В Турции у туристов потребовали справку от укусов комаров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Турецкие врачи потребовали справку у россиянки из-за комариных укусов. О необычном инциденте в турецком аэропорту сообщают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По данным СМИ, 15 мая российская туристка с годовалым ребенком собиралась вылететь из Антальи, когда сотрудники аэропорта заметили на коже малыша следы от укусов комаров и решили, что это заразная сыпь. Женщину с сыном отправили на дополнительный осмотр в медпункт.

В медкабинете врач осмотрел ребенка, посветил ему фонариком в рот и после этого выписал справку. Документ обошелся семье в 120 евро. По словам туристки, в тот момент в медпункте находилась еще одна семья, которая также нуждалась в справке, но не смогла расплатиться из-за отсутствия нужной суммы.

Ранее российское посольство в Турции подтвердило наличие серьезных проблем с ущемлением прав граждан России в турецких аэропортах. До этого СМИ сообщили о двух россиянках, пострадавших от действий турецкой полиции в аэропорту Антальи и уже два месяца не могущих покинуть страну.