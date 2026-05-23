За неделю в России резко подешевело мороженое

Цена мороженого в сетях России упала на 15% за неделю

Tекст: Тимур Шайдуллин

Цена мороженого в торговых сетях России упала на 15% за неделю. Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил РИА «Новости»: «Мороженое весом 70 г можно купить от 17 рублей, причем за неделю цены на него снизились примерно на 15%, мороженое весом 100 г – от 44 рублей».

По словам Богданова, основу продаж продолжают составлять классические форматы, однако заметно растет интерес к товарам в сегменте ЗОЖ. Он указал, что за 2025 год продажи мороженого без сахара выросли примерно вдвое, а мороженого с добавленным протеином – в 3,5 раза.

Кроме того, в жаркие дни, подчеркнул глава АКОРТ, минимум на 20% увеличивается спрос на воду и безалкогольные напитки. Покупатели чаще выбирают бутилированную воду, квас и морс, а при онлайн-заказах особенно востребованы вода и сок в больших упаковках. На этой неделе, по его словам, цены остаются доступными: лечебно-минеральная вода начинается от 40 рублей за бутылку 1,5 л, квас – от 80 рублей за тот же объем.

Ранее сообщалось, что экспорт мороженого из Казахстана в Россию достиг максимальных показателей с лета прошлого года в объеме 3,6 млн долларов.

Кроме того, еще в середине мая стоимость килограмма клубники в торговых сетях также упала до 800 рублей благодаря поступлению свежего отечественного урожая. Как писала газета ВЗГЛЯД, в целом, минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в годовом выражении снизились на 10%.