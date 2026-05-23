    23 мая 2026, 17:39 • Новости дня

    Школьники залезли на купол храма Христа Спасителя в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа подростков поднялась на главный купол храма Христа Спасителя высотой более 100 м, участвуя в нелегальной экскурсии по крышам, отмечают СМИ.

    Школьники залезли на купол храма Христа Спасителя в Москве. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала SHOT, на которую ссылается RT. По их данным, школьники поднялись на главный купол храма Христа Спасителя, высота которого превышает 100 метров. Молодые люди, как отмечается в материале, организуют незаконные «туры» по крышам.

    В сообщении SHOT подчеркивается, что участникам подобных вылазок может грозить серьезная ответственность. «За незаконное проникновение на объект культурного наследия руферам грозит крупный штраф до 200 тыс. рублей либо реальный срок до шести лет», – говорится в публикации.

    Авторы канала отмечают, что действия подростков квалифицируются как проникновение на объект культурного наследия, за что предусмотрены и штрафные санкции, и лишение свободы. О возможных фигурантах дела и их количестве в сообщении не уточняется.

    Ранее трех студенток Строгановского университета исключили после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя. До этого в Петербурге руфера и его приятеля задержали после подъема на крышу башни Кунсткамеры.

    А в Госдуме заявили о невозможности легализации туристических прогулок по крышам без изменений федерального законодательства.

    23 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители в Совете Безопасности ООН демонстрируют крайнюю степень цинизма, умалчивая о жертвах среди мирного населения Донбасса, они не считают детей и студентов в России людьми, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Небензя выразил возмущение тем, что западные дипломаты игнорируют гибель детей и студентов в результате украинских ударов по Старобельску, передает РИА «Новости».

    «Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», – заявил российский дипломат на заседании СБ ООН.

    Постпред подчеркнул, что подобное отношение выходит за рамки двойных стандартов и лицемерия. По его словам, отказ признавать жителей России и Донбасса людьми свидетельствует об откровенном глумлении над невинными жертвами и лишает человеческого лица самих западных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. На этом заседании Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при обстреле колледжа в Старобельске.

    22 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Праздничное застолье на юго-востоке столицы переросло в крупный уличный конфликт, обернувшийся для шестерых участников уголовным делом и арестом, задержаны десятки человек, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, произошла словесная перепалка, мужчины вышли на улицу, где началась драка.

    Пострадавших в ходе противоправных действий нет. Изначально на месте происшествия задержали 25 участников инцидента. Позже оперативники выявили еще восемь человек, принимавших активное участие в уличной потасовке.

    Все доставленные в отдел оказались приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Еще трое привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, при этом одного из них выдворят за пределы страны.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Шестеро фигурантов арестованы. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд арестовал 20 участников массовой драки в Новой Москве.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    22 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Ученую Института философии РАН обвинили в махинациях с проектом об Аристотеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц обвинили в мошенничестве при реализации проекта, посвященного Аристотелю; в самом научном учреждении прошли обыски, пишут СМИ.

    Старшему научному сотруднику Института философии РАН Светлане Месяц предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской районный суд Москвы отправил кандидата философских наук под домашний арест. Сама обвиняемая свою вину не признает, пишет РБК.

    Следствие полагает, что в отчетность по научному проекту «Наследие Аристотеля», который финансировался из бюджета с 2018 по 2024 год, могли внести недостоверные данные. Программа предполагала издание полного собрания сочинений философа на русском языке, перевод новых трактатов и создание исторических комментариев. Однако часть заявленных результатов оказалась только в черновом виде или отсутствовала вовсе.

    Правоохранительные органы считают, что объемы научной работы могли быть завышены, а в отчеты включались ранее опубликованные тексты. На основании этих документов участники проекта получали бюджетные средства. В связи с расследованием в Институте философии прошли обыски, затронувшие в том числе 87-летнего врио директора вуза, академика Абдусалама Гусейнова.

    Источники связывают следственные действия с бывшим главой института Анатолием Черняевым, который ранее обращался в полицию по поводу распределения грантов. Сам Черняев комментировать ситуацию отказался, отмечает издание.

    Ранее вдова философа Александра Зиновьева предложила подвергнуть Институт философии РАН масштабным проверкам. До этого, в феврале текущего года, силовики задержали заведующего лабораторией научного центра «Вектор» за хищение выделенных на исследования средств.

    А летом 2024 года Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института РУДН Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве.

    21 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг воздух в столичном регионе прогреется до аномальных отметок, превысив привычную климатическую норму сразу на 8 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Днем в мегаполисе ожидается повышение температуры до 30 градусов тепла, сказала Позднякова РИА «Новости».

    В городе ожидается переменная облачность и без осадков почти на все сутки. При этом местами к вечеру в Подмосковье может пойти небольшой кратковременный дождь.

    Специалист добавила, что столица может обновить суточный температурный максимум, установленный в 2014 году. Позднее направление ветра сменится с восточного на юго-восточное, что приведет к постепенному изменению характера погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне температура воздуха в столице побила 120-летний рекорд тепла. Из-за аномальной жары синоптики объявили в Центральной России оранжевый уровень погодной опасности.

    21 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Кравцов анонсировал введение трехуровневой оценки поведения в школах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минпросвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников: образцовое, допустимое и недопустимое, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

    Российские образовательные учреждения перейдут на новый формат контроля за дисциплиной учащихся, сообщил глава профильного министерства Сергей Кравцов.

    «Введение оценки поведения в школах – это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведение», – заявил руководитель ведомства.

    Министр отметил, что нововведение станет значимым ориентиром для советников директоров по воспитанию. Подобный подход позволит специалистам объективно отслеживать динамику, находить проблемные зоны и вовремя корректировать педагогический процесс, передает РИА «Новости».

    Апробация механизма для учеников с первого по восьмой класс уже проходит в пилотных регионах в 2025/26 учебном году. В 2026/27 учебном году оценивать поступки детей будут в десяти школах каждого субъекта страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле заместитель главы Минпросвещения Ольга Колударова допустила внедрение оценок за поведение во всех школах страны с 1 сентября 2027 года.

    В январе ведомство собиралось выставлять соответствующие отметки учащимся абсолютно всех классов.

    В прошлом году министерство рассматривало три различных варианта шкалы оценивания.

    21 мая 2026, 22:22 • Новости дня
    Обокравшую детей на 250 млн долларов чиновницу приговорили к 41 году тюрьмы
    @ Sherburne County Jail

    Основательница продовольственной программы в Миннесоте приговорена к 41 году лишения свободы за масштабное мошенничество, в результате которого, по данным прокуратуры, из федерального бюджета было похищено около 250 млн долларов, выделенных на помощь детям в период пандемии COVID-19.

    Как пишет New York Post, речь идет о расследовании хищений в рамках программы питания Feeding Our Future, созданной для помощи малообеспеченным детям. Суд установил, что ее основательница Эми Бок выступала организатором схемы, которая, по версии обвинения, стала одним из крупнейших мошенничеств времен пандемии в США.

    Прокуратура заявила, что Бок и ее соучастники фиктивно отчитались о предоставлении более 90 миллионов порций питания, тогда как значительная часть выделенных средств была расхищена и направлялась на личные нужды и роскошный образ жизни организаторов аферы. Всего, по данным следствия, программа выросла с трех миллионов до более чем 200 млн долларов федерального финансирования в 2021 году.

    Когда власти штата начали проверку, Бок подала иск против департамента образования Миннесоты, что позволило продолжить получение средств. Мошенническая схема была раскрыта в январе 2022 года после рейдов ФБР, Налоговой службы США и других ведомств на 26 объектах в штате. 

    В итоге по делу были предъявлены обвинения 79 фигурантам, более 60 человек уже признаны виновными. Сама Бок также обязана выплатить 5,2 млн долларов в качестве компенсации.

    Суд назвал ее ключевой фигурой схемы, которая, по версии обвинения, «лишала еды голодных детей», используя предназначенные для социальной помощи средства в личных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники преступного сговора похитили более 250 млн долларов через некоммерческую организацию Feeding Our Future. Позже американские власти заподозрили сомалийских иммигрантов в переводе украденных средств террористической группировке. В конце прошлого года Белый дом анонсировал масштабное расследование махинаций с детскими продовольственными программами.

    21 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Подросток погиб в коллекторе московского метро

    Подросток погиб в коллекторе московского метро из-за любопытства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночная вылазка двоих молодых людей по техническим сооружениям столичной подземки закончилась трагедией из-за желания одного из них посмотреть на движущийся состав, сообщили в полиции Москвы.

    17-летний подросток погиб в перегоне между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» в Москве. Сотрудники полиции обнаружили тело юноши после сообщения от работников подземки, – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

    Изначально работники метрополитена нашли в перегоне мужской ботинок и поясную сумку с паспортом, после чего вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что погибший вместе с 18-летним приятелем ночью проник в коллектор через люк. Юноша решил посмотреть на движение поездов, открыл дверь в тоннель и получил смертельные травмы от проходящего состава.

    Спутник попытался самостоятельно вытащить пострадавшего, однако потерпел неудачу. Оставив тело на месте происшествия, он скрылся и никому не рассказал о трагедии. В отношении выжившего москвича составили административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

    Суд признал молодого человека виновным в правонарушении. Ему назначили штраф в размере 75 тыс. рублей.

    Накануне в метро Москвы еще один молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии, также получил несовместимые с жизнью травмы.

    До этого, в конце апреля девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь». А в марте суд арестовал на девять суток пассажира за поездку на сцепке поезда от «Курской» до «Площади Революции».

    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    23 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО были нейтрализованы еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил, что ПВО успешно уничтожила еще два беспилотных летательных аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила четыре летевших на Москву дрона. Затем Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников.

    21 мая 2026, 02:02 • Новости дня
    Следователи задержали соучастника убийства женщины на Люблинской улице в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что смертельные травмы потерпевшей нанес 30-летний сосед по квартире, иностранец, скрывшийся за пределами России после преступления, соседа-подельника удалось задержать, сообщили следователи.

    Следователи выяснили, что телесные повреждения погибшей нанес её сосед по квартире, иностранный гражданин 1996 года рождения, который после произошедшего выехал за пределы России. Ему заочно предъявлено обвинение.

    «Также установлена причастность к совершению указанного преступления еще одного соседа потерпевшей. Мужчина задержан, с ним проводится ряд следственных действий», – сказано в сообщении столичного главка СК России в канале Max.

    Следствие намерено предъявить задержанному обвинение и ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

    Напомним, о произошедшем стало известно после того, как сестра погибшей обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сестры. По ее словам, родственница более 10 дней не выходит на связь и отсутствует по месту жительства. После вскрытия квартиры с правоохранителями тело пропавшей было обнаружено в диване квартиры на Люблинской улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в диване квартиры на улице Люблинской 18 мая нашли тело женщины с множественными травмами.

    До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления. В мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья.

    22 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Лжеполицейский надругался над москвичкой во время выдуманной спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке Сокольники мужчина представился полицейским девушке и под предлогом помощи в поимке наркоторговцев заманил жертву в безлюдное место, где совершил над ней сексуальное насилие, сообщили в Главном следственном управлении СК.

    Вечером 18 мая в столичном парке Сокольники мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и попросил незнакомку помочь в поимке распространителей наркотиков, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Для конспирации он потребовал от нее сыграть роль его спутницы.

    «Под угрозой привлечения к ответственности потерпевшая, введенная в заблуждение, согласилась. Впоследствии фигурант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – сообщили в Следственном комитете.

    После инцидента девушка обратилась за помощью. Подозреваемого 1984 года рождения оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по фактам насилия и использования поддельных документов.

    Следствие планирует ходатайствовать об аресте фигуранта. Правоохранители также проверят задержанного на причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки около столичного Лефортовского парка.

    21 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Москвич сознался в убийстве ушедшей от мужа женщины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали мужчину, расправившегося с переехавшей после расставания с супругом москвичкой, подозреваемый на допросе сознался в содеянном, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Тело пропавшей москвички обнаружили в квартире на северо-западе столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Ранее об исчезновении женщины заявил законный супруг. Выяснилось, что погибшая ушла из семьи и стала проживать с новым избранником.

    Предполагаемый злоумышленник перерезал жертве горло.

    Он полностью признал вину, и пояснил, что совершил тяжкое преступление из-за внезапно вспыхнувшего конфликта.

    СК подал ходатайство в Тушинский райсуд о его аресте. Ему предъявили обвинение в убийстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи обнаружили тело пропавшей москвички с перерезанным горлом в квартире ее сожителя.

    21 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Директор детсада в Тобольске получила условный срок за гибель воспитанницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель дошкольного учреждения Тобольска в Тюменской области признана виновной в халатности после трагической гибели четырехлетней воспитанницы от удушья на игровой площадке и осуждена условно на три года, сообщили в региональном управлении СК РФ.

    Директор детского сада Тобольска в Тюменской области признана виновной в халатности после трагической гибели четырехлетней воспитанницы от удушья на игровой площадке. Трагедия произошла весной 2023 года, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

    Следствие установило, что с декабря 2015 года заведующая систематически нарушала требования безопасности. «Собранные следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору детского сада», – заявили в ведомстве.

    4 мая во время утренней прогулки младшей группы 4-летняя девочка задохнулась в игровой беседке. Причиной гибели стала механическая асфиксия. Суд установил прямую вину руководителя в случившемся.

    Женщине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, осужденной запретили занимать руководящие должности в образовательной сфере в течение двух лет.

    Накануне суд в Приморье приговорил воспитательницу детского сада к условному сроку за ожоги глаз у малышей. Ранее в Махачкале из-за тяжелой травмы стопы у трехлетней девочки уволили заведующую и трех сотрудниц дошкольного учреждения.

    До этого суд в Лесосибирске в Красноярском крае назначил воспитательнице два года ограничения свободы за смерть трехлетнего мальчика.

    22 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    В Москве после масштабной реконструкции открылся Ленинградский вокзал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Ленинградский вокзал после масштабной реконструкции, работы прошли в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла, это позволило увеличить пространство для пассажиров в три раза. отметили власти столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров торжественно запустили работу Ленинградского вокзала после комплексной реконструкции, передает РИА «Новости». Масштабное обновление прошло в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла. Работы по модернизации начались в августе 2024 года.

    «Площадь трех вокзалов – это крупнейший транспортный узел нашей страны. Сегодня через него проходит 350 тыс. пассажиров», – заявил градоначальник во время церемонии. Он добавил, что с началом строительства вокзала высокоскоростной магистрали Москва – Петербург пассажиропоток вырастет почти до 500 тыс. человек.

    Следующим этапом станет реконструкция Ярославского вокзала для создания единого пересадочного контура, сообщил Собянин. Глава РЖД Белозеров отметил, что уровень комфорта на Ленинградском вокзале значительно вырос, а количество сидячих мест увеличилось в полтора раза. Теперь обновленный комплекс интегрирован в транспортный каркас города и предлагает современные форматы обслуживания.

    Как сообщили в мэрии Москвы, комплексная модернизация вокзала включала в себя организацию новых выходов и входов, полную замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, расширение пространства для пассажиров, формирование качественно новой среды обслуживания по стандартам московского транспорта с расширенным набором услуг и современными форматами торговли и общепита.

    Ранее Собянин и Белозеров запустили первую очередь нового городского вокзала на месте станции Тестовская. До этого  министр транспорта России Андрей Никитин рассказал о времени поездки по новой высокоскоростной магистрали от Москвы до Валдая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Российские железные дороги» анонсировали старт производства вагонов для высокоскоростных поездов.

    22 мая 2026, 08:42 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили дрон
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на российскую столицу, отразили, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого на подлете к Москве также уничтожили БПЛА.

