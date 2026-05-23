В Крыму приостановили движение электричек от Джанкоя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ограничения на маршрутах введены по техническим причинам, передает ТАСС со ссылкой на Южную пассажирскую пригородную компанию.

«По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Джанкой – Армянск, Джанкой – Урожайная и Джанкой – Соленое Озеро. Поезд № 6615 сообщением Урожайная – Симферополь отменен», – говорится в заявлении перевозчика.

Для пассажиров на участке до Урожайной пустили компенсационные автобусы. Пригородные составы керченского и феодосийского направлений доезжают только до разъезда 10 км. От станции Азовская организовали дополнительное автобусное сообщение, чтобы доставлять людей в Джанкой.

Кроме того, компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о закрытии станции Джанкой для посадки пассажиров. По информации оператора, три пассажирских поезда опаздывают на три часа. Причины изменения графика не уточнялись.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Северо-Кавказская железная дорога сообщила о задержке восьми поездов из-за перекрытия Крымского моста.

В начале мая украинские беспилотники атаковали город Джанкой.

В конце апреля компания-перевозчик ЮППК по техническим причинам временно останавливала движение пригородных электричек на Севастополь.