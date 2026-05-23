  • Новость часаУстановлены имена жертв террористической атаки Украины на колледж в Старобельске
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украине подсунули еще одну ассоциацию с ЕС
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии
    23 мая 2026, 13:29 • Новости дня

    Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Сергей Рожков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На 84-м году жизни скончался чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака» Сергей Рожков, причиной стала тяжелая продолжительная болезнь, сообщили в клубе. 

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Сергей Рожков умер на 84-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте футбольного клуба «Спартак». Отмечается, что бывший полузащитник и тренер красно-белых ушел из жизни после продолжительной болезни.

    За московский «Спартак» Рожков выступал в 1963–1965, 1967–1969 и в 1974 годах. Он провел за команду 161 матч и забил 8 мячей. В составе клуба Рожков стал чемпионом СССР 1969 года и дважды выигрывал Кубок страны – в 1963 и 1965 годах.

    Также хавбек играл за алма-атинский «Кайрат» и рязанский «Спартак», провел один товарищеский матч за сборную СССР в 1964 году. После завершения карьеры Рожков работал тренером в юношеских командах и в московском «Спартаке» в 1984 году.

    В 1989–1990 годах он возглавлял тунисский клуб «ЖСК Керуан». В матче первого тура чемпионата 1995 года Рожков руководил тюменским «Динамо-Газовиком», затем вошел в тренерский штаб команды, а в 2002 году трудился тренером в «Мострансгазе». Позже он также занимался подготовкой команд по мини-футболу.

    Ранее в возрасте 99 лет умер лучший бомбардир в истории «Спартака», олимпийский чемпион по футболу Никита Симонян. До этого после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался двукратный чемпион СССР в составе московского «Торпедо», бывший игрок сборной страны Виктор Шустиков.

    22 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Петербурга взяли под стражу председателя религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни, сообщили СМИ.

    Председатель централизованной религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни задержан правоохранителями в Петербурге, пишет «Коммерсант». Официальные причины следственных действий пока не раскрываются.

    Журналисты издания предполагают, что задержание Мохаммеда Хенни напрямую связано с недавней серией арестов представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России. В частности, ранее силовики задержали главу ДУМ Мордовии и нескольких религиозных деятелей в других субъектах страны.

    В прошлом Хенни руководил Союзом исламских организаций и Петербургским исламским культурным центром. Известно, что в 2025 году он проходил фигурантом по уголовному делу, связанному с разжиганием межконфессиональной розни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ростовский областной суд ликвидировал местное духовное управление мусульман. Ранее  силовики арестовали ростовского муфтия Ахмеда Абусупьянова.

    А позже Мосгорсуд признал экстремистской книгу первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

    Комментарии (8)
    22 мая 2026, 17:09 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена Тара Рид захотела жить в Нижегородской области

    Экс-помощница Байдена Тара Рид запланировала жить в Нижнем Новгороде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получившая российское гражданство, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала журналистам, что рассматривает возможность переезда из Москвы в Нижний Новгород ради более спокойной жизни и возможности завести лошадь.

    Бывшая сотрудница Джо Байдена Тара Рид, перебравшаяся в Россию и ставшая гражданкой страны, присматривается к переезду в Нижний Новгород, сообщает «МИР-24». Впервые американка посетила Москву три года назад во время отпуска, однако возвращаться на родину не стала из-за угрозы ареста.

    После резкой критики политики Байдена в эфире российского телевидения Рид столкнулась с давлением со стороны американских СМИ и спецслужб. Даже после смены власти в США она предпочла остаться в России, назвав получение паспорта огромной честью. Сейчас она работает в медиасфере, активно ведет блог и пишет книги.

    Своими планами Рид поделилась на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В кулуарах форума она рассказала журналистам, что уже успела прокатиться на нижегородской канатной дороге и обсудить перспективы переезда с руководством местного агентства «ОКА». Ее привлекает возможность найти гармонию между ритмом города и спокойствием природы.

    «Здесь, в отличие от Москвы, которая очень шумная и большая, можно найти этот баланс. Я люблю заниматься садом и хочу завести лошадь», – призналась Рид. Она также высоко оценила работу агентства, помогающего иностранцам адаптироваться в России.

    Тара Рид работала с Джо Байденом в девяностых годах, когда тот занимал пост сенатора. Шесть лет назад она публично обвинила бывшего начальника в домогательствах, якобы произошедших в 1993 году. Сам Байден эти заявления категорически отверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года бывшая помощница Джо Байдена получила российское гражданство. Позже американка восхитилась чистотой Москвы и добротой россиян. А в начале текущего года Рид рассказала об угрозах со стороны украинских пользователей интернета.

    Комментарии (8)
    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    Комментарии (2)
    22 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Российские банкоматы научили работать без интернета

    Набиуллина: Российские банкоматы будут работать без интернета

    Российские банкоматы научили работать без интернета
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные платежные терминалы продолжат функционировать даже при полном отсутствии связи благодаря новым техническим решениям, которые сейчас проходят активное тестирование, сообщили в Центробанке.

    Российские финансовые устройства получат защиту от возможных сбоев в сети. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула значимость нововведения, пишут «Вести».

    «Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, даже когда отключен мобильный интернет», – сказала она.

    Сейчас эта опция проходит этап тестирования. Одновременно Банк России и профильное министерство обсуждают возможность включения всех кредитных организаций страны в специальные белые списки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая некоторые уличные банкоматы в Москве дали сбой из-за ограничения работы сотовых сетей.

    Ранее сообщалось, что Банк России ведет переговоры о внесении всех банковских учреждений в специальные «белые списки». До этого власти подготовили перечень доступных при отключениях интернета цифровых платформ.

    Комментарии (6)
    22 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира

    Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов планеты

    Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира
    @ Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду заработал за год рекордные 300 млн долларов, обогнав в списке богатейших атлетов планеты аргентинского мастера футбола Лионеля Месси и боксера из Мексики Сауля Альвареса.

    Португальский форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду занял первую строчку в ежегодном списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира от журнала Forbes. Годовой заработок 41-летнего футболиста составил 300 млн долларов, что является абсолютным рекордом за всю историю составления данного рейтинга, отмечает ТАСС.

    Вторую позицию в списке занял мексиканский боксер Сауль Альварес, чей доход оценили в 170 млн долларов. Тройку лидеров замкнул нападающий американской команды «Интер Майами» аргентинец Лионель Месси с заработком 140 млн долларов.

    За свою карьеру португалец пять раз выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций. Он признан лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, европейских первенств и клубных чемпионатов мира.

    До перехода в команду из Саудовской Аравии в декабре 2022 года нападающий защищал цвета португальского «Спортинга», английского «Манчестер Юнайтед», итальянского «Ювентуса» и испанского «Реала».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роналду также возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии портала Sportico с доходом 260 млн долларов.

    Прошлой осенью нападающий установил новый мировой рекорд по количеству голов в отборочных турнирах чемпионатов мира. А несколько дней назад сборная Португалии включила форварда в окончательную заявку на шестой для него мундиаль.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке

    На Украине возмущены из-за песен Верки Сердючки на русском языке

    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    @ Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной негодования пользователей сети на Украине стало варшавское шоу Верки Сердючки, где артист исполнил старые хиты на русском языке.

    Новый скандал вокруг украинского певца Андрея Данилко, выступающего как Верка Сердючка, разгорелся после его гастролей в Европе, пишет «Российская газета», ссылаясь на канал SHOT. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский разрешил артисту турне, ожидая продвижения украинской культуры и языка.

    Однако на концерте в Варшаве Данилко исполнял свои старые хиты на русском языке. В зале, где собрались в основном русскоговорящие зрители, публика подпевала артисту хором. Когда видеозаписи выступлений разошлись по соцсетям, на Украине певца обвинили в «лицемерии и популяризации русской культуры», часть пользователей потребовала не пускать его обратно домой.

    Отмечается, что на украинской сцене Сердючка давно избегает репертуара на русском, но в ходе европейских гастролей охотно к нему возвращается. Летом прошлого года украинские активисты уже жаловались на артиста «языковому омбудсмену», после чего тот обратился в полицию, и директора отеля, где проходило русскоязычное выступление, оштрафовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский разрешил гастроли Андрея Данилко в Европе для пополнения украинского бюджета.

    Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал Данилко за исполнение песен на русском языке и призвал игнорировать его творчество. До этого после одного из концертов на Украине суд оштрафовал директора концертного комплекса из-за звучавших на выступлении Верки Сердючки песен на русском языке.

    Комментарии (2)
    23 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов
    Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов
    @ Kim Soo-Hyeon/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Футболистки команды «Нэкохян» из КНДР победили японскую «Белезу» со счетом 1:0 и выиграли женскую Лигу чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Финальный матч состоялся в Республике Корея (РК) в городе Сувон.

    Северокорейские спортсменки обыграли соперниц со счетом один ноль в решающем матче женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации, передает ТАСС. Финальная игра турнира прошла в южнокорейском городе Сувон. Единственный мяч на 44-й минуте встречи забила Ким Гён Ён.

    На трибунах победительниц активно поддерживали болельщики, часть из которых профинансировало правительство Республики Корея. Завоеванный кубок стал первым подобным трофеем в истории футбольного клуба «Нэкохян». За победу в престижном турнире команда получит 1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея допустила проведение матча северокорейской команды на своей территории.

    Болельщики раскупили все билеты на эту полуфинальную игру за несколько часов.

    В прошлом году женская сборная России по футболу сыграла вничью с командой КНДР в Пхеньяне.


    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    При пожаре в конюшне Петергофа сгорели 18 лошадей

    Жертвами пожара в конюшне Петергофа стали 18 лошадей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами возгорания в конюшне Петродворцового района Петербурга стали 18 лошадей, среди людей пострадавших нет, сообщили в управлении МЧС по городу.

    При пожаре в Петергофе заживо сгорели 18 лошадей. Трагедия произошла ночью 22 мая на территории Петродворцового района Петербурга. Возгорание случилось в здании местной конюшни, информацию о пострадавших людях экстренные службы не получали.

    Огонь охватил одноэтажное здание, распространившись на площади в 140 кв. метров, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Для ликвидации пожара спасатели оперативно привлекли семь единиц спецтехники. Также с огнем боролись 28 человек личного состава ведомства.

    Ранее крупный пожар охватил пустую конюшню в подмосковных Горках Ленинских. До этого при возгорании в зоопарке Белгородской области погибли шесть зебр. А весной 2024 года огонь уничтожил более двухсот обитателей зоопарка в Евпатории в Крыму.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    ВС России нанесли удары по позициям ВСУ снарядами «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    Комментарии (5)
    22 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Минсельхоз поручил регионам нарастить применение агродронов
    Минсельхоз поручил регионам нарастить применение агродронов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское аграрное ведомство установило для субъектов страны целевые показатели по расширению применения дронов при обработке сельскохозяйственных угодий.

    Министерство сельского хозяйства России разработало и внедрило план по наращиванию использования беспилотных авиационных систем в регионах. Об этом рассказала руководитель ведомства Оксана Лут в ходе выступления на Всероссийском зерновом форуме в Сочи, передает Интерфакс.

    «У нас есть план, мы установили план регионам по увеличению использования БАСов (беспилотных авиационных систем - прим.ВЗГЛЯД) в ежегодной обработке площадей и повышению, таким образом, эффективности производства», – заявила министр. Она подчеркнула, что сейчас ключевым вопросом для отрасли является механизация, на которую необходимо делать основной упор.

    Лут отметила высокую стоимость традиционной сельскохозяйственной техники, которая не всегда доступна производителям. В связи с этим, по ее мнению, необходимо искать альтернативные варианты для повышения энерговооруженности, в том числе за счет активного внедрения современных беспилотных технологий. Кроме того, Лут затронула тему климатических изменений, назвав ее сложным вопросом, над которым в данный момент работают научные группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские аграрии начали использование беспилотных систем для защиты растений. Разработчики представили первый сертифицированный отечественный агродрон S-80. Правительство России ввело специальный класс воздушного пространства для полетов таких аппаратов.

    Комментарии (4)
    22 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Лавров заявил о витающих в НАТО мыслях о «деколонизации» России

    Лавров заявил о витающих в НАТО мыслях о деколонизации России

    Tекст: Вера Басилая

    В Североатлантическом альянсе до сих пор обсуждают идеи о расчленении Российской Федерации, а западные страны целенаправленно искажают суть специальной военной операции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Западные государства продолжают вынашивать планы по разделению России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости». По его словам, эти идеи до сих пор активно циркулируют в публичном пространстве НАТО.

    «Несмотря на наши многолетние, многократные предупреждения Украину втягивали в НАТО с открытой целью – создавать проблемы для существования нашей страны, создавать плацдарм для угроз нашей безопасности прямо на наших границах. Ну и дальше разговоры шли о том, чтобы и саму Российскую Федерацию, как они выражаются, деколонизировать», – подчеркнул глава МИД на заседании комиссии генсовета «Единой России».

    Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что западная пропаганда пытается всеми силами исказить представление о ходе специальной военной операции. Лавров отметил важность разъяснения мировой общественности причин действий Москвы, направленных на защиту законных интересов государства и повышение благосостояния граждан в условиях информационной войны.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на стремление США диктовать свои условия во всех регионах планеты.

    По словам Лаврова, противники Москвы всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на Российскую Федерацию.

    Президент России Владимир Путин обвинил западные элиты в попытках расчленения страны под предлогом деколонизации.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    «Калашников» объявил о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям

    «Калашников» сообщил о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перспективный разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами, созданный концерном «Калашников», успешно прошел этап подготовки и вскоре приступит к предварительным тестированиям, сообщили в компании.

    Оружейный концерн «Калашников» завершил подготовку новейшей военной разработки. Это новейший мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ». Генеральный директор предприятия Алан Лушников подтвердил ТАСС скорое начало проверок техники.

    «Комплекс полностью готов к выходу на предварительные испытания, поэтому мы уверены, что в кратчайшие сроки получим какой-то результат», – заявил руководитель.

    Впервые мобильная система была продемонстрирована широкой публике в феврале 2025 года. Презентация состоялась в рамках международной выставки вооружений IDEX-2025 на территории ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский концерн «Калашников» продемонстрировал новейший управляемый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью полета более 100 километров.

    Ранее Алан Лушников анонсировал показ барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на международной выставке в ОАЭ. А в прошлом году разработчики создали сверхманевренный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ» для поражения небронированной военной техники.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 20:50 • Новости дня
    Посол Нечаев заявил о подготовке ФРГ к конфликту с Россией

    Посол Нечаев заявил о подготовке Германии к конфликту с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии последовательно придерживаются антироссийского курса и активно наращивают военный потенциал для возможного вооруженного противостояния, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев

    Берлин рассматривает Москву как основную угрозу и готовится к эскалации на рубеже 2029-2030 годов. Немецкое руководство участвует во всех санкционных пакетах и продолжает масштабную военную поддержку Киева, заявил в интервью «Вестям» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

    «Германия участвует во всех пакетах санкций против России и экономических, и финансовых, наращивает военный потенциал, подчеркивая устами руководителей, что германская армия должна стать самой сильной конвенциональной армией Европы», – подчеркнул посол.

    Дипломат добавил, что продолжается накачка Украины различными видами вооружений. По его словам, немецкая сторона оправдывает свои действия заявлениями о якобы грядущем нападении российской армии на страны Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации в Вене Юлия Жданова также сообщала об открытой подготовке немецких властей к военному противостоянию с Москвой.

    Ранее на риски повторения трагедии 1941 года из-за милитаризации ФРГ указал и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об официальных призывах руководства Германии готовиться к войне.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    СМИ: Наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу

    СМИ: Наемники ВСУ стали угрозой мундиаля в Северной Америке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вернувшиеся с Украины латиноамериканские боевики пополняют ряды местных наркокартелей, создавая серьезную опасность для предстоящего в июне футбольного первенства планеты в Северной Америке, отмечают СМИ.

    Бывшие наемники Вооруженных сил Украины возвращаются домой и становятся угрозой чемпионату мира по футболу, который состоится летом этого года в США, Канаде и Мексике. Они уже активно вербуются преступными группировками. В частности, подобную практику уже начал применять мексиканский картель CJNG, отмечает «Лента.ру».

    «Последствия расползания наемнического опыта по Латинской Америке могут проявиться уже в ближайшее время. Чемпионат мира по футболу, который пройдет в июне-июле в США, Канаде и Мексике, создаст для наркокартелей, усиленных бывшими наемниками, удобную возможность показать масштаб своих ресурсов и возможностей», – отмечается в тексте издания.

    12 мая представители Белого дома сообщили, что президент Дональд Трамп хочет превратить турнир 2026 года в площадку для демонстрации исключительности в год 250-летия страны. При этом американская администрация всерьез опасается за безопасность матчей из-за рисков применения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро уже выступил против участия граждан своей страны в боевых действиях на Украине.

    Ранее аргентинские исследователи оценили численность бразильских наемников в рядах ВСУ в 200–250 человек. А мексиканские криминальные деятели обучаются на Украине обращению с ударными беспилотниками для потенциальных атак на США.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Калягин объявил о завершении карьеры в кино

    Калягин объявил о завершении съемок в кино

    Калягин объявил о завершении карьеры в кино
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист РСФСР Александр Калягин сообщил, что больше не планирует сниматься в кино, подчеркнув необходимость вовремя расставлять творческие акценты.

    Художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин  в беседе с ТАСС заявил о завершении карьеры в кино. На вопрос, ждать ли зрителям его нового появления на экране, артист ответил: «Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Все нужно делать вовремя. Поэтому сплевывай через левое плечо или нет, лучше Бога не гневить. Никто не знает, сколько каждому из нас дано прожить, каким у кого будет финал».

    Калягин родился 25 мая 1942 года в поселке Малмыж Кировской области. Он окончил медицинское училище и некоторое время работал фельдшером на скорой помощи. Позднее поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина и начал сценическую карьеру в Театре на Таганке.

    Актер служил в Театре имени М. Н. Ермоловой, затем по приглашению Олега Ефремова перешел в «Современник», а позже вместе с ним ушел во МХАТ, где проработал около 30 лет. В кино Калягин снимался с 1967 года и стал широко известен по ролям Бабса Баберлея в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», Ванюкина в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», Колягина в «Рабе любви», Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», Чичикова в «Мертвых душах».

    Ранее Калягин назвал смерть актрисы Веры Алентовой огромной потерей для всей страны. До этого худрук Московского театра Et Cetera призвал исключить драматурга Михаила Дурненкова из СТД за его высказывания о спецоперации России на Украине.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 14:37 • Новости дня
    «Газпром нефть» приступила к добыче нефти на Чонской группе месторождений

    «Газпром нефть» начала добывать сырье на Чонской группе месторождений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Восточной Сибири стартовало масштабное освоение сложных залежей углеводородов в Чонской группе месторождений, что стало возможным благодаря применению передовых отечественных технологий и роботизированного бурения, отметили газовики.

    Компания «Газпром нефть» приступила к полномасштабной добыче нефти на Чонской группе месторождений в Восточной Сибири, сообщает «Газпром».

    Введенный производственный комплекс объединяет свыше 150 объектов инфраструктуры, среди которых установка подготовки нефти, трубопровод и электростанции. Ожидается, что после выхода на проектную мощность система будет ежегодно направлять до двух млн тонн нефти в трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан».

    Разработка этих запасов, которые ранее считались нерентабельными из-за сложной геологии и удаленности, стала возможной благодаря цифровым моделям и высокотехнологичному бурению. Впервые в России была применена роботизированная установка для бурения на суше, что ускорило процесс на треть. Инфраструктуру возвели в рекордные для отрасли сроки – всего за два года.

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул: «Газпром» динамично развивает нефтегазовую отрасль на Востоке России. Мы создаем здесь мощные современные предприятия и уникальные объекты. Выходим в новые районы и осваиваем труднодоступные запасы». Он добавил, что запуск проекта усиливает позиции компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Глава «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что успех проекта обеспечен цифровым моделированием и синергией с инфраструктурой «Транснефти» и «Сургутнефтегаза». Геологические запасы Чонской группы, включающей Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский участки, превышают 1,3 млрд тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британской компании Shell Ваэль Саван сообщил о росте мирового дефицита нефти до одного миллиарда баррелей.

    Ранее, в феврале «Газпром нефть» открыла на Ямале крупнейшее за последние тридцать лет месторождение с запасами 55 млн тонн. А Александр Дюков заявил о способности России наращивать добычу сырья за счет внедрения новых технологий.

    Комментарии (0)
    Главное
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Грузия заменила символику ЕС на религиозную
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    Каспарова объявили в международный розыск за оправдание терроризма
    Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов
    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа