Школьники взобрались на купол храма Христа Спасителя в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Школьники залезли на купол храма Христа Спасителя в Москве. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала SHOT, на которую ссылается RT. По их данным, школьники поднялись на главный купол храма Христа Спасителя, высота которого превышает 100 метров. Молодые люди, как отмечается в материале, организуют незаконные «туры» по крышам.

В сообщении SHOT подчеркивается, что участникам подобных вылазок может грозить серьезная ответственность. «За незаконное проникновение на объект культурного наследия руферам грозит крупный штраф до 200 тыс. рублей либо реальный срок до шести лет», – говорится в публикации.

Авторы канала отмечают, что действия подростков квалифицируются как проникновение на объект культурного наследия, за что предусмотрены и штрафные санкции, и лишение свободы. О возможных фигурантах дела и их количестве в сообщении не уточняется.

Ранее трех студенток Строгановского университета исключили после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя. До этого в Петербурге руфера и его приятеля задержали после подъема на крышу башни Кунсткамеры.

А в Госдуме заявили о невозможности легализации туристических прогулок по крышам без изменений федерального законодательства.