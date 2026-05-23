Собянин сообщил о запуске оплаты метро виртуальной «Тройкой» по NFC

Собянин: Виртуальная «Тройка» заработает через NFC в метро

Tекст: Тимур Шайдуллин

В этом году в столичном метро добавят оплату проезда виртуальной картой «Тройка» через NFC на смартфонах с Android.О планах по внедрению нового способа расчета рассказал в «Максе» мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект развивает Центр перспективных разработок, созданный при мэрии два года назад. В его составе работает первая в России лаборатория билетных систем, где сейчас тестируют технологию бесконтактной оплаты на Android-устройствах.

Виртуальная «Тройка» уже действует в метро, автобусах, трамваях и другом городском транспорте по QR-коду. Сервис запустили в 2024 году, он доступен на Android и iOS, а выпуск карты осуществляется через приложение «Метро Москвы».

После внедрения NFC-оплаты владельцам Android-смартфонов будет достаточно открыть приложение, выбрать виртуальную карту и приложить устройство к турникету или валидатору, при этом оплата по QR-коду сохранится. В Дептрансе также добавили, что лаборатория работает над виртуальной версией карты москвича.

Ранее департамент транспорта Москвы объявил о повышении стоимости разовой поездки по карте «Тройка» до 75 рублей и признал самым выгодным способом оплаты биометрию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Москвы скорректировали тарифы на городской транспорт, повысив стоимость поездки по «Тройке» по билету «Кошелек» до 67 рублей и установив цену поездки по биометрии на уровне 63 рублей. До этого мэрия столицы предупредила о распространении мошеннических ссылок для пополнения карт «Тройка» и карты москвича и рекомендовала использовать только официальные ресурсы.