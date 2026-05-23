    23 мая 2026, 21:57 • Новости дня

    Reuters: Швейцария проведет референдум о лимите населения в 10 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Швейцарии проведет 14 июня референдум об ограничении численности населения страны десятью миллионами человек к 2050 году, передает Reuters.

    Инициатором голосования стала правая Швейцарская народная партия, выразившая серьезную обеспокоенность ситуацией в государстве.

    Политики указали на растущий дефицит жилья, который обостряется на фоне свободной миграции. На сегодняшний день в стране проживает более девяти миллионов граждан и мигрантов.

    Согласно предложенному плану, если демографический рост продолжится текущими темпами, правительству предложат радикальные меры. В частности, планируется отменить квоты на предоставление убежища и переселение иностранных граждан ради воссоединения с семьями.

    Власти Швейцарии запланировали всенародное голосование для предотвращения перегрузки инфраструктуры.

    Более 100 тыс. граждан подписали петицию в поддержку проведения этого плебисцита. В конце прошлого года почти половина швейцарцев высказалась за ограничение численности населения.

    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    23 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии

    @ Oleksandr Rupeta/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В реанимационном отделении латвийской больницы произошел внезапный сбой электропитания после падения украинских дронов, из-за чего среди пациентов и посетителей началась паника, сообщили СМИ.

    После падения украинских дронов реанимация одной из больниц в Латвии осталась без электричества, что вызвало сильную панику среди местных жителей. О случившемся рассказал РИА «Новости» координатор общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.

    «Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные», – сообщил он. Васильев отметил, что власти не спешат обеспечивать бесперебойную работу медицинских учреждений, которые получают электроэнергию по остаточному принципу.

    При этом, по его словам, для военных объектов НАТО предусмотрены резервные источники питания. Ранее на востоке Латвии уже объявляли воздушную тревогу из-за появления неизвестных дронов, из-за чего прерывали государственный экзамен в школах и временно останавливалось пассажирское железнодорожное сообщение.

    Ранее на востоке Латвии после обнаружения дрона ВСУ объявили воздушную тревогу и подняли дежурную авиацию НАТО. До этого украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, повредив четыре пустых резервуара.

    Как позже писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные специалисты по управлению дронами разместились на пяти латвийских базах для подготовки ударов по российской территории.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    21 мая 2026, 15:28 • Новости дня
    В Нидерландах прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    @ REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нидерландах исследователь лишился свободы после попытки утаить от властей точное местонахождение останков знаменитого французского мушкетера д’Артаньяна, пишут местные СМИ.

    Голландские правоохранительные органы взяли под стражу археолога Дейкмана, который категорически отказался передать государству найденные останки мушкетера д’Артаньяна, сообщает издание De Telegraaf. Представители местной прокуратуры подчеркнули, что задержание «связано с проверкой законности проведения раскопок».

    Спустя некоторое время ученый все же согласился пойти на сотрудничество со следствием. Сам Дейкман рассказал местным журналистам, что стражи порядка отпустили его на свободу сразу после раскрытия точного местонахождения исторической находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте специалисты обнаружили этот скелет с мушкетной пулей в грудной клетке в церкви города Маастрихт. Ранее в конце прошлого года польские спецслужбы по запросу Украины задержали российского археолога Александра Бутягина.

    23 мая 2026, 10:32 • Новости дня
    ЕС: Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе

    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложение канцлера Германии дать Украине ассоциированное членство в ЕС вызвало скепсис европейских дипломатов и обострило внутренние разногласия в союзе.

    Инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца, предусматривающая предоставление Украине статуса ассоциированного члена ЕС, встретила холодный прием в столице объединенной Европы, пишет The European Conservative. Издание отмечает, что европейские дипломаты сомневаются в юридической состоятельности этой идеи и видят препятствия для ее реализации без изменения действующих законов союза.

    «Реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что инициатива немецкого канцлера по Украине обнажила глубокий внутренний кризис в ЕС и выявила серьезные разногласия между странами блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Киеву план ассоциированного членства в ЕС с урезанным набором привилегий и неопределенными гарантиями безопасности. Ранее Мерц считал нереалистичным скорое присоединение Украины к ЕС.

    Кроме того, в отдельном письме руководству институтов Евросоюза Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС в рамках этого ассоциированного статуса.

    23 мая 2026, 11:37 • Новости дня
    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерские власти прорабатывают долгосрочный контракт на поставку около одного млрд кубометров румынского газа в год для частичной замены российского топлива, пишут местные СМИ.

    Венгрия рассматривает возможность заключения соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz на закупку газа с черноморского месторождения Neptun Deep, запуск которого намечен на 2027 год, пишет Index. Государственная корпорация MVM уже согласовала цену, близкую к стоимости российского импорта, сейчас стороны обсуждают графики и объемы поставок, которые на старте могут составить около одного млрд кубометров в год.

    По оценке венгерского издания, румынский газ способен гарантированно покрыть 20–25% объема, необходимого для замещения российского топлива.

    Источник подчеркнул значение возможного контракта: «Это был бы самый крупный шаг на пути к получению нероссийского газа по хорошей цене. Если мы не сможем это провести, то с этого момента останутся только источники, которые на порядок дороже».

    Судьба соглашения решится в ближайшие недели. Его подписание осложняет смена правительства в Венгрии и временный характер кабинета в Румынии, где действует преимущественное право государства на выкуп стратегического сырья.

    По данным Index, если новое венгерское руководство не подпишет контракт сейчас, многолетние переговоры сорвутся и Будапешт упустит наиболее близкий и выгодный источник замены российского газа. Ранее лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявлял, что Венгрия продолжит закупать нефть у России и в энергетике страна зависит от РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт планирует обнародовать часть условий долгосрочных контрактов на поставку газа из России.

    Ранее Мадьяр заявил о нежелании появления проукраинского правительства в Венгрии. Между тем, о том, что Венгрия рассматривает возможность получения энергоресурсов с крупного месторождения Neptun Deep на румынском шельфе Черного моря сообщалось еще в ноябре 2025 года.

    23 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Зеленский отверг предложение Мерца по ассоциированному членству Украины в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима раскритиковал предложение канцлера ФРГ об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе. В письме руководству ЕС он заявил о праве Киева на полноценный, а не урезанный статус страны.

    Владимир Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца об ограниченном членстве в ЕС, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, украинский лидер направил письмо руководству Евросоюза, в котором заявил: «Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».

    Как отмечает Reuters, Зеленский выразил мнение, что уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Он связал перспективы интеграции с изменением расстановки сил внутри объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС и дать ей статус ассоциированного члена.

    Ранее Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в Евросоюз и исключил ее прием в ЕС с 1 января 2027 года. Как газета ВЗГЛЯД, теперь Киеву предлагают новую ассоциацию с Евросоюзом. За громким названием скрывается урезанный набор привилегий и поставленные под большой вопрос гарантии безопасности.

    22 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    В Европарламенте испугались управления ЕС через одну таблицу Excel
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен сократить ряд департаментов вызывает обеспокоенность в Европарламенте (ЕП), сообщила евродепутат от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда.

    Инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по сокращению количества департаментов спровоцировала серьезную обеспокоенность среди европейских законодателей, передает ТАСС.

    Недовольство готовящимися изменениями открыто выразила представительница фракции зеленых Кристина Гуарда.

    «Невозможно управлять многообразным континентом с помощью одной-единственной электронной таблицы Excel из Брюсселя», – заявила политик в беседе с Politico.

    Депутат также инициировала сбор подписей под петицией с призывом пересмотреть спорную реформу. Она подчеркнула, что возможное упразднение ведомств послужит крайне противоречивым политическим сигналом.

    Журналисты Politico ранее отмечали, что руководство рассматривает перспективу создания нового генерального директората по инвестициям. Эта структура должна взять на себя управление социальными и региональными фондами, что существенно укрепит позиции фон дер Ляйен. Ради нового подразделения чиновники могут ликвидировать генеральный директорат по региональной и городской политике, который считается одним из старейших органов ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники выразили серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен из-за централизации власти.

    Немецкие консерваторы предъявили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.

    Сотрудники ведомства возмутились сложностью получения достоверных данных о деятельности высшего органа исполнительной власти ЕС.

    21 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновят импорт энергоносителей из России после завершения украинского конфликта из-за их экономической выгоды и географической доступности, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    После окончания конфликта на Украине весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России, передает ТАСС слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

    «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», – отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он добавил, что предсказать все невозможно, но интуиция подсказывает ему именно такое развитие событий.

    Мадьяр также подчеркнул, что сжиженный природный газ из США и других стран, доставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, остается значительно более дорогим для Будапешта. Энергоносители, импортируемые из России, Румынии или Австрии, обходятся существенно дешевле.

    Венгрия готова обсуждать предложения Варшавы по поставкам американского СПГ, однако определяющим фактором будет цена.

    «Конечно, мы приступим к переговорам. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену и сделать предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от газовых рынков», — пояснил Мадьяр.

    Ранее Мадьяр уже допустил сохранение импорта энергоресурсов из России. Как писала газета ВЗГЛЯД, подобная позиция венгерского политика вызвала обеспокоенность на Украине.

    До этого Будапешт предложил отменить запрет на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    21 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона категорически не согласна с намерением Еревана оставаться в ЕАЭС лишь до момента вступления в Евросоюз, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – приводит его слова РИА «Новости» по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

    Галузин добавил, что принимать ту линию, которую проводит армянское руководство, Россия не станет, «такие подходы нас устроить не могут».

    Российский дипломат отметил, что в Армении сегодня присутствуют представители ЕС, которые и занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

    «Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России. Галузин заявил, что Запад старается отдалить Центральную Азию от России, а также указал на то, как Запад использует Армению против России.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    21 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает нереалистичным скорое присоединение Киева к европейскому сообществу, и предложил дать Украине статус ассоциированного члена без права голоса.

    Немецкий лидер направил письмо руководству объединения, передает ТАСС.

    В послании отмечается невозможность быстрого завершения переговоров об интеграции. «Очевидно, что в краткосрочной перспективе завершить процесс присоединения невозможно», – говорится в обращении политика.

    Фридрих Мерц указал на наличие бесчисленных преград для полноценного членства, включая долгую процедуру одобрения национальными парламентами.

    Выходом из ситуации, по словам Мерца, может стать специальный формат сотрудничества, позволяющий украинским представителям работать в ключевых институтах без права голоса.

    Подобный шаг призван стать сильным политическим сигналом и поддержать мирные переговоры при посредничестве Вашингтона. Политик подчеркнул, что инициатива выходит за рамки действующего договора об ассоциации и призвана ускорить дальнейшее сближение сторон.

    В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз.

    Мерц допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради европейской интеграции.

    Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    23 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Президент Чехии потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно действовать решительнее в ответ на инциденты с беспилотниками на восточном фланге альянса.

    Чешский президент Петр Павел в интервью британской газете The Guardian призвал страны НАТО проявить большую решимость в отношении Москвы из-за ситуации с беспилотниками на восточном фланге альянса, передает РИА «Новости».

    По его словам, Москва реагирует прежде всего на силу и четкие действия. «Россия в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями», – заявил Павел, комментируя недавние инциденты с беспилотными аппаратами вблизи границ блока.

    Президент Чехии также выразил недовольство тем, что Европа до сих пор не выработала цельную политику в отношении России и не смогла очертить возможный вариант послевоенной архитектуры безопасности на континенте.

    Накануне глава Генштаба Чехии Карел Рехка заявил о необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией.

    Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил о сбитии румынским истребителем F-16 из состава сил НАТО украинского беспилотника, направлявшегося в сторону России.

    До этого Петр Павел заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.

    21 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Польские силовики расстреляли машину белоруса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские полицейские обстреляли автомобиль 60-летнего жителя Белоруссии на трассе, нанеся ему тяжелые огнестрельные ранения, сообщил СК республики.

    Следственный комитет Белоруссии сообщил о безосновательном расстреле польскими полицейскими машины белорусского гражданина. В результате инцидента водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, а в автомобиле насчитали 29 пулевых отверстий, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет Республики Беларусь проводит проверку по факту нападения польских полицейских на гражданина нашей страны. По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8 вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия», – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

    Пострадавший получил ранения головы и конечностей, однако смог пересечь границу и был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что инцидент произошел из-за ошибки правоохранителей, и Минск рассчитывает на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности.

    Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили восстановить картину произошедшего и установить личности стрелявших полицейских. Инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а подробности будут доведены до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    А в прошлом году нетрезвый солдат армии Польши устроил стрельбу в приграничном селе Мельник.

    23 мая 2026, 07:32 • Новости дня
    Британия предложила ЕС создать единый рынок

    Guardian: Британия предложила Евросоюзу создать единый рынок товаров

    Tекст: Антон Антонов

    Британское правительство выступило с инициативой создания единого рынка товаров с Европейским союзом в рамках попытки реинтегрировать торговлю страны в Европу, пишет Guardian со ссылкой на источники.

    Источники Guardian сообщили, что в ходе недавних визитов в Брюссель представители британского кабинета министров представили идею углубления экономических отношений Британии с блоком. Чиновники ЕС, по данным издания, отвергли эту идею и вместо этого предложили таможенный союз или экономическое согласование через Европейскую экономическую зону.

    Эти идеи невозможны из-за красных линий правительства Кира Стармера. Вступление в ЕЭЗ также означало бы принятие свободы передвижения людей, что является еще одной красной линией для Лейбористской партии.

    Источники в британском правительстве опровергли информацию о том, что ЕС окончательно отверг единый рынок товаров, и заявили, что этот вопрос находится в числе вариантов, обсуждаемых перед саммитом, предварительно запланированным на 13 июля.

    Стороны пока не согласовали повестку дня саммита, но надеются объявить о ветеринарном соглашении, соглашении о связывании систем торговли квотами на выбросы и выходе из тупика по программе мобильности молодежи.

    Представитель Европейской комиссии отказался комментировать британское предложение, но отметил: «Мы также видим возможности для углубления сотрудничества там, где это сейчас наиболее важно: сотрудничество в оборонной промышленности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о желании расширить интеграцию с Евросоюзом. До этого он выразил намерение восстановить переговоры с европейскими странами по вопросам обороны и безопасности.

    В конце 2025 года глава правительства признал значительный ущерб для экономики страны от выхода из объединения.

    21 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Захарова сравнила выбор переговорщиков от ЕС с фильмами Гайдая

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор кандидатов на роль переговорщика от Европейского союза с Россией напоминает фильмы Леонида Гайдая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала сообщения СМИ о планируемом назначении переговорщиков от Европейского союза с Россией, передает ТАСС. По данным прессы, на эту роль рассматриваются президент Финляндии Александер Стубб, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.

    «Знаете, немного напоминает фильмы Гайдая. Просто я вижу, как будто по лекалам вся троица формируется», – заявила дипломат. По ее мнению, представлять страны в переговорном процессе должны люди, пользующиеся доверием своих граждан и не опускающиеся до русофобии или национализма.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к конструктивному диалогу. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от контактов и всегда выступала за дипломатическое урегулирование разногласий с западными соседями.

    Президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости начала самостоятельного диалога Европы с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил недоверие российской стороны к кандидатуре Ангелы Меркель из-за обмана с Минскими соглашениями.

    Захарова заявила, что будущий дипломатический представитель Европы на консультациях с Москвой обязан обладать поддержкой собственного народа и не транслировать русофобские взгляды.

