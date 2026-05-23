Колумбийский защитник Кевин Андраде перешел в петербургский «Зенит»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководство петербургской команды официально оформило сделку по приобретению нового игрока обороны, передает ТАСС. Трудовое соглашение с футболистом будет действовать ближайшие пять лет.

Кевину Андраде 26 лет, он защищал цвета калининградского коллектива с 2024 года. До переезда в Россию спортсмен играл на родине за клуб «Америка Кали».

Вместе с калининградцами южноамериканец выиграл второй по значимости дивизион чемпионата страны в 2025 году и дошел до финала национального кубка. В прошлом сезоне защитник провел 32 встречи во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийский защитник Кевин Андраде получил красную карточку в недавнем матче против столичного «Локомотива».

