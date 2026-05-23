Российский пловец Самусенко выиграл золото на этапе турнира Mare Nostrum

Российский пловец Самусенко завоевал золото на турнире в Монако

Tекст: Вера Басилая

Самусенко показал лучшее время на дистанции 100 метров на спине, финишировав с результатом 53,47 секунды, передает ТАСС.

Серебряную медаль на дистанции 200 метров брассом забрал Кирилл Пригода, показав время две минуты 09,51 секунды. Третье место в этой дисциплине досталось Александру Жигалову с результатом 2.11,01. Бронзу на дистанции 100 метров брассом выиграла Евгения Чикунова, проплыв за 1.07,55.

Соревнования продлятся до 31 мая. Ранее 13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла ограничения с российских и белорусских атлетов. Теперь спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой организации с национальным флагом и гимном.

Европейская федерация водных видов спорта предложила отложить допуск россиян с национальной символикой до осени 2026 года.