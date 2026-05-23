Моди и Рубио обсудили укрепление стратегического партнерства Индии и США

Моди заявил о продолжении тесного партнерства Индии и США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил о сохранении устойчивого прогресса в отношениях Нью-Дели и Вашингтона, передает ТАСС. «Мы обсудили устойчивый прогресс в индийско-американском всеобъемлющем стратегическом партнерстве и вопросы, связанные с региональным и глобальным миром и безопасностью. Индия и Соединенные Штаты продолжат тесно сотрудничать на благо всего мира», – написал он в соцсетях.

Рубио прибыл в Индию с четырехдневным визитом. Американский посол в республике Серджио Гор сообщил, что госсекретарь передал Моди приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Белый дом в ближайшем будущем.

По информации агентства, визит Рубио начался с посещения Калькутты. В воскресенье он встретится с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и посетит посольство США в Нью-Дели. В понедельник запланированы поездки в Джайпур и Агру, а во вторник состоится совещание министров иностранных дел стран формата QUAD – Австралии, Индии, США и Японии.

Ранее США приняли решение повысить тарифы на индийские товары до 50% в попытке оказать давление на Дели из-за закупок российской нефти. Позднее на фоне торговых разногласий Дональд Трамп и Нарендра Моди заявили о приверженности всеобъемлющему и глобальному партнерству.