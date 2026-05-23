Российские каратисты завоевали золото на чемпионате Европы в Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

В финале весовой категории до 84 килограммов Эдуард Гаспарян одержал победу над греком Константиносом Мастрогианнисом, передает ТАСС. В свою очередь, Алтана Басангова, выступающая в категории до 61 килограмма, оказалась сильнее представительницы Хорватии Мии Греты Зорко. Ранее бронзовую награду в категории до 75 килограммов завоевал россиянин Эрнест Шарафутдинов.

Двадцатиоднолетний Гаспарян является трехкратным чемпионом России по карате, обладателем Кубка России и победителем Игр стран БРИКС. Двадцатилетняя Басангова выигрывала Кубок России, Кубок дружбы, а также становилась серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров и Игр БРИКС.

Европейское первенство по карате проходит в Германии с 20 по 24 мая. В прошлом году турнир принимала Армения, где российским спортсменам удалось завоевать две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские каратисты в полном составе получили шенгенские визы для поездки на чемпионат Европы.

