертвых душах».

    Ранее Калягин назвал смерть актрисы Веры Алентовой огромной потерей для всей страны. До этого худрук Московского театра Et Cetera призвал исключить драматурга Михаила Дурненкова из СТД за его высказывания о спецоперации России на Украине.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    МИД: Европейцы на конференции по ДНЯО оправдывали схемы использования ЯО

    Tекст: Вера Басилая

    Представители европейских государств на конференции по рассмотрению действия ДНЯО цинично защищали свое участие в отработке применения ядерного арсенала, сообщило Министерство иностранных дел России.

    На прошедшей конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия европейские страны пытались оправдать участие в схемах использования ядерного оружия, сообщается на сайте МИД России. Мероприятие продемонстрировало острые противоречия между государствами на фоне деградации глобальной безопасности.

    Серьезным препятствием для форума стала агрессия Израиля и США против Ирана в 2025 и 2026 годах под предлогом защиты режима нераспространения. «Вклад» в неблагоприятную атмосферу внесли делегации «коллективного Запада», продвигая деструктивную повестку, направленную на критику России, Китая, Ирана и КНДР, сообщили в МИД.

    Российская делегация отстаивала принципы недопустимости ядерной войны и права на мирное использование атомной энергии. Проект итогового документа не был принят из-за жестких установок США и их союзников, однако председателю удалось избежать политической конфронтации, а Россия продолжит защищать авторитет Договора.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о ядерных амбициях европейских государств.

    Глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов отметил интерес неядерных стран Европы к размещению оружия массового уничтожения.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия США и Израиля в отношении Ирана мощнейшим ударом по режиму нераспространения.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    МИД назвал абсурдом недопуск Москвы и Минска до церемонии в Маутхаузене

    Tекст: Вера Басилая

    Российское дипломатическое ведомство резко раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные церемонии в в Маутхаузене.

    Российская сторона считает политизированным и абсурдным решение руководства Международного комитета «Маутхаузен» не приглашать Москву и Минск на траурные мероприятия, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такой шаг продиктован конъюнктурой.

    «Разумеется, это – политизированное, абсурдное решение в угоду нынешней конъюнктуре, ущербная, неуклюжая, безнравственная попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, не имеющая ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах - узниках этой ужасной фабрики смерти», - заявили в министерстве. Там также добавили, что организаторы памятных мероприятий должны сами разбираться со своей совестью.

    Незадолго до этого посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас направил открытое письмо руководству комитета. Причиной стало исключение белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных церемоний.

    Нацистский концлагерь Маутхаузен действовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. За это время там погибли более 100 тыс. узников, включая 32180 советских граждан. Именно в Маутхаузене был замучен Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Мемориал на месте лагеря работает с 1947 года.

    Ранее в МИД заявили, что руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила дипломатов из России на памятные мероприятия.

    Весной прошлого года Белоруссия осудила аналогичный отказ властей ФРГ перед годовщиной освобождения Бухенвальда.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД: Москву и Минск намеренно не приглашают на мероприятия в Маутхаузен

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон при организации ежегодных памятных мероприятий, заявили в МИД России.

    В МИД отметили, что организаторы памятных акций ведут сознательно аморальную линию, передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули: «Прежде всего, хотели бы подтвердить, что российский флаг как развевался, так и продолжает развеваться на территории мемориального комплекса на месте одного из крупнейших нацистских концлагерей Маутхаузен».

    Несмотря на это, международный комитет последние годы отказывается звать на траурные церемонии официальных лиц России и Белоруссии. Ранее белорусский посол в Австрии Андрей Дапкюнас направил правлению мемориала открытое письмо из-за исчезновения флага республики с главной аллеи во время торжеств.

    Лагерь Маутхаузен существовал с 1938 по 1945 год, здесь погибли более 100 тыс. человек. В этой системе были зверски замучены 32 180 советских граждан, включая Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Мемориал на месте трагедии работает с 1947 года.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила представителей России на памятные мероприятия в Маутхаузене.

    В 2024 году организаторы церемонии отказали в участии официальным делегациям Москвы и Минска.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против командиров ВС России и торговых судов

    Киев внес в санкционный список 127 россиян и 29 судов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    О новом пакете украинских санкций стало известно после указа Владимира Зеленского, под который попали 127 человек и 29 гражданских торговых судов.

    Лидер Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против командиров ВС России и торговых судов. В перечень попали 127 человек и 29 гражданских торговых судов, против которых вводятся ограничительные меры, передает ТАСС.

    Среди физических лиц значатся командиры ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск ВС РФ и командиры подразделений дальней авиации ВКС. В Киеве заявляют, что в санкционный перечень внесены и суда, которые, по мнению украинских властей, задействуют в перевозке грузов для военных нужд России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский подписал указы о введении санкций против 46 граждан России, двух иранцев, 44 российских компаний ВПК и 225 капитанов судов из 11 стран. Ранее он подписал указ о десятилетних санкциях Украины против 56 морских судов, при этом Киев заявлял о российской принадлежности большинства из них.

    До этого Зеленский ввел санкции против 56 граждан России и 55 юридических лиц, включая шесть компаний из Китая и одну из Белоруссии.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    За неделю в России резко подешевело мороженое

    Цена мороженого в сетях России упала на 15% за неделю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За последнюю неделю в крупных магазинах России заметно подешевело мороженое, снижение составило 15%, основу продаж продолжают составлять классические форматы, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

    Цена мороженого в торговых сетях России упала на 15% за неделю. Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил РИА «Новости»: «Мороженое весом 70 г можно купить от 17 рублей, причем за неделю цены на него снизились примерно на 15%, мороженое весом 100 г – от 44 рублей».

    По словам Богданова, основу продаж продолжают составлять классические форматы, однако заметно растет интерес к товарам в сегменте ЗОЖ. Он указал, что за 2025 год продажи мороженого без сахара выросли примерно вдвое, а мороженого с добавленным протеином – в 3,5 раза.

    Кроме того, в жаркие дни, подчеркнул глава АКОРТ, минимум на 20% увеличивается спрос на воду и безалкогольные напитки. Покупатели чаще выбирают бутилированную воду, квас и морс, а при онлайн-заказах особенно востребованы вода и сок в больших упаковках. На этой неделе, по его словам, цены остаются доступными: лечебно-минеральная вода начинается от 40 рублей за бутылку 1,5 л, квас – от 80 рублей за тот же объем.

    Ранее сообщалось, что экспорт мороженого из Казахстана в Россию достиг максимальных показателей с лета прошлого года в объеме 3,6 млн долларов.

    Кроме того, еще в середине мая стоимость килограмма клубники в торговых сетях также упала до 800 рублей благодаря поступлению свежего отечественного урожая. Как писала газета ВЗГЛЯД, в целом, минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в годовом выражении снизились на 10%.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    На Ставрополье в аварии погибло три человека и пострадали дети

    На Ставрополье в ДТП погибло три человека и пострадали дети

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На одной из дорог Ставропольского края столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли три человека и пятеро, включая двух детей, получили ранения, сообщили в Госавтоинспекции региона.

    Авария с участием двух машин произошла на Ставрополье, передает ТАСС. По данным региональной Госавтоинспекции, после столкновения транспортных средств погибли три человека, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

    Представитель ведомства сообщил: «В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли и пять ранены. Среди раненых двое являются несовершеннолетними». Другие детали происшествия и информация о состоянии пострадавших на данный момент не раскрываются.

    Ранее в Шпаковском округе Ставропольского края при встречном столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В феврале СК по региону проводил проверку по факту ДТП с детьми-дзюдоистами, где пострадали пятеро несовершеннолетних.

    А год назад в Изобильненском округе края при выезде на встречную полосу легкового автомобиля в результате столкновения машин погибли пять человек, еще двое были ранены.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Житель Курской области лишился стопы после подрыва на мине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Шептуховка Кореневского района Курской области 59-летний мужчина получил тяжелейшие ранения после подрыва на мине и был доставлен в больницу, сообщили власти региона.

    В Курской области в Кореневском районе тяжелые ранения получил мирный житель, подорвавшийся на мине, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, медики Курской областной больницы «делают все возможное» для спасения пострадавшего.

    Несчастье случилось в селе Шептуховка. 59-летний мужчина наступил на мину, в результате чего лишился правой стопы и получил закрытый перелом голени на той же ноге. Осколками также посекло бедро и плечо, серьезные повреждения получила левая нога.

    Пострадавшего оперативно доставили в Курскую областную больницу, где он сейчас находится в тяжелом состоянии. Губернатор Курской области пожелал раненому сил и скорейшего выздоровления.

    Ранее в той же деревне Шептуховка два комбайнера во время работы в поле также получили серьезные травмы при подрыве на мине. Позже в Суджанском районе области 44-летний житель, наступив на неразорвавшееся взрывное устройство, получил неполную ампутацию левой стопы и был доставлен в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области для ускорения возвращения жителей в свои дома.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 15:51 • Новости дня
    Лавров подчеркнул роль политологов в СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) министр иностранных дел Сергей Лавров предложил по-новому расшифровать аббревиатуру организации, обозначив в ней роль политологов в специальной военной операции.

    Выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) в Москве, глава МИД России Сергей Лавров предложил ввести в обиход новую расшифровку привычной аббревиатуры СВО - спецоперация, передает ТАСС. Он назвал ее «Специальная военная операция политологов» и подчеркнул, что такая формула также образует сокращение СВОП.

    Министр напомнил о пристальном внимании к ходу спецоперации. «За тем, как идет СВО, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги, – отметил он. – Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача, делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных победоносных результативных действий наших военнослужащих в рамках СВО».

    Лавров заявил, что относит политологов к кругу людей с колоссальным опытом, которые работают на достижение целей спецоперации. Он предложил считать, что их деятельность укладывается в понятие «специальная военная операция политологов» и подтвердил, что хотел бы закрепить за этим обозначением аббревиатуру СВОП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Лавров на форуме «Будущее – 2050» назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о приоритете дипломатии для достижения целей специальной военной операции.

    До этого глава МИД заявил о формировании Западом контуров нового европейского военного альянса с ядерной составляющей.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 11:06 • Новости дня
    В ООН высоко оценили организацию KazanForum

    Замгенсека ООН Моратинос высоко оценил проведение KazanForum

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Позитивными впечатлениями от работы форума KazanForum в Казани и атмосферы в Москве поделился с журналистами заместитель генсека ООН, курирующий Альянс цивилизаций Мигель Анхель Моратинос.

    Заместитель генсека ООН и высокий представитель по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос рассказал в интервью ТАСС о своем визите в Татарстан. Он заявил: «Мы провели там два с половиной дня. Это был чрезвычайно успешный форум. Меня очень впечатлила организация и обстановка в целом, содержательная дискуссия, посвященная взаимодействию Российской Федерации и Исламского мира». По его словам, это была первая поездка в Казань, и город произвел на него самые положительные впечатления.

    Моратинос подчеркнул, что, учитывая географическое положение Казани, она может играть значимую роль в объединении ресурсов общества и укреплении взаимопонимания между людьми с разными культурными и религиозными особенностями. Он добавил, что надеется вернуться в столицу Татарстана. Отдельно он отметил, что Москва показалась ему очень оживленной и динамичной, и выразил уверенность в продолжении усилий по укреплению отношений.

    Замгенсек ООН сообщил, что воспользовался поездкой, чтобы пообщаться с мусульманскими религиозными лидерами России, поскольку является посланником ООН по борьбе с исламофобией. Он рассказал, что стороны обсудили вопросы геополитики, экономики и финансов, и назвал эти беседы чрезвычайно полезными.

    Особенно Моратиноса, по его словам, впечатлило пленарное заседание, где присутствовало более 1 000 муфтиев и имамов из России и соседних стран, всего практически 2 000 человек, а также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, с которым они договорились продолжить сотрудничество.

    Накануне Моратинос поддержал призыв России к широкому обсуждению нынешней мировой ситуации. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани началась подготовка проекта дорожной карты сотрудничества России и исламского мира в сфере науки, технологий и экономики.

    Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о визите представителей крупнейшего банка Ирана на международный форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    Дрон ВСУ убил пенсионерку в Курской области

    Дрон ВСУ убил пенсионерку в частном доме Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Суджанском районе Курской области в результате удара украинского беспилотника по частному дому погибла 67-летняя местная жительница, сообщили власти региона. 

    В Курской области удар беспилотника по частному дому привел к гибели мирной жительницы, сообщил глава региона Александр Хинштейн в «Максе». По его словам, целью атаки стал жилой дом в Суджанском районе недалеко от слободы Подол.

    Хинштейн уточнил, что удар был нанесен 22 мая, после чего здание охватило пламя. В результате атаки погибла хозяйка дома, о которой он написал: «Пелагее Николаевне было 67 лет», глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

    Ранее в медицинском учреждении скончалась жительница Глушковского района Курской области с тяжелыми ранениями после удара ВСУ по частному сектору. До этого в селе Октябрьское Рыльского района Курской области местный тракторист получил ранение при взрыве украинского беспилотника на проезжей части.

    А в конце апреля мирный житель погиб при атаке украинского дрона на автомобиль на автодороге около села Боброво в Рыльском районе Курской области.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    После схода лавины в Чечне пропали двое дорожных рабочих

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В горах Чечни сошла лавина, под снежной массой оказались двое дорожных рабочих, занятых расчисткой проезда, сейчас они числятся пропавшими без вести, сообщают местные власти.

    О сходе лавины в пограничной зоне Итум-Калинского района Чечни и пропаже двух человек сообщил глава района Альберт Рабуев в своем Telegram-канале. По его словам, стихия обрушилась в Терлойском сельском поселении, в районе села Малхиста и хутора Терти.

    «Посетили место схода лавины в пограничной зоне Итум-Калинского муниципального района – в Терлойском сельском поселении, в селе Малхиста, хутора Терти», – написал Рабуев, добавив, что в результате природного бедствия без вести пропали два человека, очищавшие в тот день дорогу.

    Глава района подчеркнул, что местонахождение пропавших по-прежнему неизвестно, поисково-спасательные работы ведутся в полном объеме. Он выразил надежду на их скорое обнаружение и заявил, что власти и местные жители объединяют усилия, чтобы помочь пострадавшим, поддержать их семьи и обеспечить безопасность населения.

    Ранее в Муйском районе Бурятии снежная масса обрушилась на участок горнодобывающего предприятия на руднике «Ирокинда». Позже на руднике «Ирокинда» спасатели обнаружили тела всех шести погибших под лавиной. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о выплатах не менее миллиона рублей их семьям.

    Комментарии (0)
