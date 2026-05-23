Кладоискатель нашел в лесу Берлина 59 советских снарядов

Кладоискатель нашел в берлинском лесу 59 советских снарядов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кладоискатель выкопал в лесу столичного округа Панков в Берлине 59 советских снарядов калибра 122 мм, передает ТАСС. Мужчина с металлодетектором искал военные реликвии, когда прибор сработал. Начав копать, он обнаружил ржавый артиллерийский снаряд и сразу позвонил в полицию.

Правоохранительные органы оцепили район опасной находки и организовали дальнейшие раскопки. В итоге специалисты выкопали 59 советских артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. По данным издания Bild, все боеприпасы были собраны и перевезены в безопасное место.

Как уточняется, обнаруженные снаряды имели общий вес в 1,5 тонны. Сообщается, что арсенал подлежит уничтожению. О сроках утилизации не говорится.

Ранее около 30 тыс. жителей Пфорцхайма в ФРГ эвакуировали из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны. До этого в Кельне началась масштабная эвакуация примерно 20,5 тыс. человек после обнаружения трех неразорвавшихся авиабомб американского производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дрездена запланировали эвакуацию около 10 тыс. человек из исторического центра города из-за найденной авиабомбы времен войны.