Синоптики предупредили о мокром снеге в Московском регионе

Tекст: Вера Басилая

В четверг окраины столичного региона накроют осадки зимнего характера, однако саму столицу непогода обойдет стороной, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о резком изменении климатических условий.

По его словам, в четверг в тыл циклона задует «костяной» северо-западный ветер и поступит «мешок» арктического воздуха.

«В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс два – плюс пять, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометр покажет плюс пять – плюс восемь – такой цепкий холод обычно бывает в октябре», – пояснил метеоролог.

Под утро на севере и северо-западе области дожди сменятся тающими хлопьями. Аналогичная картина локально ожидается в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии. В последних двух регионах возможен ледяной дождь.

Специалист добавил, что до самой Москвы снег вряд ли доберется, ограничившись ближним Подмосковьем. Очередной виток зимней погоды пройдет по западным и юго-западным районам, достигнув Смоленской, Брянской и Калужской областей.

Ранее Тишковец предупредил о резком полярном вторжении в Центральную Россию.