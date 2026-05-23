После схода лавины в Чечне пропали двое дорожных рабочих

О сходе лавины в пограничной зоне Итум-Калинского района Чечни и пропаже двух человек сообщил глава района Альберт Рабуев в своем Telegram-канале. По его словам, стихия обрушилась в Терлойском сельском поселении, в районе села Малхиста и хутора Терти.

«Посетили место схода лавины в пограничной зоне Итум-Калинского муниципального района – в Терлойском сельском поселении, в селе Малхиста, хутора Терти», – написал Рабуев, добавив, что в результате природного бедствия без вести пропали два человека, очищавшие в тот день дорогу.

Глава района подчеркнул, что местонахождение пропавших по-прежнему неизвестно, поисково-спасательные работы ведутся в полном объеме. Он выразил надежду на их скорое обнаружение и заявил, что власти и местные жители объединяют усилия, чтобы помочь пострадавшим, поддержать их семьи и обеспечить безопасность населения.

Ранее в Муйском районе Бурятии снежная масса обрушилась на участок горнодобывающего предприятия на руднике «Ирокинда». Позже на руднике «Ирокинда» спасатели обнаружили тела всех шести погибших под лавиной. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о выплатах не менее миллиона рублей их семьям.