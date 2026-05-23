Турецкая разведка захватила в Сирии организаторов кровавых терактов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Национальная разведывательная организация Турции совместно с сирийскими коллегами обнаружила и вывезла из Сирии десять боевиков «Исламского государства*» (ИГ, запрещена в РФ), передает ТАСС. Задержанные турецкого происхождения ранее перебрались на сирийскую территорию для вступления в ряды террористов.

Установлено, что эти лица причастны к многочисленным терактам на территории Турции. Один из захваченных боевиков оказался связан с организаторами нападения на железнодорожный вокзал в Анкаре в 2015 году, жертвами которого стали 109 человек.

Остальные задержанные также участвовали в подготовке и проведении насильственных акций. В рядах террористической организации они занимали боевые, медицинские и административные должности. На допросах боевики признались, что действовали по указаниям командиров, прошли специальную подготовку и вели пропагандистскую работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкие силовики задержали более 300 сторонников ИГ. В конце прошлого года власти страны провели массовые аресты 357 подозреваемых в 21 провинции. В ходе масштабной операции в Стамбуле правоохранительные органы поймали еще 110 предполагаемых террористов.