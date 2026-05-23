В парках Москвы заработали летние кинотеатры под открытым небом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первые открытые киноплощадки заработали в парках Москвы с наступлением теплого сезона, сообщает портал мэра и правительства Москвы. «На большом экране можно будет посмотреть ленты для всей семьи. Например, посетителям покажут сказку «Старик Хоттабыч», комедию «Полосатый рейс» и музыкальный фильм «Обыкновенное чудо»,» – сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Уже в ближайшие выходные сеансы под открытым небом пройдут в парках 50-летия Октября, «Митино» и «Ходынское поле», в зоне отдыха «Покровский берег» и усадьбе Воронцово. Кинопоказы будут бесплатными и организованы ежедневно, при этом предварительная регистрация не потребуется. Расписание показов обещают публиковать в социальных сетях парков.

Кроме того, 3 июня летний кинотеатр «Москино» откроется в парке «Музеон», 10 июня – в «Сокольниках», а с 15 июня заработает сезонная площадка в Парке Горького рядом с Голицынским прудом. Показ фильмов под открытым небом уже идет и в кинопарке «Москино»: в программу на 23–24 мая включены картины «Варвара-краса, длинная коса», «Воздух» и «…А зори здесь тихие».

Ранее президент Владимир Путин заявил о начале создания в стране кинокластера мирового уровня для ускорения развития национального кино. До этого глава государства принял участие в открытии первой очереди кинопарка «Москино» в Москве.