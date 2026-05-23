  Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек
    Следствие подбирается к Макрону с похоронными подозрениями
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    В Киевской области решили готовиться к круговой обороне
    Захарова: Запад утратил человеческое достоинство из-за Старобельска
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    23 мая 2026, 16:54 • Новости дня

    На Ставрополье в аварии погибло три человека и пострадали дети

    На Ставрополье в ДТП погибло три человека и пострадали дети

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На одной из дорог Ставропольского края столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли три человека и пятеро, включая двух детей, получили ранения, сообщили в Госавтоинспекции региона.

    Авария с участием двух машин произошла на Ставрополье, передает ТАСС. По данным региональной Госавтоинспекции, после столкновения транспортных средств погибли три человека, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

    Представитель ведомства сообщил: «В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли и пять ранены. Среди раненых двое являются несовершеннолетними». Другие детали происшествия и информация о состоянии пострадавших на данный момент не раскрываются.

    Ранее в Шпаковском округе Ставропольского края при встречном столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В феврале СК по региону проводил проверку по факту ДТП с детьми-дзюдоистами, где пострадали пятеро несовершеннолетних.

    А год назад в Изобильненском округе края при выезде на встречную полосу легкового автомобиля в результате столкновения машин погибли пять человек, еще двое были ранены.

    22 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Петербурга взяли под стражу председателя религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни, сообщили СМИ.

    Председатель централизованной религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни задержан правоохранителями в Петербурге, пишет «Коммерсант». Официальные причины следственных действий пока не раскрываются.

    Журналисты издания предполагают, что задержание Мохаммеда Хенни напрямую связано с недавней серией арестов представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России. В частности, ранее силовики задержали главу ДУМ Мордовии и нескольких религиозных деятелей в других субъектах страны.

    В прошлом Хенни руководил Союзом исламских организаций и Петербургским исламским культурным центром. Известно, что в 2025 году он проходил фигурантом по уголовному делу, связанному с разжиганием межконфессиональной розни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ростовский областной суд ликвидировал местное духовное управление мусульман. Ранее  силовики арестовали ростовского муфтия Ахмеда Абусупьянова.

    А позже Мосгорсуд признал экстремистской книгу первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

    Комментарии (8)
    22 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Российские банкоматы научили работать без интернета

    Набиуллина: Российские банкоматы будут работать без интернета

    Российские банкоматы научили работать без интернета
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные платежные терминалы продолжат функционировать даже при полном отсутствии связи благодаря новым техническим решениям, которые сейчас проходят активное тестирование, сообщили в Центробанке.

    Российские финансовые устройства получат защиту от возможных сбоев в сети. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула значимость нововведения, пишут «Вести».

    «Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, даже когда отключен мобильный интернет», – сказала она.

    Сейчас эта опция проходит этап тестирования. Одновременно Банк России и профильное министерство обсуждают возможность включения всех кредитных организаций страны в специальные белые списки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая некоторые уличные банкоматы в Москве дали сбой из-за ограничения работы сотовых сетей.

    Ранее сообщалось, что Банк России ведет переговоры о внесении всех банковских учреждений в специальные «белые списки». До этого власти подготовили перечень доступных при отключениях интернета цифровых платформ.

    Комментарии (6)
    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке

    На Украине возмущены из-за песен Верки Сердючки на русском языке

    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    @ Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной негодования пользователей сети на Украине стало варшавское шоу Верки Сердючки, где артист исполнил старые хиты на русском языке.

    Новый скандал вокруг украинского певца Андрея Данилко, выступающего как Верка Сердючка, разгорелся после его гастролей в Европе, пишет «Российская газета», ссылаясь на канал SHOT. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский разрешил артисту турне, ожидая продвижения украинской культуры и языка.

    Однако на концерте в Варшаве Данилко исполнял свои старые хиты на русском языке. В зале, где собрались в основном русскоговорящие зрители, публика подпевала артисту хором. Когда видеозаписи выступлений разошлись по соцсетям, на Украине певца обвинили в «лицемерии и популяризации русской культуры», часть пользователей потребовала не пускать его обратно домой.

    Отмечается, что на украинской сцене Сердючка давно избегает репертуара на русском, но в ходе европейских гастролей охотно к нему возвращается. Летом прошлого года украинские активисты уже жаловались на артиста «языковому омбудсмену», после чего тот обратился в полицию, и директора отеля, где проходило русскоязычное выступление, оштрафовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский разрешил гастроли Андрея Данилко в Европе для пополнения украинского бюджета.

    Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал Данилко за исполнение песен на русском языке и призвал игнорировать его творчество. До этого после одного из концертов на Украине суд оштрафовал директора концертного комплекса из-за звучавших на выступлении Верки Сердючки песен на русском языке.

    Комментарии (5)
    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    ВС России нанесли удары по позициям ВСУ снарядами «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    Комментарии (5)
    22 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    При пожаре в конюшне Петергофа сгорели 18 лошадей

    Жертвами пожара в конюшне Петергофа стали 18 лошадей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами возгорания в конюшне Петродворцового района Петербурга стали 18 лошадей, среди людей пострадавших нет, сообщили в управлении МЧС по городу.

    При пожаре в Петергофе заживо сгорели 18 лошадей. Трагедия произошла ночью 22 мая на территории Петродворцового района Петербурга. Возгорание случилось в здании местной конюшни, информацию о пострадавших людях экстренные службы не получали.

    Огонь охватил одноэтажное здание, распространившись на площади в 140 кв. метров, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Для ликвидации пожара спасатели оперативно привлекли семь единиц спецтехники. Также с огнем боролись 28 человек личного состава ведомства.

    Ранее крупный пожар охватил пустую конюшню в подмосковных Горках Ленинских. До этого при возгорании в зоопарке Белгородской области погибли шесть зебр. А весной 2024 года огонь уничтожил более двухсот обитателей зоопарка в Евпатории в Крыму.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Калягин объявил о завершении карьеры в кино

    Калягин объявил о завершении съемок в кино

    Калягин объявил о завершении карьеры в кино
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист РСФСР Александр Калягин сообщил, что больше не планирует сниматься в кино, подчеркнув необходимость вовремя расставлять творческие акценты.

    Художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин  в беседе с ТАСС заявил о завершении карьеры в кино. На вопрос, ждать ли зрителям его нового появления на экране, артист ответил: «Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Все нужно делать вовремя. Поэтому сплевывай через левое плечо или нет, лучше Бога не гневить. Никто не знает, сколько каждому из нас дано прожить, каким у кого будет финал».

    Калягин родился 25 мая 1942 года в поселке Малмыж Кировской области. Он окончил медицинское училище и некоторое время работал фельдшером на скорой помощи. Позднее поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина и начал сценическую карьеру в Театре на Таганке.

    Актер служил в Театре имени М. Н. Ермоловой, затем по приглашению Олега Ефремова перешел в «Современник», а позже вместе с ним ушел во МХАТ, где проработал около 30 лет. В кино Калягин снимался с 1967 года и стал широко известен по ролям Бабса Баберлея в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», Ванюкина в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», Колягина в «Рабе любви», Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», Чичикова в «Мертвых душах».

    Ранее Калягин назвал смерть актрисы Веры Алентовой огромной потерей для всей страны. До этого худрук Московского театра Et Cetera призвал исключить драматурга Михаила Дурненкова из СТД за его высказывания о спецоперации России на Украине.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 20:50 • Новости дня
    Посол Нечаев заявил о подготовке ФРГ к конфликту с Россией

    Посол Нечаев заявил о подготовке Германии к конфликту с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии последовательно придерживаются антироссийского курса и активно наращивают военный потенциал для возможного вооруженного противостояния, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев

    Берлин рассматривает Москву как основную угрозу и готовится к эскалации на рубеже 2029-2030 годов. Немецкое руководство участвует во всех санкционных пакетах и продолжает масштабную военную поддержку Киева, заявил в интервью «Вестям» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

    «Германия участвует во всех пакетах санкций против России и экономических, и финансовых, наращивает военный потенциал, подчеркивая устами руководителей, что германская армия должна стать самой сильной конвенциональной армией Европы», – подчеркнул посол.

    Дипломат добавил, что продолжается накачка Украины различными видами вооружений. По его словам, немецкая сторона оправдывает свои действия заявлениями о якобы грядущем нападении российской армии на страны Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации в Вене Юлия Жданова также сообщала об открытой подготовке немецких властей к военному противостоянию с Москвой.

    Ранее на риски повторения трагедии 1941 года из-за милитаризации ФРГ указал и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об официальных призывах руководства Германии готовиться к войне.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП под Саратовым

    Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на саратовской трассе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На федеральной автодороге в Гагаринском районе Саратовской области произошло столкновение легковой иномарки с большегрузом, в результате которого погибли два человека, сообщила региональная Госавтоинспекция.

    В ночь на субботу в пригороде Саратова произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась на выезде из города, пишет «Российская газета». На 292-м километре трассы Р-228 столкнулись легковая машина Chery и грузовик Scania.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия. Данные погибших и все обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщает пресс-служба ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Саратовской области четыре человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика. До этого, в марте в результате крупной аварии на трассе Курск – Саратов скончались три человека. А в июле 2024 года в ДТП в Саратове смертельные травмы получил несовершеннолетний сын губернатора региона.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Небензя назвал удар по Старобельску террористической сущностью Киева

    Небензя: Атака БПЛА на колледж в ЛНР подтвердила недоговороспособность Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Целенаправленный удар украинских войск по зданию образовательного учреждения в Старобельске продемонстрировал античеловеческую природу киевского руководства и невозможность договариваться, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на специальном заседании Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    «Атака по спящим детям - очередное свидетельство трусливой террористической античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на западе», - заявил дипломат.

    В ходе выступления участникам встречи продемонстрировали фотографии разрушенных зданий. По словам постпреда, повреждения не могли стать следствием работы систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что три волны беспилотников целенаправленно ударили в одно место, исключая вероятность случайного попадания.

    Российский представитель добавил, что подобные действия Вооруженных сил Украины наглядно подтверждают вероломство Киева. Удары по мирным гражданам на фоне военных неудач делают невозможными любые дальнейшие договоренности.

    В ООН осудили ночную атаку украинских беспилотников на образовательное учреждение.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.

    Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников на образовательное учреждение террористическим актом.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 21:46 • Новости дня
    Мирная жительница погибла при ударе дрона ВСУ под Брянском

    Дрон ВСУ под Брянском при ударе по авто убил мирную жительницу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата на гражданскую машину в Севске Брянской области погибла пассажирка, а водитель получила осколочные ранения, сообщили власти региона.

    ВСУ нанесли целенаправленный удар БпЛА «Дартс» по гражданскому автомобилю в Севске в Брянской области. В результате террористической атаки погибла мирная жительница, – сообщил в «Максе» врио губернатора региона Егор Ковальчук.

    Водитель атакованной машины получила ранения. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Само транспортное средство получило серьезные повреждения.

    Руководитель области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей женщины. Он подчеркнул, что семье обязательно окажут материальную поддержку. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при атаке дронов на объект транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области погибли два мирных жителя. 19 мая двое мужчин получили ранения из-за удара беспилотников по автозаправочной станции в Клинцовском районе.

    До этого, в середине месяца украинские военные нанесли смертельный удар по территории рядом с отделением почты в Севске.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 19:32 • Новости дня
    Названы суммы выплат участникам финала Кубка России по футболу

    Организаторы назвали суммы выплат участникам финала Кубка России по футболу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Призовой фонд предстоящего суперфинала Кубка России по футболу составит 150 млн рублей, большую часть из которых заберет команда-победитель, сообщили организаторы турнира.

    Названы суммы выплат участникам финала Кубка России по футболу, который состоится 24 мая между московским «Спартаком» и клубом «Краснодар» на столичном стадионе «Лужники».

    Общий финансовый пул соревнований утвержден распоряжением Российской федерации спорта в размере 150 млн рублей, сообщает пресс-служба турнира. «113,2 млн рублей получит победитель, 37,8 млн рублей достанутся проигравшей команде», – отмечается в заявлении.

    Организаторы ожидают на трибунах аншлаг и рассчитывают установить новый рекорд посещаемости финалов национального первенства. В связи с высоким спросом 21 и 22 мая в продажу поступили дополнительные партии билетов. Болельщики могут приобрести их на официальном лендинге РФС, а также у билетных партнеров союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продажа билетов на предстоящий суперфинал Кубка России временно прекратилась из-за небывалого наплыва болельщиков.

    Ранее ФК «Краснодар» вышел в решающую стадию турнира после победы над московским «Динамо» в серии пенальти. До этого Российский футбольный союз утвердил дату старта нового сезона Российской премьер-лиги на 26 июля.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    МИД назвал абсурдом недопуск Москвы и Минска до церемонии в Маутхаузене

    Tекст: Вера Басилая

    Российское дипломатическое ведомство резко раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные церемонии в в Маутхаузене.

    Российская сторона считает политизированным и абсурдным решение руководства Международного комитета «Маутхаузен» не приглашать Москву и Минск на траурные мероприятия, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такой шаг продиктован конъюнктурой.

    «Разумеется, это – политизированное, абсурдное решение в угоду нынешней конъюнктуре, ущербная, неуклюжая, безнравственная попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, не имеющая ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах - узниках этой ужасной фабрики смерти», - заявили в министерстве. Там также добавили, что организаторы памятных мероприятий должны сами разбираться со своей совестью.

    Незадолго до этого посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас направил открытое письмо руководству комитета. Причиной стало исключение белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных церемоний.

    Нацистский концлагерь Маутхаузен действовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. За это время там погибли более 100 тыс. узников, включая 32180 советских граждан. Именно в Маутхаузене был замучен Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Мемориал на месте лагеря работает с 1947 года.

    Ранее в МИД заявили, что руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила дипломатов из России на памятные мероприятия.

    Весной прошлого года Белоруссия осудила аналогичный отказ властей ФРГ перед годовщиной освобождения Бухенвальда.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД: Москву и Минск намеренно не приглашают на мероприятия в Маутхаузен

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон при организации ежегодных памятных мероприятий, заявили в МИД России.

    В МИД отметили, что организаторы памятных акций ведут сознательно аморальную линию, передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули: «Прежде всего, хотели бы подтвердить, что российский флаг как развевался, так и продолжает развеваться на территории мемориального комплекса на месте одного из крупнейших нацистских концлагерей Маутхаузен».

    Несмотря на это, международный комитет последние годы отказывается звать на траурные церемонии официальных лиц России и Белоруссии. Ранее белорусский посол в Австрии Андрей Дапкюнас направил правлению мемориала открытое письмо из-за исчезновения флага республики с главной аллеи во время торжеств.

    Лагерь Маутхаузен существовал с 1938 по 1945 год, здесь погибли более 100 тыс. человек. В этой системе были зверски замучены 32 180 советских граждан, включая Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Мемориал на месте трагедии работает с 1947 года.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила представителей России на памятные мероприятия в Маутхаузене.

    В 2024 году организаторы церемонии отказали в участии официальным делегациям Москвы и Минска.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    За неделю в России резко подешевело мороженое

    Цена мороженого в сетях России упала на 15% за неделю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За последнюю неделю в крупных магазинах России заметно подешевело мороженое, снижение составило 15%, основу продаж продолжают составлять классические форматы, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

    Цена мороженого в торговых сетях России упала на 15% за неделю. Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил РИА «Новости»: «Мороженое весом 70 г можно купить от 17 рублей, причем за неделю цены на него снизились примерно на 15%, мороженое весом 100 г – от 44 рублей».

    По словам Богданова, основу продаж продолжают составлять классические форматы, однако заметно растет интерес к товарам в сегменте ЗОЖ. Он указал, что за 2025 год продажи мороженого без сахара выросли примерно вдвое, а мороженого с добавленным протеином – в 3,5 раза.

    Кроме того, в жаркие дни, подчеркнул глава АКОРТ, минимум на 20% увеличивается спрос на воду и безалкогольные напитки. Покупатели чаще выбирают бутилированную воду, квас и морс, а при онлайн-заказах особенно востребованы вода и сок в больших упаковках. На этой неделе, по его словам, цены остаются доступными: лечебно-минеральная вода начинается от 40 рублей за бутылку 1,5 л, квас – от 80 рублей за тот же объем.

    Ранее сообщалось, что экспорт мороженого из Казахстана в Россию достиг максимальных показателей с лета прошлого года в объеме 3,6 млн долларов.

    Кроме того, еще в середине мая стоимость килограмма клубники в торговых сетях также упала до 800 рублей благодаря поступлению свежего отечественного урожая. Как писала газета ВЗГЛЯД, в целом, минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в годовом выражении снизились на 10%.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против командиров ВС России и торговых судов

    Киев внес в санкционный список 127 россиян и 29 судов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    О новом пакете украинских санкций стало известно после указа Владимира Зеленского, под который попали 127 человек и 29 гражданских торговых судов.

    Лидер Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против командиров ВС России и торговых судов. В перечень попали 127 человек и 29 гражданских торговых судов, против которых вводятся ограничительные меры, передает ТАСС.

    Среди физических лиц значатся командиры ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск ВС РФ и командиры подразделений дальней авиации ВКС. В Киеве заявляют, что в санкционный перечень внесены и суда, которые, по мнению украинских властей, задействуют в перевозке грузов для военных нужд России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский подписал указы о введении санкций против 46 граждан России, двух иранцев, 44 российских компаний ВПК и 225 капитанов судов из 11 стран. Ранее он подписал указ о десятилетних санкциях Украины против 56 морских судов, при этом Киев заявлял о российской принадлежности большинства из них.

    До этого Зеленский ввел санкции против 56 граждан России и 55 юридических лиц, включая шесть компаний из Китая и одну из Белоруссии.

    Комментарии (0)
