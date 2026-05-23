Концерт певицы Славы отменили в Германии

Tекст: Вера Басилая

Концерт Анастасии Сланевской сорвался из-за проблем с документами, передает РИА «Новости». Директор артистки Николай Макаров предположил, что аннулирование визы связано с поддержкой курса президента России.

«Сегодня планировалось выступление в Германии на ярмарке для русскоязычной диаспоры. Оно не состоялось из-за отказа в визе», – рассказал представитель исполнительницы.

По словам Макарова, шенгенскую визу оформляли через испанский визовый центр, и изначально она была одобрена. Однако за два дня до мероприятия документ аннулировали без официального уведомления о причинах. Директор Сланевской подчеркнул, что считает подобное решение политически мотивированным.

В марте организаторы отменили концерты солиста Modern Talking Дитера Болена в Литве из-за его позиции по России.

В Риме под внешним давлением сорвались выступления российской примы-балерины Светланы Захаровой.

В Прибалтике из-за исполнения песни «Калинка» запретили шоу виолончелиста Степана Хаузера.