МИД: Москву и Минск намеренно не приглашают на мероприятия в Маутхаузен

Tекст: Вера Басилая

В МИД отметили, что организаторы памятных акций ведут сознательно аморальную линию, передает РИА «Новости».

В министерстве подчеркнули: «Прежде всего, хотели бы подтвердить, что российский флаг как развевался, так и продолжает развеваться на территории мемориального комплекса на месте одного из крупнейших нацистских концлагерей Маутхаузен».

Несмотря на это, международный комитет последние годы отказывается звать на траурные церемонии официальных лиц России и Белоруссии. Ранее белорусский посол в Австрии Андрей Дапкюнас направил правлению мемориала открытое письмо из-за исчезновения флага республики с главной аллеи во время торжеств.

Лагерь Маутхаузен существовал с 1938 по 1945 год, здесь погибли более 100 тыс. человек. В этой системе были зверски замучены 32 180 советских граждан, включая Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Мемориал на месте трагедии работает с 1947 года.

В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила представителей России на памятные мероприятия в Маутхаузене.

В 2024 году организаторы церемонии отказали в участии официальным делегациям Москвы и Минска.