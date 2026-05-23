Техас подал в суд на WhatsApp из-за нарушения тайны переписки

Tекст: Вера Басилая

Генеральный прокурор штата Кен Пэкстон инициировал судебное разбирательство в отношении владельцев популярного WhatsApp, передает Life.

Поводом для иска стали подозрения в нарушении местного законодательства о защите прав потребителей. «Компании имеют доступ к большей части приватных сообщений, что противоречит заверениям о полном шифровании», – заявил руководитель ведомства.

Представитель Meta* Энди Стоун категорически отверг выдвинутые обвинения, сославшись на сообщения агентства Reuters. Он заверил, что корпорация технически не способна читать защищенные диалоги юзеров. Истцы добиваются судебного запрета на несанкционированный доступ к перепискам жителей региона без их согласия.

Основанием для претензий послужили публикации о федеральном расследовании и жалоба пользователя американским регуляторам.

Ранее местная прокуратура уже выигрывала аналогичные дела о конфиденциальности данных. В мае 2025 года разбирательство против Google завершилось урегулированием на сумму 1,375 млрд долларов.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал шифрование в мессенджере WhatsApp крупнейшим обманом потребителей.

Корпорация Meta отключила функцию сквозного шифрования в личных переписках пользователей социальной сети Instagram.

Команда мессенджера Telegram в ходе специального анализа выявила множество векторов атак в системе безопасности конкурента.