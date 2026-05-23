    23 мая 2026, 16:36 • Новости дня

    Суд отправил бывшего сенатора Василия Думу в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сенатор Василий Дума заключен под стражу по делу о покушении на мошенничество, фигурантом дела также стал его адвокат Дмитрий Клеточкин, сообщили в московском суде.

    Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего сенатора Василия Думы и адвоката Дмитрия Клеточкина. В пресс-службе суда РИА «Новости» сообщили: «Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2026 года в отношении Думы Василия Михайловича и Клеточкина Дмитрия Михайловича, обвиняемых в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

    В суде уточнили, что оба фигуранта обвиняются именно в покушении на мошенничество. Им вменяется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, что стало основанием для избрания меры пресечения.

    Ранее Тверской районный суд Москвы постановил отправить под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    До этого директор австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер был помещен в подмосковное СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве при рекультивации полигона «Кучино».

    22 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Праздничное застолье на юго-востоке столицы переросло в крупный уличный конфликт, обернувшийся для шестерых участников уголовным делом и арестом, задержаны десятки человек, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, произошла словесная перепалка, мужчины вышли на улицу, где началась драка.

    Пострадавших в ходе противоправных действий нет. Изначально на месте происшествия задержали 25 участников инцидента. Позже оперативники выявили еще восемь человек, принимавших активное участие в уличной потасовке.

    Все доставленные в отдел оказались приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Еще трое привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, при этом одного из них выдворят за пределы страны.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Шестеро фигурантов арестованы. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд арестовал 20 участников массовой драки в Новой Москве.

    22 мая 2026, 18:10 • Новости дня
    Полиция пришла с обысками в резиденцию Макрона

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французские следователи пришли с обысками в Елисейский дворец из-за подозрений в коррупции при организации торжественных церемоний переноса останков выдающихся деятелей в Пантеон, пишут местные издания.

    Финансовая полиция Парижа заинтересовалась тратами на государственные мероприятия. Газета Monde сообщила о следственных действиях на территории президентской резиденции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

    «Два следственных судьи по финансовым делам Парижа обыскали Елисейский дворец в рамках расследования организации церемоний вхождения в Пантеон», – отмечает издание.

    Внимание антикоррупционной бригады привлекли договоры с агентством Shortcut Events. Эта компания занималась всеми торжественными процедурами с 2002 по 2024 год. По информации газеты, каждый подобный ритуал обходился бюджету примерно в два млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле французская полиция провела обыски в Елисейском дворце из-за контрактов с фирмой Shortcut Events. Но она оказалась безуспешной. Однако тогда силовикам удалось проверить Центр национальных памятников, который распределял контракты. Также следователи посетили офисы Shortcut Events и дома нескольких фигурантов дела.

    Несколькими днями ранее следственный судья инициировал расследование против бывшего премьер-министра страны Эдуара Филиппа.

    Напомним, что в конце 2024 года левая партия «Неподчинившаяся Франция» запустила процедуру отрешения Эммануэля Макрона от власти.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    22 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Ученую Института философии РАН обвинили в махинациях с проектом об Аристотеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц обвинили в мошенничестве при реализации проекта, посвященного Аристотелю; в самом научном учреждении прошли обыски, пишут СМИ.

    Старшему научному сотруднику Института философии РАН Светлане Месяц предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской районный суд Москвы отправил кандидата философских наук под домашний арест. Сама обвиняемая свою вину не признает, пишет РБК.

    Следствие полагает, что в отчетность по научному проекту «Наследие Аристотеля», который финансировался из бюджета с 2018 по 2024 год, могли внести недостоверные данные. Программа предполагала издание полного собрания сочинений философа на русском языке, перевод новых трактатов и создание исторических комментариев. Однако часть заявленных результатов оказалась только в черновом виде или отсутствовала вовсе.

    Правоохранительные органы считают, что объемы научной работы могли быть завышены, а в отчеты включались ранее опубликованные тексты. На основании этих документов участники проекта получали бюджетные средства. В связи с расследованием в Институте философии прошли обыски, затронувшие в том числе 87-летнего врио директора вуза, академика Абдусалама Гусейнова.

    Источники связывают следственные действия с бывшим главой института Анатолием Черняевым, который ранее обращался в полицию по поводу распределения грантов. Сам Черняев комментировать ситуацию отказался, отмечает издание.

    Ранее вдова философа Александра Зиновьева предложила подвергнуть Институт философии РАН масштабным проверкам. До этого, в феврале текущего года, силовики задержали заведующего лабораторией научного центра «Вектор» за хищение выделенных на исследования средств.

    А летом 2024 года Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института РУДН Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве.

    21 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг воздух в столичном регионе прогреется до аномальных отметок, превысив привычную климатическую норму сразу на 8 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Днем в мегаполисе ожидается повышение температуры до 30 градусов тепла, сказала Позднякова РИА «Новости».

    В городе ожидается переменная облачность и без осадков почти на все сутки. При этом местами к вечеру в Подмосковье может пойти небольшой кратковременный дождь.

    Специалист добавила, что столица может обновить суточный температурный максимум, установленный в 2014 году. Позднее направление ветра сменится с восточного на юго-восточное, что приведет к постепенному изменению характера погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне температура воздуха в столице побила 120-летний рекорд тепла. Из-за аномальной жары синоптики объявили в Центральной России оранжевый уровень погодной опасности.

    20 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Матвиенко сообщила о попытках сорвать парад 9 мая в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с руководством парламента Казахстана спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что парад Победы 9 мая в Москве пытались сорвать.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената (верхней палаты) парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым заявила, что парад Победы 9 мая в Москве хотели сорвать и отменить, передает ТАСС. По ее словам, вокруг подготовки мероприятия предпринимались разные попытки воспрепятствовать его проведению.

    «Мы всегда отмечаем вместе каждую годовщину этой победы, очень знаковую для наших народов. Так было и в этом году. Несмотря на то, что вокруг этого события ходили разные попытки его сорвать, отменить», - сказала Матвиенко. Она отметила, что одним из важнейших показателей качества отношений России и Казахстана остается память об общей победе в Великой Отечественной войне.

    Матвиенко добавила, что особенно оценила решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приехать в Москву в дни празднования и быть рядом с Россией, что, по ее мнению, лучше всего демонстрирует уровень и характер двусторонних связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России по решению президента Владимира Путина объявило перемирие 8–9 мая и предупредило о массированном ракетном ударе по Киеву в случае попытки сорвать празднование Дня Победы.

    Ранее политолог Лариса Шеслер заявила о риске различных провокаций со стороны киевского режима 8 и 9 мая в попытке сорвать торжества по случаю Дня Победы. А ветеран ФСБ Сергей Гончаров объяснил решение провести парад на Красной площади без военной техники усилением террористической угрозы и приоритетом безопасности участников.

    21 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Подросток погиб в коллекторе московского метро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночная вылазка двоих молодых людей по техническим сооружениям столичной подземки закончилась трагедией из-за желания одного из них посмотреть на движущийся состав, сообщили в полиции Москвы.

    17-летний подросток погиб в перегоне между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» в Москве. Сотрудники полиции обнаружили тело юноши после сообщения от работников подземки, – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

    Изначально работники метрополитена нашли в перегоне мужской ботинок и поясную сумку с паспортом, после чего вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что погибший вместе с 18-летним приятелем ночью проник в коллектор через люк. Юноша решил посмотреть на движение поездов, открыл дверь в тоннель и получил смертельные травмы от проходящего состава.

    Спутник попытался самостоятельно вытащить пострадавшего, однако потерпел неудачу. Оставив тело на месте происшествия, он скрылся и никому не рассказал о трагедии. В отношении выжившего москвича составили административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

    Суд признал молодого человека виновным в правонарушении. Ему назначили штраф в размере 75 тыс. рублей.

    Накануне в метро Москвы еще один молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии, также получил несовместимые с жизнью травмы.

    До этого, в конце апреля девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь». А в марте суд арестовал на девять суток пассажира за поездку на сцепке поезда от «Курской» до «Площади Революции».

    20 мая 2026, 18:34 • Новости дня
    Совфед одобрил выход России из соглашения о помощи беженцам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На пленарном заседании верхняя палата парламента одобрила протокол о прекращении действия соглашения 1993 года о помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

    На заседании Совета Федерации был ратифицирован протокол о прекращении действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года. Сенаторы поддержали решение о выходе России из документа, который, как отмечается, утратил актуальность и фактически не применяется, передает ТАСС.

    Протокол о прекращении соглашения был подписан лидерами стран СНГ, участвовавших в нем, на саммите в Душанбе 10 октября 2025 года. Документ в Государственную думу ранее внес президент России Владимир Путин.

    В пояснительной записке подчеркивается, что действующее российское законодательство самостоятельно закрепляет экономические, социальные и правовые гарантии для беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, формулировки понятий «беженец» и «вынужденный переселенец» в соглашении полностью совпадают с определениями, закрепленными в российских законах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.

    До этого глава государства направил в парламент протоколы о внесении изменений в конвенции СНГ по правовой помощи по вопросам взыскания алиментов между странами Содружества.

    20 мая 2026, 21:18 • Новости дня
    Бизнесмен Миндич подал иск против Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский бизнесмен Тимур Миндич подал в суд на Владимира Зеленского, он требует отменить указ главы Украины о персональных санкциях, введенных против него на фоне коррупционного скандала.

    Иск в административный суд подал украинский бизнесмен Тимур Миндич, который оспаривает персональные санкции украинского лидера Владимира Зеленского. Издание «Страна.ua» уточняет, что ответчиком выступает именно действующий глава государства, пишут «Известия».

    По данным картотеки суда, Миндич просит признать президентский указ «противоправным и отменить» его. Поводом для обращения стало решение Киева ввести персональные ограничительные меры в отношении предпринимателя, ранее фигурировавшего в крупном коррупционном деле.

    Схему по отмыванию средств объемом около 100 млн долларов Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыло 10 ноября прошлого года. Офис структуры, занимавшейся легализацией незаконно полученных денег, располагался в центре Киева, при этом значительная часть операций, как отмечалось, проходила за пределами Украины.

    Тогда же издание «Украинская правда» писало, что Миндич, которого подозревают в коррупции в энергетической сфере, отказался возвращаться на Украину из Израиля и не намерен давать показания следствию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский ввел трехлетние санкции против бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана, указав их в своем указе как граждан Израиля. До этого Украина разъяснила Конгрессу США ситуацию по крупному коррупционному делу в энергетике с участием Миндича на сумму ущерба 100 млн долларов.

    Позже стало известно, что Миндич также вел переговоры с бывшим главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым о финансировании компании FirePoint и поставках бронежилетов для ВСУ.

    23 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО были нейтрализованы еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил, что ПВО успешно уничтожила еще два беспилотных летательных аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила четыре летевших на Москву дрона. Затем Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников.

    21 мая 2026, 02:02 • Новости дня
    Следователи задержали соучастника убийства женщины на Люблинской улице в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что смертельные травмы потерпевшей нанес 30-летний сосед по квартире, иностранец, скрывшийся за пределами России после преступления, соседа-подельника удалось задержать, сообщили следователи.

    Следователи выяснили, что телесные повреждения погибшей нанес её сосед по квартире, иностранный гражданин 1996 года рождения, который после произошедшего выехал за пределы России. Ему заочно предъявлено обвинение.

    «Также установлена причастность к совершению указанного преступления еще одного соседа потерпевшей. Мужчина задержан, с ним проводится ряд следственных действий», – сказано в сообщении столичного главка СК России в канале Max.

    Следствие намерено предъявить задержанному обвинение и ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

    Напомним, о произошедшем стало известно после того, как сестра погибшей обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сестры. По ее словам, родственница более 10 дней не выходит на связь и отсутствует по месту жительства. После вскрытия квартиры с правоохранителями тело пропавшей было обнаружено в диване квартиры на Люблинской улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в диване квартиры на улице Люблинской 18 мая нашли тело женщины с множественными травмами.

    До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления. В мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья.

    22 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Лжеполицейский надругался над москвичкой во время выдуманной спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке Сокольники мужчина представился полицейским девушке и под предлогом помощи в поимке наркоторговцев заманил жертву в безлюдное место, где совершил над ней сексуальное насилие, сообщили в Главном следственном управлении СК.

    Вечером 18 мая в столичном парке Сокольники мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и попросил незнакомку помочь в поимке распространителей наркотиков, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Для конспирации он потребовал от нее сыграть роль его спутницы.

    «Под угрозой привлечения к ответственности потерпевшая, введенная в заблуждение, согласилась. Впоследствии фигурант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – сообщили в Следственном комитете.

    После инцидента девушка обратилась за помощью. Подозреваемого 1984 года рождения оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по фактам насилия и использования поддельных документов.

    Следствие планирует ходатайствовать об аресте фигуранта. Правоохранители также проверят задержанного на причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки около столичного Лефортовского парка.

    21 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Москвич сознался в убийстве ушедшей от мужа женщины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали мужчину, расправившегося с переехавшей после расставания с супругом москвичкой, подозреваемый на допросе сознался в содеянном, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Тело пропавшей москвички обнаружили в квартире на северо-западе столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Ранее об исчезновении женщины заявил законный супруг. Выяснилось, что погибшая ушла из семьи и стала проживать с новым избранником.

    Предполагаемый злоумышленник перерезал жертве горло.

    Он полностью признал вину, и пояснил, что совершил тяжкое преступление из-за внезапно вспыхнувшего конфликта.

    СК подал ходатайство в Тушинский райсуд о его аресте. Ему предъявили обвинение в убийстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи обнаружили тело пропавшей москвички с перерезанным горлом в квартире ее сожителя.

    20 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    В «Москва-Сити» согласовали возведение нового небоскреба с панорамным рестораном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый 52-этажный деловой комплекс с торговой галереей, кафе и панорамным рестораном появится в 1-м Красногвардейском проезде в деловом центре «Москва-Сити» , сообщили власти столицы.

    Архитектурно-градостроительное решение для 52-этажного делового комплекса в 1-м Красногвардейском проезде в деловом центре «Москва-Сити» согласовано в столице. Внутри небоскреба планируются офисы, торговая галерея и несколько кафе. Высота башни составит 248,6 м, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

    Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что «концепция башни высотой 248,6 м отвечает актуальному тренду на сочетание функциональности и архитектурной выразительности в самом сердце делового района». По его словам, фасады выполнят в волнообразной пластике, а остекление стилизуют под японское оригами, что придаст зданию визуальную легкость и обеспечит естественное освещение офисов.

    Он отметил, что особое внимание уделено интеграции небоскреба в существующую городскую среду: благоустройство территории вокруг обеспечит удобную связь с пешеходными маршрутами Москва-Сити. Проект, как уточняется, должен дополнить среду ММДЦ новыми функциями и соответствовать требованиям к современной архитектуре за счет выразительного облика. На верхних этажах разместят панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами.

    В департаменте добавили, что транспортная доступность будущей башни связана с ее расположением рядом с ключевыми магистралями и транспортными узлами. В пешей доступности находятся станции метро «Международная» («Москва-Сити»), «Выставочная», «Деловой центр» и платформа МЦД Тестовская, а поблизости расположены остановки наземного транспорта. Для автомобилистов предусмотрены выезды на Пресненскую набережную и ТТК, в самой башне запроектирован семиуровневый подземный паркинг на 475 машино-мест.

    Ранее в Пресненском районе Москвы разрешили построить офисную башню высотой 299 метров с паркингом и подземным переходом к «Москва-Сити».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в деловом центре «Москва-Сити» в ближайшие годы появится новый комплекс Национального центра «Россия» на месте бывшего «Экспоцентра».

    22 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    Суд отправил под домашний арест сотрудницу института РАН за мошенничество

    Tекст: Вера Басилая

    Тверской районный суд Москвы постановил отправить под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии РАН Светланы Месяц, сообщили в суде.

    Тверской районный суд Москвы постановил ограничить свободу старшего научного сотрудника Института философии РАН Светланы Месяц, передает ТАСС. Известно, что фигурантке уголовного дела официально вменяют совершение мошенничества в особо крупном размере. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

    «Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Месяц Светланы», – заявили представители столичной инстанции.

    Ранее в Институте философии РАН прошли обыски по делу о хищениях при реализации научного проекта.

    22 мая 2026, 08:42 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили дрон
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на российскую столицу, отразили, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого на подлете к Москве также уничтожили БПЛА.

