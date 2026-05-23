    23 мая 2026, 20:29 • Новости дня

    Британские оборонные предприятия массово переехали в США

    Tекст: Вера Басилая

    Предприятия британского оборонного сектора начали массово переносить свой бизнес в США из-за бюрократических барьеров и неопределенности на внутреннем рынке, сообщает газета i Paper.

    По данным издания, проблема «утечки мозгов» в военно-промышленном комплексе Британии приобрела угрожающие масштабы.

    «Британские оборонные компании переезжают в США… Представители отрасли сообщают, что все большее число британских малых и средних предприятий стремятся переехать в США из-за их более крупного и активного рынка на фоне неопределенности и излишней бюрократии в Великобритании», – говорится в публикации.

    Исполнительный директор ассоциации ADS Group Кевин Крейвен отметил, что за последние два года количество компаний, рассматривающих релокацию, выросло в три раза. Он объяснил это рекордным оборонным бюджетом США, тогда как Британия опустилась на 12-е место в НАТО по доле расходов на оборону, передает РИА «Новости».

    Ситуацию усугубляет задержка с публикацией десятилетнего плана оборонных инвестиций, который должен был распределить 300 млрд фунтов стерлингов. Документ не вышел в 2025 году из-за дефицита бюджета в размере около 38 млрд долларов. Из-за отсутствия финансирования уже обанкротилась одна аэрокосмическая фирма, участвовавшая в проекте для пилотажной группы Red Arrows.

    Власти Великобритании отказались платить взнос за доступ к европейской оборонной программе SAFE.

    23 мая 2026, 13:02 • Новости дня
    Установлены имена жертв террористической атаки Украины на колледж в Старобельске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненного при атаке ВСУ на Старобельский профессиональный колледж Луганского педуниверситета.

    Установлены имена студентов, погибших и пострадавших в результате террористической атаки со стороны киевской хунты на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в MAX. По его словам, «по состоянию на полдень 23 мая, одиннадцать жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня».

    Еще 41 человек получил ранения различной степени тяжести, а местонахождение десяти девушек остается неизвестным.

    Отметим, что среди раненых есть несовершеннолетние 2009-2010 годов рождения.

    Погибшие:

    1. Погрибниченко Анна Андреевна, 01.11.2006 г.р.

    2. Сердюк Дарья Сергеевна, 18.04.2007 г.р.

    3. Прудникова Яна Владимировна, 11.12.2006 г.р.

    4. Животникова Ирина Денисовна, 03.12.2006 г.р.

    5. Мартиньянова Елена Владимировна, 06.09.2006 г.р.

    6. Бережная Татьяна Сергеевна, 15.07.2006 г.р.

    7. Ковтун Артем Сергеевич, 02.02.2006 г.р.

    8. Бугаков Максим Викторович, 03.12.2005 г.р.

    9. Постовец Александр Александрович, 18.12.2004 г.р.

    10. Фень София Олеговна, 30.03.2007 г.р.

    11. Чекрыгина Алина Александровна, 27.04.2007 г.р.

    Официальные списки жертв постоянно обновляются в канале администрации главы ЛНР. Пасечник подчеркнул, что регион и вся страна переживают эту трагедию вместе с семьями погибших и пострадавших, а Старобельску важно чувствовать поддержку всей России.

    Он выразил благодарность спасателям и медикам, которые больше суток безостановочно помогают пострадавшим. Также глава ЛНР заявил, что убийцам и тем, кто их покрывает, не будет прощения, а за циничные высказывания западных стран по поводу трагедии, по его мнению, им будет воздано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в пресс-службе МЧС России сообщили о десяти погибших при обрушении общежития колледжа в Старобельске.

    Президент России Владимир Путин назвал этот удар террористической атакой киевской хунты.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о неизбежности подобных трагедий без проведения специальной военной операции.

    23 мая 2026, 03:32 • Новости дня
    Космический корабль Starship взорвался после возвращения на Землю
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Тестовый полет завершился возвращением космического корабля Starship на Землю, он взорвался после приводнения, следует из трансляции компании SpaceX.

    SpaceX подтвердила приводнение аппарата. Во время выхода на орбиту Starship потерял один из шести двигателей, передает РИА «Новости».

    В космическое пространство были выведены 20 макетов и два спутника Starlink нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX запустила в тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship.

    Накануне американская корпорация SpaceX прервала подготовку к старту новой версии тяжелой ракеты.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    23 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа

    Медведев заявил о неизбежности европейских цен на газ для Армении

    @ Razmik Zackaryan/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на то, что если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.

    Медведев в MAX указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на последствия сближения с ЕС. Если Ереван продолжит этот курс, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит, за газ придется платить по европейским ценам .

    «Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу», – отметил Медведев. По его словам, именно это собирается сделать армянский премьер, пытаясь затащить страну в Евросоюз и при этом сохранить выгоды от участия в ЕАЭС.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что Пашинян рассчитывает на сохранение нынешней цены на российский газ в 177,5 доллара за 1000 кубометров. При этом биржевые цены на этот энергоноситель в Европе в мае 2026 года составляли около 570–590 долларов за тысячу кубометров.

    Политик считает, что при переходе на европейские цены население Армении прогонит премьер-министра. Медведев добавил, что шансы столкнуться с жесткими экономическими реалиями растут каждый день, и посоветовал Еревану начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегических договоренностей с Россией по цене на газ.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в Евразийском экономическом союзе.

    Финансовые аналитики предрекли Еревану многомиллиардные убытки в случае выхода из этого интеграционного объединения.

    23 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители в Совете Безопасности ООН демонстрируют крайнюю степень цинизма, умалчивая о жертвах среди мирного населения Донбасса, они не считают детей и студентов в России людьми, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Небензя выразил возмущение тем, что западные дипломаты игнорируют гибель детей и студентов в результате украинских ударов по Старобельску, передает РИА «Новости».

    «Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», – заявил российский дипломат на заседании СБ ООН.

    Постпред подчеркнул, что подобное отношение выходит за рамки двойных стандартов и лицемерия. По его словам, отказ признавать жителей России и Донбасса людьми свидетельствует об откровенном глумлении над невинными жертвами и лишает человеческого лица самих западных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. На этом заседании Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при обстреле колледжа в Старобельске.

    23 мая 2026, 06:14 • Новости дня
    Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На территории России остановили реализацию ряда вин и коньяков армянского производства из-за их несоответствия обязательным стандартам качества, сообщил Роспотребнадзор.

    «В целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции из Армении», – заявили в пресс-службе.

    Специалисты обнаружили нарушения стандартов в напитках трех армянских производителей. Речь идет о продукции предприятий «Веди-Алко», «Абовянский коньячный завод» и винно-коньячного дома «Шахназарян», передает РИА «Новости».

    Под ограничения попали красное полусладкое вино «Гетап вернашен» крепостью 11% и белое сухое вино «Веди алко» харджи крепостью 12% в бутылках по 0,75 литра.

    Некачественными признаны пятилетний «Армянский коньяк пять звезд» и семилетний марочный «Шахназарян ХО». Оба напитка имеют крепость 40% и разливаются в тару объемом 0,5 литра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук».

    В России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из Армениис 22 мая.

    Делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проверки местных пищевых предприятий.

    23 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии

    Реанимация в Латвии была обесточена после падения дронов ВСУ

    @ Oleksandr Rupeta/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В реанимационном отделении латвийской больницы произошел внезапный сбой электропитания после падения украинских дронов, из-за чего среди пациентов и посетителей началась паника, сообщили СМИ.

    После падения украинских дронов реанимация одной из больниц в Латвии осталась без электричества, что вызвало сильную панику среди местных жителей. О случившемся рассказал РИА «Новости» координатор общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.

    «Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные», – сообщил он. Васильев отметил, что власти не спешат обеспечивать бесперебойную работу медицинских учреждений, которые получают электроэнергию по остаточному принципу.

    При этом, по его словам, для военных объектов НАТО предусмотрены резервные источники питания. Ранее на востоке Латвии уже объявляли воздушную тревогу из-за появления неизвестных дронов, из-за чего прерывали государственный экзамен в школах и временно останавливалось пассажирское железнодорожное сообщение.

    Ранее на востоке Латвии после обнаружения дрона ВСУ объявили воздушную тревогу и подняли дежурную авиацию НАТО. До этого украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, повредив четыре пустых резервуара.

    Как позже писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные специалисты по управлению дронами разместились на пяти латвийских базах для подготовки ударов по российской территории.

    23 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ вновь ударили по колледжу в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники Вооруженных сил Украины неоднократно нанесли повторные удары по общежитию колледжа в Старобельске, где продолжается спасательная операция, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

    Политик отметил, что при возникновении воздушной угрозы спасатели получают команду «воздух» и вынуждены прятаться в укрытиях. В это время силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы активно работают по уничтожению вражеских дронов.

    Несмотря на сложную обстановку и риск новых ударов, спасательная операция на месте происшествия продолжается.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненого студента.

    Позже число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12 человек.

    Президент Владимир Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    23 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Рубио усомнился в завершении конфликта на Украине «традиционной военной победой»

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине завершится не «традиционной военной победой», заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Он не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая перед журналистами после встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Швеции, он отказался раскрывать конкретные детали того, как, по его мнению, может закончиться украинский конфликт. При этом он обратил особое внимание на необходимость продолжать мирные переговоры для окончательного урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил об отсутствии прямого переговорного процесса между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. При этом, по его словам, американская сторона не исключает своего участия в будущих дипломатических усилиях по разрешению ситуации.

    Госсекретарь США заявил о хорошем понимании Вашингтоном позиции российского руководства по украинскому урегулированию.

    23 мая 2026, 10:58 • Новости дня
    В ФРГ потребовали не отдавать ТЭЦ «Северного потока» Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребовала в Бундестаге не передавать Украине теплоэлектростанцию «Северного потока». Как сообщил телеканал NTV, вопрос вынесен на рассмотрение парламентского комитета по экономике и энергетике.

    Вопрос о судьбе энергетического объекта вынесен на рассмотрение парламентского комитета по экономике и энергетике, передает ТАСС. Инициатором обсуждения стал депутат Лайф-Эрик Хольм, который призвал оставить установку на прежнем месте. По его мнению, после завершения конфликта на Украине отношения с Россией могут нормализоваться, что не исключает возобновления поставок газа.

    Ранее газета Nordkurier сообщала о решении властей Германии подарить Киеву электростанцию компании Industriekraftwerk Greifswald GmbH. До 2022 года этот объект на севере страны преобразовывал поступающий по «Северному потоку» газ в электричество и тепло.

    Планы демонтажа и отправки оборудования подтвердила компания SEFE. «Использование установки стало экономически нерентабельным», – подчеркнули представители организации. В итоге было принято решение передать станцию украинскому оператору, который самостоятельно займется ее транспортировкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили передать Киеву газовую теплоэлектростанцию магистрали «Северный поток» на условиях самовывоза.

    Партия «Альтернатива для Германии» включила в свою предвыборную программу планы по ремонту и запуску этого трубопровода.

    В конце прошлого года Еврокомиссия перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы.

    23 мая 2026, 08:56 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт с участием обманутой мошенниками «живой бомбы»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ сообщила о предотвращенной попытке совершения террористического акта в Белгородской области с участием завербованной украинскими спецслужбами местной жительницы. Женщина избежала участи стать «живой бомбой», обратившись в органы безопасности, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Жертва аферы избежала участи стать смертницей, вовремя обратившись к силовикам, передает ТАСС. «Установлено, что белгородчанка под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денежных средств на т. н. безопасный счет, после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов, и под предлогом возврата похищенных денег убедили принять участие в мероприятиях по задержанию преступников», – отметили в Центре общественных связей ФСБ.

    Кураторы поручили женщине забрать из тайника взрывчатку и активировать ее в толпе. Этот шаг неизбежно привел бы к гибели самой исполнительницы и множества мирных граждан. Осознав опасность, местная жительница добровольно пришла в органы безопасности, благодаря чему бомбу удалось своевременно обезвредить.

    В ведомстве подчеркнули, что противник активно использует тактику создания подобных смертников. В 2025 и 2026 годах аналогичные резонансные теракты произошли в Москве, Ставрополе и Луганске. Завербованные через мошеннические кол-центры люди до последнего момента верили, что выполняют задания российских правоохранителей.

    Сотрудники государственных структур никогда не звонят гражданам через мессенджеры и не запрашивают коды из сообщений, напомнили силовики. Представители спецслужб настоятельно рекомендовали россиянам сохранять бдительность, не передавать личные данные незнакомцам и сразу прерывать подозрительные разговоры.

    23 мая 2026, 06:30 • Новости дня
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию оценить состояние экономики

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил постпреду Украины Андрею Мельнику приехать в Москву и российскую провинцию, чтобы лично убедиться в реальном состоянии российской экономики.

    Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат призвал Мельника отказаться от распространения ложной информации, передает РИА «Новости».

    «Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как «загибается» экономика России, и не только в Москве, но и в провинции. Только вот, боюсь, желания увидеть выдаваемые за действительное у украинского постпреда, не найдется», – заявил Небензя.

    Кроме того, российский представитель обвинил оппонента в лицемерии. Он подчеркнул, что украинский дипломат льет крокодиловы слезы, ложно утверждая об отсутствии ударов ВСУ по гражданским объектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Небензя пригласил британского постпреда в Россию для оценки реального состояния экономики.

    В декабре 2024 года Владимир Зеленский назначил скандально известного Мельника представителем Украины при ООН.

    23 мая 2026, 11:38 • Новости дня
    Грузия к Дню независимости заменила символику ЕС на религиозную
    @ Radio NOR

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В Грузии ко Дню независимости, который отмечается 26 мая, на зданиях официальных ведомств вместо традиционной символики Евросоюза разместили баннеры религиозного содержания, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Резиденция президента Грузии Михаила Кавелашвили оформлена в красно-белых цветах флага страны.

    Что касается здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, там размещены фотографии скончавшегося в марте Патриарха Ильи Второго, а также баннеры с напоминанием о том, что Грузия в этом году торжественно отметит 1700-летие принятия христианства как государственной религии.

    26 мая сначала состоятся официальные церемонии, центром которых станет площадь Свободы. На вечер в этот же день митинг анонсировала радикальная оппозиция.

    Отношения Брюсселя и Тбилиси испортились в 2024 году, когда ЕС обвинил Грузию в «отступлении от демократии». В Грузии называют причиной охлаждения отношений с Евросоюзом отказ Тбилиси ввести прямые санкции против России.

    Руководители страны 9 мая приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, и не участвовали в «Дне Европы», который провело постпредство ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День независимости на площади Свободы в Тбилиси президент Михаил Кавелашвили заявил о роли Грузии как древнейшего защитника европейских христианских ценностей.

    В начале 2025 года власти Грузии решили убрать флаг Евросоюза из церемониального зала президентской резиденции и вернуть оформление только с государственными символами.

    В феврале 2026 года президент Михаил Кавелашвили в ежегодном послании заявил о необходимости для ЕС смириться с независимой политикой Тбилиси после заморозки отношений с 2024 года.

    23 мая 2026, 10:32 • Новости дня
    ЕС: Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе

    ЕС: Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложение канцлера Германии дать Украине ассоциированное членство в ЕС вызвало скепсис европейских дипломатов и обострило внутренние разногласия в союзе.

    Инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца, предусматривающая предоставление Украине статуса ассоциированного члена ЕС, встретила холодный прием в столице объединенной Европы, пишет The European Conservative. Издание отмечает, что европейские дипломаты сомневаются в юридической состоятельности этой идеи и видят препятствия для ее реализации без изменения действующих законов союза.

    «Реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что инициатива немецкого канцлера по Украине обнажила глубокий внутренний кризис в ЕС и выявила серьезные разногласия между странами блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Киеву план ассоциированного членства в ЕС с урезанным набором привилегий и неопределенными гарантиями безопасности. Ранее Мерц считал нереалистичным скорое присоединение Украины к ЕС.

    Кроме того, в отдельном письме руководству институтов Евросоюза Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС в рамках этого ассоциированного статуса.

    23 мая 2026, 11:37 • Новости дня
    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерские власти прорабатывают долгосрочный контракт на поставку около одного млрд кубометров румынского газа в год для частичной замены российского топлива, пишут местные СМИ.

    Венгрия рассматривает возможность заключения соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz на закупку газа с черноморского месторождения Neptun Deep, запуск которого намечен на 2027 год, пишет Index. Государственная корпорация MVM уже согласовала цену, близкую к стоимости российского импорта, сейчас стороны обсуждают графики и объемы поставок, которые на старте могут составить около одного млрд кубометров в год.

    По оценке венгерского издания, румынский газ способен гарантированно покрыть 20–25% объема, необходимого для замещения российского топлива.

    Источник подчеркнул значение возможного контракта: «Это был бы самый крупный шаг на пути к получению нероссийского газа по хорошей цене. Если мы не сможем это провести, то с этого момента останутся только источники, которые на порядок дороже».

    Судьба соглашения решится в ближайшие недели. Его подписание осложняет смена правительства в Венгрии и временный характер кабинета в Румынии, где действует преимущественное право государства на выкуп стратегического сырья.

    По данным Index, если новое венгерское руководство не подпишет контракт сейчас, многолетние переговоры сорвутся и Будапешт упустит наиболее близкий и выгодный источник замены российского газа. Ранее лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявлял, что Венгрия продолжит закупать нефть у России и в энергетике страна зависит от РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт планирует обнародовать часть условий долгосрочных контрактов на поставку газа из России.

    Ранее Мадьяр заявил о нежелании появления проукраинского правительства в Венгрии. Между тем, о том, что Венгрия рассматривает возможность получения энергоресурсов с крупного месторождения Neptun Deep на румынском шельфе Черного моря сообщалось еще в ноябре 2025 года.

    23 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке

    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    @ Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной негодования пользователей сети на Украине стало варшавское шоу Верки Сердючки, где артист исполнил старые хиты на русском языке.

    Новый скандал вокруг украинского певца Андрея Данилко, выступающего как Верка Сердючка, разгорелся после его гастролей в Европе, пишет «Российская газета», ссылаясь на канал SHOT. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский разрешил артисту турне, ожидая продвижения украинской культуры и языка.

    Однако на концерте в Варшаве Данилко исполнял свои старые хиты на русском языке. В зале, где собрались в основном русскоговорящие зрители, публика подпевала артисту хором. Когда видеозаписи выступлений разошлись по соцсетям, на Украине певца обвинили в «лицемерии и популяризации русской культуры», часть пользователей потребовала не пускать его обратно домой.

    Отмечается, что на украинской сцене Сердючка давно избегает репертуара на русском, но в ходе европейских гастролей охотно к нему возвращается. Летом прошлого года украинские активисты уже жаловались на артиста «языковому омбудсмену», после чего тот обратился в полицию, и директора отеля, где проходило русскоязычное выступление, оштрафовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский разрешил гастроли Андрея Данилко в Европе для пополнения украинского бюджета.

    Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал Данилко за исполнение песен на русском языке и призвал игнорировать его творчество. До этого после одного из концертов на Украине суд оштрафовал директора концертного комплекса из-за звучавших на выступлении Верки Сердючки песен на русском языке.

