    23 мая 2026, 13:56 • Новости дня

    Польша назвала сокращение войск США предательством и нарушением обязательств

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение Пентагона отменить отправку бронетанковой бригады в Польшу вызвало у местных властей чувство предательства и усиленную тревогу за безопасность, пишут западные СМИ.

    В Польше назвали сокращение войск США предательством и нарушением обязательств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. В распоряжении издания оказалась дипломатическая телеграмма посольства США в Варшаве, в которой фиксируется эмоциональная реакция польских властей на сокращение американского контингента.

    В документе отмечается: «Среди эмоциональных реакций преобладает усматриваемое предательство, в особенности учитывая неоднократные публичные высказывания президента Трампа о Польше как о самом надежном и преданном союзнике Америки в Европе».

    По данным телеграммы, чиновники в Варшаве сочли отмену отправки войск нарушением обязательств Вашингтона и испытали разочарование, замешательство и неподдельную тревогу.

    Авторы телеграммы предупреждают, что недавние события могут способствовать росту антиамериканских настроений в стране и подтолкнуть к отказу от закупок американского вооружения. В качестве одного из вариантов выхода предлагается сократить крупный ротационный контингент, но при этом обеспечить более устойчивое, хотя и менее масштабное, военное присутствие США в Польше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии численностью более 4 тыс. военнослужащих. Руководство министерства обороны Польши узнало об отмене прибытия американских солдат из сообщений прессы.

    Позже Пентагон также сократил число бригадных боевых групп США в Европе с четырех до трех до уровня 2021 года.

    23 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии

    @ Oleksandr Rupeta/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В реанимационном отделении латвийской больницы произошел внезапный сбой электропитания после падения украинских дронов, из-за чего среди пациентов и посетителей началась паника, сообщили СМИ.

    После падения украинских дронов реанимация одной из больниц в Латвии осталась без электричества, что вызвало сильную панику среди местных жителей. О случившемся рассказал РИА «Новости» координатор общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.

    «Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные», – сообщил он. Васильев отметил, что власти не спешат обеспечивать бесперебойную работу медицинских учреждений, которые получают электроэнергию по остаточному принципу.

    При этом, по его словам, для военных объектов НАТО предусмотрены резервные источники питания. Ранее на востоке Латвии уже объявляли воздушную тревогу из-за появления неизвестных дронов, из-за чего прерывали государственный экзамен в школах и временно останавливалось пассажирское железнодорожное сообщение.

    Ранее на востоке Латвии после обнаружения дрона ВСУ объявили воздушную тревогу и подняли дежурную авиацию НАТО. До этого украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, повредив четыре пустых резервуара.

    Как позже писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные специалисты по управлению дронами разместились на пяти латвийских базах для подготовки ударов по российской территории.

    23 мая 2026, 10:32 • Новости дня
    ЕС: Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе

    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложение канцлера Германии дать Украине ассоциированное членство в ЕС вызвало скепсис европейских дипломатов и обострило внутренние разногласия в союзе.

    Инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца, предусматривающая предоставление Украине статуса ассоциированного члена ЕС, встретила холодный прием в столице объединенной Европы, пишет The European Conservative. Издание отмечает, что европейские дипломаты сомневаются в юридической состоятельности этой идеи и видят препятствия для ее реализации без изменения действующих законов союза.

    «Реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что инициатива немецкого канцлера по Украине обнажила глубокий внутренний кризис в ЕС и выявила серьезные разногласия между странами блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Киеву план ассоциированного членства в ЕС с урезанным набором привилегий и неопределенными гарантиями безопасности. Ранее Мерц считал нереалистичным скорое присоединение Украины к ЕС.

    Кроме того, в отдельном письме руководству институтов Евросоюза Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС в рамках этого ассоциированного статуса.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    23 мая 2026, 11:37 • Новости дня
    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерские власти прорабатывают долгосрочный контракт на поставку около одного млрд кубометров румынского газа в год для частичной замены российского топлива, пишут местные СМИ.

    Венгрия рассматривает возможность заключения соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz на закупку газа с черноморского месторождения Neptun Deep, запуск которого намечен на 2027 год, пишет Index. Государственная корпорация MVM уже согласовала цену, близкую к стоимости российского импорта, сейчас стороны обсуждают графики и объемы поставок, которые на старте могут составить около одного млрд кубометров в год.

    По оценке венгерского издания, румынский газ способен гарантированно покрыть 20–25% объема, необходимого для замещения российского топлива.

    Источник подчеркнул значение возможного контракта: «Это был бы самый крупный шаг на пути к получению нероссийского газа по хорошей цене. Если мы не сможем это провести, то с этого момента останутся только источники, которые на порядок дороже».

    Судьба соглашения решится в ближайшие недели. Его подписание осложняет смена правительства в Венгрии и временный характер кабинета в Румынии, где действует преимущественное право государства на выкуп стратегического сырья.

    По данным Index, если новое венгерское руководство не подпишет контракт сейчас, многолетние переговоры сорвутся и Будапешт упустит наиболее близкий и выгодный источник замены российского газа. Ранее лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявлял, что Венгрия продолжит закупать нефть у России и в энергетике страна зависит от РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт планирует обнародовать часть условий долгосрочных контрактов на поставку газа из России.

    Ранее Мадьяр заявил о нежелании появления проукраинского правительства в Венгрии. Между тем, о том, что Венгрия рассматривает возможность получения энергоресурсов с крупного месторождения Neptun Deep на румынском шельфе Черного моря сообщалось еще в ноябре 2025 года.

    23 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Президент Чехии потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно действовать решительнее в ответ на инциденты с беспилотниками на восточном фланге альянса.

    Чешский президент Петр Павел в интервью британской газете The Guardian призвал страны НАТО проявить большую решимость в отношении Москвы из-за ситуации с беспилотниками на восточном фланге альянса, передает РИА «Новости».

    По его словам, Москва реагирует прежде всего на силу и четкие действия. «Россия в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями», – заявил Павел, комментируя недавние инциденты с беспилотными аппаратами вблизи границ блока.

    Президент Чехии также выразил недовольство тем, что Европа до сих пор не выработала цельную политику в отношении России и не смогла очертить возможный вариант послевоенной архитектуры безопасности на континенте.

    Накануне глава Генштаба Чехии Карел Рехка заявил о необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией.

    Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил о сбитии румынским истребителем F-16 из состава сил НАТО украинского беспилотника, направлявшегося в сторону России.

    До этого Петр Павел заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.

    23 мая 2026, 07:32 • Новости дня
    Британия предложила ЕС создать единый рынок

    Guardian: Британия предложила Евросоюзу создать единый рынок товаров

    Tекст: Антон Антонов

    Британское правительство выступило с инициативой создания единого рынка товаров с Европейским союзом в рамках попытки реинтегрировать торговлю страны в Европу, пишет Guardian со ссылкой на источники.

    Источники Guardian сообщили, что в ходе недавних визитов в Брюссель представители британского кабинета министров представили идею углубления экономических отношений Британии с блоком. Чиновники ЕС, по данным издания, отвергли эту идею и вместо этого предложили таможенный союз или экономическое согласование через Европейскую экономическую зону.

    Эти идеи невозможны из-за красных линий правительства Кира Стармера. Вступление в ЕЭЗ также означало бы принятие свободы передвижения людей, что является еще одной красной линией для Лейбористской партии.

    Источники в британском правительстве опровергли информацию о том, что ЕС окончательно отверг единый рынок товаров, и заявили, что этот вопрос находится в числе вариантов, обсуждаемых перед саммитом, предварительно запланированным на 13 июля.

    Стороны пока не согласовали повестку дня саммита, но надеются объявить о ветеринарном соглашении, соглашении о связывании систем торговли квотами на выбросы и выходе из тупика по программе мобильности молодежи.

    Представитель Европейской комиссии отказался комментировать британское предложение, но отметил: «Мы также видим возможности для углубления сотрудничества там, где это сейчас наиболее важно: сотрудничество в оборонной промышленности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о желании расширить интеграцию с Евросоюзом. До этого он выразил намерение восстановить переговоры с европейскими странами по вопросам обороны и безопасности.

    В конце 2025 года глава правительства признал значительный ущерб для экономики страны от выхода из объединения.

    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    22 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    На концерте Рики Мартина в Черногории пострадали десять россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления пуэрто-риканского артиста Рики Мартина в черногорской Подгорице неизвестный применил слезоточивый газ, что привело к отравлению десяти россиян и спровоцировало сильную давку, пишут СМИ.

    В Черногории десять россиян пострадали при распылении газа на концерте Рики Мартина. Инцидент произошел на шоу певца в столице страны, Подгорице, пишет «Российская газета», ссылаясь на мах-канал SHOT. Злоумышленник распылил едкое вещество прямо возле сцены. В результате происшествия пострадали десять граждан России.

    Зрители начали массово жаловаться на острую боль в глазах, удушье, сильный кашель и слезотечение. Попытки людей быстро покинуть опасную зону привели к давке. Некоторых гостей мероприятия пришлось экстренно госпитализировать на дежуривших у зала машинах скорой помощи.

    Организаторы приняли решение временно остановить выступление из соображений безопасности. После небольшого перерыва Рики Мартин продолжил шоу. Однако значительная часть публики уже покинула зал, поэтому артист заканчивал программу на полупустой площадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая злоумышленники распылили слезоточивый газ в учебном заведении Владивостока. В апреле ученик восьмого класса использовал перцовый баллончик во время занятий в школе Бийска.

    А в прошлом году недовольные зрители спровоцировали беспорядки после отмены концерта блогера Золо в Сочи.

    22 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    «Калашников» объявил о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перспективный разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами, созданный концерном «Калашников», успешно прошел этап подготовки и вскоре приступит к предварительным тестированиям, сообщили в компании.

    Оружейный концерн «Калашников» завершил подготовку новейшей военной разработки. Это новейший мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ». Генеральный директор предприятия Алан Лушников подтвердил ТАСС скорое начало проверок техники.

    «Комплекс полностью готов к выходу на предварительные испытания, поэтому мы уверены, что в кратчайшие сроки получим какой-то результат», – заявил руководитель.

    Впервые мобильная система была продемонстрирована широкой публике в феврале 2025 года. Презентация состоялась в рамках международной выставки вооружений IDEX-2025 на территории ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский концерн «Калашников» продемонстрировал новейший управляемый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью полета более 100 километров.

    Ранее Алан Лушников анонсировал показ барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на международной выставке в ОАЭ. А в прошлом году разработчики создали сверхманевренный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ» для поражения небронированной военной техники.

    22 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Рота «азовцев» уничтожена на рубцовском направлении СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовики сообщили об уничтожении роты «азовцев» на рубцовском направлении, по их данным, полностью уничтожена группа боевиков и натовская техника, в живых не остался ни один участник атаки.

    Вооруженные силы России разгромили до роты боевиков террористической группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) на рубцовском направлении. В ходе боестолкновения также ликвидировано 15 единиц техники стран НАТО, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Спланированная командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) вылазка на рубцовском направлении закончилось полным истреблением наступающих групп ВСУ. Примерно за 40 минут было уничтожено более 80 боевиков и 15 единиц натовской техники - «Страйкеры», «Козаки», «МаксПро» и «Патриа»», – сообщил источник в агентства силовых структурах.

    По информации представителей ведомства, в результате скоротечного боя выживших среди нападавших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлым летом боевики «Азова» сбежали с Краснолиманского направления. Позже Вооруженные силы России уничтожили целый батальон этой группировки, а еще ликвидировали медиапредставителя бригады «Азов» Ивана Смаглюка.

    22 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    СМИ: Наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вернувшиеся с Украины латиноамериканские боевики пополняют ряды местных наркокартелей, создавая серьезную опасность для предстоящего в июне футбольного первенства планеты в Северной Америке, отмечают СМИ.

    Бывшие наемники Вооруженных сил Украины возвращаются домой и становятся угрозой чемпионату мира по футболу, который состоится летом этого года в США, Канаде и Мексике. Они уже активно вербуются преступными группировками. В частности, подобную практику уже начал применять мексиканский картель CJNG, отмечает «Лента.ру».

    «Последствия расползания наемнического опыта по Латинской Америке могут проявиться уже в ближайшее время. Чемпионат мира по футболу, который пройдет в июне-июле в США, Канаде и Мексике, создаст для наркокартелей, усиленных бывшими наемниками, удобную возможность показать масштаб своих ресурсов и возможностей», – отмечается в тексте издания.

    12 мая представители Белого дома сообщили, что президент Дональд Трамп хочет превратить турнир 2026 года в площадку для демонстрации исключительности в год 250-летия страны. При этом американская администрация всерьез опасается за безопасность матчей из-за рисков применения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро уже выступил против участия граждан своей страны в боевых действиях на Украине.

    Ранее аргентинские исследователи оценили численность бразильских наемников в рядах ВСУ в 200–250 человек. А мексиканские криминальные деятели обучаются на Украине обращению с ударными беспилотниками для потенциальных атак на США.

    22 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Украинские заградотряды расстреляли несколько сдававшихся в плен групп ВСУ

    В Сумской области украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким боевым группам сослуживцев, которые пытались сдаться в плен российским военным, сообщили российские военные.

    Украинские заградительные отряды расстреляли несколько групп своих бойцов при попытке сдаться в плен, пишет «Российская газета» со ссылкой на канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск "Север" ВС России. Трагедия произошла в Сумском районе, где российские войска за сутки добились продвижения на 20 участках.

    По имеющимся данным, под огонь попали военнослужащие из 21-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Бойцы приняли решение сложить оружие и сдаться Вооруженным силам России, но были атакованы своими же подразделениями.

    Российские военные установили, что удары по сдающимся наносили артиллерийские расчеты 50-й бригады ВСУ. Точное количество погибших в результате инцидента пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая украинские заградительные отряды открыли огонь по своим бегущим военным в селе Рясное Сумской области. В апреле расчеты 50-й артиллерийской бригады ВСУ нанесли неизбирательные удары по позициям экс-заключенных в Новодмитровке. В сентябре прошлого года экипаж украинского танка расстрелял сдающихся в плен сослуживцев на константиновском направлении.

    22 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    В США возобновили испытания дрона будущего после крушения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания General Atomics возобновила летные испытания ударного аппарата YFQ-42A «Темный Мерлин» после апрельской аварии.

    Компания США General Atomics продолжила тестирование новейшего беспилотного летательного аппарата «Темный Мерлин». Полеты возобновились после крушения одного из прототипов в начале апреля, передает РИА «Новости».

    «Ведомый ударный летательный аппарат YFQ-42A вернулся к испытательным полетам по итогам серии проверок и модернизации программного обеспечения нового беспилотного истребителя», – говорится в официальном релизе разработчика.

    Представители корпорации подтвердили полную утрату дрона, разбившегося 6 апреля в Калифорнии. Эксперты установили, что причиной инцидента стала ошибка автопилота при расчете веса и центра тяжести машины.

    В конце 2025 года американское военное ведомство высоко оценило тестирование YFQ-42A. Чиновники назвали этот проект одним из главных достижений года и окрестили его «полетом будущего».

    Напомним, прототип беспилотника YFQ-42A разбился при тестовом полете на западе США. Ранее в августе прошлого года ВВС США провели первые испытательные запуски этого аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство планирует закупить около тысячи подобных беспилотных истребителей.

    22 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Путин назвал развитие беспилотных систем важнейшим направлением

    Tекст: Денис Тельманов

    Эффективность создаваемых в стране беспилотных систем постоянно повышается, однако в этой сфере все еще остается пространство для дальнейшего совершенствования, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Глава государства назвал развитие беспилотников важнейшим направлением работы, передает Интерфакс. По его словам, эффективность отечественных БПЛА неуклонно растет, но специалистам предстоит решить еще множество задач.

    «То, что вы работаете сейчас на таком ответственном направлении, вы упомянули БПЛА уже известные в войсках - и «Лис», и «Елка», и другие - это правильно, вовремя. Но мы понимаем с вами, что есть еще над чем работать», – подчеркнул Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Президент добавил, что беспилотники должны функционировать в ночное время и оснащаться радиолокационными станциями. Он отметил появление новых систем, которые справляются со своими задачами все лучше и лучше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев» глава государства назвал героев спецоперации «солью земли русской»

    22 мая 2026, 18:54 • Новости дня
    Вучич отказался жертвовать отношениями с США ради Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белград планирует сохранить партнерство с Вашингтоном, несмотря на стремление стать полноправным членом европейского объединения и давление со стороны Брюсселя, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

    Лидер Сербии Александр Вучич заявил о том, что не намерен жертвовать отношениями с США ради Евросоюза. Он выразил уверенность в возможности совмещать интеграцию в Европу и партнерство с Америкой, передает ТАСС.

    «Сербия по-прежнему привержена идее полноправного членства в Европейском союзе», – написал Александар Вучич в колонке для телеканала Fox News.

    Политик отметил, что европейские страны стремятся отдалиться от Вашингтона ради стратегической автономии. Однако в Сербии, по его словам, симпатия к американцам только возросла. Вучич подчеркнул, что уникальные связи с США могут стать важным активом для стабильности всего континента.

    Глава государства высоко оценил работу президента США Дональда Трампа и пообещал ему беспрецедентный прием в случае визита в Белград. Вучич отметил, что подобного уровня встречи не было со времен приезда американского президента Ричарда Никсона в уже далеком 1970 году. В заключение он назвал сербскую экономику одной из самых динамичных в Европе, призвав инвесторов к активному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия и НАТО сообщили о проведении совместных военных учений. Ранее Евросоюз выдвинул Белграду условия для евроинтеграции с требованием разрыва отношений с Москвой. При этом Вучич назвал приемлемым вариантом членство страны в ЕС без права вето.

    22 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Бельгия захотела купить дальнобойные ракеты и БПЛА на 700 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бельгия намерена направить значительные средства на приобретение крылатых ракет для истребителей F-35 и современных беспилотников, способных поражать цели на больших дистанциях, пишет местная пресса.

    Министерство обороны королевства Бельгия заявило о планах приобрести дальнобойные ракеты и БПЛА. Ведомство распределит контракты между европейскими и американскими компаниями. Общая сумма сделки составит 700 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на газету Echo.

    Военное ведомство намерено приобрести крылатые ракеты AGM-184 совместного американского и норвежского производства. Дальность полета этих боеприпасов достигает 350 километров. Такое оружие позволит авиации наносить удары без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.

    Восемь лет назад Брюссель приобрел 34 американских истребителя F-35 для замены устаревающего парка самолетов. Первые три новые машины поступили на вооружение в конце прошлого года. Сейчас власти готовятся заключить контракт на поставку еще 11 бортов.

    Глава бельгийского оборонного ведомства Тео Франкен ранее отмечал, что все списанные F-16 будут переданы на Украину по мере поступления современных истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Бельгия запланировала подписание контракта на закупку 11 дополнительных истребителей F-35A. Осенью прошлого года министр обороны королевства Тео Франкен анонсировал получение первых четырех таких самолетов.

    Ранее военное ведомство страны представило план двукратного увеличения численности армии.

