На Ставрополье в аварии погибло три человека и пострадали дети

На Ставрополье в ДТП погибло три человека и пострадали дети

Tекст: Тимур Шайдуллин

Авария с участием двух машин произошла на Ставрополье, передает ТАСС. По данным региональной Госавтоинспекции, после столкновения транспортных средств погибли три человека, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Представитель ведомства сообщил: «В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли и пять ранены. Среди раненых двое являются несовершеннолетними». Другие детали происшествия и информация о состоянии пострадавших на данный момент не раскрываются.

Ранее в Шпаковском округе Ставропольского края при встречном столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В феврале СК по региону проводил проверку по факту ДТП с детьми-дзюдоистами, где пострадали пятеро несовершеннолетних.

А год назад в Изобильненском округе края при выезде на встречную полосу легкового автомобиля в результате столкновения машин погибли пять человек, еще двое были ранены.