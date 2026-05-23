Автобус с 14 туристами из России попал в аварию в Анталье

Автобус с 14 туристами из России попал в ДТП в Анталье

Tекст: Тимур Шайдуллин

Утром 23 мая экскурсионный автобус, в котором ехали 14 туристов из России попал в ДТП в районе курортного поселка Бельдиби в турецкой провинции Анталья, сообщило генконсульство России в Анталье.

«23.05.2026 г. в 05:15 в районе н.п.Бельдиби (провинция Анталья) произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 14 российских туристов. Погибших и тяжело пострадавших в результате аварии нет. С места происшествия туристы были доставлены в ближайшие больницы. Двум из них с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные россияне возвращены в отели», – говорится в сообщении дипмиссии.

В консульстве подчеркнули, что сотрудники ведомства поддерживают контакт с представителями туроператора, страховой компании, врачами и правоохранительными органами и держат ситуацию на приоритетном контроле. По данным ряда телеграм-каналов, экскурсионный автобус во время движения выехал за пределы дороги и затем столкнулся с деревом.

Ранее автобус с российскими туристами попал в аварию в городе Анталья в Турции в сентябре прошлого года. Тогда часть пострадавших россиян после этой аварии смогли вернуться в свои отели.

Позже российское генконсульство в Анталье получило обращения о содействии в эвакуации трех пострадавших граждан России.